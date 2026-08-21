Васил Терзиев: Няма глоба за колело или детски рожден ден. Има правила

„Моля всички да бъдат спокойни. Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев в отговор на появилите се през последните дни твърдения, че Столична община глобява родители за детски рождени дни в парковете и забранява на деца да карат колела.
По думите му парковете са общото пространство на всички и точно затова свободата да ги използваме върви с една проста отговорност – да не пречим на останалите.
Кметът подчерта, че правилата не са нови и целта на Общината не е да въвежда допълнителни забрани, а хората да знаят какви са действащите изисквания и защо са необходими. Паралелно Столична община работи по дигитализиране и облекчаване на процесите, така че спазването на правилата да бъде по-лесно за гражданите.
Като пример Терзиев посочи системната работа през последните две години за намаляване на инцидентите с електрически тротинетки. През 2025 г. в София са регистрирани около 4 инцидента с тротинетки на 100 000 души, което поставя столицата доста назад в негативната класация в страната.
Зад този резултат стоят повече контрол, санкции, работа на терен и постоянна информационна кампания. Само от началото на тази година съвместно със СДВР са санкционирани над 1600 нарушители с електрически тротинетки.
Паралелно с контрола Общинска полиция провежда информационна кампания лице в лице с хората, които използват електрически тротинетки. До момента тя е достигнала до хиляди граждани.
„Не искаме хората да научават правилата, когато получат глоба или когато стане инцидент. Искаме да ги знаят преди да се качат“, посочи Терзиев.
Информационната кампания започва още през 2025 г., поради което на част от раздаваните материали размерът на санкциите все още е изписан в левове. „Сигурно сме сгрешили, че не сме изхвърлили старите и не сме напечатали същите в евро. Остава ни утехата, че поне сме спестили малко публичен ресурс“, коментира кметът.
Празненствата в парковете – същият принцип
Същият подход Столична община прилага и към празненствата в парковете и другите обществени пространства. Всяко лято Общината получава стотици сигнали за скари на нерегламентирани места, силна музика, шумни празненства, както и за неидентифицирани вещества в пясъчници и около местата, на които играят деца.
Терзиев е категоричен, че никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на останалите.
„За да не се превръща празникът за един в кошмар за всички наоколо, има правила. И нека просто ги спазваме“, призова кметът.
Той направи разграничение между нормалното семейно събиране в парка и действията, които засягат останалите посетители: мощно озвучаване, палене на скара на нерегламентирано място, оставяне на отпадъци или друго поведение, което нарушава спокойствието и начина, по който всички останали могат да използват общото пространство.
Правилата за провеждане на мероприятия в обществените пространства не са въведени от настоящото управление на София. Действащата наредба е приета от Столичния общински съвет с Решение №320 от 25 май 2023 г. В мотивите към нея още тогава изрично са посочени семейните тържества на открити общински имоти, както и необходимостта от баланс между правата и свободите на гражданите и опазването на обществения ред.
Подходът на Общината и по двете теми остава един и същ – първо информира и обяснява правилата, след това очаква те да бъдат спазвани, а при системни нарушения осъществява контрол и налага санкции.
„Не искаме град, в който за всяко нещо е необходим инспектор или полицай. Искаме град, в който разбираме защо има правила и имаме достатъчно уважение един към друг, за да ги спазваме“, заяви Терзиев.
Кметът призова всеки, който смята, че е бил санкциониран неправомерно, да изпрати подробно описание на случая на [email protected], за да бъде извършена проверка.
„Карайте си колелетата и тротинетките. Празнувайте рождените си дни. Събирайте се с приятели. Използвайте парковете. Но го правете така, че и човекът до вас да може да използва същия този град. И не се плашете от правилата. Те не са срещу свободата ни. Те пазят свободата на всички ни“, заключи кметът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #8, #35
11:50 21.08.2026
2 Абе
11:51 21.08.2026
3 паркове има вода раздават
11:54 21.08.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА СЪБИРА БОКЛУКА В ТРИ РАЙОНА
.....
А ОСТАНАЛИТЕ СА НА СИК :)
Коментиран от #20
11:55 21.08.2026
5 Василко, развали всички платформи
11:55 21.08.2026
6 Още
12:05 21.08.2026
7 Валентин ангелов
Коментиран от #17
12:05 21.08.2026
8 Не става
До коментар #1 от "Абе":Не вървиш, тъпите ви прогресивни лъжи не вървят пред никого.
