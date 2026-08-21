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Васил Терзиев: Няма глоба за колело или детски рожден ден. Има правила

Васил Терзиев: Няма глоба за колело или детски рожден ден. Има правила

21 Август, 2026 11:44 1 465 38

  • васил терзиев-
  • паркове-
  • колелета-
  • рождени дни

Кметът опроверга твърденията за нови забрани в парковете и призова за повече информираност, отговорност и спазване на правилата в общите пространства

Васил Терзиев: Няма глоба за колело или детски рожден ден. Има правила - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Моля всички да бъдат спокойни. Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев в отговор на появилите се през последните дни твърдения, че Столична община глобява родители за детски рождени дни в парковете и забранява на деца да карат колела.

По думите му парковете са общото пространство на всички и точно затова свободата да ги използваме върви с една проста отговорност – да не пречим на останалите.

Кметът подчерта, че правилата не са нови и целта на Общината не е да въвежда допълнителни забрани, а хората да знаят какви са действащите изисквания и защо са необходими. Паралелно Столична община работи по дигитализиране и облекчаване на процесите, така че спазването на правилата да бъде по-лесно за гражданите.

Като пример Терзиев посочи системната работа през последните две години за намаляване на инцидентите с електрически тротинетки. През 2025 г. в София са регистрирани около 4 инцидента с тротинетки на 100 000 души, което поставя столицата доста назад в негативната класация в страната.

Зад този резултат стоят повече контрол, санкции, работа на терен и постоянна информационна кампания. Само от началото на тази година съвместно със СДВР са санкционирани над 1600 нарушители с електрически тротинетки.

Паралелно с контрола Общинска полиция провежда информационна кампания лице в лице с хората, които използват електрически тротинетки. До момента тя е достигнала до хиляди граждани.

„Не искаме хората да научават правилата, когато получат глоба или когато стане инцидент. Искаме да ги знаят преди да се качат“, посочи Терзиев.

Информационната кампания започва още през 2025 г., поради което на част от раздаваните материали размерът на санкциите все още е изписан в левове. „Сигурно сме сгрешили, че не сме изхвърлили старите и не сме напечатали същите в евро. Остава ни утехата, че поне сме спестили малко публичен ресурс“, коментира кметът.

Празненствата в парковете – същият принцип

Същият подход Столична община прилага и към празненствата в парковете и другите обществени пространства. Всяко лято Общината получава стотици сигнали за скари на нерегламентирани места, силна музика, шумни празненства, както и за неидентифицирани вещества в пясъчници и около местата, на които играят деца.

Терзиев е категоричен, че никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на останалите.

„За да не се превръща празникът за един в кошмар за всички наоколо, има правила. И нека просто ги спазваме“, призова кметът.

Той направи разграничение между нормалното семейно събиране в парка и действията, които засягат останалите посетители: мощно озвучаване, палене на скара на нерегламентирано място, оставяне на отпадъци или друго поведение, което нарушава спокойствието и начина, по който всички останали могат да използват общото пространство.

Правилата за провеждане на мероприятия в обществените пространства не са въведени от настоящото управление на София. Действащата наредба е приета от Столичния общински съвет с Решение №320 от 25 май 2023 г. В мотивите към нея още тогава изрично са посочени семейните тържества на открити общински имоти, както и необходимостта от баланс между правата и свободите на гражданите и опазването на обществения ред.

Подходът на Общината и по двете теми остава един и същ – първо информира и обяснява правилата, след това очаква те да бъдат спазвани, а при системни нарушения осъществява контрол и налага санкции.

„Не искаме град, в който за всяко нещо е необходим инспектор или полицай. Искаме град, в който разбираме защо има правила и имаме достатъчно уважение един към друг, за да ги спазваме“, заяви Терзиев.

Кметът призова всеки, който смята, че е бил санкциониран неправомерно, да изпрати подробно описание на случая на [email protected], за да бъде извършена проверка.

„Карайте си колелетата и тротинетките. Празнувайте рождените си дни. Събирайте се с приятели. Използвайте парковете. Но го правете така, че и човекът до вас да може да използва същия този град. И не се плашете от правилата. Те не са срещу свободата ни. Те пазят свободата на всички ни“, заключи кметът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    18 10 Отговор
    Ми кат няма вече детски рождени дни на Петрохан, ората ше одат по парковете.

    Коментиран от #8, #35

    11:50 21.08.2026

  • 2 Абе

    12 2 Отговор
    Да ги бяхте написали тия правила ли? Такова, да ни информирате нали..

    11:51 21.08.2026

  • 3 паркове има вода раздават

    2 4 Отговор
    то това е добре за града . малко цените вдигнаха . то няма смъртни случаи в парковете . на планините има . празнува народа . радва дечицата . в пловдив на парка сигурно има и паметна плоча . там имаше малки главорези . 5 срещу един . нямало е полицаи 1-2 часа .

