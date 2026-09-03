Шишков: Над 1 млрд. лева са раздадени авансово за „Хемус“ без готовност за строителство

Държавата е поставена в неизгодна финансова и юридическа позиция заради начина, по който са сключени договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание за състоянието на проекта и възможностите за неговото завършване, цитиран от Нова тв.
По думите му предварително са изплатени над 1 млрд. лева, като авансите са достигали 35% от стойността на договорите. В същото време за част от участъците не е имало необходимата готовност реалното строителство да започне.
Шишков посочи, че при някои от трасетата към момента на плащанията не са били одобрени дори подробните устройствени планове. „Не е логично да получаваш аванси за неща, които не можеш да започнеш да строиш“, коментира регионалният министър.
Като друг сериозен проблем той посочи схемата, по която държавното дружество „Автомагистрали“ е възлагало дейностите. Според Шишков дружеството е поело ангажименти, свързани с осигуряването на необходимата документация за строителството, включително подробни устройствени планове и разрешения за строеж.
Въпреки проблемите по сключените договори министърът е категоричен, че строителството на „Хемус“ трябва да продължи. Според него прекратяването на договорите без предварително намерено решение може да нанесе допълнителни финансови щети на държавата. „Магистралата „Хемус“ ще бъде построена“, увери Шишков.
Следващите стъпки предвиждат довършване на проектирането на седми и осми участък, както и действия за одобряване на инвестиционния проект за деветия лот. Преди два дни, по време на посещение в Плевенско, Шишков заяви, че предстои строителството на „Хемус“ значително да се ускори. В момента дейности се извършват по четвъртия участък.
Министерството, „Автомагистрали“ ЕАД и строителните компании обсъждат варианти, при които в рамките на следващите две и половина до три години трасето на магистралата да достигне до пътя Русе - Велико Търново.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дъното има мазе
14:14 03.09.2026
2 честен ционист
14:14 03.09.2026
3 Овцата си търси падар да я дои
Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване
14:15 03.09.2026
4 Хасковски каунь
Кажете на кого, за какво , и кога са раздадени! Къде са тези аванси сега?
14:15 03.09.2026
5 Бойо крадеца
14:16 03.09.2026
6 Къде са твоите милиарди Шишков
Коментиран от #9, #13
14:17 03.09.2026
7 ДПС
14:20 03.09.2026
8 Без майтап
14:20 03.09.2026
9 Не е за вярване
До коментар #6 от "Къде са твоите милиарди Шишков":Както е видно от оценките по долу половината читатели се смеят а другата половина плачат от радост😂🤣😅 нито една положителна оценка. Ето това са мунчовите избиратели...
14:22 03.09.2026
10 българина
14:24 03.09.2026
11 А50
14:26 03.09.2026
12 българина
14:30 03.09.2026
13 Стенли
До коментар #6 от "Къде са твоите милиарди Шишков":Вчера факти наистина ни информира за Учредяването на структура на ПБ на мунчо в Свищов в увеселителен комплекс собственост на кмета от ГЕРБ. Учредителите са служители от общината които са замразили членството си в ГЕРБ за да учредят структурата на ПБ. Преди седмица местният сайт за Великотърновска област "Трите града" информира за учредяването на структура за областта като учредителите са 21 човека и просто нямам думи. Стотиците коментари на гражданите са от подигравки до афиширане на злокобна саморазправа с тях. Вижте и под регистрациите в социалните мрежи на мунчо ,Йотова каква ненавист се вихри. Дори под официалният сайт "Министерски съвет на република България" омразата към тях е зловеща. Според журналистката Соня Колтуклиева не е възможно Българина така да намрази някой за 4 месеца само, защото така признава пред себе си че е сгрешил. По вероятно според нея да не са гласували тези милион и нещо за мунчо ,а софтуера на машините масово да е прехвърлят гласове към него! Не може подобна омраза да се активира към някого за няколко месеца само.
14:30 03.09.2026