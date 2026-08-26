Биков: През тези сто дни кабинетът "Радев" се държеше не като управляващ субект, а като преходно правителство

Народният представител от ПГ на ГЕРБ-СДС Тома Биков разкритикува първите сто дни от управлението на кабинета „Радев“. По думите му „Прогресивна България“ дойде на власт с обещания за нови политики, нова динамика на обществено-политическия живот и мащабни промени, но сто дни по-късно нищо от нова не се е осъществило на практика.

„Първите сто дни не показаха потенциал за нова посока, нито за нова динамика на обществено-политическия живот, нито дадоха някакви нови решения. Общите и абстрактния послания от предизборната кампания останаха само на думи, без да се реализират. Трябваше да има мащабни промени, но вместо това чувахме всекидневни оплаквания, обвинения и констатации. Това правителство изглежда е съставено повече от констататори, а не от хора, които могат да успеят“, заяви Биков в декларация от името на парламентарната си група, цитиран от novini.bg

В изявлението си депутатът подчерта, че се забелязва същественото изоставане на държавата от гражданите и бизнеса.

През тези сто дни правителството се държеше не като управляващ субект, а като служебно или преходно правителство, което няма задължението да извършва реформи. А липсата на реформи може да го доведе до ситуация с преходен характер – от една политическа криза към друга, допълни Тома Биков.

Според него вместо да положи усилия за консолидиране на обществено-политическия живот в страната, правителството на Румен Радев е предпочело „да демонстрира надменност и да се радва на политическия си резултат“.

Биков каза още, че засега кабинетът на Радев се очертава повече като преходен, отколкото като реформаторски, предвид че не желае да предприеме реформи в дългосрочен план.

По думите му, макар „Прогресивна България“ да има мнозинство в парламента, формацията не разполага с нужния механизъм за вземане на решения.

„Най-голямото предизвикателство на това управление не е опозицията, а самото то“, добави Биков.

След това депутатът заяви, че от ГЕРБ-СДС спират с политическия толеранс и през новата парламентарна сесия преминават в режим от конструктивна на критична опозиция.

Той подчерта, че двете най-належащи задачи пред Народното събрание е изготвянето на Бюджет 2027 и избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет, отбелязвайки, че и двете задачи ще са предизвикателство както за управляващите, така и за опозицията, но все пак пояснявайки, че основната тежест за тези решения ще падне върху „Прогресивна България“.

Биков изрази надежда управляващите да сменят подхода при изготвянето на бюджета за догодина и да не повтарят същите грешки както беше при Бюджет 2026.

„Очакваме заявките за реформи да се материализират с гласуването на новия бюджет“, заяви Тома Биков.

Относно избора на новите членове на ВСС Биков уточни, че от ГЕРБ-СДС няма да издигат свои кандидати, но това „не означава автоматична подкрепа за другите кандидати“.