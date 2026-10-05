Корнелия Нинова: Правителството убива малките и средни фирми!

Правителството убива малките и средни фирми.

А те са гръбнакът на икономиката. МС реши компенсациите за високата цена на електроенергията да се изплащат чак през юни 2027 г., вместо месец за месец. Не е шега. Истина е.

За това предупреди във "Фейсбук" Корнелия Нинова.

Някой дава ли си сметка как ще издържат фирмите през най- студените зимни месеци?

Колко малки и семейни фирми ще фалират? Колко хора ще останат на улицата? Големите ще се оправят. Олигархията си има ресурсите. Те имат резерви. Но кръвоносната система на икономиката, средната класа ще бъде пометена жестоко.

Същото се отнася за училища и болнични заведения. Как ще оставите деца и болни хора на студено през зимата, защото училищата и болниците нямат бюджет за по-скъпия ток?

В това правителство няма нито един мислещ, икономически грамотен и хуманен човек. Нито един.

Ден след ден антиикономически и античовешки решения.

Спасението е протести и оставка.