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Кирил Петков: Арогантното изказване на Иво Христов за София може би не е случайно

Кирил Петков: Арогантното изказване на Иво Христов за София може би не е случайно

21 Август, 2026 12:53 995 37

  • кирил петков-
  • изказване-
  • иво христов

Неподправено, арогантно и невероятно дразнещо, то успява да фокусира вниманието на всички ни точно там, далеч от двата наистина сериозни проблема пред обществото. Така че този арогантен вицепремиер без портфейл може да се окаже, че не от глупост, а от необходимост прави този PR фокус

Кирил Петков: Арогантното изказване на Иво Христов за София може би не е случайно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иво Христов се разходил из Париж и Новосибирск и, като истински оценител на градове, дал своите три звезди на Новосибирск, докато от Париж останал ужасно разочарован. Това написа в профила си във Фейсбук бившият премиер и бивш съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков във връзка с думите на вицепремиера "Изборът на Бургас за "Евровизия" е логичен, в София има криза в управлението".

"Шегата настрана, арогантността на този вицепремиер без портфейл, освен че изглежда напълно естествена, може би не е съвсем случайна. В момента правителството има два много трудни въпроса, на които трябва да отговори:

1. Дали решението им за Безмер наистина е толкова безопасно, колкото се опитваха да го представят. За мен рискът от дронове и ракети от Иран никога не е изглеждал особено голям заради разстоянието и географското положение на България. Но рискът от терористичен акт, извършен от някоя клетка в страната, изобщо не е за подценяване, особено ако информация за подобни намерения е изтекла в медия с такава репутация.

2. Икономическата програма "Кошница с грижа" и обещанията за "справедливи цени" вече започват да изглеждат като популистки PR послания, които на практика не работят. Освен това в момента нито бизнесът, нито хората знаят по какъв начин ще се определя минималната работна заплата. Всъщност не е нужно много време, за да се види, че икономиката и популизмът са две съвсем различни неща", заявява Петков.

"И точно тук идва ролята на изказването на Иво Христов. Неподправено, арогантно и невероятно дразнещо, то успява да фокусира вниманието на всички ни точно там, далеч от двата наистина сериозни проблема пред обществото. Така че този арогантен вицепремиер без портфейл може да се окаже, че не от глупост, а от необходимост прави този PR фокус. И все пак би ми било интересно да разбера: каква оценка дава на Новосибирск?", пише още бившият премиер.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо Каунчо

    6 21 Отговор
    Регресивните са майка за БурГаз и мащеха за София, Пловдив и Варна.

    Коментиран от #31

    12:55 21.08.2026

  • 2 тортиля

    41 4 Отговор
    Този - брадатият пък откъде се появи?!

    12:58 21.08.2026

  • 3 Този още ли е жив

    35 4 Отговор
    А баща му навярно го е изпуснал
    Но пък
    Парите още вървят
    Сладкарницата то храни навярно

    12:58 21.08.2026

  • 4 От такова

    39 2 Отговор
    котило като неговото , абсолютно всичко може да се очаква , само не мога да разбера какво прави , другарина и шпионски си в политиката ? Нищо полезно от лъжец , алчен , подмолен и фалшив във всяко субекти !

    12:58 21.08.2026

  • 5 КИКИ ЛЕНЧЕВ ДРОНА

    24 5 Отговор
    ИМАМЕ НОВИНА СИНПАТЕЗАНТИ ПЕНСИОНИРАХА КИКО.

    12:58 21.08.2026

  • 6 този си е

    33 5 Отговор
    взел кристалите и се появи да ръси мозък....нали и ти си от село бе кирчо просто..

    12:59 21.08.2026

  • 7 Тодор Колев

    6 2 Отговор
    София - центъра на планетата.

    13:00 21.08.2026

  • 8 Канадецът

    19 5 Отговор
    пак е на кристали! Крайно време е да разберете,че София не е България! И да си плащате винетки,хрантутници!!!Цяла България ви е длъжна,сретени!!!

    13:00 21.08.2026

  • 9 Да беше

    8 15 Отговор
    останал в Новосибирск Христовия Ибо !

    13:00 21.08.2026

  • 10 азз

    19 4 Отговор
    бивш такъв,бивш онакъв....единствено настоящ де-би-л и владетел на парапета....

    13:01 21.08.2026

  • 11 кедтгт

    19 5 Отговор
    Киртак, канадска ливада, дръж парапета на Лена и ако може, не ни занимаваи с вашата ПП и ДБ жълтопаветна гнус. Виж ако Шишко ти е наблизо или лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, та ако са наблизо, помолиги да те завъртят на колянце с Ристю демокрацията, гейрал Ниско - руснака и селяндур Мирчо. Опъни една пица с кристали и не ни занимаваи с вашата секта жълтопаветни маймуни. Слава на Господ Иисус Христос намалявате. Намалят жълтопаветните глупаци дето ви се радваха.

    13:02 21.08.2026

  • 12 Кочо

    2 14 Отговор
    Новсибирск е роден Покришкин! И Христов, като отявлен съветчик клони натам! А Кирил е просто бивш във всичко - бивш председател, бивш премиер, бивш Ленанец! Асен Василев и естинският герой но и той се излага по теми, които не разбира! Има и някаква позитивна лудост у него! Можете да го ползвате като финансов човек! Там е безупречен и затова всичките го нападат - и модела, и борците срещу енигматичният и все по мистериозен модел!

