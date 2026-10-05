Ивайло Мирчев за Петричкия Ескобар: Искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, затворите и шефа на болницата на затвора

Току-що "Медиапул" публикува видео, в което помилваният от президента Йотова - Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", раздава крошета в болницата на затвора, докато в този момент здравословното му състояние би трябвало да не позволява това.

Това обяви в социалните медии съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Кандидатката за президент и хорът на управляващите ни уверяваха, че човекът е тежко болен и затова е бил помилван (вместо да отиде в болница).

Това видео повдига много въпроси:

1. Доколко адекватна е преценката на президента Йотова при помилване на престъпници - наркоразпространители;

2. Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве;

3. Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини;

4. За да се ползва с такъв чадър - бил ли е Петричкия Ескобар сътрудник на службите?

Затова искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, управлението на затворите и шефа на болницата на затвора, за да знае обществото истината по този случай.