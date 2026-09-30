Съдия от СРС крещи на 101-годишния си дядо, държи го гладен и го плаши с шамари

Видео, разпространено в социалните мрежи, предизвика вълна от възмущение. На него се вижда млад мъж, който крещи на възрастен човек в жилище, съобщава bTV.

В продължение на няколко минути мъжът отправя остри реплики към възрастния човек. Той му казва: "Няма да обядваш повече. Никакъв обяд. Видя ли те на обяд, те изхвърлям с посудата и с всичко през балкона. Ти не разбираш от дума, теб трябва с шамари да те изкарвам".

В един момент младият мъж хвърля предмети, при което се чува силен трясък.

Агресивният мъж от видеото е Боян Бояджиев, а човекът, на когото говори - 101-годишният инженер Белчо Бояджиев.

Младият мъж е бил младши съдия в Софийския градски съд до 1 юли 2026 г., а с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е назначен за съдия в Софийския районен съд.

Във връзка с разпространения видеоклип и множеството получени имейли и обаждания от граждани СГС излезе с позиция по случая: "Във връзка с разпространения в социалните мрежи и в медиите видеоклип и множеството получени имейли и обаждания от граждани, Ви информираме, че Боян Бояджиев е бил младши съдия в Софийски градски съд до 1 юли 2026 г.

С решение на Съдийската колегия на ВСС е назначен на длъжност съдия в Софийски районен съд.

След запознаване със съдържанието на видеоклипа, както и с множеството имейли, получени на служебната поща на съда, председателят на СГС Руси Алексиев поиска информация от административния ръководител на Софийския районен съд какво е предприел по случая, за да може при необходимост да бъдат предприети последващи действия".

Впоследствие стана ясно, че Софийската градска прокуратура се е самосезирала по случая.

Образувана е прокурорска преписка, която е разпределена на наблюдаващ прокурор на принципа на случайния подбор.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка на основание чл. 145 от ЗСВ за установяване на допълнителна информация и конкретизиране на първоначалната.

След извършване на проверката ще се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.