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Терзиев отговори на Иво Христов: София не бива да е в изолация заради политическите апетити

Терзиев отговори на Иво Христов: София не бива да е в изолация заради политическите апетити

20 Август, 2026 19:47 879 29

  • васил терзиев-
  • иво христов-
  • софия-
  • изолация-
  • политически апетити

„От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство“, заяви още Васил Терзиев

Терзиев отговори на Иво Христов: София не бива да е в изолация заради политическите апетити - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кметът на София отговори на твърдението на вицепремиера Иво Христов за „криза в управлението“ и поиска от правителството партньорство, а не политическа изолация на столицата

„Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод днешното изказване на вицепремиера Иво Христов, че в София има „криза в управлението“, цитиран от пресцентъра на СО.

Терзиев подчерта, че когато се говори за управлението на София, трябва да се говори и за отговорността на националната власт към града.

„Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това“, заяви кметът.

По думите му София не може да бъде свеждана до политическите отношения между местната и националната власт.

„София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората – близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора“, каза Терзиев.

Кметът подчерта, че инвестициите в столицата не са привилегия за София, а инвестиция в развитието на цялата страна.

„От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство“, заяви Васил Терзиев.

Той припомни, че след първите 100 дни от работата на настоящото правителство по редица ключови за софиянци въпроси все още няма необходимата яснота и решения.
Сред тях са:

какво се случва с детската болница;
кога ще има решение за Околовръстния път;
как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата;
ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт;
ще получи ли София най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки.

„Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт. Защото когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България“, каза Терзиев.


„Евровизия“ и въпросът за критериите

Кметът на София коментира и избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, като свърза решението с думите на вицепремиера за „криза в управлението“ на столицата.

„Думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос. Ако „кризата в управлението“ на София има отношение към избора на Бургас за домакин на „Евровизия“, добре е да разберем по кой критерий е била оценявана кандидатурата“, заяви Терзиев.

По думите му най-добрият начин да бъдат прекратени спекулациите е да бъдат публикувани фактите.

„Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Най-лесният начин да приключат всички спекулации е да видим фактите“, каза кметът.
Терзиев поздрави Бургас за избора и заяви, че София ще подкрепи домакинството на конкурса.

„Бургас спечели и има нашата подкрепа. През май 2027 г. София също ще празнува с „Евровизия“. Ще вземем най-доброто от разработената ни кандидатура и ще го превърнем в музика, събития и преживявания за софиянци и гостите на града“, заяви кметът.

„София няма да стои отстрани. Нито на „Евровизия“, нито в България“, подчерта Васил Терзиев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЕТРОХАНЦИ В ИЗОЛАЦИЯ

    23 3 Отговор
    Урсулата била бясна.

    19:50 20.08.2026

  • 2 Пич

    14 6 Отговор
    Някога ви казах, че сте големи наивници, и че по добре е да гласуваш за оправен крадец, отколкото за ентусиазиран некадърник!!!
    Бавно схващате, но ще схванете!!!

    19:51 20.08.2026

  • 3 Е Да ! Ама Не !

    2 9 Отговор
    Феодала !

    Има Право !

    Феодално Право !

    Коментиран от #8

    19:52 20.08.2026

  • 4 Гробар

    20 3 Отговор
    Жълтопаветната селска шлака щяла да прави протести ама наесен като застудее шот сега видиш ли искала да си пече задника в Гърция. Истински каузари, батка.

    Коментиран от #13

    19:53 20.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    ДС Терзиев защо още не е подал оставка?

    Коментиран от #11, #12

    19:54 20.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ТУРСКАТА ФИРМА - "НОВИЯ ИГРАЧ" В СОФИЙСКИЯ БОКЛУК , СЕ ОКАЗАНА
    ВЪРЗАНА С НАСКО СИРАКОВ - ОТ ГОВЕДАРНИКА :)
    .... МЪКА ВАСКО, СИНЯ МЪКА СИ :)

    19:54 20.08.2026

  • 7 име

    13 4 Отговор
    Аре, бе, цяла България се занимава с проблемите на село София и спонсорира кражбите в общината. Аман от вас.

    19:55 20.08.2026

  • 8 Гробар

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Е Да ! Ама Не !":

    Вие дето скачахте с двете пръстета като маймуни, дедо, докарахте феодалите.

    19:55 20.08.2026

  • 9 Този

    12 3 Отговор
    Папуняк тотално се изложи с тези напъни за Евровизията. Пълно падение, рев и хленчене! Като се замисля- от както е кмет, все е в някаква криза и все някой му е виновен. Бюджета на София е 2,7 милиарда, какво не му стига, освен акъла?

    19:56 20.08.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ЖЕНАТА НА ВАСКО ,
    СИ КЮТА В ОБЩИНСКАТА ФИРМА " СОФИЙСКИ ИМОТИ" , КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА СОФИЯНЦИ
    В СМЕСЕНИ ФИРМИ СЪС ВСИЧКИ СИКАДЖИИ ОТ. ОПГ СЛАВИЯ И ОПГ СИК :)
    .....
    КАКВА ДОБРА ОЦЕНКА ДА МУ ДАМ ?

