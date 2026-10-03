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Гръцките медии отразиха предаването на останките на Самуил

Гръцките медии отразиха предаването на останките на Самуил

3 Октомври, 2026 18:19 621 4

  • цар самуил-
  • тленни останки-
  • гръцки медии-
  • 48 реликви

ЕРТ излъчи пряко церемонията в Солун и посрещането на тленните останки в София. Акцентът в гръцката преса беше поставен и върху връщането на 48 реликви.

Гръцките медии отразиха предаването на останките на Самуил - 1
Снимка: МО
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гръцките медии широко отразиха предаването на тленните останки на цар Самуил. Обществената телевизия ЕРТ излъчи пряко срещата на двамата премиери и церемонията в Музея за византийска култура в Солун, където бяха предадени костите на българския владетел. Събитието беше определено като „историческо споразумение“.

ЕРТ проследи не само церемонията в Солун, но и посрещането на тленните останки в София. Срещата на двамата премиери беше излъчена от телевизионните медии в Гърция, които поставиха акцент върху протичането ѝ в дух на добросъседство.

Акцент върху идентифицирането на останките

Вестник „Катимерини“ насочи вниманието към процедурата за идентифициране на останките. В публикацията е проследена цялата процедура, представена като доказателство, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Така гръцкото издание поставя научната и историческата страна на предаването в центъра на отразяването.

Гърция очаква публично представяне на 48 реликви

Вестник „Прото тема“ постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министърът на културата Лина Мендони да представи реликвите публично през следващата седмица.

Така гръцкото медийно отразяване съчетава церемонията по предаването на останките на цар Самуил, процедурата по тяхното идентифициране и договореното връщане на реликви в Гърция.

Източници: БНР


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    В Солун в момента празнуват.Отърваха се от Проклятието на осквернените кости на цар Самуил което взе много жертви.

    18:24 03.10.2026

  • 3 Питане

    1 0 Отговор
    Колко тона наглост трябва да има човек, за да "произведе" себе си в "НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО" ?
    Всъщност той е комунист...

    18:25 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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