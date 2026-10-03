Васил Пандов: Действията показват дали съдията е независим

Независимостта на съдебната система не се определя само от формалните гаранции, а и от действията и позициите на хората в нея. Това заяви бившият депутат от „Продължаваме промяната“ и кандидат за член на Висшия съдебен съвет доц. Васил Пандов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Зависимостта, от моя гледна точка, и не само от моята, е някой да може да ти се обади и да ти каже какво да правиш“, каза Пандов. По думите му с времето се е утвърдил критерият независимостта да се преценява по действията, позициите и поведението на човека, а не само по заеманата длъжност или по формалните правила.

Кандидатът за ВСС подчерта, че макар до неотдавна да е бил народен представител, основната част от професионалния му път е свързана с адвокатурата и академичната дейност. „Моята кариера и моята работа като юрист много по-дълго време са като адвокат и преподавател. Аз това считам за своето основно призвание“, заяви той.

Пандов не очаква подкрепа по политическа линия

Пандов каза, че не е разговарял с политически формации за подкрепа на кандидатурата си за член на ВСС. „Нямам никаква представа кой ще ме подкрепи и кой не“, посочи той.

Той съобщи, че е представил концепция от 58 страници, в която е анализирал международните стандарти за независимост на съдебната система, както и практиката на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз. Според него обаче формалното съответствие със стандартите не е достатъчно.

Конкурсите и командироването на съдии

„Много важно е възприятието на обществото дали съдебната система е независима“, каза Васил Пандов.

Сред основните проблеми Пандов посочи начина, по който се провеждат конкурсите за магистрати. „Ако един конкурс е нагласен, ако той не е обективен, няма как оттам нататък цялата система да не се възпроизвежда“, заяви той.

Пандов говори за случаи, при които според него е имало съмнения за нарушения при конкурси и изтичане на конкурсни задания. По думите му прозрачността и обективността на тези процедури са пряко свързани с независимостта на съдебната система.

Той коментира и командироването на съдии. Според него действащите правила могат да бъдат заобикаляни чрез последователно заемане на различни свободни щатове. Като възможна мярка срещу злоупотреби Пандов посочи редовното и ритмично провеждане на конкурсите.

Проверки и обществено доверие

Кандидатът за ВСС заяви, че декларационните процедури за имущественото състояние на магистратите трябва да бъдат допълвани от по-задълбочени проверки при конкурси за административни ръководители и други ключови позиции.

Пандов обърна внимание и на използването на специални разузнавателни средства спрямо магистрати. Според него това може да се превърне в инструмент за натиск, ако информацията от тези процедури не бъде своевременно унищожена при липса на законово основание за съхраняването ѝ.

По думите му Висшият съдебен съвет трябва не само да решава кадровите въпроси и проблемите при конкурсите, но и да променя обществената представа за съдията. „Функцията на Висшия съдебен съвет, освен да изправи всичките недъзи на системата - конкурсите и тези неща, които зависят от него кадрово, според мен е да промени цялостната представа на обществото за съдията“, каза Пандов.

Източници: Нова