Божанов: Властта не дава отговори за убийството на Филипов

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че властта не дава достатъчно отговори за разследването на убийството на Илиян Филипов. Той посочи като пример изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след което според него депутатите не са получили достатъчно информация за работата по случая, възможните мотиви и поръчителите.
Божанов каза, че институциите трябва да проверят всички връзки около Филипов, включително евентуални отношения с хора от криминалния контингент или данни за трафик на наркотици. Той обаче подчерта, че слуховете не могат да бъдат основание за заключения.„Трябва да се разследва. Ако има данни за връзки с наркотици или такива за връзки с определени лица, това трябва да бъде проверено. Но не можем да кажем, че има връзка с наркотрафик само защото има някакви слухове“, заяви Божанов.
Въпроси за обществените поръчки
В интервюто Божанов коментира и обществените поръчки за мантинели. По думите му въпросът не се изчерпва с това кои фирми са спечелили конкретни договори, а включва и начина, по който се влияе върху институциите, които ги възлагат.
Според него именно подобни механизми трябва да бъдат обект на институционален и парламентарен контрол.
Критика към данъчната политика
Божанов се обяви против увеличаването на данъчното бреме. Той определи като проблем подхода, при който държавата търси допълнителни приходи чрез нови или по-високи данъци.
По думите му вместо това трябва да се търсят механизми за ограничаване на разходите и по-ефективно управление на публичните средства. В разговора той засегна още идеите за облагане на свръхпечалбите, ограниченията за домашната ракия и мерките при поскъпване на горивата.
Източници: NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
18:30 03.10.2026
2 авантгард
Много важно, гръмнали един.
Това ли е важно за страната??
Убийства има редовно и НЕ е редно да се говори непрекънато само за едно.
Ха!
18:32 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Е как ?
18:34 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вари ги, печи ги, промянкаджиите и пишман демократите си остават завинаги в прегръдката на крадливата Тиква и Угоен ПееФ. Сглобката им е непоклатима.
18:45 03.10.2026
7 Цвете
18:52 03.10.2026
8 Някой
19:04 03.10.2026
9 @@@
даде отгорири за убийството на мафиотаФилипов
Попитай Борисов, той му е бил приятел и го познава много добре!
19:04 03.10.2026