    Коментиран от #28

    13:03 21.08.2026

  • 13 Макробиолог

    18 3 Отговор
    Дори и с брадъ си остава т$ъп.

    13:04 21.08.2026

  • 14 Ели

    15 3 Отговор
    Нямате моралното право да определят арогантността на другите. За категоричната победа на Радев "продължаваме промяната" имате определена вина.

    13:04 21.08.2026

  • 15 ТОЗИ ДРОН

    12 3 Отговор
    ЩЕ СЕ ЗАПОМНИ С ТОВА ДОКАТО НЕ НАПРАВИ БЕБИ НА КАКА ЛЕНА НЕСПРЯ.

    13:04 21.08.2026

  • 16 Прогресивни действия

    5 6 Отговор
    На днешния ден са повдигнати обвинения срещу кмет на неизвестно село с жители от един човек, самия кмет. Гражданинът на селото е корумпирал няколко от своите кокошки да му снасят яйца под масата. С това избягва деклариране на яйцата в НАП, с което се ощетява данъчната система. Наложена е мярка задържане във свинарника за 24 часа. Очаква се съдът да протестира мярката. Или прокуратурата. Или това трябваше да бъдат адвокатите, двама горски от съседното село, те винаги протестират.

    13:04 21.08.2026

  • 17 Ясно е

    8 9 Отговор
    Иво Христов е министър на пропагандата, това е ясно и за децата. Затова са му измислили някакво засукано име, на човешкото развитие или нещо от сорта.

    13:05 21.08.2026

  • 18 Българин

    15 3 Отговор
    Ей простото кире,млъквай и изчезвай безкрайно,т@ панар канадски.

    13:06 21.08.2026

  • 19 ?????

    11 3 Отговор
    Ха ха.
    На жълтопаветния умнокрасивитет му отнеха успеха на Бангаранга.
    А вярно ли че софийският кмет поискал от държавата 47 000 000 евра, а бургаският 20 000 000 за същото мероприятие?

    Коментиран от #24

    13:13 21.08.2026

  • 20 И тоя льольо ни омайваше

    10 1 Отговор
    Кириле, ходил ли си в Новосибирск?

    13:15 21.08.2026

  • 21 ПАРИЖ Е РАЙ САМО ЗА ПЬОДАЛИТЕ

    8 3 Отговор
    Иначе е марокански град миришещ на клозет и спомени от стара слава.

    13:15 21.08.2026

  • 22 Доди

    5 1 Отговор
    Не очаква толкова смислен коментар от Киро.

    13:16 21.08.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    И Киро простия се облизваше за дял от 20-те млн. евро държавна пара за домакинството на Евровизия, които петроханци смятаха да откраднат чрез Ухото!

    Ама калъч! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    13:17 21.08.2026

  • 24 Съмнявам се

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Ако беше вярно, щеше да бъде разтръбени от калинките на Радев. Градът се избира, парите се дават и да се оправят.

    13:17 21.08.2026

  • 25 Пълен Провал

    9 1 Отговор
    Про100киро....

    13:18 21.08.2026

  • 26 Народ

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    13:19 21.08.2026

  • 27 КИРЕ, КИРЕ

    7 2 Отговор
    Не се обаждай, не се излагай. Кух си като празен варел.

    13:20 21.08.2026

  • 28 И ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кочо":

    бивш Кочо, но какво от това?

    13:20 21.08.2026

  • 29 Госあ

    3 1 Отговор
    заради тоя наркоман беше убит човек на пътя, защото бързал за срещички с дилърчета некви! Да мъдрят далаверки

    13:21 21.08.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    КОЙ Е ТОЗИ ЦИГАНИН НА СНИМКАТА ? ? ?.....................

    13:23 21.08.2026

  • 31 А за Пловдив

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо Каунчо":

    не. там е масонът Гергов, кръстник на Радев! Слънцето изгрява от Пловдив.

    13:23 21.08.2026

  • 32 Есма

    2 3 Отговор
    За разлика от този Иво Христов е един от най интелигентните политици в Бг.

    13:25 21.08.2026

  • 33 То е ясно

    0 1 Отговор
    Че Иво Христов е агент за влияние на руския неонацизъм. Но това не изключва факта, че Париж е ислямизирана дупка! Нещата трябва да се назовават право. И не мисля че Бургас е избран заради, политически интриги срещу София. Това е просто бонус, добре дошло. Решението е политическо, но отвън, да се покаже пред терора от другата страна на Черно море, че Бургас е Европа, България е Европа!

    13:28 21.08.2026

  • 34 Янко

    0 0 Отговор
    Този да не е станал лицето на факултето.Много черен

    13:31 21.08.2026

  • 35 Георги

    0 0 Отговор
    ооо ти жив ли си бе, канадецо? Киро Истината се обади. Тая брада да се криеш от доволни избиратели ли е?

    13:31 21.08.2026

  • 36 Ламбо

    0 0 Отговор
    Петков, от вашето гъзоблизтво по арогантно нещо няма.

    13:34 21.08.2026

  • 37 Студопор

    0 0 Отговор
    Кой е Кирил Петков? В смисъл освен политическа фигура. Кой е та да дава мнение?

    13:34 21.08.2026

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