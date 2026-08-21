Кирил Петков: Арогантното изказване на Иво Христов за София може би не е случайно

Иво Христов се разходил из Париж и Новосибирск и, като истински оценител на градове, дал своите три звезди на Новосибирск, докато от Париж останал ужасно разочарован. Това написа в профила си във Фейсбук бившият премиер и бивш съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков във връзка с думите на вицепремиера "Изборът на Бургас за "Евровизия" е логичен, в София има криза в управлението".
"Шегата настрана, арогантността на този вицепремиер без портфейл, освен че изглежда напълно естествена, може би не е съвсем случайна. В момента правителството има два много трудни въпроса, на които трябва да отговори:
1. Дали решението им за Безмер наистина е толкова безопасно, колкото се опитваха да го представят. За мен рискът от дронове и ракети от Иран никога не е изглеждал особено голям заради разстоянието и географското положение на България. Но рискът от терористичен акт, извършен от някоя клетка в страната, изобщо не е за подценяване, особено ако информация за подобни намерения е изтекла в медия с такава репутация.
2. Икономическата програма "Кошница с грижа" и обещанията за "справедливи цени" вече започват да изглеждат като популистки PR послания, които на практика не работят. Освен това в момента нито бизнесът, нито хората знаят по какъв начин ще се определя минималната работна заплата. Всъщност не е нужно много време, за да се види, че икономиката и популизмът са две съвсем различни неща", заявява Петков.
"И точно тук идва ролята на изказването на Иво Христов. Неподправено, арогантно и невероятно дразнещо, то успява да фокусира вниманието на всички ни точно там, далеч от двата наистина сериозни проблема пред обществото. Така че този арогантен вицепремиер без портфейл може да се окаже, че не от глупост, а от необходимост прави този PR фокус. И все пак би ми било интересно да разбера: каква оценка дава на Новосибирск?", пише още бившият премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо Каунчо
Коментиран от #31
12:55 21.08.2026
2 тортиля
12:58 21.08.2026
3 Този още ли е жив
Но пък
Парите още вървят
Сладкарницата то храни навярно
12:58 21.08.2026
4 От такова
12:58 21.08.2026
5 КИКИ ЛЕНЧЕВ ДРОНА
12:58 21.08.2026
6 този си е
12:59 21.08.2026
7 Тодор Колев
13:00 21.08.2026
8 Канадецът
13:00 21.08.2026
9 Да беше
13:00 21.08.2026
10 азз
13:01 21.08.2026
11 кедтгт
13:02 21.08.2026
12 Кочо
Коментиран от #28
13:03 21.08.2026
13 Макробиолог
13:04 21.08.2026
14 Ели
13:04 21.08.2026
15 ТОЗИ ДРОН
13:04 21.08.2026
16 Прогресивни действия
13:04 21.08.2026
17 Ясно е
13:05 21.08.2026
18 Българин
13:06 21.08.2026
19 ?????
На жълтопаветния умнокрасивитет му отнеха успеха на Бангаранга.
А вярно ли че софийският кмет поискал от държавата 47 000 000 евра, а бургаският 20 000 000 за същото мероприятие?
Коментиран от #24
13:13 21.08.2026
20 И тоя льольо ни омайваше
13:15 21.08.2026
21 ПАРИЖ Е РАЙ САМО ЗА ПЬОДАЛИТЕ
13:15 21.08.2026
22 Доди
13:16 21.08.2026
23 az СВО Победа 81
Ама калъч! 🤣🤣🤣
Коментиран от #26
13:17 21.08.2026
24 Съмнявам се
До коментар #19 от "?????":Ако беше вярно, щеше да бъде разтръбени от калинките на Радев. Градът се избира, парите се дават и да се оправят.
13:17 21.08.2026
25 Пълен Провал
13:18 21.08.2026
26 Народ
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
13:19 21.08.2026
27 КИРЕ, КИРЕ
13:20 21.08.2026
28 И ти си
До коментар #12 от "Кочо":бивш Кочо, но какво от това?
13:20 21.08.2026
29 Госあ
13:21 21.08.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
13:23 21.08.2026
31 А за Пловдив
До коментар #1 от "Мунчо Каунчо":не. там е масонът Гергов, кръстник на Радев! Слънцето изгрява от Пловдив.
13:23 21.08.2026
32 Есма
13:25 21.08.2026
33 То е ясно
13:28 21.08.2026
34 Янко
13:31 21.08.2026
35 Георги
13:31 21.08.2026
36 Ламбо
13:34 21.08.2026
37 Студопор
13:34 21.08.2026