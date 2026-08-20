Терзиев отговори на Иво Христов: София не бива да е в изолация заради политическите апетити

Кметът на София отговори на твърдението на вицепремиера Иво Христов за „криза в управлението“ и поиска от правителството партньорство, а не политическа изолация на столицата
„Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод днешното изказване на вицепремиера Иво Христов, че в София има „криза в управлението“, цитиран от пресцентъра на СО.
Терзиев подчерта, че когато се говори за управлението на София, трябва да се говори и за отговорността на националната власт към града.
„Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това“, заяви кметът.
По думите му София не може да бъде свеждана до политическите отношения между местната и националната власт.
„София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората – близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора“, каза Терзиев.
Кметът подчерта, че инвестициите в столицата не са привилегия за София, а инвестиция в развитието на цялата страна.
„От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство“, заяви Васил Терзиев.
Той припомни, че след първите 100 дни от работата на настоящото правителство по редица ключови за софиянци въпроси все още няма необходимата яснота и решения.
Сред тях са:
какво се случва с детската болница;
кога ще има решение за Околовръстния път;
как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата;
ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт;
ще получи ли София най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки.
„Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт. Защото когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България“, каза Терзиев.
„Евровизия“ и въпросът за критериите
Кметът на София коментира и избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, като свърза решението с думите на вицепремиера за „криза в управлението“ на столицата.
„Думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос. Ако „кризата в управлението“ на София има отношение към избора на Бургас за домакин на „Евровизия“, добре е да разберем по кой критерий е била оценявана кандидатурата“, заяви Терзиев.
По думите му най-добрият начин да бъдат прекратени спекулациите е да бъдат публикувани фактите.
„Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Най-лесният начин да приключат всички спекулации е да видим фактите“, каза кметът.
Терзиев поздрави Бургас за избора и заяви, че София ще подкрепи домакинството на конкурса.
„Бургас спечели и има нашата подкрепа. През май 2027 г. София също ще празнува с „Евровизия“. Ще вземем най-доброто от разработената ни кандидатура и ще го превърнем в музика, събития и преживявания за софиянци и гостите на града“, заяви кметът.
„София няма да стои отстрани. Нито на „Евровизия“, нито в България“, подчерта Васил Терзиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПЕТРОХАНЦИ В ИЗОЛАЦИЯ
19:50 20.08.2026
2 Пич
Бавно схващате, но ще схванете!!!
19:51 20.08.2026
3 Е Да ! Ама Не !
Има Право !
Феодално Право !
Коментиран от #8
19:52 20.08.2026
4 Гробар
Коментиран от #13
19:53 20.08.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #12
19:54 20.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЪРЗАНА С НАСКО СИРАКОВ - ОТ ГОВЕДАРНИКА :)
.... МЪКА ВАСКО, СИНЯ МЪКА СИ :)
19:54 20.08.2026
7 име
19:55 20.08.2026
8 Гробар
До коментар #3 от "Е Да ! Ама Не !":Вие дето скачахте с двете пръстета като маймуни, дедо, докарахте феодалите.
19:55 20.08.2026
9 Този
19:56 20.08.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ КЮТА В ОБЩИНСКАТА ФИРМА " СОФИЙСКИ ИМОТИ" , КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА СОФИЯНЦИ
В СМЕСЕНИ ФИРМИ СЪС ВСИЧКИ СИКАДЖИИ ОТ. ОПГ СЛАВИЯ И ОПГ СИК :)
.....
КАКВА ДОБРА ОЦЕНКА ДА МУ ДАМ ?
19:56 20.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тост
Коментиран от #22
19:57 20.08.2026
15 Балбазаур
Коментиран от #16
19:57 20.08.2026
16 Гробар
До коментар #15 от "Балбазаур":Няма как. Това да дойдеш в София, да се изходиш на жълтите павета и да се почувстваш велик е дълбоко вкоренено в селските гени.
20:00 20.08.2026
17 Васко ДС-то
20:01 20.08.2026
18 вижда се
20:07 20.08.2026
19 Георги
20:18 20.08.2026
20 Какво поредно правителство
Няма какво да обясняваш
София не е България
Или се равняващ по нормите за работа в интерес на гражданите и другите населени места или те изхвърля времето
Няма вече аз
Има за всички
Още не е минало обсъждане за преустройство на Витоша и пак си оставаш вратичка за отсрочки при възражения
Баста
Или сос ще работи или всичките с теб заедно във
Догодина идат избори
Само се боричкане по парти
Няма кой да ви жали
20:25 20.08.2026
21 2-та милиона жители
20:28 20.08.2026
22 Баба ти Й.Фалира всичко
До коментар #14 от "Тост":Източи парите и ги насочи нагоре, тя знае къде, ; във всички сфери назначи гербови шефове и си обра крушите барабар с двете апартамент чета уж от една нивичка на баща Й.
Той че наследи едно котило създавано от тикви и кратуни е факт но, трябваше да ги обязди да орат в една бразда
И се засрамете
Всеки дърпа е, на прокопсия
Ако не е ясно
Жалко за софиянци
То не ме и Софиянски и кой още не я обраха София.
Традиция беше клатенето
Като гледам, един по един са наказани
Те си знаят най добре кок как.
20:34 20.08.2026
23 Мнение
20:36 20.08.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #25
20:38 20.08.2026
25 Обирай си крушите
До коментар #24 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Директно с мишката на фронта
Да видиш кон боб яде и муа го опише
Боклук си ти
Долен
Платен
20:47 20.08.2026
26 Софийски Бот
20:56 20.08.2026
27 Потресен
20:59 20.08.2026
28 На тъмно
21:02 20.08.2026
29 Исторически парк
21:07 20.08.2026