Съдия от СРС крещи на 101-годишния си дядо, държи го гладен и го плаши с шамари

Видео, разпространено в социалните мрежи, предизвика вълна от възмущение. На него се вижда млад мъж, който крещи на възрастен човек в жилище, съобщава bTV.
В продължение на няколко минути мъжът отправя остри реплики към възрастния човек. Той му казва: "Няма да обядваш повече. Никакъв обяд. Видя ли те на обяд, те изхвърлям с посудата и с всичко през балкона. Ти не разбираш от дума, теб трябва с шамари да те изкарвам".
В един момент младият мъж хвърля предмети, при което се чува силен трясък.
Агресивният мъж от видеото е Боян Бояджиев, а човекът, на когото говори - 101-годишният инженер Белчо Бояджиев.
Младият мъж е бил младши съдия в Софийския градски съд до 1 юли 2026 г., а с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е назначен за съдия в Софийския районен съд.
Във връзка с разпространения видеоклип и множеството получени имейли и обаждания от граждани СГС излезе с позиция по случая: "Във връзка с разпространения в социалните мрежи и в медиите видеоклип и множеството получени имейли и обаждания от граждани, Ви информираме, че Боян Бояджиев е бил младши съдия в Софийски градски съд до 1 юли 2026 г.
С решение на Съдийската колегия на ВСС е назначен на длъжност съдия в Софийски районен съд.
След запознаване със съдържанието на видеоклипа, както и с множеството имейли, получени на служебната поща на съда, председателят на СГС Руси Алексиев поиска информация от административния ръководител на Софийския районен съд какво е предприел по случая, за да може при необходимост да бъдат предприети последващи действия".
Впоследствие стана ясно, че Софийската градска прокуратура се е самосезирала по случая.
Образувана е прокурорска преписка, която е разпределена на наблюдаващ прокурор на принципа на случайния подбор.
Наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка на основание чл. 145 от ЗСВ за установяване на допълнителна информация и конкретизиране на първоначалната.
След извършване на проверката ще се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 До къде ни докараха...
21:48 30.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПЪЛЕН БОКЛУК
И тоя Ще бъде Съдия.
Боклук пълен Боклук.
21:52 30.09.2026
5 тук процеса на разчовечаване е необратим
21:54 30.09.2026
6 Тоа шушляк
До коментар #1 от "Този":Да ми падне в ръчичките за три деня ,че го накарам л.....та си да яде и да се научи на уважение към възрастен човек, още повече СТОЛЕТНИК!
21:54 30.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ЗАЩОТО В МОЯТА ГРАДИНКА ГИ ПОЗНАВАМ ЦЕЛИ СЕМЕЙСТВА КАТЕРИЧКИ , ЧИПМЪНКОВЕ И ЗАЙЧЕТА ....
И КОГАТО ВИДЯТ БАБА СИ ИЛИ ДЯДО СИ ДУШАТ МУЦУНКИТЕ И НЕ СЕ БИЯТ ИЛИ ГОНЯТ
.....
САМО САПИЕНС-А МОЖЕ ДА Е ТОЛКОВА ОТВРАТИТЕЛЕН ...
21:55 30.09.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Този":Много човешки и семейни трагедии има не само в бг територията..... Не одобрявам постъпката на внука...но съм сигурен че на всеки се е случвало и след време ако има ако в главата ще съжалява за постъпката си...... На мен за съжаление ми се е случвало и сигурно пак ще ми се случва, въпреки ,че не го искам,но такъв е живота ...
21:55 30.09.2026
9 Горски
22:00 30.09.2026
10 ми като живее до 100 е така
Тоя е пенсионер от тодорживково време - повече от 40 години лапка
Това е заплаха за финансовата система
22:01 30.09.2026