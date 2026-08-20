Терзиев отговори на Иво Христов: София не бива да е в изолация заради политическите апетити

Кметът на София отговори на твърдението на вицепремиера Иво Христов за „криза в управлението“ и поиска от правителството партньорство, а не политическа изолация на столицата

„Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод днешното изказване на вицепремиера Иво Христов, че в София има „криза в управлението“, цитиран от пресцентъра на СО.

Терзиев подчерта, че когато се говори за управлението на София, трябва да се говори и за отговорността на националната власт към града.

„Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това“, заяви кметът.

По думите му София не може да бъде свеждана до политическите отношения между местната и националната власт.

„София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората – близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора“, каза Терзиев.

Кметът подчерта, че инвестициите в столицата не са привилегия за София, а инвестиция в развитието на цялата страна.

„От правителството не очаквам добра оценка за работата си. Очаквам партньорство“, заяви Васил Терзиев.

Той припомни, че след първите 100 дни от работата на настоящото правителство по редица ключови за софиянци въпроси все още няма необходимата яснота и решения.

Сред тях са:

какво се случва с детската болница;

кога ще има решение за Околовръстния път;

как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата;

ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт;

ще получи ли София най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки.

„Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт. Защото когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България“, каза Терзиев.



„Евровизия“ и въпросът за критериите

Кметът на София коментира и избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, като свърза решението с думите на вицепремиера за „криза в управлението“ на столицата.

„Думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос. Ако „кризата в управлението“ на София има отношение към избора на Бургас за домакин на „Евровизия“, добре е да разберем по кой критерий е била оценявана кандидатурата“, заяви Терзиев.

По думите му най-добрият начин да бъдат прекратени спекулациите е да бъдат публикувани фактите.

„Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Най-лесният начин да приключат всички спекулации е да видим фактите“, каза кметът.

Терзиев поздрави Бургас за избора и заяви, че София ще подкрепи домакинството на конкурса.

„Бургас спечели и има нашата подкрепа. През май 2027 г. София също ще празнува с „Евровизия“. Ще вземем най-доброто от разработената ни кандидатура и ще го превърнем в музика, събития и преживявания за софиянци и гостите на града“, заяви кметът.

„София няма да стои отстрани. Нито на „Евровизия“, нито в България“, подчерта Васил Терзиев.