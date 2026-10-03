Божанов: Властта не дава отговори за убийството на Филипов

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че властта не дава достатъчно отговори за разследването на убийството на Илиян Филипов. Той посочи като пример изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след което според него депутатите не са получили достатъчно информация за работата по случая, възможните мотиви и поръчителите.

Божанов каза, че институциите трябва да проверят всички връзки около Филипов, включително евентуални отношения с хора от криминалния контингент или данни за трафик на наркотици. Той обаче подчерта, че слуховете не могат да бъдат основание за заключения.

Въпроси за обществените поръчки

„Трябва да се разследва. Ако има данни за връзки с наркотици или такива за връзки с определени лица, това трябва да бъде проверено. Но не можем да кажем, че има връзка с наркотрафик само защото има някакви слухове“, заяви Божанов.

В интервюто Божанов коментира и обществените поръчки за мантинели. По думите му въпросът не се изчерпва с това кои фирми са спечелили конкретни договори, а включва и начина, по който се влияе върху институциите, които ги възлагат.

„За нас е важно да разберем как е упражнено това влияние. Не просто кой е подписал договора, а кой е звънял, кой е натискал, кой е заплашвал, кой е обещавал“, каза съпредседателят на „Да, България“.

Според него именно подобни механизми трябва да бъдат обект на институционален и парламентарен контрол.

Критика към данъчната политика

Божанов се обяви против увеличаването на данъчното бреме. Той определи като проблем подхода, при който държавата търси допълнителни приходи чрез нови или по-високи данъци.

По думите му вместо това трябва да се търсят механизми за ограничаване на разходите и по-ефективно управление на публичните средства. В разговора той засегна още идеите за облагане на свръхпечалбите, ограниченията за домашната ракия и мерките при поскъпване на горивата.

Източници: NOVA