    19:56 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тост

    8 1 Отговор
    Йорданка Фандъкова такова таковата на града, а и ти нищо не правиш.. Аз като софиянец не искам Евровизия защото се срамувам от тая кочина, която оставяте след себе си

    Коментиран от #22

    19:57 20.08.2026

  • 15 Балбазаур

    10 2 Отговор
    София от години е ужасно място за живеене. Спрете да й правите фалшива реклама! Мръсно, презастроено, неугледно и неорганизирано. Няма място за повече паплач!

    Коментиран от #16

    19:57 20.08.2026

  • 16 Гробар

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Балбазаур":

    Няма как. Това да дойдеш в София, да се изходиш на жълтите павета и да се почувстваш велик е дълбоко вкоренено в селските гени.

    20:00 20.08.2026

  • 17 Васко ДС-то

    7 3 Отговор
    Оставка на Васко некадърника

    20:01 20.08.2026

  • 18 вижда се

    6 1 Отговор
    София е най-мръсната столица в Европа !

    20:07 20.08.2026

  • 19 Георги

    2 1 Отговор
    ДСил е свикналнвсички да му съдействат. Той не знае какво е да работиш на пазарен принцип.

    20:18 20.08.2026

  • 20 Какво поредно правителство

    3 1 Отговор
    Ти още ли не си разбрал че няма да има друго дето се гласи от тикви и розови и още няколко мераклии за власт
    Няма какво да обясняваш
    София не е България
    Или се равняващ по нормите за работа в интерес на гражданите и другите населени места или те изхвърля времето
    Няма вече аз
    Има за всички
    Още не е минало обсъждане за преустройство на Витоша и пак си оставаш вратичка за отсрочки при възражения
    Баста
    Или сос ще работи или всичките с теб заедно във
    Догодина идат избори
    Само се боричкане по парти
    Няма кой да ви жали

    20:25 20.08.2026

  • 21 2-та милиона жители

    2 2 Отговор
    на София не управляват града, а ти кмете. НЕ МО ЖАЧ.

    20:28 20.08.2026

  • 22 Баба ти Й.Фалира всичко

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тост":

    Източи парите и ги насочи нагоре, тя знае къде, ; във всички сфери назначи гербови шефове и си обра крушите барабар с двете апартамент чета уж от една нивичка на баща Й.
    Той че наследи едно котило създавано от тикви и кратуни е факт но, трябваше да ги обязди да орат в една бразда
    И се засрамете
    Всеки дърпа е, на прокопсия
    Ако не е ясно
    Жалко за софиянци
    То не ме и Софиянски и кой още не я обраха София.
    Традиция беше клатенето
    Като гледам, един по един са наказани
    Те си знаят най добре кок как.

    20:34 20.08.2026

  • 23 Мнение

    4 0 Отговор
    Виж дупките, разбитите тротоари, пълните коф о боклуците и миризмата около тях и не питай повече.

    20:36 20.08.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ИДЕОЛОГА НА РУСКИЯ НЕОФАШИZЪМ В БЪЛГАРИЯ Е ....................... МИНИСТЪР ИВО ХРИСТОВ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧОРАПА ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #25

    20:38 20.08.2026

  • 25 Обирай си крушите

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Директно с мишката на фронта
    Да видиш кон боб яде и муа го опише
    Боклук си ти
    Долен
    Платен

    20:47 20.08.2026

  • 26 Софийски Бот

    0 0 Отговор
    Терзьо обясни как софия с най висок бюджет на глава от населението и на площ върши по малко работа от другите големи градове.. Терзьо обясни как продължението на околовръстния на софия през горна баня 10км ще струва над 2.5 милиарда или казано колкото магистрала Тракия до Бургас. София е бездънна яма за кражби , а е 1 век назад от европейските столици. Разходи се из кварталите да видиш мизерия. Държавата е направила максимума да огоди на всички софийски кметове...резултат няма... Та един метро лъч е със стойността на АМ Хемус, но за Хумус пари няма.

    20:56 20.08.2026

  • 27 Потресен

    1 0 Отговор
    Напълно се потвърди съмнението, че изборът е бил изцяло политически. Дори не са гледали техническите критерии и проектите. Интересуваше ги само "управленския модел" и че в Бургас било "добре за всички партии". Представяте ли си тия какво ги вълнува? Ега си кретените.

    20:59 20.08.2026

  • 28 На тъмно

    1 0 Отговор
    Толкова баздарен кмет, никога не е имала този град! 3 години под 3км ремонти и то наследени от Данка!

    21:02 20.08.2026

  • 29 Исторически парк

    1 0 Отговор
    София вече 37 години изолира България!

    21:07 20.08.2026

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