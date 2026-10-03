Асен Василев: Да помним завета на цар Самуил

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев призова да не бъде забравян заветът на цар Самуил. В публикация във Facebook той определи деня като паметен за българската история и свърза думите си с връщането на тленните останки на владетеля в България.

„Днес е паметен ден за българската история и мисля, че никога не трябва да забравяме завета на Самуил“, написа Василев.

Посланието за борбата за България

Василев припомни момент, в който, по думите му, на внука на цар Симеон са били свалени всички царски атрибути на площад в Константинопол. Той посочи, че тогава мнозина са вярвали, че българската държава е загинала.

Според лидера на „Продължаваме промяната“ Самуил и братята му са се борили 40 години, за да запазят България. В края на посланието си той направи противопоставяне между съпротивата и предаването: народът, който падне, борейки се, може да възкръсне, докато този, който се предаде, загива завинаги.

Думите му бяха публикувани в деня, в който тленните останки на цар Самуил бяха предадени на българската държава на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, съобщи Министерският съвет.

По-късно България посрещна останките на владетеля с държавна церемония в София. Те бяха пренесени от Българската армия до площад „Княз Александър I“, а след това последва шествие до църквата „Света София“, където гражданите имаха възможност да отдадат почит.

Цар Самуил управлява България от 997 до 1014 г. Връщането на тленните му останки се състоя повече от хиляда години след смъртта му.

Източници: Фокус