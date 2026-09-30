ИПБ със сигнал до властите: Смъртоносен капан за шофьорите на 36 км от АМ "Хемус"

Институтът за пътна безопасност изпрати сигнал до прокуратурата, МВР и медиите относно "незабавно преустановяване и разследване на престъпен, животозастрашаващ и технологично компрометиран монтаж на ограничителни системи за пътища (мантинели) на АМ „Хемус“ (км 36, виадукт), извършван от „Автомагистрали“ ЕАД под ръководството на МРРБ".
Ето какво се посочва в сигнала:
УВАЖАЕМИ ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ДЕМЕРДЖИЕВ,
На фона на непрестанните тежки катастрофи и черната статистика по българските пътища, безхаберието в поддръжката на пътната инфраструктура премина всякакви граници на допустимото.
След като обществените поръчки бяха забавяни и спирани с месеци, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков публично и гордо обяви, че монтажът на новите предпазни мантинели най-накрая започва — с гръмки обещания за „чист старт“, скъсване със „старото мърляво строителство“ и безкомпромисен контрол.
Това, което екипът на Института за пътна безопасност установи на терен, не просто не е „на чисто“ — то е катастрофално, престъпно и много по-зле от всичко, виждано досега!
При инспекция на км 36 от АМ „Хемус“ — на съоръжение (виадукт) с височина над 100 метра над земята — установихме, че вместо да спасяват животи, новите мантинели се превръщат в смъртоносен капан за шофьорите. Считаме за абсурдно и престъпно движението на автомобили в този участък да се пуска при подобен абсурден и опасен монтаж!
ФАКТИ И КРИТИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОПУСКИ:
1. Липсващи критични анкерни болтове в основата:
На ключови места основата на носещите метални колони е оставена с празни монтажни отвори — без никакви закрепени анкерни болтове към бетона. При евентуален сблъсък на автомобил, тази мантинела няма никаква задържаща способност и превозното средство ще падне директно в 100-метровата пропаст.
2. Липсващи болтови връзки по носещите профили:
Връзките между отделните модули и греди са оставени с множество празни фабрични отвори. Конструкцията е само частично „закачена“, в пълно нарушение на техническите стандарти и указанията на производителя.
3. Прекъсната непрекъснатост — мантинела тип „копие“:
Има пълна липса на структурна връзка между новите и съществуващите ограничителни системи. Необезопасеното чело на мантинелата стърчи срещу движението и при удар ще прониже купето на превозното средство.
4. Недопустими самоделни заварки и импровизации:
Установено е произволно рязане и заваряване на метални елементи на място, което разрушава фабричната антикорозионна защита и структурната якост на метала.
НАШИТЕ ИСКАНИЯ:
1. Незабавно разследване от Прокуратурата и МВР: Вземане на спешни мерки за пълно разследване на извършения монтаж на км 36 на АМ „Хемус“ и да се потърси строга наказателна отговорност от виновните длъжностни лица в МРРБ, АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД и фирмата за строителен надзор.
2. Преустановяване на престъпните монтажи: Незабавно спиране на подобни опасни монтажни дейности по цялата пътна мрежа до пълна проверка на технологичните процеси.
3. Временна организация на движението: Спешно въвеждане на обезопасителни мерки в участъка, за да се гарантира животът и здравето на преминаващите граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пожелание
10:10 30.09.2026
2 ШЕФА
Коментиран от #10
10:11 30.09.2026
3 Кина
Коментиран от #11
10:12 30.09.2026
4 ДрайвингПлежър
Обаче важното е да имаме камерки да снимат и мега "подслушвачи" в мега МВР структурка за пълнене на милиционерските гушки!
Коментиран от #7
10:13 30.09.2026
5 споко ве
10:15 30.09.2026
6 Дали ще паднеш от 100 метра
10:15 30.09.2026
7 Палицай
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Е па имаме нови Волва да си джиткаме
Коментиран от #9
10:18 30.09.2026
8 Мимч
10:22 30.09.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Палицай":И ша си купите още по-нови! Така де возилото трябва да прилича на пагона, кво беше тва с опелите и шкодетата...
Коментиран от #17
10:24 30.09.2026
10 Да бе ,
До коментар #2 от "ШЕФА":повярвах . Той Гълъб Донев и Шишков са работели за Баце . Поръчката за мантинели е финализирана от тия двамата разбирачи , но предполагам , че Шиши също има пръст там .
10:24 30.09.2026
11 Не съ излагай ма, Кино!
До коментар #3 от "Кина":Натуралната минерална вода „Банкя“ е собственост на системата на Coca-Cola в България от 2005 година, когато компанията купува марката и фабриката за бутилиране. През 2005 нямаше ГЕРБ, имаше Симеон Сакс-Кобургготски.
10:26 30.09.2026
12 Цвете
10:26 30.09.2026
13 Емигрант
10:33 30.09.2026
14 Боздуган
Толкова ли е сложно всичко? Няма ли мислещи хора в тая държава?
10:45 30.09.2026
15 Сталин
10:46 30.09.2026
16 Разлогата
10:48 30.09.2026
17 Водач от 1973-та
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Едно време бяха с ,,Москвичи" и ,,Жигули",КАТаджиите на ,,MZ"-та,а селските на ,,ИЖ"-та...кварталните ходеха пеша...
Коментиран от #19
10:48 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Водач от 1973-та":.....И си вършеха работата 100 пъти по-добре от тия с татусите,брадите и амаболите.Ами купете им Ферарита като в Италия.....пак ще са същите леШпери.
10:53 30.09.2026
20 Вече не се казва капан
Коментиран от #21
10:54 30.09.2026
21 Вече
До коментар #20 от "Вече не се казва капан":Свърши хубавото време. И дъжда вали и дъжда вали.
10:56 30.09.2026