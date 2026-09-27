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Терзиев: Зеленият ринг ще промени движението в София
  Тема: Градски транспорт

Терзиев: Зеленият ринг ще промени движението в София

27 Септември, 2026 22:05 787 22

  • зелен ринг-
  • васил терзиев-
  • столична община-
  • софия-
  • градска инфраструктура

Първата отсечка между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“ е в подготовка. За технически проекти в „Изток“ и „Слатина“ са предвидени 155 хил. евро.

Терзиев: Зеленият ринг ще промени движението в София - 1
Снимка: Столична община
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зеленият ринг на София може да промени не само отделни терени, а начина, по който хората се движат, срещат и използват кварталите си. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев, който определи проекта като най-специалния сред инициативите, по които общината работи.

Първата подготвяна отсечка е между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“. Необходимите терени вече са придобити, а в бюджета на София са предвидени 155 хил. евро за изработването на технически проекти за участъците в районите „Изток“ и „Слатина“. Столичната община планира строителството на първата отсечка да започне в края на 2026 г.

„От всички проекти, по които работим за София, Зеленият ринг е най-специалният за мен, защото може да промени не едно конкретно място, а начина, по който се движим из града, срещаме се и усещаме квартала си“, написа Терзиев.

Първата отсечка вече се използва

По думите на кмета работата по проекта вече се води в сегашно време, тъй като има осигурено финансиране за проектиране, подготвят се терените и се изпълняват необходимите процедури. Данните от място трябва да бъдат включени в заданието за техническия проект на първата отсечка.

Част от трасето в „Изток“ беше отворена за граждани по време на фестивала „По Ринга: Изток“. Стотици хора са посетили инициативата, която съчетава разходки, занимания и представяне на бъдещото развитие на терена. Фестивалът е първата спирка на пътуващата програма, която през пролетта трябва да продължи към следваща отсечка. Столичната община посочва, че събитията са начин местните общности да участват в оформянето на проекта.

30 километра зелена връзка между кварталите

„Зелен ринг София“ е замислен като линеен парк с дължина около 30 километра, който да свърже 30 столични квартала. Проектът включва изграждането на пешеходни и велосипедни алеи, както и пространства за отдих, спорт и културни събития.

След участъка между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“ общината подготвя и други части от бъдещия ринг. Сред тях са зоните по „Слатинска река“, „Сухата река“, „Възраждане“ и „Вардар“.

„Смятаме, че Зеленият ринг ще покаже истинския потенциал на София“, каза Терзиев при представянето на проекта. Първоначалната цел на общината е реализацията да започне поетапно, като първо бъде изграден участъкът в източната част на града.

Източници: БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Някой да го прати на бръснар.

    22:07 27.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пълен психопат

    10 1 Отговор
    съжалявам, че не си бил в хижата за екзекуцията..... а може и да си поръчителя....

    22:11 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Манол Глишев-украинскатаkypвa

    7 2 Отговор
    Вижте му селската мутра на педроханеца, селянин е кмет на голямо село!

    22:15 27.09.2026

  • 7 Софето

    9 1 Отговор
    Пропуснат мандат, вече се питам в София ли е живял. Пълна трагедия,, тротинетки…

    22:15 27.09.2026

  • 8 Пендела

    7 1 Отговор
    още 1 година как ще те изтраем не знам

    Коментиран от #13

    22:17 27.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Васко ДС-то

    13 1 Отговор
    Абсолютен некадърник, превърнал София в мръсно и изкъртено гето

    22:20 27.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Старшина Боташ

    0 2 Отговор
    Да ти с..а в гробищата на децата ти и..оде

    22:27 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фандък 2

    3 3 Отговор
    Болшевишки МУХЛЬО.

    22:28 27.09.2026

  • 15 665

    4 1 Отговор
    А Патриарха на какво прилича - бус лента с 10 сантима коловози и море от изпочупени, мръсни пвц колчета . Но нещо ги няма гражданските активисти да мерят с шублер и ежедневно протестират от екрана на услужливите национални телевизии.

    22:32 27.09.2026

  • 16 ХиХи

    3 2 Отговор
    Затова ще гласуваме за червеният ринг

    22:33 27.09.2026

  • 17 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    ДС-кметът за пореден път се хвали със 100% проект на Фанди, чието закъснение вече е три години. Предполагам догодина, когато ще дойде време да бъде изритан от кметството, той пак ще обещава да го изпълни, барабар със стандартните обещания от предишният кръг на лъжи - подземни и въздушни паркинги, 2 милиарда квадратни милиметра нови тротоари, връзките със Северната дъга, два пъти повече чистота на половин цена и останалия стандартен репертоар за малоумници.
    Този път всичко това със сигурност ще се случи в следващия му мандат.
    Ако сме достатъчно глупави пак да се вържем на кухите обещания на този кух човек!

    22:34 27.09.2026

  • 18 Казанлъшкия

    1 2 Отговор
    Оправи някой централен булевард и улица , б.кл7к!

    22:44 27.09.2026

  • 19 Гробар

    0 2 Отговор
    Пак са изберете еврашист за кмет и София ще стане африканско бунище.

    22:56 27.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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