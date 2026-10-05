Корнелия Нинова: Правителството убива малките и средни фирми!

Правителството убива малките и средни фирми.
А те са гръбнакът на икономиката. МС реши компенсациите за високата цена на електроенергията да се изплащат чак през юни 2027 г., вместо месец за месец. Не е шега. Истина е.
За това предупреди във "Фейсбук" Корнелия Нинова.
Някой дава ли си сметка как ще издържат фирмите през най- студените зимни месеци?
Колко малки и семейни фирми ще фалират? Колко хора ще останат на улицата? Големите ще се оправят. Олигархията си има ресурсите. Те имат резерви. Но кръвоносната система на икономиката, средната класа ще бъде пометена жестоко.
Същото се отнася за училища и болнични заведения. Как ще оставите деца и болни хора на студено през зимата, защото училищата и болниците нямат бюджет за по-скъпия ток?
В това правителство няма нито един мислещ, икономически грамотен и хуманен човек. Нито един.
Ден след ден антиикономически и античовешки решения.
Спасението е протести и оставка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А младите майки?
Коментиран от #12
13:46 05.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #24, #30
13:48 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АГАТ а Кристи
Коментиран от #32
13:50 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какво Искаш Ти !
Коментиран от #11
13:52 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Малеееее
До коментар #2 от "А младите майки?":Абе тя Корнелата, дори и като депутат не е била толкова активна никога. Голяма злоба и завист.
13:56 05.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И те като тебе
13:59 05.10.2026
15 Пристъп
13:59 05.10.2026
16 Ало, ало
14:00 05.10.2026
17 Добре са си тия фирми
14:02 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гробар
14:06 05.10.2026
20 Гробар
14:06 05.10.2026
21 Вили
14:07 05.10.2026
22 Крез
14:08 05.10.2026
23 Убива ги, да
14:09 05.10.2026
24 Шопо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Труда ще ви направи богати(свободни).
Коментиран от #29
14:12 05.10.2026
25 Глас
Чалгата Днес света владей и който не умее да си върти в такт кръста, зле живей!
С чалга Днес, покоряваме света....
14:12 05.10.2026
26 Надежда
14:13 05.10.2026
27 Ха,ха
14:19 05.10.2026
28 ШЕФА
14:20 05.10.2026
29 Франкфурт на Майн
До коментар #24 от "Шопо":😂😆😂🤣🤣
14:20 05.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Варна
Коментиран от #34
14:31 05.10.2026
34 Крез
До коментар #33 от "Варна":По принцип след 10.11.1989г. няма вече държава и държавност. Има една територия която е разграбвана и разорявана от кой ли не!
14:36 05.10.2026
35 Радевски
14:46 05.10.2026
36 Пимко
14:52 05.10.2026