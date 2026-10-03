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Божанов: Властта не дава отговори за убийството на Филипов

Божанов: Властта не дава отговори за убийството на Филипов

3 Октомври, 2026 18:26, обновена 3 Октомври, 2026 18:39 691 9

  • божидар божанов-
  • илиян филипов-
  • разследване на убийство-
  • обществените поръчки-
  • данъчна политика

Съпредседателят на „Да, България“ поиска да бъдат проверени всички връзки около случая, но предупреди да не се правят изводи по слухове.

Божанов: Властта не дава отговори за убийството на Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че властта не дава достатъчно отговори за разследването на убийството на Илиян Филипов. Той посочи като пример изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, след което според него депутатите не са получили достатъчно информация за работата по случая, възможните мотиви и поръчителите.

Божанов каза, че институциите трябва да проверят всички връзки около Филипов, включително евентуални отношения с хора от криминалния контингент или данни за трафик на наркотици. Той обаче подчерта, че слуховете не могат да бъдат основание за заключения.

„Трябва да се разследва. Ако има данни за връзки с наркотици или такива за връзки с определени лица, това трябва да бъде проверено. Но не можем да кажем, че има връзка с наркотрафик само защото има някакви слухове“, заяви Божанов.

Въпроси за обществените поръчки

В интервюто Божанов коментира и обществените поръчки за мантинели. По думите му въпросът не се изчерпва с това кои фирми са спечелили конкретни договори, а включва и начина, по който се влияе върху институциите, които ги възлагат.

„За нас е важно да разберем как е упражнено това влияние. Не просто кой е подписал договора, а кой е звънял, кой е натискал, кой е заплашвал, кой е обещавал“, каза съпредседателят на „Да, България“.

Според него именно подобни механизми трябва да бъдат обект на институционален и парламентарен контрол.

Критика към данъчната политика

Божанов се обяви против увеличаването на данъчното бреме. Той определи като проблем подхода, при който държавата търси допълнителни приходи чрез нови или по-високи данъци.

По думите му вместо това трябва да се търсят механизми за ограничаване на разходите и по-ефективно управление на публичните средства. В разговора той засегна още идеите за облагане на свръхпечалбите, ограниченията за домашната ракия и мерките при поскъпване на горивата.

Източници: NOVA


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Алексей Петров 2 .Направи новата Сглобка и вече е излишен и опасен.

    Коментиран от #6

    18:30 03.10.2026

  • 2 авантгард

    3 2 Отговор
    Е, и?
    Много важно, гръмнали един.
    Това ли е важно за страната??
    Убийства има редовно и НЕ е редно да се говори непрекънато само за едно.
    Ха!

    18:32 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е как ?

    4 0 Отговор
    срещу себе си ли ? От лъжци , нечестни , недостойни , и цял живот грабещи Род и Родина да пълнят гуши , какво очакваш ?

    18:34 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вари ги, печи ги, промянкаджиите и пишман демократите си остават завинаги в прегръдката на крадливата Тиква и Угоен ПееФ. Сглобката им е непоклатима.

    18:45 03.10.2026

  • 7 Цвете

    2 0 Отговор
    АКО СТЕ ГЛЕДАЛИ В ЕВРОДИКОФ СНОЩНОТО МУ ПРЕДАВАНЕ, ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ОТ Г- ЖА КОМИТОВА ЗА ИМЕННО ДАЛАВЕРИТЕ И НАТИСКА НА СТРОИТЕЛИТЕ ОТ КОЙ ИЛИ КОИ 60 % ЗА СТРОИТЕЛЯ ,А 40 % ЗА СКРИТИЯ ЧОВЕЧЕЦ ПОД БЮРОТО.Е КАК ФИРМАТА ДА ИЗПЪЛНИ ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ С ПОЛОВИНАТА ПОЛУЧЕНИ ? А СЕГА РАЗБЕРЕТЕ ,КОИ СА ТЕЗИ ПОД ЮРГАНА ? 🎃🐷👺🤦‍♂️🤫🇧🇬

    18:52 03.10.2026

  • 8 Някой

    0 0 Отговор
    Тия пак се чудят как да изкопчат информация, за да помогнат на извършителите.

    19:04 03.10.2026

  • 9 @@@

    2 0 Отговор
    Божанов, Властта да не е следовател, прокурор или съдия за да ти
    даде отгорири за убийството на мафиотаФилипов
    Попитай Борисов, той му е бил приятел и го познава много добре!

    19:04 03.10.2026

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