Спасиха полудива коза, престояла 25 дни без вода в скалите

Полудива коза беше спасена край Балчик, след като оцеля повече от 25 дни без вода, заклещена в скална ниша. До животното достигнаха алпинисти, които се спуснаха с въжета по стръмния и труднодостъпен терен. Спасителната акция бе под ръководството на д-р Руско Петров от "Зелени Балкани".
В нея се включиха и доброволци и студенти по ветеринарна медицина, съобщи БНТ.
"Козата беше на сравнително труднодостъпно място. Наложи ни се да вадим алпийска екипировка, за да можем да проведем акцията."
Д-р Петров разказа, че полудивата коза над 3 седмици е била на тясната скална ниша и е цяло чудо, че е оцеляла.
Абсолютно всичко, дори и тръните, бяха изпасани. Като се виждаше как животното явно с копитата се е опитвало да разрови и да изяде и корените на храстите там.
Доброволците разказват, че "издърпването на козата е било най-голямото предизвикателство".
Спасената коза е в добро здравословно състояние и е настанена в зоопарка в Добрич.
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1 14/88
"25 дни без вода оцеля полудива коза в скална клопка край Балчик, спасиха я
27 Септември, 2026 20:48"
08:16 28.09.2026
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"25 дни без вода оцеля полудива коза в скална клопка край Балчик, спасиха я
27 Септември, 2026 20:48"
08:16 28.09.2026
3 14/88
"25 дни без вода оцеля полудива коза в скална клопка край Балчик, спасиха я
27 Септември, 2026 20:48"
08:16 28.09.2026
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