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Какво дадохме на Гърция срещу останките на цар Самуил
  Тема: Известни личности

Какво дадохме на Гърция срещу останките на цар Самуил

1 Октомври, 2026 03:42, обновена 1 Октомври, 2026 03:47 645 7

  • цар самуил-
  • гърция-
  • исторически реликви-
  • културно наследство-
  • първата световна война

България предоставя 48 църковни и исторически реликви, пренесени у нас през 1917 г. Останките на владетеля ще бъдат предадени на 3 октомври в Солун.

Какво дадохме на Гърция срещу останките на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България ще предостави на Гърция 48 църковни и исторически реликви срещу останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Това е записано в меморандум за разбирателство, подписан между министрите на културата на двете държави.

Реликвите са свързани с три гръцки църковни институции – манастира „Панагия Икосифиниса“ в района на Драма, манастира „Свети Йоан Предтеча“ край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в България през 1917 г., по време на Първата световна война.

Какви предмети се връщат

Публично описаните предмети включват църковна утвар, мощехранителници и обкови на евангелия. БНТ цитира министъра на образованието Красимир Вълчев, според когото става дума основно за предмети с религиозна и културна стойност, които след изложба в Музея на византийската култура в Солун ще бъдат върнати на съответните манастири и митрополия.

За съдържанието на списъка има различия в публичните твърдения. NOVA съобщи, че сред предаваните ценности няма ръкописи. Историкът проф. Христо Матанов обаче посочи, че в преговорите е било обсъждано и Евангелие на Йоан Кантакузин с приписки. Пълният поименен списък на 48-те предмета не е публикуван в официалните съобщения.

Министърът на културата Евтим Милошев определи споразумението не като търговска сделка, а като „размяна на артефакти от наша страна и мощите на българския цар Самуил“. По думите му стойността на двете страни на споразумението не може да бъде сравнявана по пазарен принцип.

Какво получава България

Гърция ще предаде на България останките, идентифицирани като тези на цар Самуил, както и антропологичен материал от други саркофази в базиликата „Свети Ахил“. За част от тези останки се предполага, че принадлежат на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство.

Останките са открити при археологически разкопки на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. За годината на откритието има разминаване между източниците: официалните съобщения и гръцки публикации посочват 1965 г., докато БНТ посочва 1969 г. Откривател е гръцкият археолог Николаос Муцопулос.

Проф. Казимир Попконстантинов заяви пред bTV, че Гърция предава не само останките на Самуил, но и тези на негови роднини. Историкът проф. Христо Матанов посочи, че според него високата степен на сигурност за идентификацията на Самуил се подкрепя и от следи от травма на ръката, описана в средновековните сведения за владетеля.

Кога ще се върнат останките

Официалната церемония ще бъде на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун с участието на българския премиер Румен Радев и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.

След това останките ще бъдат транспортирани до София и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Румен Радев покани гражданите на 3 октомври от 12:30 часа на площад „Батенберг“, откъдето ще започне посрещането и шествието към храма.

Според гръцкото издание „Катимерини“ преговорите са били възобновени през 2019-2020 г. след продължително прекъсване, а през 2026 г. са били ускорени. Така след десетилетия разговори двете държави договориха едновременното предаване на останките на средновековния владетел и на 48-те реликви, свързани с гръцки манастири.

Източници: Катимерини, БНТ, NOVA


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  • 4 Горски

    1 1 Отговор
    Това че връщаме една торба с кокали, които гърците са сметнали да ни върнат не е никакво национално достойнство.... На 62 години съм и преди 40 години имах национално достойнство и гордост че съм българин, Сега определено не..... За какво самочувствие става въпрос, като ул сме трудолюбиви, а продължавам да бъдем една и бедните в Европейския колониален и тотатилирен съюз... За каква национална гордост става въпрос като държава станахме територия. Грешка , вече от Македония трябва да се канят албански представители , те стават все по силни и след няколко години ще диктуват правилата там..! Всичко в Македония включително и парите им е написано на двата езика , албански и македонски. На Самуил в Охрид, където действително им е мястото, ако северните македонци нямаха претенции, че Самуил е македонски цар! Българите са наясно, че териториите на държавите се менят през вековете и особено на Балканите днешните граници не отговарят на историческите.

    Коментиран от #5

    04:37 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чорбара":

    Заради такива тиквеници като тебе станахме за резил пред света. Имаш пилешки мозък, пфу!

    04:49 01.10.2026

  • 7 Горски

    1 0 Отговор
    на Самуил в Охрид, където действително им е мястото, ако северните македонци нямаха претенции, че Самуил е македонски цар! Българите са наясно, че териториите на държавите се менят през вековете и особено на Балканите днешните граници не отговарят на историческите.

    Българите нямаше да имат проблем с това, че ще ходят до Охрид да се поклонят на българския цар Самуил.

    Както нямат претенции да идат до Атон да е поклонят на българската История славянобългарска.

    Но при положение, че северните македонци крадат българска история, за да се легитимират днес, решението на Гърция е много силно изразено ПРИЯТЕЛСКО и трябва да се подкрепя с благодарност.

    04:56 01.10.2026

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