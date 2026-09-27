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Терзиев: Ще обновяваме занемарените пространства в София

Терзиев: Ще обновяваме занемарените пространства в София

27 Септември, 2026 10:06, обновена 27 Септември, 2026 10:09 372 7

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  • софия

Кметът откри седмото издание на Sofia Urban Art, в което участват над 30 артисти от България и чужбина.

Терзиев: Ще обновяваме занемарените пространства в София - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че Столичната община ще продължи да дава място на художниците и да обновява занемарените пространства. Той отправи посланието при откриването на седмото издание на международния фестивал за градско изкуство Sofia Urban Art.

„Ще продължим да даваме място на художниците и да обновяваме занемарените пространства“, каза Терзиев. По думите му от гражданите зависи да пазят направеното.

Фестивалът се провежда на 26 и 27 септември в пешеходния подлез на булевард „Петко Ю. Тодоров“ при пазара „Иван Вазов“. Над 30 български и чуждестранни артисти преобразяват мястото в пространство за съвременно градско изкуство. На откриването присъстваха и представители на дипломатическите представителства на Великобритания, Испания, Нидерландия, Дания, Полша и Индонезия.

Изкуство, вдъхновено от историята на района

Темата на тазгодишното издание е United in Colors („Обединени от цветовете“). Тя представя цветовете като общ език, който свързва хора и общности отвъд географските и езиковите граници.

Калиграфът Djo Venci е разработил визуалната концепция за фона на стените. Тя е вдъхновена от историята на района, където в миналото са се намирали тухлена фабрика и кариери за глина, на територията на днешния Южен парк.

Във фестивала участват художници от България, Дания, Великобритания, Испания, Нидерландия, Португалия, Полша, Индонезия, Германия, Гърция и Северна Македония.

Графити състезание и работилници за младежи

Посетителите могат да проследят изрисуването на стените на живо и да се включат в двудневната програма. Тя включва графити състезание, образователни работилници за младежи, арт базар, музика и срещи с артистите.

Организатор на Sofia Urban Art е Sofia Graffiti Tour. Събитието е част от Календара на културните събития на Столичната община и се осъществява с подкрепата на район „Триадица“, фондация „Лъчезар Цоцорков“, дипломатически представителства и културни институции.

„Фестивалът показва трансформацията на градската среда“, каза Цветан Бизев от Sofia Graffiti Tour. Той посочи, че събитието представя графити арт частта на градското изкуство и различните му стилове.

Източници: БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    7 0 Отговор
    Значи още мизерия и мръсотия и без това София прилича на декор от филма Апокалипсис ,а сега още графити и вандализъм

    10:14 27.09.2026

  • 2 хххх

    4 0 Отговор
    Много е долно някой да натрапва "изкуството си" по този начин, особено с подкрепата на Петроханеца. Има си галерии и определени места за тази работа, където аудиторията ходи по желание. Какво ще стане ако утре каратистите решат да натрапват изкуството си по улиците и да показват на случайни минувачи какви мавашита и мае герита могат да правят?

    10:15 27.09.2026

  • 3 Трол

    3 0 Отговор
    Г-н Терзиев обича да рисува по жп вагони и подлези.

    10:19 27.09.2026

  • 4 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    След като любимият на ДС кмет обнови пидиефно ППетрохан, сега е ред и на другите занемарени пространства да се изпълнят със съдържание по ДС-технологията.

    10:26 27.09.2026

  • 5 Молба

    2 0 Отговор
    Ако може да боядисате междувременно и улиците, занемарени са определено! Около дупките може и в крещящи тонове. Мерси!

    10:33 27.09.2026

  • 6 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Ще нарисуваме розови понита и пеликанчета на всякъде за дечицата,аз мнооого ги обичкам,обичкам да ги галя и целувам,за тях и на Петрохан съм готов да отида.

    10:35 27.09.2026

  • 7 Софето

    0 0 Отговор
    Става смешен вече…

    10:38 27.09.2026

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