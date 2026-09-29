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Иззеха близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки в Плевен

Иззеха близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки в Плевен

29 Септември, 2026 15:45 410 2

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Сред установените храни са шоколадови десерти, желирани и дъвчащи бонбони, дъвки, кафе, близалки, крекери, доматено пюре, блатове за торти и други

Иззеха близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки в Плевен - 1
Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки, неотговарящи на нормативните изисквания, са установили инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен при проверка на склад за търговия на едро с храни в града. Проверката е извършена съвместно със служители на Областна дирекция на МВР – Плевен след постъпил сигнал, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

При проверката са установени 14 396,744 кг храни от неживотински произход и 4219,43 литра напитки без задължителната информация на български език. За посочените количества към момента на извършване на контрола не са представени документи за произход и безопасност, поради което стоките са поставени под възбрана.

Констатирани са още 1609,174 кг храни от неживотински произход и 2068,032 литра напитки с изтекъл срок на годност, опаковани в потребителски опаковки. Издадено е разпореждане за насочване за унищожаване.

Сред установените храни са шоколадови десерти, желирани и дъвчащи бонбони, дъвки, кафе, близалки, крекери, доматено пюре, блатове за торти и други.

В обекта са констатирани и несъответствия, свързани с хигиенните изисквания и условията за съхранение на храните. Част от пакетираните храни и бутилираните напитки са съхранявани в открити навеси при условия, създаващи предпоставки за замърсяване и достъп на вредители.

За констатираните нарушения предстои издаване на предписание и съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Действията по случая продължават.

Установено е, че собственикът стопанисва и втори обект, до който не е осигурен достъп на инспекторите за осъществяване на проверка. Обектът е запечатан до извършване на необходимите действия.

От Агенцията по храните казаха още, че контролът за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в цялата страна.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пийняка

    1 0 Отговор
    6200 литра ?! Ше се гътна ..

    15:47 29.09.2026

  • 2 Иззели са ги в Плевен

    0 0 Отговор
    Ще ги пуснат. в Ловеч!
    А задържани за тая негодна продукция има ли?
    Щом няма, айде джар!

    16:02 29.09.2026

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