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Ивайло Мирчев за Петричкия Ескобар: Искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, затворите и шефа на болницата на затвора

Ивайло Мирчев за Петричкия Ескобар: Искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, затворите и шефа на болницата на затвора

5 Октомври, 2026 13:02, обновена 5 Октомври, 2026 13:07 1 190 34

  • ивайло мирчев-
  • изслушване-
  • петричкия ескобар

За да се ползва с такъв чадър - бил ли е Огнян Атанасов сътрудник на службите?

Ивайло Мирчев за Петричкия Ескобар: Искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, затворите и шефа на болницата на затвора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Току-що "Медиапул" публикува видео, в което помилваният от президента Йотова - Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", раздава крошета в болницата на затвора, докато в този момент здравословното му състояние би трябвало да не позволява това.

Това обяви в социалните медии съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Кандидатката за президент и хорът на управляващите ни уверяваха, че човекът е тежко болен и затова е бил помилван (вместо да отиде в болница).

Това видео повдига много въпроси:

1. Доколко адекватна е преценката на президента Йотова при помилване на престъпници - наркоразпространители;

2. Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве;

3. Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини;

4. За да се ползва с такъв чадър - бил ли е Петричкия Ескобар сътрудник на службите?

Затова искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, управлението на затворите и шефа на болницата на затвора, за да знае обществото истината по този случай.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де, ама

    32 10 Отговор
    Предложението за освобождаването му е направено от Надежда Йорданова, която е от редиците на променените пишман демократи.

    Коментиран от #15

    13:09 05.10.2026

  • 2 лама мирчев,

    35 7 Отговор
    въпросът е към медицинската комисия назначена от вашета правителство, йотова не е лекар!

    13:10 05.10.2026

  • 3 Потрес!

    21 2 Отговор
    Алтернативата на биволицата е този примитив и шайката му!☹️👎

    13:10 05.10.2026

  • 4 Миризлив пор

    24 7 Отговор
    Гледайки едно друго видео как Мирчев се заяжда с хора по улицата и в последствие яде шамари се чудя "до колко е адекватен Мирчев"?

    13:11 05.10.2026

  • 5 Абе Мирчев

    11 3 Отговор
    Терористите от"възродителният процес" помниш ли кой ги помилва? А? Или много малък си бил тогава...

    Коментиран от #27

    13:11 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 идиоти вън

    22 2 Отговор
    И аз искам случаят да се разнищи до край и да се изясни докторите които са направили епикризата ( между другото назначени от педроханци) какво са гледали, дали са броели парите или са преглеждали ,,пациента"?!?!??

    13:11 05.10.2026

  • 8 МхтоМхто

    18 3 Отговор
    Айде пак се почна. От понеделник. Индианеца с бойно име " Ниско чело" нададе боен вик , напъна се и......се изпусна пак без да успее да докопа белият каубой. Според мен трябва да измислят друго. Това с Петричкият Ескобар се изтърка. И аз не съм поддръжник на Йотова, но с тази кампания на ПиПитата ще гласувам за нея , ей така да им е гадно.

    13:12 05.10.2026

  • 9 т живков

    4 0 Отговор
    искаме ревизия на целия 37г преход,направен от бкп-дс!

    Коментиран от #23

    13:12 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Време ИВАЙЛО ЕЕЕЕЕ МИРЧЕВ

    13 4 Отговор
    ВИЙ ДРУГАРЮ МИРЧЕВ ОТ ТРУПАТА НА ЛАМИТЕ ТОТАЛНО СТЕ ИЗПЛЯСКАЛИ И ТАЗИ ГЛУПОС НЯМА ДА ПОМОГНЕ НА УПРАВИТЕЛА НА ГОЛФ КЛУБА .

    13:13 05.10.2026

  • 14 Кина

    6 2 Отговор
    Усещам че фактите ще получат целувка от машина и бъдат излекувани от ненужни и вредни публикации които дърпат държавата към дъното от години..!

    13:14 05.10.2026

  • 15 Ех Мирчев, Мирчев

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    С такава опозиция като теб и миньон генералчето Наско, Йотова ще спечели още от раз и без балотаж. Тези с които бяхте в сглобка, Борисов и Пеевски, ви активират периодично и ви лъжат, че ще получите гласове от тях. Наивници!

    13:15 05.10.2026

  • 16 помилваният от президента Йотова - Огнян

    7 3 Отговор
    Е бил праволинеен и правоверен атлантик. Искал е даже за НАТО да служи ама не са му разрешили на човека щото е бил болен

    13:15 05.10.2026

  • 17 Заведи дело бре

    14 3 Отговор
    Срещу лекарската комисия поименно. Кво врякаш ?

    13:16 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Никой

    1 3 Отговор
    То какво е станало, че и седнало.

    13:17 05.10.2026

  • 20 Зеления

    8 2 Отговор
    Да се проведе и друго изслушване на вашия кмет:
    1. Доколко адекватна е преценката му да дари 251 000 лева на секта и имал ли е любим тулку?

    2. Упражняван ли е натиск върху него от Лама Калушев, след като очевидно да ходи 10 пъти до хижата нещо го е влечало и използвал ли е това негово влечение Ламата за да го манипулира за пари

    3. Колко други подобни случаи на посещения при тулкувци е имал кмета и други представители на ППДБ?

