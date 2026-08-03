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Христанов: Мафията използва държавна лаборатория за рекет на турските превозвачи

Христанов: Мафията използва държавна лаборатория за рекет на турските превозвачи

3 Август, 2026 22:15 847 11

  • иван христанов-
  • лаборатория-
  • турски превозвачи

Премиерът Радев дължи обяснение за фигурите, които назначи в този кабинет, заяви бившият министър на земеделието

Христанов: Мафията използва държавна лаборатория за рекет на турските превозвачи - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От днес държавата започва мащабна операция по българските граници. Почти 100-процентов контрол на пратките с плодове и зеленчуци от Турция и Северна Македония, проверки на камиони от Гърция и засилен надзор по северните маршрути. Проверките няма да дадат резултат, смята бившият министър на земеделието Иван Христанов.

"Не виждаме никакви признаци за действие на държавата. Ние този контрол го въведохме още когато станах министър. Още когато обявихме началото на акция "Чиста храна", отбеляза гостът в предаването "Денят ON AIR".

По думите му държавната лаборатория се използва от мафията за рекет на турските превозвачи.

"Сегашните управляващи са част от мафията. Премиерът Радев дължи обяснение за фигурите, които назначи в този кабинет. Особено за Копринков, Абровски, Ивкова", заяви Христанов пред Bulgaria ON AIR, като посочи, че обещанията за 100-процентов контрол са PR.

"Ще обикаля някой с джипка и ще казва къде да бъдат прехвърлени парите, за да бъдат изтеглени с чували".

По думите му мафиотите и олигарсите просто са сменили лагера и са подкрепили Радев, като "чакат да черпят с пълни ръце от кражбите от държавната хазна".

Христанов коментира и приближаващите президентски избори на 25 октомври, като отбеляза, че Андрей Гюров е кандидат на ПП и ДБ.

На въпрос дали ще се кандидатира за президент Христанов отговори, че продължава да обмисля това.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 България не е държава

    8 3 Отговор
    а мафиотска структура по модела на путлероидна гундзяевидна мракобесна средновековна раша!

    22:25 03.08.2026

  • 4 Хасковски каунь

    7 4 Отговор
    Абе Христанов ,
    днес на една опашка за нафталин две баби си прикасваха че бракувани меса влизайки във фирмата на жена ви се превръщали в супер качественни.
    Магьосник си ти Христанов магьосник

    22:32 03.08.2026

  • 5 Анонимен

    6 1 Отговор
    Този е Симеончо номер 2. Ще ни оправи за 180 дни. Общо взето за когото и да гласуваш все едно и също.! Всичко като депутати, избори и подобни са излишни разходи.

    22:42 03.08.2026

  • 6 Бай Риба съм

    3 2 Отговор
    Ти си един серсем..!

    22:44 03.08.2026

  • 7 1488

    4 2 Отговор
    само не разбрах коя е тая "мафия" дето сички крякат срещу ама никой не я виждал

    22:58 03.08.2026

  • 8 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    у бг к0чината човешкия живот не струва и пет евро цента

    23:00 03.08.2026

  • 9 Чудно защо

    1 1 Отговор
    Веднага от пепейскодебвйската петрханска шайка изреваха на умрело за тия проверки

    23:22 03.08.2026

  • 10 Петрохан съм

    0 0 Отговор
    Взеехаа ми кокалааааа

    23:50 03.08.2026

  • 11 Турците да мрът

    0 0 Отговор
    Турците да МРЪТ и да НЕ крадат Работата и заплатите на българите земеделски производители !!!
    Турците са Трафиканти на Наркотици и на арабски башибозуци- крадци, убийци и иизнасилвачи !!!

    23:58 03.08.2026

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