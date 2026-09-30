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Мариана Кукушева: Ще стигнем до момента, в който хлебопроизводителите ще коригират цените

Мариана Кукушева: Ще стигнем до момента, в който хлебопроизводителите ще коригират цените

30 Септември, 2026 08:24 732 10

  • мариана кукушева-
  • хляб-
  • цени-
  • коригиране

Никой не може да изисква от един бранш постоянно да работи под себестойност, защото това вече представлява прехвърляне на социалната политика на държавата върху бизнеса, коментира още председателят на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Мариана Кукушева: Ще стигнем до момента, в който хлебопроизводителите ще коригират цените - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Себестойността на хляба се увеличава непрекъснато през последните 4–5 месеца и изключително интензивно през последния месец и половина, откакто логистиката и енергийните разходи поскъпнаха драстично. За това алармира председателят на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева в предаването "България, Европа и светът на Фокус“ по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Тя даде пример, че на 24 септември средната цена на електричеството за бизнеса е достигнала 214 евро, докато точно една година по-рано е била 80 евро. По думите ѝ никой не може да изисква от един бранш постоянно да работи под себестойност, защото това вече представлява прехвърляне на социалната политика на държавата върху бизнеса.

"Предлагаме на държавата три варианта. Първият е запазване на свободния пазар и използване на конкуренцията като механизъм за потискане на цените. Вторият, при евентуално въвеждане на регулирана цена, е държавата да определи механизъм за компенсация спрямо себестойността на всеки производител. Третият вариант е свързан с трайно въвеждане на нулева ставка на ДДС за четирите основни вида хляб — бял, типов, "Добруджа" и пълнозърнест“, заяви Кукушева.

Тя бе категорична, че от нулевото ДДС хлебопроизводителите не печелят, тъй като то се плаща единствено от крайния потребител, а при бизнеса данъкът се приспада.

Относно евентуални фалити Кукушева подчерта, че липсата на мерки застрашава националната хранителна сигурност и снабдяването с хляб в отдалечените населени места.

"Неминуемо ще стигнем до момента, в който колегите ще започнат да коригират цените си, защото хлябът е основна храна за над 2,5 милиона българи. Нашите предложения не са ултиматум или заплаха, а призив за държавническо мислене и диалог за запазване на българското производство“, заключи експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на село

    9 2 Отговор
    Мариана Кокошева има ли нещо общо с яйцата?!Дали ги снася?

    08:26 30.09.2026

  • 2 Паа...

    5 3 Отговор
    Сите зърнари са от БКП, до един! Ще ви дерат до кокал! Мунчо па въобще не ви мисли, зел се е на сериозно и му е важно да фърчи насам натам да се фукляви! Оставил е безконтролно дъртите комунисти и ченгета от ДС и БКП да ви вземат здравето!
    Да не е Борисов, та да ги привика и да им спре тока?!

    08:32 30.09.2026

  • 3 Фен

    6 2 Отговор
    Бе да ги коригират, кво ни пука!? Ние вече имаме евро, богати сме! Ето, пълно е с богати туристи, плащат си в евро и си свиркат, инвеститорите не смогват а си построят заводите, фирмите, пълни с пари, вече не превалутират, банките направиха лихвите отрицателни... Както ни го обещаваха, така и стана.

    Коментиран от #4

    08:36 30.09.2026

  • 4 И цените не мръднаха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Поне не и цифрите.

    08:38 30.09.2026

  • 5 Стига Стига

    9 0 Отговор
    Стига с твоите глупости от 20 години. Затова Фурнаджиите само карат S мерседеси.. затворете тези измислени фурни... тровите народа с подобрители и химикали.. вие нормален хлябли произвеждате?

    08:43 30.09.2026

  • 6 Дии

    10 0 Отговор
    Зърното е евтино. И преди 15 години беше на същата цена. Останалото е българска алчност. Накрая ще се изиграят.

    08:48 30.09.2026

  • 7 Троян

    5 0 Отговор
    Един килограм хляб ми излиза под 50 цента. Купете си по една хлебопекарна няма консерванти и господ знае какво още. Мафиоти.

    08:54 30.09.2026

  • 8 А бе

    2 0 Отговор
    колегите ви ще коригират цените но и народа ще търси промоции и ще ви съботира

    08:57 30.09.2026

  • 9 Емигрант

    1 1 Отговор
    Как го правят на Запад, че цената на хляба тази година не е променена въпреки войните, за миналата година имаше поскъпване с 0.10 до 0.20 евроцента ? Това поскъпване струва ми се е тенденциозно, за да имат възможност русофилите и просsтаците да "храчат" против ЕС и техния "евроатлантизъм" както обичат да се изразяват ! Явно бг-престъпните политици управляват като умишлено създават интриги за да могат кражбите им да бъдат "замъглени" и "невидими" ! 4-5 месеца непрекъснато увеличение на хляба, това политическо престъпление бе, като се вземе в предвид и новите данъци и глоби явно целта е унищожаване на нацията ! Как не искат да копират хубавото от Запада е чудно и още по-чудното е какви търпи този народ ?

    09:00 30.09.2026

  • 10 Ние Вече Хляб !Няма Да Ядем !

    1 0 Отговор
    Направо !

    В Касмоса !

    Ще Летим !

    09:49 30.09.2026

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