    4. За да се ползва с такъв чадър Ламата освен Сандов и Асен Асенов и кмета кой друг от ППДБ му го е осигурявал?

    13:19 05.10.2026

  • 21 Независим

    3 7 Отговор
    На балотажа ще стане ясно колко българи са за миналото, лъжата и зависимостите от ДС и Русия - разбирай Йотова и колко са за бъдещето на България в просперираща Европа - разбирай Гюров.
    На балотажа среден избор няма.

    13:23 05.10.2026

  • 22 Иванов

    2 2 Отговор
    Нискочел парапитек!
    Пиша го за пореден път. Повтарям се, но изпитвам удоволствие от точното описание на това недоразумение на природата😁
    Така може да наречем след време някоя порода говедо или овца. Ще остане като загатка да поколенията след нас.

    13:27 05.10.2026

  • 23 А А А НЕДУМАЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "т живков":

    РЕВИЗИЯ ДОБРЕ НО ОТ 2009г. ЕДИН БАНКЕНСКИЯ ТАРИКАТ ОПРОСТАЧИ НАРОДА ОКРАДИ ПОЛОВИНАТА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА СЕГА ОЛЕКНА И АКТИВИЗИРА КРИМИ КОНТИНГЕНТА НО НЯМА ЧАЛЪМ ЩЕ МУ СЕ ПОТЪРСИ СМЕТКА АДВОКАТ МЕНКОВ ЗАГРЯВА ПО ТЪЧ ЛИНИЯТА ДА ГО ЗАЩИТАВА ЩЕ ГО ПРИБЕРЕ ВЪВ ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

    Коментиран от #29

    13:28 05.10.2026

  • 24 панелен пенсионер

    0 1 Отговор
    Какво стана с доставчика на храна, който депутатът Мирчев наклевети и беше вкаран в ареста?

    13:29 05.10.2026

  • 25 Ще им бъдат ли отнети?

    4 0 Отговор
    А аз очаквам да бъдат публикувани имената на доФторите от медицинската комисия. Ще им бъдат ли отнети доФторските права?

    Коментиран от #30

    13:29 05.10.2026

  • 26 Я глей ....

    2 1 Отговор
    Тоя петроханец кво пак се разпеняви....

    13:30 05.10.2026

  • 27 Желю фашиста !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе Мирчев":

    Амнистията на "политическите затворници" (1989–1990 г.): След падането на "комунистическия режим", с гласувани закони за амнистия от Народното събрание пълно с недоразумения , от затворите бяха освободени хиляди криминални престъпници, етнически турци активисти-терористи , лежали с присъди за тероризъм, съпротива срещу преименуването или за участие в нелегални организации срещу държавата (като Ахмед Доган и други..... ъхъъъ...

    13:33 05.10.2026

  • 28 ДО ИВАЙЛО МИРЧЕВ

    1 1 Отговор
    МОМЧЕ ИЗЛАГАШ БАЩА СИ СКРОЙСЕ НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ .

    13:33 05.10.2026

  • 29 по-рано е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "А А А НЕДУМАЙ":

    мутрите се появиха в бг територията през 1993г, създадени от гадното крило от кадри на бкп-дс по образец на съветско-руското кгб!

    13:35 05.10.2026

  • 30 Няма нужда

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ще им бъдат ли отнети?":

    Нарко трафикантите ще си имат вече и президент.

    13:36 05.10.2026

  • 31 Абе Мирчев

    0 0 Отговор
    Ти защо цветя поднасяше на чешмата и паметника на терористите от "възродителният процес" избили българи? А? Или си мислиш сигурно, че не помним и не е документирано? А? Кажи бре калушковец?

    13:38 05.10.2026

  • 32 Николай Василев

    0 0 Отговор
    Иво, дай нещо по-сериозно, че Йотова ви води с двойна разлика. С тази глупава история няма да можеш да я събориш!

    13:39 05.10.2026

  • 33 Джжoжoo пaаaaаaцццyyyуллaaa👋😁💯👈

    1 0 Отговор
    Поклон на генерал Румен Георгиев Радев😆✌️
    Ето затова аз гласувах за него☠️
    Нямам кола и не ме засягат неговите увеличения на винетки ,горива и застраховки!
    Нямам пари за цигари и не пуша и не ме засяга и увеличението на цигарите🤠
    Нямам дом и не ме засягат увеличението на данъците и такса смет🥳
    Също и на тока ,водата и парното 😛
    И ракия не мога да спастря и това не ме касае🥱
    И фалита на държавата също защото няма какво да ми вземат🥶
    Рибарско столче нямам дори🥸
    Затова гласувах за Радев да станете като мен👹
    С вас сме г-н Боташ👻
    Зад вас сме голтаците 👽

    13:40 05.10.2026

  • 34 Абе Мирчев

    0 0 Отговор
    На тоя "Петричкия Ескобар" ще му съдействаш ли и за ТЕЛК както направихте и за турците в Бурса впрочем? Точно вие и хелзинският ви коптор.. А? А платен придружител ? ...

    13:41 05.10.2026

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