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Асен Василев: Да помним завета на цар Самуил
  Тема: Известни личности

Асен Василев: Да помним завета на цар Самуил

3 Октомври, 2026 18:16 556 8

  • асен василев-
  • цар самуил-
  • продължаваме промяната-
  • българска история-
  • тленни останки

Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи деня като паметен за българската история. Той свърза посланието си с връщането на тленните останки на владетеля в България.

Асен Василев: Да помним завета на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев призова да не бъде забравян заветът на цар Самуил. В публикация във Facebook той определи деня като паметен за българската история и свърза думите си с връщането на тленните останки на владетеля в България.

„Днес е паметен ден за българската история и мисля, че никога не трябва да забравяме завета на Самуил“, написа Василев.

Посланието за борбата за България

Василев припомни момент, в който, по думите му, на внука на цар Симеон са били свалени всички царски атрибути на площад в Константинопол. Той посочи, че тогава мнозина са вярвали, че българската държава е загинала.

Според лидера на „Продължаваме промяната“ Самуил и братята му са се борили 40 години, за да запазят България. В края на посланието си той направи противопоставяне между съпротивата и предаването: народът, който падне, борейки се, може да възкръсне, докато този, който се предаде, загива завинаги.

Думите му бяха публикувани в деня, в който тленните останки на цар Самуил бяха предадени на българската държава на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, съобщи Министерският съвет.

По-късно България посрещна останките на владетеля с държавна церемония в София. Те бяха пренесени от Българската армия до площад „Княз Александър I“, а след това последва шествие до църквата „Света София“, където гражданите имаха възможност да отдадат почит.

Цар Самуил управлява България от 997 до 1014 г. Връщането на тленните му останки се състоя повече от хиляда години след смъртта му.

Източници: Фокус


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    3 7 Отговор
    А такива като теб отнеха независимостта на сегашна България.
    Срам и позор!

    18:19 03.10.2026

  • 2 Да помним и

    4 2 Отговор
    кой остави 14 000 българи БЕЗ ОЧИ❗

    18:20 03.10.2026

  • 3 продажен соросоид

    3 4 Отговор
    по онова време за предателите се е полагало само едно

    18:20 03.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Такива като Кокорчо са предавали крепости на Василий Българоубиец.

    18:26 03.10.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    5 4 Отговор
    Цар Самуил се е борил да сече собствени монети а Кокорчо предаде Българският лев.

    18:27 03.10.2026

  • 6 Кокорчо 🌈🌈🌈

    1 5 Отговор
    Цар Самуил искал да влезе в ЕС на Василий Българоубиец ама не покрил критериите.

    18:29 03.10.2026

  • 7 комедианти

    2 3 Отговор
    Само не разбрах защо днес Кицата се беше изтъпанил до Тиквата.

    Коментиран от #8

    18:30 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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