ИПБ със сигнал до властите: Смъртоносен капан за шофьорите на 36 км от АМ "Хемус"

Институтът за пътна безопасност изпрати сигнал до прокуратурата, МВР и медиите относно "незабавно преустановяване и разследване на престъпен, животозастрашаващ и технологично компрометиран монтаж на ограничителни системи за пътища (мантинели) на АМ „Хемус“ (км 36, виадукт), извършван от „Автомагистрали“ ЕАД под ръководството на МРРБ".

Ето какво се посочва в сигнала:

УВАЖАЕМИ ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ДЕМЕРДЖИЕВ,

На фона на непрестанните тежки катастрофи и черната статистика по българските пътища, безхаберието в поддръжката на пътната инфраструктура премина всякакви граници на допустимото.

След като обществените поръчки бяха забавяни и спирани с месеци, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков публично и гордо обяви, че монтажът на новите предпазни мантинели най-накрая започва — с гръмки обещания за „чист старт“, скъсване със „старото мърляво строителство“ и безкомпромисен контрол.

Това, което екипът на Института за пътна безопасност установи на терен, не просто не е „на чисто“ — то е катастрофално, престъпно и много по-зле от всичко, виждано досега!

При инспекция на км 36 от АМ „Хемус“ — на съоръжение (виадукт) с височина над 100 метра над земята — установихме, че вместо да спасяват животи, новите мантинели се превръщат в смъртоносен капан за шофьорите. Считаме за абсурдно и престъпно движението на автомобили в този участък да се пуска при подобен абсурден и опасен монтаж!

ФАКТИ И КРИТИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОПУСКИ:

1. Липсващи критични анкерни болтове в основата:

На ключови места основата на носещите метални колони е оставена с празни монтажни отвори — без никакви закрепени анкерни болтове към бетона. При евентуален сблъсък на автомобил, тази мантинела няма никаква задържаща способност и превозното средство ще падне директно в 100-метровата пропаст.

2. Липсващи болтови връзки по носещите профили:

Връзките между отделните модули и греди са оставени с множество празни фабрични отвори. Конструкцията е само частично „закачена“, в пълно нарушение на техническите стандарти и указанията на производителя.

3. Прекъсната непрекъснатост — мантинела тип „копие“:

Има пълна липса на структурна връзка между новите и съществуващите ограничителни системи. Необезопасеното чело на мантинелата стърчи срещу движението и при удар ще прониже купето на превозното средство.

4. Недопустими самоделни заварки и импровизации:

Установено е произволно рязане и заваряване на метални елементи на място, което разрушава фабричната антикорозионна защита и структурната якост на метала.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ:

1. Незабавно разследване от Прокуратурата и МВР: Вземане на спешни мерки за пълно разследване на извършения монтаж на км 36 на АМ „Хемус“ и да се потърси строга наказателна отговорност от виновните длъжностни лица в МРРБ, АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД и фирмата за строителен надзор.

2. Преустановяване на престъпните монтажи: Незабавно спиране на подобни опасни монтажни дейности по цялата пътна мрежа до пълна проверка на технологичните процеси.

3. Временна организация на движението: Спешно въвеждане на обезопасителни мерки в участъка, за да се гарантира животът и здравето на преминаващите граждани.