Мариана Кукушева: Ще стигнем до момента, в който хлебопроизводителите ще коригират цените

Себестойността на хляба се увеличава непрекъснато през последните 4–5 месеца и изключително интензивно през последния месец и половина, откакто логистиката и енергийните разходи поскъпнаха драстично. За това алармира председателят на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева в предаването "България, Европа и светът на Фокус“ по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Тя даде пример, че на 24 септември средната цена на електричеството за бизнеса е достигнала 214 евро, докато точно една година по-рано е била 80 евро. По думите ѝ никой не може да изисква от един бранш постоянно да работи под себестойност, защото това вече представлява прехвърляне на социалната политика на държавата върху бизнеса.

"Предлагаме на държавата три варианта. Първият е запазване на свободния пазар и използване на конкуренцията като механизъм за потискане на цените. Вторият, при евентуално въвеждане на регулирана цена, е държавата да определи механизъм за компенсация спрямо себестойността на всеки производител. Третият вариант е свързан с трайно въвеждане на нулева ставка на ДДС за четирите основни вида хляб — бял, типов, "Добруджа" и пълнозърнест“, заяви Кукушева.

Тя бе категорична, че от нулевото ДДС хлебопроизводителите не печелят, тъй като то се плаща единствено от крайния потребител, а при бизнеса данъкът се приспада.

Относно евентуални фалити Кукушева подчерта, че липсата на мерки застрашава националната хранителна сигурност и снабдяването с хляб в отдалечените населени места.

"Неминуемо ще стигнем до момента, в който колегите ще започнат да коригират цените си, защото хлябът е основна храна за над 2,5 милиона българи. Нашите предложения не са ултиматум или заплаха, а призив за държавническо мислене и диалог за запазване на българското производство“, заключи експертът.