Милан Димитров дойде на предизборен пункт, за да благодари на Костадинов

Милан Димитров, нашият сънародник, който беше близо 4 години на практика отвлечен от Съединените американски щати, известно време беше в гръцки затвор, след това беше в американски затвори, прехвърлян от американската система не като човек, а като предмет, посети вчера предизборна среща на “Възраждане”. Благодарение на политическата организация, която единствена застана зад него, дори когато държавата отказа да го направи, Милан Димитров днес е у дома. Припомняме, че от “Възраждане” намериха адвокат на българина в САЩ, народните им представители даряваха лични средства, а политическата организация проведе и дарителска кампания, за да събере средствата за скъпия адвокатски хонорар. Благодарение на упорството на “Възраждане” днес Милан е при близките си в своя дом.

“Много Ви благодаря, дължа живота си на вас”, каза Милан Димитров пред събралото се множество, обръщайки се към Костадинов.

Той добави още, че думите му изобщо не са преувеличени, защото американските терористи, както нарече той американските власти, са щели да го оставят доживот в затвора с 80-годишна присъда.

Единствените, които се застъпиха за мене във България, бяха „Възраждане“. Предишните и сегашните управляващи не направиха нищо, напротив – попречиха. Те даже не пожелаха да се свържат с американските, с гръцките власти, никой не пожела да направи нищо за мене. Благодаря и на всичките хора, които ме подкрепиха, помогнаха финансово. Пак благодаря и на „Възраждане“. Ако не бяха те, никога нямаше да изляза от американския затвор. Това е единствената политическа партия във България, която наистина се грижи за хората и която помага с каквото може. Тука ще спомена, защото е много показателно, и случая с Ива Михайлова в Македония. За нея върви една страшна кампания. Сегашният президент, тогавашен вицепрезидент Илияна Йотова, се застъпи за нея пред Европейския парламент. Всеки ден говори в новините, само това се повтаря, всички парламентарни групи се изредиха да ходят в Македония. За мене не беше така. Единствените, които дойдоха в Гърция, бяха „Възраждане“. Единствените, които ми помогнаха, бяха „Възраждане“. Просто искам да ви кажа, че това е единствената партия, която абсолютно безкористно защитава наистина българските граждани и интересите на България”, каза още Милан Димитров.

Той пожела успех на кандидата за президент на “Възраждане” в предизборната надпревара и добави, че това е достойният кандидат - този, който застава зад българите, където и по света да са - Костадин Костадинов.