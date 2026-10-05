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Здравният министър: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в РЗИ-та до края на седмицата

Здравният министър: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в РЗИ-та до края на седмицата

5 Октомври, 2026 14:06 622 20

  • здравен министър-
  • деца-
  • ваксини за грип-
  • края на седмицата

Министър Ивкова беше попитана и за полицейска операция в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Наясно съм. Утре ще получите повече информация, отговори Ивкова. На въпрос дали става въпрос за злоупотреба със средства на Националната здравноосигурителна каса, тя отново посочи, че повече информация ще бъде предоставена утре.

Здравният министър: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в РЗИ-та до края на седмицата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на тази седмица, за да може да започне имунизацията на децата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Бургас, предават от БТА. Ивкова разгледа реализирани през последните месеци подобрения в болничната среда в няколко отделения и ново оборудване за диагностика и лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас.

Ивкова каза, че от назалните противогрипни ваксини има достатъчно количество за децата. Инжекционните ваксини ще бъдат доставени малко по-късно, най-вероятно до края на октомври, посочи министърът. По думите ѝ, тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставчиците.

Това, което ни беше докладвано на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност навреме да разработят и доставят ваксините, каза Ивкова. Тя добави, че проблемът засяга цялото Северно полукълбо.

Министърът беше попитана и за полицейска операция в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Наясно съм. Утре ще получите повече информация, отговори Ивкова. На въпрос дали става въпрос за злоупотреба със средства на Националната здравноосигурителна каса, тя отново посочи, че повече информация ще бъде предоставена утре.

По време на посещението си в УМБАЛ – Бургас Ивкова разгледа и новодоставената апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост. Успях днес да видя на място и новодоставената апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост. Изключително модерна компютърна томография, която е много по-щадяща и високотехнологична апаратура, каза министърът. Тя подчерта, че това е особено важно, тъй като с компютърната томография ще бъдат изследвани и деца.

Удовлетворена съм и от това, че тук има общност, която успява да дарява, каза тя.

Министърът разгледа и две ремонтирани стаи в родилното отделение. По думите ѝ, условията в тях са много комфортни и дават спокойствие на всяка майка. Очаквам да видя още клиники и отделения реновирани, каза Ивкова.

При посещението си в УМБАЛ – Бургас министърът беше придружена от кмета на Община Бургас Димитър Николов, областния управител Дико Диков, народни представители от региона, както и представители на здравни и академични институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 шон дизел

    2 2 Отговор
    искам да ваксинирам минестарката

    Коментиран от #18, #20

    14:09 05.10.2026

  • 3 Гробар

    2 0 Отговор
    Майкъл Джексън са каже в болниците искат чувал с пари от пациенти със застраховка.

    14:09 05.10.2026

  • 4 честен ционист

    6 0 Отговор
    Зеленият чорап може да натресе на Ганчо само някой Зелен сертификат.

    14:10 05.10.2026

  • 5 Сатанаско

    3 0 Отговор
    Всички докторя са слуги на някоя фарма, без изключение!

    14:10 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сложи

    4 0 Отговор
    си ги всичките !

    14:12 05.10.2026

  • 9 ......-

    3 0 Отговор
    Печатарите зануляват (ваксинират) стадото.

    14:15 05.10.2026

  • 10 Детски глас

    1 0 Отговор
    НAКРAТКO: Дeпутaт, coфрa, зaпoй. Прeхoд, пacминa, зacтoй. Бoлни, дoктoри, рушвeт. Кмeт, кoрупция, рaзцвeт. Бeзпoрядък, рeв, иcкри. Aлкoхoл, жeни, пcувни. Цинцорани, интeрнeт, Aйфoни. Бизнec, cпoнcoр, милиoни. Oбир, бaнкa, дaлaвeрa. Рeд, пoлиция, химeрa. Път, пoръчкa, мaгиcтрaлa. Кaтacтрoфa, вoй, рaздялa. Улици, рeмoнт, пaвeтa. Крaжби, сeч, eкoдървeтa. Фирми, призрaци, oфшoрки. Eврo, cмeтки, угoвoрки. Избoри, eлит, упрaвa. Шoк, пaрoдия, държaвa. Изхoд, бягcтвo, тeрминaл. Нaрoд, иcтoрия, финaл....
    Чалгата Днес света владей и който не умее да си върти в такт кръста, зле живей!
    С чалга Днес и спринцовка в ръка покоряваме света....

    14:15 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бялата мафия

    1 0 Отговор
    Открийте платформа за оплаквания срещу докторчет,които взимат рушвети,докторчета,които на издават касови бележки🤣😂😂

    Коментиран от #17

    14:17 05.10.2026

  • 13 Ваксините

    5 0 Отговор
    нямат ли име , производител , вносител ?

    Коментиран от #16

    14:24 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Здравния министър

    2 1 Отговор
    Щом го е казал значи така е

    14:37 05.10.2026

  • 16 Фондерлайно

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ваксините":

    устройва ли те

    14:39 05.10.2026

  • 17 Платформата

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бялата мафия":

    Ще те изкара тебе виновен и дори може да ти повдигне обвинение. Не е това начина.

    14:42 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пффф

    1 0 Отговор
    Таз така ли се е родила или студент по пластична хирургия се е упражнявал ?

    14:59 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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