    11:54 21.08.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    СОФИЯ - ГРАД В КОЙТО КМЕТА ДАДЕ НА ТУРСКАТА ФИРМА НА НАСКО СИРАКОВ
    ДА СЪБИРА БОКЛУКА В ТРИ РАЙОНА
    .....
    А ОСТАНАЛИТЕ СА НА СИК :)

    Коментиран от #20

    11:55 21.08.2026

  • 5 Василко, развали всички платформи

    13 2 Отговор
    на общнските звена за да си пробутваш грозните софтуерни изпълнения, остави София да тъне в боклук и презастрояване и липсата на главен архитект не Ви прави невинен мистър. Ще ми излиза сина на Нела за да ми обяснява, че строителството в междублоковото пространство на квартала било проектирано за ниско. Градите на половин квадрат 1 пързалка за 200 деца и отчуждавате стотици декари земя за комунално строителство да стои празно и без инфраструктура за паркиране и сметосъбиране. По тези и още ред причини - първо и паследно правило за вас - бид ит господа.

    11:55 21.08.2026

  • 6 Още

    5 8 Отговор
    Наближават избори, прогресистите бдят и почнаха да пускат фейк новини.

    12:05 21.08.2026

  • 7 Валентин ангелов

    10 4 Отговор
    А най основното правило , трябва да е , Изроди като тебе , потомък на Сатрапите в България ДС И КОМ.НОМЕНКЛАТУРАТА , ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБИВАТ КАТО ПСЕТА.

    Коментиран от #17

    12:05 21.08.2026

  • 8 Не става

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Не вървиш, тъпите ви прогресивни лъжи не вървят пред никого.

    Коментиран от #18

    12:08 21.08.2026

  • 9 кой на кого пречи?

    14 2 Отговор
    Как така всеки може всичко в парка , стига да не пречи на останалите.
    Как се съвместява игра на гоненица на четири четири годишни деца на алея в парка със гонка на четири четиринадесет годишни велосипедисти по същата алея?

    12:10 21.08.2026

  • 10 Как може?!

    7 6 Отговор
    В Банско в парка има специално място където децата да карат велосипеди! Не е нормално да се разхождаш с кучето,а покрай теб да профучават колелета!

    Коментиран от #28, #30

    12:12 21.08.2026

  • 11 Сила

    8 2 Отговор
    Василе , обясни на чобаните и текезесарите , че софийските паркове не са селския кър или двора на ТКЗС то ....който не го разбира , торбичката на рамо , потурите , цървулите и обратно на село !!!!

    12:17 21.08.2026

  • 12 Край

    2 1 Отговор
    Всички народи които имат ДЪРЖАВА и разум са забранили пиенето на алкохол на открито по паркове и градинки. Надигането на найлонови шишета е ужасно упадъчно и грозно. Кръчмарите да искат след забраната за цигари в кръчмите - забрана за къркането навън. Къркане в къщи или в кръчма.

    12:17 21.08.2026

  • 13 Потресаваща

    5 1 Отговор
    Е тази пппедроханка.

    12:17 21.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 След Като Всеки има Право !

    9 2 Отговор
    За всеки Трябва да Се Утилизира Територия !

    Парка е Място За почивка и отмора !

    И Не Е Увеселително Заведение !

    Или Колоездачна Писта !

    Коментиран от #38

    12:18 21.08.2026

  • 16 Нексус

    7 2 Отговор
    Аз лично смятам, че по парковете, където има малки деца, нямат място велосипедисти и тротинеткаджии.

    12:18 21.08.2026

  • 17 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Валентин ангелов":

    Давай , почвай от Тиквата и Шиши ...айде , нали си голем юнак !!!

    12:19 21.08.2026

  • 18 Верно ли бе

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не става":

    Скрий се бе , петрохански педофил .

    Коментиран от #19

    12:21 21.08.2026

  • 19 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Верно ли бе":

    Ти ловец ли си или жертва като Шквурек , традиционно семейно религиозно ориентирания борец за "ценности " ....?!?

    Коментиран от #26

    12:26 21.08.2026

  • 20 СИРАКОВ И ТОЙ РЯЗАН ЛИ Е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ..........

    Коментиран от #23

    12:31 21.08.2026

  • 21 ПЕТРОХАНЦИТЕ

    4 1 Отговор
    Не празнуват детски рожден ден. В грешната врата не се забременява.

