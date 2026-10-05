Новини
България »
София »
Корнелия Нинова: Правителството убива малките и средни фирми!

Корнелия Нинова: Правителството убива малките и средни фирми!

5 Октомври, 2026 13:43 816 36

  • корнелия нинова-
  • правителство-
  • компенсации-
  • скъп ток-
  • мерки-
  • оставка-
  • фалит-
  • малък бизнес-
  • среден бизнес

Как ще оставите деца и болни хора на студено през зимата, защото училищата и болниците нямат бюджет за по-скъпия ток?

Корнелия Нинова: Правителството убива малките и средни фирми! - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа

Правителството убива малките и средни фирми.

А те са гръбнакът на икономиката. МС реши компенсациите за високата цена на електроенергията да се изплащат чак през юни 2027 г., вместо месец за месец. Не е шега. Истина е.

За това предупреди във "Фейсбук" Корнелия Нинова.

Някой дава ли си сметка как ще издържат фирмите през най- студените зимни месеци?

Колко малки и семейни фирми ще фалират? Колко хора ще останат на улицата? Големите ще се оправят. Олигархията си има ресурсите. Те имат резерви. Но кръвоносната система на икономиката, средната класа ще бъде пометена жестоко.

Същото се отнася за училища и болнични заведения. Как ще оставите деца и болни хора на студено през зимата, защото училищата и болниците нямат бюджет за по-скъпия ток?

В това правителство няма нито един мислещ, икономически грамотен и хуманен човек. Нито един.

Ден след ден антиикономически и античовешки решения.

Спасението е протести и оставка.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А младите майки?

    9 2 Отговор
    Да не ги забравиш.

    Коментиран от #12

    13:46 05.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Заради еврото всички около мен магазини и заведения фалираха и затвориха.Само аз оцелях защото работим семейно без чужди работници.

    Коментиран от #13, #24, #30

    13:48 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АГАТ а Кристи

    14 7 Отговор
    Колко злоба се е на събрала в тая баскетболна топка...

    Коментиран от #32

    13:50 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какво Искаш Ти !

    6 5 Отговор
    от тъпа фуражка !

    Коментиран от #11

    13:52 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Малеееее

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "А младите майки?":

    Абе тя Корнелата, дори и като депутат не е била толкова активна никога. Голяма злоба и завист.

    13:56 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И те като тебе

    9 3 Отговор
    Колко фирми си похабила , като почнем с Техноимпекса.

    13:59 05.10.2026

  • 15 Пристъп

    10 2 Отговор
    на логорея от абстинеция за власт. Когато бе във властта не говореше така, а положението не беше по добре.

    13:59 05.10.2026

  • 16 Ало, ало

    5 0 Отговор
    Ах, дано спечеля...от ТоТоТо...Ще си купя депутат. Па, бой,бой!

    14:00 05.10.2026

  • 17 Добре са си тия фирми

    5 2 Отговор
    щом не реагират. Теб какво те бърка. Това поискаха, това получават

    14:02 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гробар

    3 3 Отговор
    Къде е Чорапа? Какво стана с юмручето и мутри вън?

    14:06 05.10.2026

  • 20 Гробар

    3 1 Отговор
    Къде е Чорапа? Какво стана с референдума?

    14:06 05.10.2026

  • 21 Вили

    2 2 Отговор
    Кой изпусна биволицата да излезе от обора?

    14:07 05.10.2026

  • 22 Крез

    3 2 Отговор
    По принцип ако си наистина социалист би трябвало да те е еня, само и единствено за трудовите хора, за хората на наемния труд за пенсионерите, безработните и онеправданите, а не за частниците, чорбаджиите, феодалите и капиталистите.

    14:08 05.10.2026

  • 23 Убива ги, да

    5 1 Отговор
    Особено ако се касае за фирмите на мъжа ти, нали Корни. Кой ще плаща за излиянията по медиите ти тогава, а?

    14:09 05.10.2026

  • 24 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Труда ще ви направи богати(свободни).

    Коментиран от #29

    14:12 05.10.2026

  • 25 Глас

    2 0 Отговор
    НAКРAТКO: Дeпутaт, coфрa, зaпoй. Прeхoд, пacминa, зacтoй. Бoлни, дoктoри, рушвeт. Кмeт, кoрупция, рaзцвeт. Бeзпoрядък, рeв, иcкри. Aлкoхoл, жeни, пcувни. Цинцорани, интeрнeт, Aйфoни. Бизнec, cпoнcoр, милиoни. Oбир, бaнкa, дaлaвeрa. Рeд, пoлиция, химeрa. Път, пoръчкa, мaгиcтрaлa. Кaтacтрoфa, вoй, рaздялa. Улици, рeмoнт, пaвeтa. Крaжби, сeч, eкoдървeтa. Фирми, призрaци, oфшoрки. Eврo, cмeтки, угoвoрки. Избoри, eлит, упрaвa. Шoк, пaрoдия, държaвa. Изхoд, бягcтвo, тeрминaл. Нaрoд, иcтoрия, финaл....
    Чалгата Днес света владей и който не умее да си върти в такт кръста, зле живей!
    С чалга Днес, покоряваме света....

    14:12 05.10.2026

  • 26 Надежда

    5 0 Отговор
    всяка тука оставете пишело на входа на Ада но в православието няма чистилище така че прави сметка

    14:13 05.10.2026

  • 27 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Къде се подават оплаквания,в Страсбург ли🤣🤣🤣

    14:19 05.10.2026

  • 28 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Права е Корнела,башибозук не е грабил и крал така като го правят Боташев,Тулупа и Прасето .

    14:20 05.10.2026

  • 29 Франкфурт на Майн

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    😂😆😂🤣🤣

    14:20 05.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Варна

    3 1 Отговор
    Все е е имало айдуци да сега,но като Прокажени за България и техният Главатар чичо Румен Кеша не е имало. Ако тези спечелят Президентските избори с тяхната масонско-натовска продажница,Боташев се бетонира и ще ни продаде за вечна власт,като след пет години си разменят ролите с Йотова !

    Коментиран от #34

    14:31 05.10.2026

  • 34 Крез

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Варна":

    По принцип след 10.11.1989г. няма вече държава и държавност. Има една територия която е разграбвана и разорявана от кой ли не!

    14:36 05.10.2026

  • 35 Радевски

    0 0 Отговор
    Прогресираме бе Корни !

    14:46 05.10.2026

  • 36 Пимко

    0 0 Отговор
    Също и олигарси !

    14:52 05.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове