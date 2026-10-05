Ивайло Мирчев за Петричкия Ескобар: Искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, затворите и шефа на болницата на затвора

Току-що "Медиапул" публикува видео, в което помилваният от президента Йотова - Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", раздава крошета в болницата на затвора, докато в този момент здравословното му състояние би трябвало да не позволява това.
Това обяви в социалните медии съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Кандидатката за президент и хорът на управляващите ни уверяваха, че човекът е тежко болен и затова е бил помилван (вместо да отиде в болница).
Това видео повдига много въпроси:
1. Доколко адекватна е преценката на президента Йотова при помилване на престъпници - наркоразпространители;
2. Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве;
3. Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини;
4. За да се ползва с такъв чадър - бил ли е Петричкия Ескобар сътрудник на службите?
Затова искаме извънредно изслушване в парламента на МВР, ДАНС, управлението на затворите и шефа на болницата на затвора, за да знае обществото истината по този случай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де, ама
Коментиран от #15
13:09 05.10.2026
2 лама мирчев,
13:10 05.10.2026
3 Потрес!
13:10 05.10.2026
4 Миризлив пор
13:11 05.10.2026
5 Абе Мирчев
Коментиран от #27
13:11 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 идиоти вън
13:11 05.10.2026
8 МхтоМхто
13:12 05.10.2026
9 т живков
Коментиран от #23
13:12 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Време ИВАЙЛО ЕЕЕЕЕ МИРЧЕВ
13:13 05.10.2026
14 Кина
13:14 05.10.2026
15 Ех Мирчев, Мирчев
До коментар #1 от "Да де, ама":С такава опозиция като теб и миньон генералчето Наско, Йотова ще спечели още от раз и без балотаж. Тези с които бяхте в сглобка, Борисов и Пеевски, ви активират периодично и ви лъжат, че ще получите гласове от тях. Наивници!
13:15 05.10.2026
16 помилваният от президента Йотова - Огнян
13:15 05.10.2026
17 Заведи дело бре
13:16 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Никой
13:17 05.10.2026
20 Зеления
1. Доколко адекватна е преценката му да дари 251 000 лева на секта и имал ли е любим тулку?
2. Упражняван ли е натиск върху него от Лама Калушев, след като очевидно да ходи 10 пъти до хижата нещо го е влечало и използвал ли е това негово влечение Ламата за да го манипулира за пари
3. Колко други подобни случаи на посещения при тулкувци е имал кмета и други представители на ППДБ?
4. За да се ползва с такъв чадър Ламата освен Сандов и Асен Асенов и кмета кой друг от ППДБ му го е осигурявал?
13:19 05.10.2026
21 Независим
На балотажа среден избор няма.
13:23 05.10.2026
22 Иванов
Пиша го за пореден път. Повтарям се, но изпитвам удоволствие от точното описание на това недоразумение на природата😁
Така може да наречем след време някоя порода говедо или овца. Ще остане като загатка да поколенията след нас.
13:27 05.10.2026
23 А А А НЕДУМАЙ
До коментар #9 от "т живков":РЕВИЗИЯ ДОБРЕ НО ОТ 2009г. ЕДИН БАНКЕНСКИЯ ТАРИКАТ ОПРОСТАЧИ НАРОДА ОКРАДИ ПОЛОВИНАТА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА СЕГА ОЛЕКНА И АКТИВИЗИРА КРИМИ КОНТИНГЕНТА НО НЯМА ЧАЛЪМ ЩЕ МУ СЕ ПОТЪРСИ СМЕТКА АДВОКАТ МЕНКОВ ЗАГРЯВА ПО ТЪЧ ЛИНИЯТА ДА ГО ЗАЩИТАВА ЩЕ ГО ПРИБЕРЕ ВЪВ ЛОВНОТО СТОПАНСТВО
Коментиран от #29
13:28 05.10.2026
24 панелен пенсионер
13:29 05.10.2026
25 Ще им бъдат ли отнети?
Коментиран от #30
13:29 05.10.2026
26 Я глей ....
13:30 05.10.2026
27 Желю фашиста !
До коментар #5 от "Абе Мирчев":Амнистията на "политическите затворници" (1989–1990 г.): След падането на "комунистическия режим", с гласувани закони за амнистия от Народното събрание пълно с недоразумения , от затворите бяха освободени хиляди криминални престъпници, етнически турци активисти-терористи , лежали с присъди за тероризъм, съпротива срещу преименуването или за участие в нелегални организации срещу държавата (като Ахмед Доган и други..... ъхъъъ...
13:33 05.10.2026
28 ДО ИВАЙЛО МИРЧЕВ
13:33 05.10.2026
29 по-рано е
До коментар #23 от "А А А НЕДУМАЙ":мутрите се появиха в бг територията през 1993г, създадени от гадното крило от кадри на бкп-дс по образец на съветско-руското кгб!
13:35 05.10.2026
30 Няма нужда
До коментар #25 от "Ще им бъдат ли отнети?":Нарко трафикантите ще си имат вече и президент.
13:36 05.10.2026
31 Абе Мирчев
13:38 05.10.2026
32 Николай Василев
13:39 05.10.2026
33 Джжoжoo пaаaaаaцццyyyуллaaa👋😁💯👈
Ето затова аз гласувах за него☠️
Нямам кола и не ме засягат неговите увеличения на винетки ,горива и застраховки!
Нямам пари за цигари и не пуша и не ме засяга и увеличението на цигарите🤠
Нямам дом и не ме засягат увеличението на данъците и такса смет🥳
Също и на тока ,водата и парното 😛
И ракия не мога да спастря и това не ме касае🥱
И фалита на държавата също защото няма какво да ми вземат🥶
Рибарско столче нямам дори🥸
Затова гласувах за Радев да станете като мен👹
С вас сме г-н Боташ👻
Зад вас сме голтаците 👽
13:40 05.10.2026
34 Абе Мирчев
13:41 05.10.2026