    12:31 21.08.2026

  • 22 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    иСТИНАТА Е ЧЕ ГОЛЯМА ЧАС ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СА ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ. ЗА ТОЯ ТЕРЗИЕВ СЕ СРЩАМ ЧЕ БЕШЕ ДАРИЛ НА ТОЯ ОТ ХИЖАТА ОКОЛЧИЦА МАЙ БЕШЕ ФАНАТИЦИТЕ ТИЯ НЯКАКВА РЕЛИГИЯ НЕЩО КОЙТО ГИ НАМЕРИЛИ ЗАСТРВЛЯНИ МЪРТВИ И ОПОЖЕРЕНО НЕЩО ТАМ ДАРИЛ НА ПСИХО ГУРОТО 30 000 Е В Р О. Инфо предаване по телевизията. ДОБРО ДАРЕНИЕ НО ИНТЕРЕСНО ПАРИТЕ ЕВРОТО КОЙТО Е ДАРИЛ ОТ КЪДЕ СА !?

    12:35 21.08.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "СИРАКОВ И ТОЙ РЯЗАН ЛИ Е":

    НЕ - НАСКО ПРОСТО Е МАФИОТ КАТО
    ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА.. И ЦЯЛАТА А ГРУПА

    12:36 21.08.2026

  • 24 ....

    3 0 Отговор
    "всичко е наред, нищо не сме направили, те предишните го направиха". Що не каже какво ще стане ако възрастен кара с детето си колело в парка това леке/

    12:37 21.08.2026

  • 25 КМЕТА ИМА ПРОБЛЕМ

    7 0 Отговор
    Смята, че изхода е вход.

    12:39 21.08.2026

  • 26 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    Интересно обаче, защо "ловците" не налитат на ппдб-ейци, а само на най-обикновени хора?!
    Защо доказаните п-фили, които ги има регистрирани в МВР, не само не ги затварят, а дори им разрешават да си отворят детски центрове?!

    Интересен свят, нали?!
    Нпо-тата на шорош спонсорират жълтопаветната общност, промиват мозъците на младите (с лгбт, анти Русия и др глупости), а когато "плодовете" от труда им се проявят (както със случая от Пловдив), изведнъж цялата шорошова сбирщина ни лук яла, ни мирисала?!
    Както лицето Денков се обясняваше, че фашизмът не бил от либералите?!
    Спират чуждото мнение и лансират само своите опорки по овладените медии, получават стотици милиони от външни интереси за работа срещу народа си, прокарват лгбт и "петрохан" "ценности", забраняват референдумите, а накрая не били разбрали нищо за радикализираните младежи?!

    Моментален затвор за всеки който доказато получава кинти от нпо-та, които доказано работят против интересите на народа и на страната ни!!!

    12:43 21.08.2026

  • 27 чукча

    2 2 Отговор
    Няма глоба за колело. Има правило колелото да е забранено. Глобява се заради забраната и правилото, а не заради колелото. Разбрахте ли?

    12:43 21.08.2026

  • 28 Кравария убер алес

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Как може?!":

    Вие ,кучкарите сте особенно племе.... ПП Де Би ли

    12:46 21.08.2026

  • 29 ОКАЗА СЕ

    4 1 Отговор
    Умнокрасивите не са нито умни, нито красиви, а са обикновени пьодали.

    Коментиран от #32

    12:53 21.08.2026

  • 30 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Как може?!":

    И е пълно с деца на тротинетки и някакви охранители които не знаят защо са там...

    12:54 21.08.2026

  • 31 ЕДНО МУ БЕШЕ ХУБАВО НА КОМУНИЗъмъ

    3 0 Отговор
    Жителството… родил си се в Пордим имаш пордимско жителство, родил си се в Пловдив-пловдивско и така до живот. А то какво стана?… тез от Пловдив, Варна Пордим или Угърчин довтасаха в София, държат си обувките, с които ходят “на по вънка” пред вратата и дават тон на живота на всички нас - софиянци, чиято единствена грешка се състои в това, че деветдесетте години не се преселихме в чужбина от едната глупост!

    12:56 21.08.2026

  • 32 Фактът

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "ОКАЗА СЕ":

    Пьодали са прогресивните копейки и не се е оказало, а е факт.

    Коментиран от #34

    12:57 21.08.2026

  • 33 Пожелания за Васко Ухото

    2 0 Отговор
    Лапай пи$kи, ДСарска отрепkо.

    13:01 21.08.2026

  • 34 И ТИ ЛИ СИ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Фактът":

    Пьодал красиворазлабен.

    Коментиран от #36

    13:01 21.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вън от София

    1 0 Отговор
    нещастник некадърен.

    13:10 21.08.2026

  • 38 Бла

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "След Като Всеки има Право !":

    И къде точно да заведа 5 годишното ми дете, да кара колело или ролери безопасно, ако не в парка ?

    13:15 21.08.2026

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