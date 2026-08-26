Биков: През тези сто дни кабинетът "Радев" се държеше не като управляващ субект, а като преходно правителство

Народният представител от ПГ на ГЕРБ-СДС Тома Биков разкритикува първите сто дни от управлението на кабинета „Радев“. По думите му „Прогресивна България“ дойде на власт с обещания за нови политики, нова динамика на обществено-политическия живот и мащабни промени, но сто дни по-късно нищо от нова не се е осъществило на практика.
„Първите сто дни не показаха потенциал за нова посока, нито за нова динамика на обществено-политическия живот, нито дадоха някакви нови решения. Общите и абстрактния послания от предизборната кампания останаха само на думи, без да се реализират. Трябваше да има мащабни промени, но вместо това чувахме всекидневни оплаквания, обвинения и констатации. Това правителство изглежда е съставено повече от констататори, а не от хора, които могат да успеят“, заяви Биков в декларация от името на парламентарната си група, цитиран от novini.bg
В изявлението си депутатът подчерта, че се забелязва същественото изоставане на държавата от гражданите и бизнеса.
През тези сто дни правителството се държеше не като управляващ субект, а като служебно или преходно правителство, което няма задължението да извършва реформи. А липсата на реформи може да го доведе до ситуация с преходен характер – от една политическа криза към друга, допълни Тома Биков.
Според него вместо да положи усилия за консолидиране на обществено-политическия живот в страната, правителството на Румен Радев е предпочело „да демонстрира надменност и да се радва на политическия си резултат“.
Биков каза още, че засега кабинетът на Радев се очертава повече като преходен, отколкото като реформаторски, предвид че не желае да предприеме реформи в дългосрочен план.
По думите му, макар „Прогресивна България“ да има мнозинство в парламента, формацията не разполага с нужния механизъм за вземане на решения.
„Най-голямото предизвикателство на това управление не е опозицията, а самото то“, добави Биков.
След това депутатът заяви, че от ГЕРБ-СДС спират с политическия толеранс и през новата парламентарна сесия преминават в режим от конструктивна на критична опозиция.
Той подчерта, че двете най-належащи задачи пред Народното събрание е изготвянето на Бюджет 2027 и избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет, отбелязвайки, че и двете задачи ще са предизвикателство както за управляващите, така и за опозицията, но все пак пояснявайки, че основната тежест за тези решения ще падне върху „Прогресивна България“.
Биков изрази надежда управляващите да сменят подхода при изготвянето на бюджета за догодина и да не повтарят същите грешки както беше при Бюджет 2026.
„Очакваме заявките за реформи да се материализират с гласуването на новия бюджет“, заяви Тома Биков.
Относно избора на новите членове на ВСС Биков уточни, че от ГЕРБ-СДС няма да издигат свои кандидати, но това „не означава автоматична подкрепа за другите кандидати“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Би4ето,
10:44 26.08.2026
3 Страх ви е
Зеленият чорап злобееше и съскаше срещу всички партии. Въпреки това вие се "заигравахте" като на консултациите с него атакувахте брутално политическите си опоненти. Чест прави на ПП, ДБ и Нинова, че не участваха в тая идиотщина.
Не сте почтени и рундите не са. Затова ви примъкнаха нъв властта. Заслужавате да ви мачкат!
10:50 26.08.2026
4 Дзак
10:52 26.08.2026
5 Този е
Коментиран от #10
10:54 26.08.2026
6 А вие
10:55 26.08.2026
7 Биков
10:55 26.08.2026
8 Тома бика
10:57 26.08.2026
9 На крадците
10:57 26.08.2026
10 Анонимен
До коментар #5 от "Този е":Е, като факти няма втори!
10:57 26.08.2026
11 Наглецо
11:00 26.08.2026
12 ту-туу
11:09 26.08.2026
13 Читател
11:11 26.08.2026
14 Айде бе
Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор. Обещавам никoгa пoвeчe дa не стане министър-председател.
Но от 2012 година Биков не е спирал да стои в скута на карикатурата диктатор Борисов.
Толкоз по въпроса!
11:13 26.08.2026
15 Хлъзгав
11:18 26.08.2026
16 Преходния буков се изказа
Отпада окончателно
11:26 26.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Прогресивно ни е!
11:33 26.08.2026
19 Много открадна ГЕРБ
11:39 26.08.2026
20 Оле мале
11:43 26.08.2026
21 Пламен
11:49 26.08.2026
22 Вие сте
11:55 26.08.2026
23 Алооо,
11:55 26.08.2026
24 ППДБ/ЛГБТ са
Коментиран от #26
11:57 26.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Да,
До коментар #24 от "ППДБ/ЛГБТ са":а ПБ сте сбирщина отпадъци от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.
12:04 26.08.2026
27 НЕ Биков
12:04 26.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.