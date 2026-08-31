Станишев за първите 100 дни на кабинета „Радев“: Високи очаквания и липса на достатъчно смелост за реформи

Първите 100 дни на кабинета „Радев“ са белязани от високи очаквания, които управляващите сами са създали, но и от липса на достатъчно смели действия. Това заяви в ефира на bTV бившият премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев.
По думите му правителството е получило силна политическа подкрепа и затова обществото очаква бързи резултати.
„Прогресивна България" се сблъсква с очакванията, които създаде сама. Хората очакват бързи резултати, което трудно се постига“, коментира Станишев.
Като първи сериозен тест пред кабинета той посочи бюджета за 2026 г., приет със значително закъснение. Според Станишев положителното е, че управляващите са представили реалното финансово състояние на държавата, но е липсвала достатъчно смелост за ограничаване на бюджетния дефицит.
„Започнахме някак си да свикваме, че 3% дефицит е ОК. Но това е нов дълг. Всяка година 3% нов дълг от БВП, който трябва да се обслужва“, заяви той.
Станишев очаква реалният дефицит за тази година да бъде по-нисък от заложените 5,7%. Причината според него е големият обем капиталови разходи, за които остава ограничено време за реализация.
Той определи бюджета за следващата година като много по-сериозен тест за кабинета. Според него тогава ще стане ясно дали правителството е способно да провежда реформи и да създава условия за икономически растеж.
Станишев предупреди, че ръстът на доходите не може да бъде финансиран постоянно чрез нов дълг. В същото време според него държавата трябва да запази активната социална политика и да насочва подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея – възрастните, младите и семействата.
„Всичко е въпрос на баланс и, разбира се, на приоритети“, подчерта бившият премиер.
По думите му през последните години политиците са си купували обществено спокойствие чрез непокрити разходи и увеличаване на задълженията на държавата.
„За да се купува търпението на хората, започнаха смело да раздават непокрити подаръци на категории хора, които са потенциални избиратели. Това става за сметка на дълг“, коментира Станишев.
Той посочи и предстоящите президентски избори като важен политически тест. Станишев припомни, че БСП първа е подкрепила кандидатурата на Илияна Йотова, а Националният съвет на партията впоследствие е дал единодушната си подкрепа за нея.
Все още не е ясно кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент. Станишев заяви, че това е решение на самата Йотова и изрази увереност, че тя ще направи „добър избор“.
По повод очакваната кандидатура на Андрей Гюров, който може да бъде номиниран от десните партии, Станишев заяви, че ако той се включи в надпреварата, от месеци вече води активна кампания, особено в социалните мрежи.
Според него обаче опитът президентските кандидати да бъдат противопоставени на базата на „автентичния евроатлантизъм“ няма да бъде достатъчен, за да спечели общественото доверие.
Станишев подчерта, че Илияна Йотова е била евродепутат повече от един мандат и познава добре работата на Европейския съюз.
„България трябва да отстоява собствените си интереси“, заяви той.
Според Станишев българското общество е чувствително към темите за мира и дипломатическото решаване на конфликтите. Той очаква Йотова, ако бъде избрана за президент, да постави акцент именно върху дипломацията и търсенето на политически решения.
Станишев определи като сериозен проблем и постоянната политическа конфронтация в страната.
По думите му България страда от „изтощаваща, постоянна конфронтация за всичко и на всички“, често съпроводена от остър тон и липса на съдържателен дебат.
Именно преодоляването на това разделение според него трябва да бъде сред задачите на бъдещия президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #13
09:39 31.08.2026
2 този господин
Коментиран от #31
09:39 31.08.2026
3 Гост
09:39 31.08.2026
4 честен ционист
09:39 31.08.2026
5 пешо
09:40 31.08.2026
6 Украинският евреин
09:41 31.08.2026
7 Едно
09:41 31.08.2026
8 Дрън ! Дрън !
И Аз Нямаше Да Бъда !
В Час !
