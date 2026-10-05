Новини
България »
Милан Димитров дойде на предизборен пункт, за да благодари на Костадинов
  Тема: Избори

Милан Димитров дойде на предизборен пункт, за да благодари на Костадинов

5 Октомври, 2026 14:51, обновена 5 Октомври, 2026 14:54 1 054

  • възраждане-
  • кампания-
  • президент-
  • избори

Българинът, когото “Възраждане” успя да освободи от затвор в САЩ, изказа подкрепа за кандидата за президент на “Възраждане”

Милан Димитров дойде на предизборен пункт, за да благодари на Костадинов - 1
Факти Факти

Милан Димитров, нашият сънародник, който беше близо 4 години на практика отвлечен от Съединените американски щати, известно време беше в гръцки затвор, след това беше в американски затвори, прехвърлян от американската система не като човек, а като предмет, посети вчера предизборна среща на “Възраждане”. Благодарение на политическата организация, която единствена застана зад него, дори когато държавата отказа да го направи, Милан Димитров днес е у дома. Припомняме, че от “Възраждане” намериха адвокат на българина в САЩ, народните им представители даряваха лични средства, а политическата организация проведе и дарителска кампания, за да събере средствата за скъпия адвокатски хонорар. Благодарение на упорството на “Възраждане” днес Милан е при близките си в своя дом.

“Много Ви благодаря, дължа живота си на вас”, каза Милан Димитров пред събралото се множество, обръщайки се към Костадинов.

Той добави още, че думите му изобщо не са преувеличени, защото американските терористи, както нарече той американските власти, са щели да го оставят доживот в затвора с 80-годишна присъда.

Единствените, които се застъпиха за мене във България, бяха „Възраждане“. Предишните и сегашните управляващи не направиха нищо, напротив – попречиха. Те даже не пожелаха да се свържат с американските, с гръцките власти, никой не пожела да направи нищо за мене. Благодаря и на всичките хора, които ме подкрепиха, помогнаха финансово. Пак благодаря и на „Възраждане“. Ако не бяха те, никога нямаше да изляза от американския затвор. Това е единствената политическа партия във България, която наистина се грижи за хората и която помага с каквото може. Тука ще спомена, защото е много показателно, и случая с Ива Михайлова в Македония. За нея върви една страшна кампания. Сегашният президент, тогавашен вицепрезидент Илияна Йотова, се застъпи за нея пред Европейския парламент. Всеки ден говори в новините, само това се повтаря, всички парламентарни групи се изредиха да ходят в Македония. За мене не беше така. Единствените, които дойдоха в Гърция, бяха „Възраждане“. Единствените, които ми помогнаха, бяха „Възраждане“. Просто искам да ви кажа, че това е единствената партия, която абсолютно безкористно защитава наистина българските граждани и интересите на България”, каза още Милан Димитров.

Той пожела успех на кандидата за президент на “Възраждане” в предизборната надпревара и добави, че това е достойният кандидат - този, който застава зад българите, където и по света да са - Костадин Костадинов.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове