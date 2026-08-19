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БАБХ затвори три ресторанта в „Тузлата“ до Балчик

БАБХ затвори три ресторанта в „Тузлата“ до Балчик

19 Август, 2026 15:52 1 233 12

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  • балчик

Ползвали вода от съмнителен каптиран извор

БАБХ затвори три ресторанта в „Тузлата“ до Балчик - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря дейността на три обекта за обществено хранене в местността „Тузлата“, община Балчик.

Инспектори са установили, че ресторантите използват вода от каптиран извор, който не е вписан в регистрите на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

За използваната вода не са представени документи и резултати от лабораторни изпитвания, които да удостоверяват съответствието ѝ с изискванията за вода, предназначена за питейно-битови цели, съобщават от БАБХ.

Проверките са извършени от инспектори на ОДБХ – Добрич след постъпило писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна относно водоснабдяването на трите заведения.

Инспекторите установиха, че водата от каптирания извор се използва за нуждите на обектите, включително в технологичния процес при приготвянето на храни, без да са представени доказателства за нейното съответствие с изискванията за безопасност.

В тази връзка ОДБХ – Добрич е издала заповеди за спиране на дейността на трите обекта. Двама от собствениците са подписали издадените заповеди, докато третият е отказал да подпише документа.

Дейността на заведенията остава преустановена до представяне на обективни доказателства, че използваната вода отговаря на изискванията за качество на водата за питейно-битови цели.

БАБХ напомня, че водата, използвана в обектите за производство и приготвяне на храни, трябва да отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност. Контролът на Агенцията има за цел да гарантира, че предлаганите храни се приготвят при спазване на всички изисквания за безопасност и хигиена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С тази вода правят таратор

    20 2 Отговор
    за 9 евро.

    Коментиран от #5

    15:54 19.08.2026

  • 2 инж технолог по хранене

    9 1 Отговор
    Правилно е решението на БАБХ.

    15:59 19.08.2026

  • 3 Ами то в София

    15 1 Отговор
    70% от обектите за хранене са за затваряне!

    16:00 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Другия Е !

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "С тази вода правят таратор":

    По 12 евро и нагоре !

    16:17 19.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Па дс бяхте оопскалинпше малко до края на сезона ,мноооого сте добри и стриктни бря ъъъърьтцтцтц чак японци немци австрийци не,цял свят взема пример от нашия бабх

    16:23 19.08.2026

  • 7 Ееее

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Аз не ходя никъде по кафенета":

    Стой си у мааалата и си гледай Айшето и не се обаждай, и се научи да пишеш правилно, най добре еднопосочен за Индия....Анадъм...

    16:28 19.08.2026

  • 8 Дрътия Софеанец ,

    7 0 Отговор
    На Последния Софиянец са , нали ?! Последно време се занимава с писания в сайтовете .. Зарязал е 17-те ресторанта .

    16:38 19.08.2026

  • 9 Въййй

    5 0 Отговор
    Ми то сезона почти свърши, бе пичове? Или вече са спрели да ви плащат комисионните и внезапно решихте да ги ударите?

    16:42 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Брачет

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Епааа":

    Грубо , бе ... Не може ли по-култюрно ?

    16:54 19.08.2026

  • 12 Само да запитам

    1 0 Отговор
    в Баба Алино водата от къде излиза?

    17:02 19.08.2026

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