Патриарх Даниил: Канонизацията на цар Самуил изисква проучване

Обявяването на цар Самуил за светец не може да бъде решено без внимателно проучване на историческите сведения за живота му. Това заяви българският патриарх Даниил по време на церемонията по посрещането на тленните останки на владетеля в България.

„Светец, мисля, че е трудно, защото и ще има някои пречки – трябва да се проучат точно нещата“, каза патриарх Даниил.

Той подчерта, че в живота на цар Самуил се открояват патриотизъм, борбеност, държавност и силен дух, но тези качества сами по себе си не са достатъчни за оценка на светостта.

Патриархът посочи исторически пример

Като пример за необходимостта от по-задълбочен анализ патриарх Даниил посочи нападението над Адрианопол в деня на празника на Света Богородица.

„Има някои неща, които имат патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но светостта е свързана с много по-дълбока духовна характеристика“, заяви той.

По думите му, за да има основание да се говори за святост, трябва да бъде преценено дали в живота на владетеля е съществувала такава чистота на сърцето, при която водеща остава единствено любовта към Бога.

Самуил не узурпирал престола

В изказването си патриарх Даниил акцентира и върху отношението на Самуил към царската власт. В период, когато двамата претенденти за престола – Борис II и Роман – се намирали в Константинопол, държавата била отслабена, но Самуил не се възползвал от това, за да се провъзгласи за цар.

„Той вижда, че е останал фактически този, който брани държавата, но не се е възползвал да се провъзгласи за цар, да узурпира престола“, каза патриархът.

Според него Самуил дълги години служил като военачалник на цар Роман, а след смъртта му народът го провъзгласил за владетел. Патриарх Даниил определи това поведение като знак за смирение пред Бога, уважение към царската власт и вярност към царя.

Мощите са посрещнати в България

Патриарх Даниил определи посрещането на останките на цар Самуил като исторически момент и урок за съвременните българи. Той подчерта значението на борбения дух, мъжеството, смелостта и саможертвата.

„България губи политическа независимост в онзи момент, но духът остава. Духът остава“, заяви патриархът.

В края на словото си той призова българите да пазят държавата мъжествено и самоотвержено. Според него общото дело може да пребъде дори когато хората, които го защитават, паднат в боя.

„Как и ние да успяваме мъжествено, самоотвержено да пазим държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело, наше общо дело, ще пребъде. Бог да пази България!“, каза патриарх Даниил.

Източници: Фокус