Коментиран от #18
12:08 21.08.2026
9 кой на кого пречи?
Как се съвместява игра на гоненица на четири четири годишни деца на алея в парка със гонка на четири четиринадесет годишни велосипедисти по същата алея?
12:10 21.08.2026
10 Как може?!
Коментиран от #28, #30
12:12 21.08.2026
11 Сила
12:17 21.08.2026
12 Край
12:17 21.08.2026
13 Потресаваща
12:17 21.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 След Като Всеки има Право !
Парка е Място За почивка и отмора !
И Не Е Увеселително Заведение !
Или Колоездачна Писта !
Коментиран от #38
12:18 21.08.2026
16 Нексус
12:18 21.08.2026
17 Сила
До коментар #7 от "Валентин ангелов":Давай , почвай от Тиквата и Шиши ...айде , нали си голем юнак !!!
12:19 21.08.2026
18 Верно ли бе
До коментар #8 от "Не става":Скрий се бе , петрохански педофил .
Коментиран от #19
12:21 21.08.2026
19 Сила
До коментар #18 от "Верно ли бе":Ти ловец ли си или жертва като Шквурек , традиционно семейно религиозно ориентирания борец за "ценности " ....?!?
Коментиран от #26
12:26 21.08.2026
20 СИРАКОВ И ТОЙ РЯЗАН ЛИ Е
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":..........
Коментиран от #23
12:31 21.08.2026
21 ПЕТРОХАНЦИТЕ
12:31 21.08.2026
22 Т.КОЛЕВ
12:35 21.08.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "СИРАКОВ И ТОЙ РЯЗАН ЛИ Е":НЕ - НАСКО ПРОСТО Е МАФИОТ КАТО
ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА.. И ЦЯЛАТА А ГРУПА
12:36 21.08.2026
24 ....
12:37 21.08.2026
25 КМЕТА ИМА ПРОБЛЕМ
12:39 21.08.2026
26 Мнение
До коментар #19 от "Сила":Интересно обаче, защо "ловците" не налитат на ппдб-ейци, а само на най-обикновени хора?!
Защо доказаните п-фили, които ги има регистрирани в МВР, не само не ги затварят, а дори им разрешават да си отворят детски центрове?!
Интересен свят, нали?!
Нпо-тата на шорош спонсорират жълтопаветната общност, промиват мозъците на младите (с лгбт, анти Русия и др глупости), а когато "плодовете" от труда им се проявят (както със случая от Пловдив), изведнъж цялата шорошова сбирщина ни лук яла, ни мирисала?!
Както лицето Денков се обясняваше, че фашизмът не бил от либералите?!
Спират чуждото мнение и лансират само своите опорки по овладените медии, получават стотици милиони от външни интереси за работа срещу народа си, прокарват лгбт и "петрохан" "ценности", забраняват референдумите, а накрая не били разбрали нищо за радикализираните младежи?!
Моментален затвор за всеки който доказато получава кинти от нпо-та, които доказано работят против интересите на народа и на страната ни!!!
12:43 21.08.2026
27 чукча
12:43 21.08.2026
28 Кравария убер алес
До коментар #10 от "Как може?!":Вие ,кучкарите сте особенно племе.... ПП Де Би ли
12:46 21.08.2026
29 ОКАЗА СЕ
Коментиран от #32
12:53 21.08.2026
30 Факт
До коментар #10 от "Как може?!":И е пълно с деца на тротинетки и някакви охранители които не знаят защо са там...
12:54 21.08.2026
31 ЕДНО МУ БЕШЕ ХУБАВО НА КОМУНИЗъмъ
12:56 21.08.2026
32 Фактът
До коментар #29 от "ОКАЗА СЕ":Пьодали са прогресивните копейки и не се е оказало, а е факт.
Коментиран от #34
12:57 21.08.2026
33 Пожелания за Васко Ухото
13:01 21.08.2026
34 И ТИ ЛИ СИ
До коментар #32 от "Фактът":Пьодал красиворазлабен.
Коментиран от #36
13:01 21.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Вън от София
13:10 21.08.2026
38 Бла
До коментар #15 от "След Като Всеки има Право !":И къде точно да заведа 5 годишното ми дете, да кара колело или ролери безопасно, ако не в парка ?
13:15 21.08.2026