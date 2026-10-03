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Бен Афлек проговори за любовта след слуховете за Шакира
  Тема: Известни личности

Бен Афлек проговори за любовта след слуховете за Шакира

3 Октомври, 2026 11:34 688 0

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"Запознанствата не са приоритет в живота ми." заяви актьорът

Бен Афлек проговори за любовта след слуховете за Шакира - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бен Афлек заяви, че запознанствата не са „голям приоритет“ в живота му в момента. Актьорът говори за личния си живот на премиерата на новия си филм „Животни“ в Лос Анджелис, където беше попитан и за слуховете, че Ана Наваро се е опитала да го свърже с Шакира.

„Работя много и виждам децата си. Извън това и работата ми не остава много място. Не тичам насам-натам“, каза Афлек пред Entertainment Tonight, цитиран от People.

54-годишният актьор и режисьор отрече да е знаел за предполагаемото сватосване. „Честно казано, за такива неща първо разбирам от хора като вас. Кълна се в Бога, никога не съм го чувал през живота си“, заяви той.

Афлек добави, че често става обект на слухове и че не е човек, който редовно ходи на срещи по нечие посредничество. „Някои хора клюкарстват. Измислят се разни неща. Аз всъщност не се запознавам с хора по този начин“, каза актьорът.

Как започна слухът за Шакира

Слухът беше разпространен от Ана Наваро, водеща в американското предаване „The View“. В края на септември тя разказа, че е предложила Бен Афлек и Шакира да се свържат след раздялата на Афлек с Дженифър Лопес. Наваро уточни, че никога не е срещала лично актьора.

По думите ѝ идеята е възникнала след концерт на Шакира, на който Наваро видяла Мат Деймън със семейството му. Деймън и Афлек са дългогодишни приятели и професионални партньори. Наваро свързала това с раздялата на Афлек и Лопес, както и с факта, че Шакира също е преживяла раздяла.

Бракът между Афлек и Лопес беше прекратен официално през януари 2025 г. Двамата бяха женени две години. Преди това Афлек беше женен за Дженифър Гарнър, от която има три деца - Вайълет, Серафина и Самюъл.

„Децата са най-важни“

В разговора си на премиерата Афлек определи настоящия етап от живота си като „добро и щастливо място“. „Знам какви са приоритетите ми. Не можеш да имаш две неща, които са най-важните в живота ти. За мен това са децата“, каза той.

Актьорът допълни, че обича работата си и е отворен към това, което животът може да му предложи, но не преследва активно нова връзка.

Коментарите му идват малко преди премиерата на „Животни“ - трилър, който Афлек режисира и е написал в съавторство. Филмът, в който участват още Кери Уошингтън, Джилиан Андерсън и Стивън Йън, ще бъде показан в избрани кина и ще се появи в Netflix на 9 октомври 2026 г.

Бен Афлек проговори за любовта след слуховете за Шакира
Снимка: БГНЕС

Източници: People


САЩ
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