Станишев за първите 100 дни на кабинета „Радев“: Високи очаквания и липса на достатъчно смелост за реформи

Първите 100 дни на кабинета „Радев“ са белязани от високи очаквания, които управляващите сами са създали, но и от липса на достатъчно смели действия. Това заяви в ефира на bTV бившият премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев.

По думите му правителството е получило силна политическа подкрепа и затова обществото очаква бързи резултати.

„Прогресивна България" се сблъсква с очакванията, които създаде сама. Хората очакват бързи резултати, което трудно се постига“, коментира Станишев.

Като първи сериозен тест пред кабинета той посочи бюджета за 2026 г., приет със значително закъснение. Според Станишев положителното е, че управляващите са представили реалното финансово състояние на държавата, но е липсвала достатъчно смелост за ограничаване на бюджетния дефицит.

„Започнахме някак си да свикваме, че 3% дефицит е ОК. Но това е нов дълг. Всяка година 3% нов дълг от БВП, който трябва да се обслужва“, заяви той.

Станишев очаква реалният дефицит за тази година да бъде по-нисък от заложените 5,7%. Причината според него е големият обем капиталови разходи, за които остава ограничено време за реализация.

Той определи бюджета за следващата година като много по-сериозен тест за кабинета. Според него тогава ще стане ясно дали правителството е способно да провежда реформи и да създава условия за икономически растеж.

Станишев предупреди, че ръстът на доходите не може да бъде финансиран постоянно чрез нов дълг. В същото време според него държавата трябва да запази активната социална политика и да насочва подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея – възрастните, младите и семействата.

„Всичко е въпрос на баланс и, разбира се, на приоритети“, подчерта бившият премиер.

По думите му през последните години политиците са си купували обществено спокойствие чрез непокрити разходи и увеличаване на задълженията на държавата.

„За да се купува търпението на хората, започнаха смело да раздават непокрити подаръци на категории хора, които са потенциални избиратели. Това става за сметка на дълг“, коментира Станишев.

Той посочи и предстоящите президентски избори като важен политически тест. Станишев припомни, че БСП първа е подкрепила кандидатурата на Илияна Йотова, а Националният съвет на партията впоследствие е дал единодушната си подкрепа за нея.

Все още не е ясно кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент. Станишев заяви, че това е решение на самата Йотова и изрази увереност, че тя ще направи „добър избор“.

По повод очакваната кандидатура на Андрей Гюров, който може да бъде номиниран от десните партии, Станишев заяви, че ако той се включи в надпреварата, от месеци вече води активна кампания, особено в социалните мрежи.

Според него обаче опитът президентските кандидати да бъдат противопоставени на базата на „автентичния евроатлантизъм“ няма да бъде достатъчен, за да спечели общественото доверие.

Станишев подчерта, че Илияна Йотова е била евродепутат повече от един мандат и познава добре работата на Европейския съюз.

„България трябва да отстоява собствените си интереси“, заяви той.

Според Станишев българското общество е чувствително към темите за мира и дипломатическото решаване на конфликтите. Той очаква Йотова, ако бъде избрана за президент, да постави акцент именно върху дипломацията и търсенето на политически решения.

Станишев определи като сериозен проблем и постоянната политическа конфронтация в страната.

По думите му България страда от „изтощаваща, постоянна конфронтация за всичко и на всички“, често съпроводена от остър тон и липса на съдържателен дебат.

Именно преодоляването на това разделение според него трябва да бъде сред задачите на бъдещия президент.