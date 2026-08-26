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Биков: През тези сто дни кабинетът "Радев" се държеше не като управляващ субект, а като преходно правителство

Биков: През тези сто дни кабинетът "Радев" се държеше не като управляващ субект, а като преходно правителство

26 Август, 2026 10:27 848 28

  • тома биков-
  • 100 дни-
  • кабинета радев-
  • преходно правителство

От ГЕРБ-СДС спират с политическия толеранс и през новата парламентарна сесия преминават в режим от конструктивна на критична опозиция, каза още Биков

Биков: През тези сто дни кабинетът "Радев" се държеше не като управляващ субект, а като преходно правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народният представител от ПГ на ГЕРБ-СДС Тома Биков разкритикува първите сто дни от управлението на кабинета „Радев“. По думите му „Прогресивна България“ дойде на власт с обещания за нови политики, нова динамика на обществено-политическия живот и мащабни промени, но сто дни по-късно нищо от нова не се е осъществило на практика.

„Първите сто дни не показаха потенциал за нова посока, нито за нова динамика на обществено-политическия живот, нито дадоха някакви нови решения. Общите и абстрактния послания от предизборната кампания останаха само на думи, без да се реализират. Трябваше да има мащабни промени, но вместо това чувахме всекидневни оплаквания, обвинения и констатации. Това правителство изглежда е съставено повече от констататори, а не от хора, които могат да успеят“, заяви Биков в декларация от името на парламентарната си група, цитиран от novini.bg

В изявлението си депутатът подчерта, че се забелязва същественото изоставане на държавата от гражданите и бизнеса.

През тези сто дни правителството се държеше не като управляващ субект, а като служебно или преходно правителство, което няма задължението да извършва реформи. А липсата на реформи може да го доведе до ситуация с преходен характер – от една политическа криза към друга, допълни Тома Биков.

Според него вместо да положи усилия за консолидиране на обществено-политическия живот в страната, правителството на Румен Радев е предпочело „да демонстрира надменност и да се радва на политическия си резултат“.

Биков каза още, че засега кабинетът на Радев се очертава повече като преходен, отколкото като реформаторски, предвид че не желае да предприеме реформи в дългосрочен план.

По думите му, макар „Прогресивна България“ да има мнозинство в парламента, формацията не разполага с нужния механизъм за вземане на решения.

„Най-голямото предизвикателство на това управление не е опозицията, а самото то“, добави Биков.

След това депутатът заяви, че от ГЕРБ-СДС спират с политическия толеранс и през новата парламентарна сесия преминават в режим от конструктивна на критична опозиция.

Той подчерта, че двете най-належащи задачи пред Народното събрание е изготвянето на Бюджет 2027 и избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет, отбелязвайки, че и двете задачи ще са предизвикателство както за управляващите, така и за опозицията, но все пак пояснявайки, че основната тежест за тези решения ще падне върху „Прогресивна България“.

Биков изрази надежда управляващите да сменят подхода при изготвянето на бюджета за догодина и да не повтарят същите грешки както беше при Бюджет 2026.

„Очакваме заявките за реформи да се материализират с гласуването на новия бюджет“, заяви Тома Биков.

Относно избора на новите членове на ВСС Биков уточни, че от ГЕРБ-СДС няма да издигат свои кандидати, но това „не означава автоматична подкрепа за другите кандидати“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Би4ето,

    27 4 Отговор
    ярък ге р бе ра(т, .ръдна в кофата.

    10:44 26.08.2026

  • 3 Страх ви е

    10 13 Отговор
    от страхливите рунди?
    Зеленият чорап злобееше и съскаше срещу всички партии. Въпреки това вие се "заигравахте" като на консултациите с него атакувахте брутално политическите си опоненти. Чест прави на ПП, ДБ и Нинова, че не участваха в тая идиотщина.
    Не сте почтени и рундите не са. Затова ви примъкнаха нъв властта. Заслужавате да ви мачкат!

    10:50 26.08.2026

  • 4 Дзак

    31 2 Отговор
    Ами оставихте Преходен Бюджет!

    10:52 26.08.2026

  • 5 Този е

    31 2 Отговор
    Лиз@ч на Бойко, иначе щеше да го вкара в затвора.

    Коментиран от #10

    10:54 26.08.2026

  • 6 А вие

    29 3 Отговор
    Господа,като бяхте на власт,какво направихте?Стига с това броене на дни и часове,това отдавна отмина.

    10:55 26.08.2026

  • 7 Биков

    31 2 Отговор
    Пръцццц...Биков и той май е пътник като Данчо Ментата, края на ГЕРБ е близо

    10:55 26.08.2026

  • 8 Тома бика

    19 2 Отговор
    Много ще смъркате още в опозиция!

    10:57 26.08.2026

  • 9 На крадците

    27 1 Отговор
    нещо им пресъхна кранчето и не могат да го преживеят.

