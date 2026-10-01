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ОИСР остава основен външнополитически приоритет за България
  Тема: Икономика

ОИСР остава основен външнополитически приоритет за България

1 Октомври, 2026 03:50 361 0

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  • членство на българия-
  • инвестиции

Велислава Петрова представи пред депутати напредъка по присъединяването. Остават законодателни промени, които трябва да бъдат приети ускорено.

ОИСР остава основен външнополитически приоритет за България - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие остава основен външнополитически приоритет за страната. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред депутатите от ресорната парламентарна подкомисия.

Петрова представи актуална информация за напредъка на България в процеса на присъединяване към организацията. По думите ѝ страната се намира в „най-крайната фаза на членство“, но все още трябва да бъдат приети законодателни промени.

„За нас това е не просто членство, а възможност да присъединим България към клуба на държавите с работещи институции и работещо законодателство“, каза Велислава Петрова.

Според министъра евентуалното членство би създало по-висока степен на сигурност за инвеститорите, тъй като би показало, че в България има изградена правна рамка и условия за защита на инвестициите.

Петрова посочи, че ефектите от напредъка вече се използват в разговорите с потенциални инвеститори. По думите ѝ България може да представя факта, че се намира в последната фаза на процедурата за присъединяване към ОИСР.

Министерството на външните работи координира процеса и работи за приемането на оставащите законодателни промени възможно най-скоро. „Надяваме се това да може да се случи възможно най-скоро и правим всичко възможно като Министерство на външните работи да координираме процеса“, заяви Петрова.

Източници: БНР


София / България
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