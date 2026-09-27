Терзиев: Зеленият ринг ще промени движението в София

Зеленият ринг на София може да промени не само отделни терени, а начина, по който хората се движат, срещат и използват кварталите си. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев, който определи проекта като най-специалния сред инициативите, по които общината работи.

Първата подготвяна отсечка е между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“. Необходимите терени вече са придобити, а в бюджета на София са предвидени 155 хил. евро за изработването на технически проекти за участъците в районите „Изток“ и „Слатина“. Столичната община планира строителството на първата отсечка да започне в края на 2026 г.

„От всички проекти, по които работим за София, Зеленият ринг е най-специалният за мен, защото може да промени не едно конкретно място, а начина, по който се движим из града, срещаме се и усещаме квартала си“, написа Терзиев.

Първата отсечка вече се използва

По думите на кмета работата по проекта вече се води в сегашно време, тъй като има осигурено финансиране за проектиране, подготвят се терените и се изпълняват необходимите процедури. Данните от място трябва да бъдат включени в заданието за техническия проект на първата отсечка.

Част от трасето в „Изток“ беше отворена за граждани по време на фестивала „По Ринга: Изток“. Стотици хора са посетили инициативата, която съчетава разходки, занимания и представяне на бъдещото развитие на терена. Фестивалът е първата спирка на пътуващата програма, която през пролетта трябва да продължи към следваща отсечка. Столичната община посочва, че събитията са начин местните общности да участват в оформянето на проекта.

30 километра зелена връзка между кварталите

„Зелен ринг София“ е замислен като линеен парк с дължина около 30 километра, който да свърже 30 столични квартала. Проектът включва изграждането на пешеходни и велосипедни алеи, както и пространства за отдих, спорт и културни събития.

След участъка между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“ общината подготвя и други части от бъдещия ринг. Сред тях са зоните по „Слатинска река“, „Сухата река“, „Възраждане“ и „Вардар“.

„Смятаме, че Зеленият ринг ще покаже истинския потенциал на София“, каза Терзиев при представянето на проекта. Първоначалната цел на общината е реализацията да започне поетапно, като първо бъде изграден участъкът в източната част на града.

Източници: БТА