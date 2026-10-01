Комисията одобри предмета „Добродетели и религии“

Комисията по образованието и науката одобри на първо четене законопроектите за въвеждане на учебния предмет „Добродетели и религии“ в училище. Предложенията предвиждат учениците да избират между три направления – православие, ислям и неконфесионална програма.

Гласуваните текстове все още не означават окончателно въвеждане на предмета. Концепцията ще бъде доизяснявана между първото и второто четене, а след това законопроектите трябва да преминат и през останалите етапи на парламентарната процедура.

Очакваният старт е между 2027 и 2028 г.

Според обсъжданите предложения предметът може да започне да се изучава между учебните 2027/2028 и 2028/2029 години. Конкретният срок и начинът на поетапното му въвеждане ще зависят от окончателните текстове, учебните програми и подготовката на преподавателите.

Новото обучение ще бъде организирано така, че учениците да имат избор между религиозни и неконфесионални програми. Как ще се прилага този избор в училищата и какво точно ще включва всяка от програмите предстои да бъде уточнено.

Одобрена е и езикова подкрепа

Образователната комисия даде подкрепа и на мерки за допълнителна езикова помощ за децата, за които българският не е майчин език. Целта е те да получават допълнителна подкрепа в процеса на обучение.

Представители на образователния сектор предупредиха, че прилагането на новите текстове изисква ясен механизъм, подготвени учители и конкретна методика. По думите им без тези условия законовите промени могат да останат само на хартия.

След одобрението в комисията предстои законопроектите да бъдат внесени за обсъждане в пленарната зала. Между първото и второто четене се очаква да бъдат направени допълнителни уточнения по съдържанието на предмета, учебните програми и организацията на обучението.

Източници: БНР