Терзиев: Ще обновяваме занемарените пространства в София

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че Столичната община ще продължи да дава място на художниците и да обновява занемарените пространства. Той отправи посланието при откриването на седмото издание на международния фестивал за градско изкуство Sofia Urban Art.
„Ще продължим да даваме място на художниците и да обновяваме занемарените пространства“, каза Терзиев. По думите му от гражданите зависи да пазят направеното.
Фестивалът се провежда на 26 и 27 септември в пешеходния подлез на булевард „Петко Ю. Тодоров“ при пазара „Иван Вазов“. Над 30 български и чуждестранни артисти преобразяват мястото в пространство за съвременно градско изкуство. На откриването присъстваха и представители на дипломатическите представителства на Великобритания, Испания, Нидерландия, Дания, Полша и Индонезия.
Изкуство, вдъхновено от историята на района
Темата на тазгодишното издание е United in Colors („Обединени от цветовете“). Тя представя цветовете като общ език, който свързва хора и общности отвъд географските и езиковите граници.
Калиграфът Djo Venci е разработил визуалната концепция за фона на стените. Тя е вдъхновена от историята на района, където в миналото са се намирали тухлена фабрика и кариери за глина, на територията на днешния Южен парк.
Във фестивала участват художници от България, Дания, Великобритания, Испания, Нидерландия, Португалия, Полша, Индонезия, Германия, Гърция и Северна Македония.
Графити състезание и работилници за младежи
Посетителите могат да проследят изрисуването на стените на живо и да се включат в двудневната програма. Тя включва графити състезание, образователни работилници за младежи, арт базар, музика и срещи с артистите.
Организатор на Sofia Urban Art е Sofia Graffiti Tour. Събитието е част от Календара на културните събития на Столичната община и се осъществява с подкрепата на район „Триадица“, фондация „Лъчезар Цоцорков“, дипломатически представителства и културни институции.
„Фестивалът показва трансформацията на градската среда“, каза Цветан Бизев от Sofia Graffiti Tour. Той посочи, че събитието представя графити арт частта на градското изкуство и различните му стилове.
Източници: БТА
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