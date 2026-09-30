По лични причини: Директорът на "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста

Директорът на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха за БТА от Министерството на здравеопазването.
През юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ д-р Атанас Атанасов бе освободен.
Решението е част от предприетите от министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване на ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, казаха тогава от здравното министерство.
Динева заемаше поста в периода 2023 г. - 2026 г. Сред основните задачи, възложени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове. Назначението на Динева цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.
На 27 февруари тази година служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски освободи от директорския пост Иванка Динева. Сред мотивите за освобождаването ѝ тогава беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. На 17 март д-р Атанас Атанасов пое поста директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
По "НАлични" причини...
Коментиран от #4
08:42 30.09.2026
2 глоги
08:42 30.09.2026
3 Коментар
08:47 30.09.2026
4 Ха..ха..ха
До коментар #1 от "Пич":Тази е протеже на медицинската гербава мека китка КостадинкА АнгеловА. Крадец от класа и служещ за тапет на Тиквата.
08:52 30.09.2026
5 Този Помярник !
Да разбере Каква е неговата Задача !
И Да Си Изучи !
Занаята !
08:55 30.09.2026
6 Виновни и наказани няма вече 2 месеца
Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.
Коментиран от #7
08:56 30.09.2026
7 вече 37 години !
До коментар #6 от "Виновни и наказани няма вече 2 месеца":------------- !
08:57 30.09.2026
8 А бе
09:12 30.09.2026
9 Сийка
09:23 30.09.2026