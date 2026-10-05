Здравният министър: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в РЗИ-та до края на седмицата

Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на тази седмица, за да може да започне имунизацията на децата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Бургас, предават от БТА. Ивкова разгледа реализирани през последните месеци подобрения в болничната среда в няколко отделения и ново оборудване за диагностика и лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас.
Ивкова каза, че от назалните противогрипни ваксини има достатъчно количество за децата. Инжекционните ваксини ще бъдат доставени малко по-късно, най-вероятно до края на октомври, посочи министърът. По думите ѝ, тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставчиците.
Това, което ни беше докладвано на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност навреме да разработят и доставят ваксините, каза Ивкова. Тя добави, че проблемът засяга цялото Северно полукълбо.
Министърът беше попитана и за полицейска операция в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Наясно съм. Утре ще получите повече информация, отговори Ивкова. На въпрос дали става въпрос за злоупотреба със средства на Националната здравноосигурителна каса, тя отново посочи, че повече информация ще бъде предоставена утре.
По време на посещението си в УМБАЛ – Бургас Ивкова разгледа и новодоставената апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост. Успях днес да видя на място и новодоставената апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост. Изключително модерна компютърна томография, която е много по-щадяща и високотехнологична апаратура, каза министърът. Тя подчерта, че това е особено важно, тъй като с компютърната томография ще бъдат изследвани и деца.
Удовлетворена съм и от това, че тук има общност, която успява да дарява, каза тя.
Министърът разгледа и две ремонтирани стаи в родилното отделение. По думите ѝ, условията в тях са много комфортни и дават спокойствие на всяка майка. Очаквам да видя още клиники и отделения реновирани, каза Ивкова.
При посещението си в УМБАЛ – Бургас министърът беше придружена от кмета на Община Бургас Димитър Николов, областния управител Дико Диков, народни представители от региона, както и представители на здравни и академични институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 шон дизел
Коментиран от #18, #20
14:09 05.10.2026
3 Гробар
14:09 05.10.2026
4 честен ционист
14:10 05.10.2026
5 Сатанаско
14:10 05.10.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сложи
14:12 05.10.2026
9 ......-
14:15 05.10.2026
10 Детски глас
Чалгата Днес света владей и който не умее да си върти в такт кръста, зле живей!
С чалга Днес и спринцовка в ръка покоряваме света....
14:15 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бялата мафия
Коментиран от #17
14:17 05.10.2026
13 Ваксините
Коментиран от #16
14:24 05.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Здравния министър
14:37 05.10.2026
16 Фондерлайно
До коментар #13 от "Ваксините":устройва ли те
14:39 05.10.2026
17 Платформата
До коментар #12 от "Бялата мафия":Ще те изкара тебе виновен и дори може да ти повдигне обвинение. Не е това начина.
14:42 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 пффф
14:59 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.