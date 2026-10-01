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Комисията одобри предмета „Добродетели и религии“

Комисията одобри предмета „Добродетели и религии“

1 Октомври, 2026 03:48 396 3

  • добродетели и религии-
  • образование-
  • народно събрание-
  • училище

Учениците ще избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Очаква се предметът да започне да се изучава между 2027 и 2028 г.

Комисията одобри предмета „Добродетели и религии“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комисията по образованието и науката одобри на първо четене законопроектите за въвеждане на учебния предмет „Добродетели и религии“ в училище. Предложенията предвиждат учениците да избират между три направления – православие, ислям и неконфесионална програма.

Гласуваните текстове все още не означават окончателно въвеждане на предмета. Концепцията ще бъде доизяснявана между първото и второто четене, а след това законопроектите трябва да преминат и през останалите етапи на парламентарната процедура.

Очакваният старт е между 2027 и 2028 г.

Според обсъжданите предложения предметът може да започне да се изучава между учебните 2027/2028 и 2028/2029 години. Конкретният срок и начинът на поетапното му въвеждане ще зависят от окончателните текстове, учебните програми и подготовката на преподавателите.

Новото обучение ще бъде организирано така, че учениците да имат избор между религиозни и неконфесионални програми. Как ще се прилага този избор в училищата и какво точно ще включва всяка от програмите предстои да бъде уточнено.

Одобрена е и езикова подкрепа

Образователната комисия даде подкрепа и на мерки за допълнителна езикова помощ за децата, за които българският не е майчин език. Целта е те да получават допълнителна подкрепа в процеса на обучение.

Представители на образователния сектор предупредиха, че прилагането на новите текстове изисква ясен механизъм, подготвени учители и конкретна методика. По думите им без тези условия законовите промени могат да останат само на хартия.

След одобрението в комисията предстои законопроектите да бъдат внесени за обсъждане в пленарната зала. Между първото и второто четене се очаква да бъдат направени допълнителни уточнения по съдържанието на предмета, учебните програми и организацията на обучението.

Източници: БНР


София / България
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  • 1 Набор 66-ти

    2 0 Отговор
    Преди 1989-та имаше предмет "Морал и право" както и "Обществознание". Разликата със сега е че родителите нямат това възпитание които имаха майките и бащите ни.

    03:54 01.10.2026

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Категорично против съм! България твърдо е СВЕТСКА държава! Не трябва да е задължително! В България църквата е отделена от държавата!

    04:27 01.10.2026

  • 3 Троян

    0 0 Отговор
    Абе те повечето от тях не знаят Българската азбука от А до Я и таблицата за умножение. Само попове, ходжи и равини им липсват. Ненормална работа.

    04:34 01.10.2026

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