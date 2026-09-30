Новини
България »
ИПБ със сигнал до властите: Смъртоносен капан за шофьорите на 36 км от АМ "Хемус"

ИПБ със сигнал до властите: Смъртоносен капан за шофьорите на 36 км от АМ "Хемус"

30 Септември, 2026 09:59 1 333 21

  • ипб-
  • ам хемус-
  • виадукт

Има пълна липса на структурна връзка между новите и съществуващите ограничителни системи, посочват експертите

ИПБ със сигнал до властите: Смъртоносен капан за шофьорите на 36 км от АМ "Хемус" - 1
Снимка: ИПБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност изпрати сигнал до прокуратурата, МВР и медиите относно "незабавно преустановяване и разследване на престъпен, животозастрашаващ и технологично компрометиран монтаж на ограничителни системи за пътища (мантинели) на АМ „Хемус“ (км 36, виадукт), извършван от „Автомагистрали“ ЕАД под ръководството на МРРБ".

Ето какво се посочва в сигнала:

УВАЖАЕМИ ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ДЕМЕРДЖИЕВ,

На фона на непрестанните тежки катастрофи и черната статистика по българските пътища, безхаберието в поддръжката на пътната инфраструктура премина всякакви граници на допустимото.

След като обществените поръчки бяха забавяни и спирани с месеци, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков публично и гордо обяви, че монтажът на новите предпазни мантинели най-накрая започва — с гръмки обещания за „чист старт“, скъсване със „старото мърляво строителство“ и безкомпромисен контрол.

Това, което екипът на Института за пътна безопасност установи на терен, не просто не е „на чисто“ — то е катастрофално, престъпно и много по-зле от всичко, виждано досега!

При инспекция на км 36 от АМ „Хемус“ — на съоръжение (виадукт) с височина над 100 метра над земята — установихме, че вместо да спасяват животи, новите мантинели се превръщат в смъртоносен капан за шофьорите. Считаме за абсурдно и престъпно движението на автомобили в този участък да се пуска при подобен абсурден и опасен монтаж!

ФАКТИ И КРИТИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОПУСКИ:

1. Липсващи критични анкерни болтове в основата:

На ключови места основата на носещите метални колони е оставена с празни монтажни отвори — без никакви закрепени анкерни болтове към бетона. При евентуален сблъсък на автомобил, тази мантинела няма никаква задържаща способност и превозното средство ще падне директно в 100-метровата пропаст.

2. Липсващи болтови връзки по носещите профили:

Връзките между отделните модули и греди са оставени с множество празни фабрични отвори. Конструкцията е само частично „закачена“, в пълно нарушение на техническите стандарти и указанията на производителя.

3. Прекъсната непрекъснатост — мантинела тип „копие“:

Има пълна липса на структурна връзка между новите и съществуващите ограничителни системи. Необезопасеното чело на мантинелата стърчи срещу движението и при удар ще прониже купето на превозното средство.

4. Недопустими самоделни заварки и импровизации:

Установено е произволно рязане и заваряване на метални елементи на място, което разрушава фабричната антикорозионна защита и структурната якост на метала.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ:

1. Незабавно разследване от Прокуратурата и МВР: Вземане на спешни мерки за пълно разследване на извършения монтаж на км 36 на АМ „Хемус“ и да се потърси строга наказателна отговорност от виновните длъжностни лица в МРРБ, АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД и фирмата за строителен надзор.

2. Преустановяване на престъпните монтажи: Незабавно спиране на подобни опасни монтажни дейности по цялата пътна мрежа до пълна проверка на технологичните процеси.

3. Временна организация на движението: Спешно въвеждане на обезопасителни мерки в участъка, за да се гарантира животът и здравето на преминаващите граждани.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелание

    7 0 Отговор
    Виновните да ги пуснат от 100 метровият на виадукт

    10:10 30.09.2026

  • 2 ШЕФА

    14 4 Отговор
    Това е престъпление гарантирано от ГРОБ и нейният Главатар Тулупа,но спокойно другари и другарки,Румен Кеша ще пребори корупцията като гласовете на ГРОБ отидат за идиотова !

    Коментиран от #10

    10:11 30.09.2026

  • 3 Кина

    13 1 Отговор
    Напишете една статия кой пълни шишета от минералните залежи в Банкя и после ни я продава 5л.за 2 евро..! Горна Баня , Девин..! Грозна картинка , все едно да плащаш въздуха който дишаш..!

    Коментиран от #11

    10:12 30.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    То да е само на километър - от Витиня надолу посока Ботевград няма и метър път и мантинела, които да не са опасни - има няколко завоя, на които пътя е в безобразно състояние и минавайки със и направо те изхвърля. И почти няма виадукт, който да е добре осигурен с мантинели

    Обаче важното е да имаме камерки да снимат и мега "подслушвачи" в мега МВР структурка за пълнене на милиционерските гушки!

