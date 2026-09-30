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По лични причини: Директорът на "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста

По лични причини: Директорът на "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста

30 Септември, 2026 08:40 686 9

  • директор-
  • медицински надзор-
  • освобождаване от поста

През юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ д-р Атанас Атанасов бе освободен

По лични причини: Директорът на "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Директорът на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха за БТА от Министерството на здравеопазването.

През юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ д-р Атанас Атанасов бе освободен.

Решението е част от предприетите от министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване на ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, казаха тогава от здравното министерство.
Динева заемаше поста в периода 2023 г. - 2026 г. Сред основните задачи, възложени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове. Назначението на Динева цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.

На 27 февруари тази година служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски освободи от директорския пост Иванка Динева. Сред мотивите за освобождаването ѝ тогава беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. На 17 март д-р Атанас Атанасов пое поста директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Да се чете с разбиране!!!

    По "НАлични" причини...

    Коментиран от #4

    08:42 30.09.2026

  • 2 глоги

    1 1 Отговор
    ДиректорКАТА на "Медицински надзор"- Иванка Динева е освободена от поста й.

    08:42 30.09.2026

  • 3 Коментар

    5 1 Отговор
    Има проблеми с кокаина и с любовника си Любо Спасов, също кокаинозависим престъпник

    08:47 30.09.2026

  • 4 Ха..ха..ха

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тази е протеже на медицинската гербава мека китка КостадинкА АнгеловА. Крадец от класа и служещ за тапет на Тиквата.

    08:52 30.09.2026

  • 5 Този Помярник !

    1 0 Отговор
    Няма Ли Най - После !

    Да разбере Каква е неговата Задача !

    И Да Си Изучи !

    Занаята !

    08:55 30.09.2026

  • 6 Виновни и наказани няма вече 2 месеца

    0 0 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт. Трета доза пневмококова ваксина, първите две били безпроблемни...Причината е Претоварен календар за имунизация.
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.

    Коментиран от #7

    08:56 30.09.2026

  • 7 вече 37 години !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Виновни и наказани няма вече 2 месеца":

    ------------- !

    08:57 30.09.2026

  • 8 А бе

    4 0 Отговор
    приоритет-здраве но за магнитските сикаджииски герб мутри . лъчо мозъка и костадинка ангелова

    09:12 30.09.2026

  • 9 Сийка

    3 0 Отговор
    Не знае да работи с компютър.....

    09:23 30.09.2026

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