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Шишков в Несебър: Безконтролното строителство гони туристите, от тук нататък – ред и законност

Шишков в Несебър: Безконтролното строителство гони туристите, от тук нататък – ред и законност

4 Септември, 2026 13:44 430 10

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  • мррб

Пътната инфраструктура на „Слънчев бряг“ АД да премине към общината, а ВиК – към дружеството за водоснабдяване, предложи министърът

Шишков в Несебър: Безконтролното строителство гони туристите, от тук нататък – ред и законност - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Безконтролното строителство доведе до това да си гоним туристите. От тук нататък ще има ред и законност, за да направим друг вид курорти и туризъм, тъй като сега нещата не функционират.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в Несебър. Той заедно с министъра на туризма д-р Илин Димитров се срещнаха с представители на туристическия бизнес в региона. Срещата е втора от поредицата срещи с туристическия бизнес - „Курорти и инфраструктура“.

„В момента има дисбаланс – бизнесът плаща данъци на общината, а „Слънчев бряг“ АД е собственик на инфраструктурата“, съобщи регионалният министър. По думите му това, което се случва през годините е абсолютно незаконосъобразно и трябва да се сложи край. Решението според него е дружеството „Слънчев бряг“ АД да прехвърли улиците и алеите на общината, а ВиК инфраструктурата – на водоснабдителното дружество, без акционерни дружества и да има ясно разграничаване на отговорностите и собствеността.

„Не може от джоба на българските данъкоплатци да се дават пари за това един грешник, който е създаван с годините и който не може да поддържа инфраструктурата на Слънчев бряг, да получава като паразит едни пари“, обясни Шишков и беше категоричен, че тази инфраструктура винаги е била на българската държава. Затова улиците трябва да се стопанисват от общината, а ВиК инфраструктура – от ВиК дружеството. Целта - да има ред в инфраструктурата и тя да се върне там, където ѝ е мястото.

„От там нататък започваме всички промени, които следва да се случат в Слънчев бряг. Тогава и хотелиерите ще бъдат спокойни, и тези, които по закон трябва да управляват тази инфраструктура, и се надявам още следващото лято курортът да изглежда по друг начин“, подчерта Иван Шишков.

Той сподели, че по време на срещата хотелиерите са изразили своето негодувание от този модел на управление през последните години и вече не желаят да развиват туризма по досегашните правила.

„Всичките беззакония в държавата свършиха. Дойде време всички да знаят кои са тези, които не искат законът да се прилага“, подчерта още министърът.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров съобщи, че сред реформите, които правителството предвижда в сектора, е неговото изсветляване. Той обясни, че по думи на кмета на Несебър туристическият данък, който се събира, въпреки огромната леглова база, е по-нисък като стойност от този, който събира община Варна. „Затова готвим промени в системата за единна туристическа информация, където да се изсветли секторът“, обясни Димитров.

В срещата се включи и директорът на ВиК Бургас Златина Димитрова, която заяви, че изграждането на нова пречиствателна станция е основен регионален приоритет. Тя призова всички институции в Бургаска област да работят в екип, за да се изпълни проектът.

Регионалният министър съобщи още, че се предвижда разширяване на Околовръстния път на Слънчев бряг, като ще се работи съвместно с общината.

Относно автомагистрала „Черно море“ министърът съобщи, че в момента тече процедура по ОВОС за частта от Бургас до Варна, но всички туристи, които идват до тук разчитат, че магистралата ще е до Турция и до Румъния. Очаква се до няколко месеца да бъде направено задание и да започне възлагане на идеен проект, ПУП и екологични оценки за цялото трасе. Програмата на правителството предвижда до година и половина да има проект и ПУП, след което магистралата да се строи на концесия, като към момента няма избран концесионер.

„Държавата обаче не може да гарантира всички срокове, защото има и обжалвания, които спират бъдещото развитие на държавата“, обясни още министърът. Затова „всички организации, които се стараят да обжалват плановете за развитието на държавата, трябва да се замислят, че всички заедно живеем в нея.“

В срещата в Несебър участваха и заместник-председателят на Комисията по туризъм и народен представител от „Прогресивна България“ Ясен Щерев, областният управител на Бургас Дико Диков и заместник областният управител Веселин Анестиев, кметът на община Несебър Николай Димитров, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    4 0 Отговор
    Чак сега ли прогледнахте,а???

    13:45 04.09.2026

  • 2 Докога ще ги търпим ?

    5 0 Отговор
    Повръща ли се от този лъжец.

    13:45 04.09.2026

  • 3 14/88

    7 0 Отговор
    туй пиянде още ли взема заплата

    13:47 04.09.2026

  • 4 Стотици

    6 0 Отговор
    имоти у тоя нечистоплътния , за законност и ред бръщолеви ? Наглост пълна !

    13:50 04.09.2026

  • 5 ццц

    7 0 Отговор
    Късно е либе за китка. Докато не съборите бетона,излят през последните 30 години, туристи само на снимка.

    13:51 04.09.2026

  • 6 Трол

    3 0 Отговор
    Много е важно да се узакони всичко, което е било незаконно до този момент.

    13:52 04.09.2026

  • 7 От филма

    4 0 Отговор
    Прилича на леприкон.

    13:52 04.09.2026

  • 8 Чарлз Буковски

    1 0 Отговор
    Голям смях

    13:55 04.09.2026

  • 9 И нема нужда

    0 0 Отговор
    да ги гоните,защото няма да има никой!

    13:56 04.09.2026

  • 10 Какъвто

    1 0 Отговор
    Шишков,такъв кабинета!

    13:58 04.09.2026

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