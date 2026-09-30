По лични причини: Директорът на "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста

Директорът на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха за БТА от Министерството на здравеопазването.

През юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ д-р Атанас Атанасов бе освободен.

Решението е част от предприетите от министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване на ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, казаха тогава от здравното министерство.

Динева заемаше поста в периода 2023 г. - 2026 г. Сред основните задачи, възложени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове. Назначението на Динева цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.

На 27 февруари тази година служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски освободи от директорския пост Иванка Динева. Сред мотивите за освобождаването ѝ тогава беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. На 17 март д-р Атанас Атанасов пое поста директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“