09:41 31.08.2026
9 Иванов
09:41 31.08.2026
10 Присмял се хърбел на щърбел!!!
Коментиран от #28
09:43 31.08.2026
11 Леле и тоя гад се прибра
09:45 31.08.2026
12 Просто липсва
09:45 31.08.2026
13 Значи е време ....
До коментар #1 от "Гробар":и Бойко Борисов да бяга в Брюксел???
09:45 31.08.2026
14 Трол
Коментиран от #25
09:46 31.08.2026
15 Стефко
09:49 31.08.2026
16 Факти
09:56 31.08.2026
17 Този защо не е в затвора
Коментиран от #30
09:57 31.08.2026
18 Гошо
10:02 31.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Варна
10:13 31.08.2026
21 Ей,ти бе...!
10:20 31.08.2026
22 Много го уважавам г-н Станишев
10:21 31.08.2026
23 Фори
Коментиран от #29
10:23 31.08.2026
24 Моряка
До коментар #19 от "ШЕФА":Е,Шефе,много се изхвърляш.Какви кражби и лъжи?По скоро мек гръбнак към САЩ.Никога не е бил точен кадровик.Засега не отговаря и на дружелюбие към Русия,каквото очакваха избирателите му.
Но всичко това не е повод (все още),да го плюем.Може би е прекалено предпазлив.Поживем,увидим.
10:24 31.08.2026
25 Голям смях
До коментар #14 от "Трол":ЗАЩО: Защото въведе омразният 10% данък и премахна оня с 50%. И сега иска реформи и пълен бюджет с 50% данък на всеки изкаран лев както го иска и ЕС.
10:27 31.08.2026
26 НА ФОТОТО..........
10:27 31.08.2026
27 АГАТ а Кристи
Стигнахте до парадокса - комунист комуниста да плюе...
А сте се клели в една "партия"...
/извинете - сбирщина от мошеници/
10:28 31.08.2026
28 Никой не казва
До коментар #10 от "Присмял се хърбел на щърбел!!!":ЗАЩО: Въведе омразният 10%, вместо 50%
10:29 31.08.2026
29 Моряка
До коментар #23 от "Фори":Фори,шматкането му в ЦК на Комсомола,заедно с Вигенин,също се счита за трудов стаж.Също и нищонеправенето му в Европейския парламент,заедно с бившото си гадже,което по късно пристана на Пеевски и пак смучи европейските пари.
10:31 31.08.2026
30 Голям смях
До коментар #17 от "Този защо не е в затвора":ЗАЩО: Въведе омразният 10% данък ли.
10:32 31.08.2026
31 Ей,ти бе...!
До коментар #2 от "този господин":този украински евреин го монтираха за премиер без един ден трудов стаж,помните ли?Поживя си по комунистически двадесетина години в Брюксел и изглежда пак го подготвят да ни управлява.Нищо чудно,ако изритат Радев да назначат този сурикат,храненик на Кремъл.Фанатизиран болшевик от люлката.
Коментиран от #35
10:37 31.08.2026
32 Недостойно становище
,Нинова и последния я ликвидираха.
Твоите становища устроиха преди всичко твоето домогване до ПЕС и живот в Брюксел.
Хората не те обичат
10:37 31.08.2026
33 Зеления
Вигенин предложи еди какво си в европейския парламент, Вигенин се срещна с еди кого си, Вигенин беше на еди коя си конференция - всяка седмица поне по една-две статии.
Този вложен финансов ресурс в рекламиране на Вигенин, просто не е случаен. А е интересно кой го финансира - не и фалиралата БСП, не и с неговата заплата на евродепутат, не е и от зашлатата на Йотова...
10:42 31.08.2026
34 9ти септември
10:43 31.08.2026
35 Моряка
До коментар #31 от "Ей,ти бе...!":Колега,Станишко,колкото и да напомня за себе си,(както прави всяка седмица и дружката му Вигенин),са бити карти,повервай ми!
10:44 31.08.2026