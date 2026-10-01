Времето днес, прогноза за четвъртък, 1 октомври: Дъжд на изток и слънце на запад

Времето в България в четвъртък, 1 октомври, ще бъде различно в отделните части на страната. В Западна България се очаква предимно слънчево време, докато в Източна България ще остане ветровито и на места ще вали дъжд. Вятърът там ще бъде умерен до силен от север-североизток.

„В четвъртък в източните райони ще остане ветровито и с валежи, докато на запад слънчевото време ще се запази“, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. Дневните температури ще бъдат между 17° и 22°, като по-хладно ще е в западните и централните райони.

Сутринта ще бъде студена в котловините на Западна и Централна България, където минималните температури ще паднат до 2°-3°. По Черноморието ще останат по-високи - между 15° и 16°. Възможни са условия за слани по високите полета.

В София прогнозата е за около 7° сутринта и 16° през деня. В Пловдив температурите ще бъдат приблизително между 10° и 20°, във Варна - между 13° и 18°, а в Бургас - между 15° и 20°.

Към четвъртък и петък вероятността за по-значителни валежи се повишава в части от Централна и Източна България. В планините ще бъде по-облачно, а температурите ще останат по-ниски.

Източници: Vesti.bg, Actualno.com, БТА