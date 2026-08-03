Христанов: Мафията използва държавна лаборатория за рекет на турските превозвачи

От днес държавата започва мащабна операция по българските граници. Почти 100-процентов контрол на пратките с плодове и зеленчуци от Турция и Северна Македония, проверки на камиони от Гърция и засилен надзор по северните маршрути. Проверките няма да дадат резултат, смята бившият министър на земеделието Иван Христанов.

"Не виждаме никакви признаци за действие на държавата. Ние този контрол го въведохме още когато станах министър. Още когато обявихме началото на акция "Чиста храна", отбеляза гостът в предаването "Денят ON AIR".

По думите му държавната лаборатория се използва от мафията за рекет на турските превозвачи.

"Сегашните управляващи са част от мафията. Премиерът Радев дължи обяснение за фигурите, които назначи в този кабинет. Особено за Копринков, Абровски, Ивкова", заяви Христанов пред Bulgaria ON AIR, като посочи, че обещанията за 100-процентов контрол са PR.

"Ще обикаля някой с джипка и ще казва къде да бъдат прехвърлени парите, за да бъдат изтеглени с чували".

По думите му мафиотите и олигарсите просто са сменили лагера и са подкрепили Радев, като "чакат да черпят с пълни ръце от кражбите от държавната хазна".

Христанов коментира и приближаващите президентски избори на 25 октомври, като отбеляза, че Андрей Гюров е кандидат на ПП и ДБ.

На въпрос дали ще се кандидатира за президент Христанов отговори, че продължава да обмисля това.