    10:57 26.08.2026

  • 10 Анонимен

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Този е":

    Е, като факти няма втори!

    10:57 26.08.2026

  • 11 Наглецо

    24 1 Отговор
    Амбриажа да ходи да целува идола си отзад-"Борисов е карикатура на диктатор"... Парите правят чудеса.

    11:00 26.08.2026

  • 12 ту-туу

    15 1 Отговор
    карикатурчо - лизача на сик герб мутра от Банкя се изоди

    11:09 26.08.2026

  • 13 Читател

    12 0 Отговор
    Преластен и Изоставен ?

    11:11 26.08.2026

  • 14 Айде бе

    20 0 Отговор
    Тома Биков, 2012:
    Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор. Обещавам никoгa пoвeчe дa не стане министър-председател.

    Но от 2012 година Биков не е спирал да стои в скута на карикатурата диктатор Борисов.

    Толкоз по въпроса!

    11:13 26.08.2026

  • 15 Хлъзгав

    14 1 Отговор
    Сопоол

    11:18 26.08.2026

  • 16 Преходния буков се изказа

    5 1 Отговор
    За пэследен път
    Отпада окончателно

    11:26 26.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прогресивно ни е!

    3 3 Отговор
    Биков се заблуждава. Няма как да е преходно - преходът свърши! Прогресивното правителство се държи точно като правителство на обединената мутро олигархия, провъзгласяващо навлизането ни в нов необратим стадий на развитие - времето на победилия див капитализъм в целия му блясък - милитаризация и грабеж.

    11:33 26.08.2026

  • 19 Много открадна ГЕРБ

    8 2 Отговор
    От народа.

    11:39 26.08.2026

  • 20 Оле мале

    4 2 Отговор
    А беее, я се скрии, по-крадливи от вашата шайка няма. Вие сте в историята, никога повече няма да видите власт.

    11:43 26.08.2026

  • 21 Пламен

    2 0 Отговор
    Рекордна скъпотия, нищо друго

    11:49 26.08.2026

  • 22 Вие сте

    2 1 Отговор
    Вие сте евреи, и разигравате поредният си театър. Иван и Андрей, са евреи. Бакалова участва в Типично. Димитър Кирязов и всички от Типично. Ютуб е еврейски лост и връзки. Двамата Иво Христовци, В. Василев хладилника и по бащина и майчина линия. Да нииде няма не евреин. Мирчев. Христо Иванов, Маджо. Всяка една глава на мафия. Киро Брейка е евреин. Вуйчото на Ивелин, К. Каракачанов. Ал. Симов, Корнелия Н., Сегашният на БСП. 100% от БСП са евреи. Пеевски. Бойко Б. Цветанов и И. Костов. Домусчиев и В. Велев. К. Петков и кокорчо. Ниският генерал Наско. С. Трифонов. Ж. Желев, П. Стоянов. Пасков, Ивелин.. Милен Цветков. Юлиян Вучков. Ц. Ризова. Васко Кеца. Орлин Горанов, Орлин Павлов. Ицко Хазарта .. Волгин Карбовски Дачков.. Папионката. Дарина е име носено от Еврейки. Буров е евреин. Воденичаров и Бакалов. Не, аз не се сещам, за артист, банкер, голям капиталист и олигарх, журналист, водещ, политик, и професор, да не евреин. Банките в Швейцария на ционистите, дават на еврейски банки, в другите страни, в Българияя. И Българските банки кредитират евреи.. Ковачев е евреи. Финансирани са евреи занаятчии и търговци. Панделиева е еврейка, Кошлуков е евреин. Любо Нейков и Милошев. Шайбата и всиички от комиците. Юли Тонкин. Банкерът Морган предпочитал договарянето, не конкуренцията. Договарят ли се евреите. Йотов-аа евреи, Гълабов-а и Григоров-а.. Зуекът и Командарев. Само актьорите и режисьорите, сценаристите, евреи останаха в оборот след 1990та.

    11:55 26.08.2026

  • 23 Алооо,

    3 1 Отговор
    Всички от ГЕРБ сте за затвора,до един.

    11:55 26.08.2026

  • 24 ППДБ/ЛГБТ са

    3 1 Отговор
    същите отпадъци като ГЕРБ/ДПС.

    Коментиран от #26

    11:57 26.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да,

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ППДБ/ЛГБТ са":

    а ПБ сте сбирщина отпадъци от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.

    12:04 26.08.2026

  • 27 НЕ Биков

    2 0 Отговор
    Не трябва да се полагат никакви усилия за консолидиране на обществено-политическия живот в страната ! Напротив. Трябва да ви смачкат защото вие сте причината за 37 годишният повсеместен атлантически и неолиберален погром в България. На никой не му е нужна консолидация с престъпници като вас. Това ще е предателство спрямо избирателя и подигравка с вота на хората.

    12:04 26.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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