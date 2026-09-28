Новини
България »
Спасиха полудива коза, престояла 25 дни без вода в скалите

Спасиха полудива коза, престояла 25 дни без вода в скалите

28 Септември, 2026 08:00 1 033 5

  • зелени балкани-
  • скали-
  • балчик-
  • коза-
  • полудива коза

Животното е в добро здравословно състояние и е настанено в зоопарка в Добрич

Спасиха полудива коза, престояла 25 дни без вода в скалите - 1
Кадър БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полудива коза беше спасена край Балчик, след като оцеля повече от 25 дни без вода, заклещена в скална ниша. До животното достигнаха алпинисти, които се спуснаха с въжета по стръмния и труднодостъпен терен. Спасителната акция бе под ръководството на д-р Руско Петров от "Зелени Балкани".

В нея се включиха и доброволци и студенти по ветеринарна медицина, съобщи БНТ.

"Козата беше на сравнително труднодостъпно място. Наложи ни се да вадим алпийска екипировка, за да можем да проведем акцията."

Д-р Петров разказа, че полудивата коза над 3 седмици е била на тясната скална ниша и е цяло чудо, че е оцеляла.

Абсолютно всичко, дори и тръните, бяха изпасани. Като се виждаше как животното явно с копитата се е опитвало да разрови и да изяде и корените на храстите там.

Доброволците разказват, че "издърпването на козата е било най-голямото предизвикателство".

Спасената коза е в добро здравословно състояние и е настанена в зоопарка в Добрич.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    3 1 Отговор
    а за фикции беге спасение нема

    "25 дни без вода оцеля полудива коза в скална клопка край Балчик, спасиха я
    27 Септември, 2026 20:48"

    08:16 28.09.2026

  • 2 14/88

    1 1 Отговор
    а за фикцuu беге спасение нема

    "25 дни без вода оцеля полудива коза в скална клопка край Балчик, спасиха я
    27 Септември, 2026 20:48"

    08:16 28.09.2026

  • 3 14/88

    1 1 Отговор
    а за фиkцuu беге спасение нема

    "25 дни без вода оцеля полудива коза в скална клопка край Балчик, спасиха я
    27 Септември, 2026 20:48"

    08:16 28.09.2026

  • 4 честен ционист

    1 7 Отговор
    Колко пари е изписал Ганчо, за да "спаси" дивата коза от естествените им обитания?

    08:22 28.09.2026

  • 5 Герги

    2 0 Отговор
    Интересното е, как сама се е озовала в капана..както и да е, браво че са спасили животинчето..

    09:03 28.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове