БАБХ затвори три ресторанта в „Тузлата“ до Балчик

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря дейността на три обекта за обществено хранене в местността „Тузлата“, община Балчик.

Инспектори са установили, че ресторантите използват вода от каптиран извор, който не е вписан в регистрите на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

За използваната вода не са представени документи и резултати от лабораторни изпитвания, които да удостоверяват съответствието ѝ с изискванията за вода, предназначена за питейно-битови цели, съобщават от БАБХ.

Проверките са извършени от инспектори на ОДБХ – Добрич след постъпило писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна относно водоснабдяването на трите заведения.

Инспекторите установиха, че водата от каптирания извор се използва за нуждите на обектите, включително в технологичния процес при приготвянето на храни, без да са представени доказателства за нейното съответствие с изискванията за безопасност.

В тази връзка ОДБХ – Добрич е издала заповеди за спиране на дейността на трите обекта. Двама от собствениците са подписали издадените заповеди, докато третият е отказал да подпише документа.

Дейността на заведенията остава преустановена до представяне на обективни доказателства, че използваната вода отговаря на изискванията за качество на водата за питейно-битови цели.

БАБХ напомня, че водата, използвана в обектите за производство и приготвяне на храни, трябва да отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност. Контролът на Агенцията има за цел да гарантира, че предлаганите храни се приготвят при спазване на всички изисквания за безопасност и хигиена.