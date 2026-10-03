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Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

3 Октомври, 2026 18:23, обновена 3 Октомври, 2026 18:24 404 2

  • шарка по овцете и козите-
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  • нови чифлик

Заболяването е установено в Пастух и Нови чифлик. Въвеждат се защитни и надзорни зони с ограничения за придвижването на животни.

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две първични огнища на шарка по овцете и козите са установени в област Кюстендил. Заболяването е регистрирано в животновъден обект в село Пастух, община Невестино, с 29 дребни преживни животни, и в село Нови чифлик, община Кюстендил, където се отглеждат осем животни. Информацията е съобщена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Около двете огнища са определени 5-километрови защитни и 20-километрови надзорни зони. Те обхващат населени места в област Кюстендил, както и села в областите Благоевград и Перник. В тези райони се въвеждат ограничения за движението и отглеждането на овце и кози.

Ограничения за животните и млякото

Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. В засегнатите обекти и зоните около тях животните трябва да се отглеждат при оборен режим.

Предстоят преброяване на животните, актуализация на данните във ветеринарната информационна система „ВетИС“ и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от районите със специален режим са въведени изисквания за придвижване и преработка.

„Заболяването не представлява опасност за хората, но разпространението му може да доведе до значителни икономически загуби“, подчертават от БАБХ.

Призив към стопаните

Агенцията призовава собствениците да следят внимателно здравословното състояние на животните и да спазват мерките за биосигурност. При съмнение за шарка по овцете и козите трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ – 0 700 122 99.

Източници: bTV Новините


Кюстендил / България
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  • 1 Самуил

    0 0 Отговор
    Това са моето племе!

    18:26 03.10.2026

  • 2 УдоМача

    2 0 Отговор
    Оставете на мира хораа и животните им, вашата вера... :(

    18:48 03.10.2026

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