    Коментиран от #7

    10:13 30.09.2026

  • 5 споко ве

    5 0 Отговор
    МинистЕрО на регресистите ще се изцепи, че монтажа е временен и още няма Акт 16.

    10:15 30.09.2026

  • 6 Дали ще паднеш от 100 метра

    6 0 Отговор
    Дали ще паднеш от 100 метра или от 50 метра за теб разлика няма.

    10:15 30.09.2026

  • 7 Палицай

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Е па имаме нови Волва да си джиткаме

    Коментиран от #9

    10:18 30.09.2026

  • 8 Мимч

    9 0 Отговор
    Значи,ако е имало контрол и акт 16 ли, който се изисква за подобна работа и е одобрен,то този който го е направил,трябва веднага да е задържан и опандизен...Или там да провисят...

    10:22 30.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Палицай":

    И ша си купите още по-нови! Така де возилото трябва да прилича на пагона, кво беше тва с опелите и шкодетата...

    Коментиран от #17

    10:24 30.09.2026

  • 10 Да бе ,

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ШЕФА":

    повярвах . Той Гълъб Донев и Шишков са работели за Баце . Поръчката за мантинели е финализирана от тия двамата разбирачи , но предполагам , че Шиши също има пръст там .

    10:24 30.09.2026

  • 11 Не съ излагай ма, Кино!

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Натуралната минерална вода „Банкя“ е собственост на системата на Coca-Cola в България от 2005 година, когато компанията купува марката и фабриката за бутилиране. През 2005 нямаше ГЕРБ, имаше Симеон Сакс-Кобургготски.

    10:26 30.09.2026

  • 12 Цвете

    6 1 Отговор
    ШИШКОВ И ДЕМЕРДЖИЕВ, ЧЕТЕТЕ ЛИ? 🔎🚔🤔

    10:26 30.09.2026

  • 13 Емигрант

    5 1 Отговор
    Чакат да стане тежък смъртоносен инцидент за да се вземат мерки, както винаги "след дъжд качулка", типично за българските нехранимайковци окупирали ръководни постове чрез "шуробаджанащина" ! Скоро тук беше публикувана една снимка на разделителна линия на шосе, толкова крива, че да искаш да я начертаеш така няма да е възможно, толкова е "висок" ИП /интелектуален потенциал/, че се е забил в дъното на тинята ! Избиват ви при всеки удобен за това случай, като на Петрохан и Околчица, пречите всички на мутрите !

    10:33 30.09.2026

  • 14 Боздуган

    5 0 Отговор
    Добре бе хора, толкова ли е трудно. Кой го е ремонтирал. После кои технически ръководител го е издал. Ако му е наредено да го издаде така кои е над него?? В първи клас ли сме.? От къде падаме?
    Толкова ли е сложно всичко? Няма ли мислещи хора в тая държава?

    10:45 30.09.2026

  • 15 Сталин

    5 1 Отговор
    След "здравеопазването" АПИ са най големия институционален убиец отговорен за хилядите убити по пътищата на България със шокиращи безумия които вършат по пътищата в България,като копаят дълбоки окопи покрай пътища които са потенциални убийци в случай че при опасност няма къде да се отбие и попадаш в дълбока канавка ,също и на равни пътища са монтирани мантинели и от двете страни на пътя и при авария или друга опасна ситуация не може да се отбие от пътя и да се спре и се налага да се остане в платното за движение и това е предпоставка да бъдеш отнесен от някой тир,и другото е че изсъхнали огромни дървета не са премахнати покрай пътя и които всеки момент може да паднат на платното и да убият някой

    10:46 30.09.2026

  • 16 Разлогата

    2 2 Отговор
    ИПБ са едно НПО от некадърници.Единият с диплома от "Минно-Геоложкия"-изгонен от КАТ а другата с диплома за "Детска учителка" с категория "Б" за МПС......

    10:48 30.09.2026

  • 17 Водач от 1973-та

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Едно време бяха с ,,Москвичи" и ,,Жигули",КАТаджиите на ,,MZ"-та,а селските на ,,ИЖ"-та...кварталните ходеха пеша...

    Коментиран от #19

    10:48 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Водач от 1973-та":

    .....И си вършеха работата 100 пъти по-добре от тия с татусите,брадите и амаболите.Ами купете им Ферарита като в Италия.....пак ще са същите леШпери.

    10:53 30.09.2026

  • 20 Вече не се казва капан

    1 0 Отговор
    А клопка. В клопка сни

    Коментиран от #21

    10:54 30.09.2026

  • 21 Вече

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вече не се казва капан":

    Свърши хубавото време. И дъжда вали и дъжда вали.

    10:56 30.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове