Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Съдия от СРС крещи на 101-годишния си дядо, държи го гладен и го плаши с шамари

Съдия от СРС крещи на 101-годишния си дядо, държи го гладен и го плаши с шамари

30 Септември, 2026 21:39 728 10

  • боян бояджиев-
  • дядо-
  • глад-
  • насилие-
  • побой-
  • белчо бояджиев-
  • съдия-
  • сгс-
  • срс

Видео в социалните мрежи предизвика вълна от възмущение

Съдия от СРС крещи на 101-годишния си дядо, държи го гладен и го плаши с шамари - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видео, разпространено в социалните мрежи, предизвика вълна от възмущение. На него се вижда млад мъж, който крещи на възрастен човек в жилище, съобщава bTV.

В продължение на няколко минути мъжът отправя остри реплики към възрастния човек. Той му казва: "Няма да обядваш повече. Никакъв обяд. Видя ли те на обяд, те изхвърлям с посудата и с всичко през балкона. Ти не разбираш от дума, теб трябва с шамари да те изкарвам".

В един момент младият мъж хвърля предмети, при което се чува силен трясък.

Агресивният мъж от видеото е Боян Бояджиев, а човекът, на когото говори - 101-годишният инженер Белчо Бояджиев.

Младият мъж е бил младши съдия в Софийския градски съд до 1 юли 2026 г., а с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е назначен за съдия в Софийския районен съд.

Във връзка с разпространения видеоклип и множеството получени имейли и обаждания от граждани СГС излезе с позиция по случая: "Във връзка с разпространения в социалните мрежи и в медиите видеоклип и множеството получени имейли и обаждания от граждани, Ви информираме, че Боян Бояджиев е бил младши съдия в Софийски градски съд до 1 юли 2026 г.

С решение на Съдийската колегия на ВСС е назначен на длъжност съдия в Софийски районен съд.

След запознаване със съдържанието на видеоклипа, както и с множеството имейли, получени на служебната поща на съда, председателят на СГС Руси Алексиев поиска информация от административния ръководител на Софийския районен съд какво е предприел по случая, за да може при необходимост да бъдат предприети последващи действия".

Впоследствие стана ясно, че Софийската градска прокуратура се е самосезирала по случая.

Образувана е прокурорска преписка, която е разпределена на наблюдаващ прокурор на принципа на случайния подбор.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка на основание чл. 145 от ЗСВ за установяване на допълнителна информация и конкретизиране на първоначалната.

След извършване на проверката ще се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 До къде ни докараха...

    14 1 Отговор
    Повечето съдии са същите, но за тях няма записи или ако има им ги показват когато трябва да свършат нещо без пари!

    21:48 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПЪЛЕН БОКЛУК

    12 1 Отговор
    Пълен Боклук.

    И тоя Ще бъде Съдия.

    Боклук пълен Боклук.

    21:52 30.09.2026

  • 5 тук процеса на разчовечаване е необратим

    9 1 Отговор
    Това не е за гледане.

    21:54 30.09.2026

  • 6 Тоа шушляк

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Да ми падне в ръчичките за три деня ,че го накарам л.....та си да яде и да се научи на уважение към възрастен човек, още повече СТОЛЕТНИК!

    21:54 30.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ТОЯ СЪДИЯ ДАЖЕ НЕ Е ЖИВОТНО ....
    ... ЗАЩОТО В МОЯТА ГРАДИНКА ГИ ПОЗНАВАМ ЦЕЛИ СЕМЕЙСТВА КАТЕРИЧКИ , ЧИПМЪНКОВЕ И ЗАЙЧЕТА ....
    И КОГАТО ВИДЯТ БАБА СИ ИЛИ ДЯДО СИ ДУШАТ МУЦУНКИТЕ И НЕ СЕ БИЯТ ИЛИ ГОНЯТ
    .....
    САМО САПИЕНС-А МОЖЕ ДА Е ТОЛКОВА ОТВРАТИТЕЛЕН ...

    21:55 30.09.2026

  • 8 Европеец

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Много човешки и семейни трагедии има не само в бг територията..... Не одобрявам постъпката на внука...но съм сигурен че на всеки се е случвало и след време ако има ако в главата ще съжалява за постъпката си...... На мен за съжаление ми се е случвало и сигурно пак ще ми се случва, въпреки ,че не го искам,но такъв е живота ...

    21:55 30.09.2026

  • 9 Горски

    3 0 Отговор
    Да го хване човек този съдия, че да помете пода. Кой знае колко човешки съдби и души е изгорил.

    22:00 30.09.2026

  • 10 ми като живее до 100 е така

    1 1 Отговор
    а ние сме на 50 и нема да отбутаме до пенсия.

    Тоя е пенсионер от тодорживково време - повече от 40 години лапка

    Това е заплаха за финансовата система

    22:01 30.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове