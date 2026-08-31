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Станишев за първите 100 дни на кабинета „Радев“: Високи очаквания и липса на достатъчно смелост за реформи

Станишев за първите 100 дни на кабинета „Радев“: Високи очаквания и липса на достатъчно смелост за реформи

31 Август, 2026 09:33 1 318 35

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  • 100 дни-
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  • смелост-
  • реформи

„Започнахме някак си да свикваме, че 3% дефицит е ОК. Но това е нов дълг. Всяка година 3% нов дълг от БВП, който трябва да се обслужва“, заяви още Станишев

Станишев за първите 100 дни на кабинета „Радев“: Високи очаквания и липса на достатъчно смелост за реформи - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първите 100 дни на кабинета „Радев“ са белязани от високи очаквания, които управляващите сами са създали, но и от липса на достатъчно смели действия. Това заяви в ефира на bTV бившият премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев.

По думите му правителството е получило силна политическа подкрепа и затова обществото очаква бързи резултати.

„Прогресивна България" се сблъсква с очакванията, които създаде сама. Хората очакват бързи резултати, което трудно се постига“, коментира Станишев.

Като първи сериозен тест пред кабинета той посочи бюджета за 2026 г., приет със значително закъснение. Според Станишев положителното е, че управляващите са представили реалното финансово състояние на държавата, но е липсвала достатъчно смелост за ограничаване на бюджетния дефицит.

„Започнахме някак си да свикваме, че 3% дефицит е ОК. Но това е нов дълг. Всяка година 3% нов дълг от БВП, който трябва да се обслужва“, заяви той.

Станишев очаква реалният дефицит за тази година да бъде по-нисък от заложените 5,7%. Причината според него е големият обем капиталови разходи, за които остава ограничено време за реализация.

Той определи бюджета за следващата година като много по-сериозен тест за кабинета. Според него тогава ще стане ясно дали правителството е способно да провежда реформи и да създава условия за икономически растеж.

Станишев предупреди, че ръстът на доходите не може да бъде финансиран постоянно чрез нов дълг. В същото време според него държавата трябва да запази активната социална политика и да насочва подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея – възрастните, младите и семействата.

„Всичко е въпрос на баланс и, разбира се, на приоритети“, подчерта бившият премиер.

По думите му през последните години политиците са си купували обществено спокойствие чрез непокрити разходи и увеличаване на задълженията на държавата.

„За да се купува търпението на хората, започнаха смело да раздават непокрити подаръци на категории хора, които са потенциални избиратели. Това става за сметка на дълг“, коментира Станишев.

Той посочи и предстоящите президентски избори като важен политически тест. Станишев припомни, че БСП първа е подкрепила кандидатурата на Илияна Йотова, а Националният съвет на партията впоследствие е дал единодушната си подкрепа за нея.
Все още не е ясно кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент. Станишев заяви, че това е решение на самата Йотова и изрази увереност, че тя ще направи „добър избор“.

По повод очакваната кандидатура на Андрей Гюров, който може да бъде номиниран от десните партии, Станишев заяви, че ако той се включи в надпреварата, от месеци вече води активна кампания, особено в социалните мрежи.

Според него обаче опитът президентските кандидати да бъдат противопоставени на базата на „автентичния евроатлантизъм“ няма да бъде достатъчен, за да спечели общественото доверие.

Станишев подчерта, че Илияна Йотова е била евродепутат повече от един мандат и познава добре работата на Европейския съюз.

„България трябва да отстоява собствените си интереси“, заяви той.

Според Станишев българското общество е чувствително към темите за мира и дипломатическото решаване на конфликтите. Той очаква Йотова, ако бъде избрана за президент, да постави акцент именно върху дипломацията и търсенето на политически решения.

Станишев определи като сериозен проблем и постоянната политическа конфронтация в страната.

По думите му България страда от „изтощаваща, постоянна конфронтация за всичко и на всички“, често съпроводена от остър тон и липса на съдържателен дебат.

Именно преодоляването на това разделение според него трябва да бъде сред задачите на бъдещия президент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    34 1 Отговор
    Това украинско комуне даде властта на Бойко и избяга в Брюксел.

    Коментиран от #13

    09:39 31.08.2026

  • 2 този господин

    35 1 Отговор
    няма право да дава съвети , когато се е провалил.

    Коментиран от #31

    09:39 31.08.2026

  • 3 Гост

    33 1 Отговор
    И този лъжец, мошеник, и нищоможешник дето си уреди топлото местенце в Брюксел, като измами цялото БСП сега ръси акъл, че чак през ушите му излиза!

    09:39 31.08.2026

  • 4 честен ционист

    11 11 Отговор
    Първите 100 дни на Мошко са като последните 100 дни на Баце. Разлика няма.

    09:39 31.08.2026

  • 5 пешо

    20 1 Отговор
    боклук

    09:40 31.08.2026

  • 6 Украинският евреин

    12 7 Отговор
    много нежно се изказва за свинщините на Муньо и Шиши. Почти да ги похвали.

    09:41 31.08.2026

  • 7 Едно

    23 0 Отговор
    нищо , като теб самия ! Все на държавна ясла и от хранилка на хранилка , от голяма на по - голяма ! Какви реформи , какви пет лева от такива , бе , другарю ?

    09:41 31.08.2026

  • 8 Дрън ! Дрън !

    11 0 Отговор
    С Неговата Заплата !

    И Аз Нямаше Да Бъда !

    В Час !

    09:41 31.08.2026

  • 9 Иванов

    28 0 Отговор
    Политическият живот покрай изборите заприлича на Задушница. Няма, няма и изкопаят някой политически труп да коментира ситуацията и да дава акъл и наставления.

    09:41 31.08.2026

  • 10 Присмял се хърбел на щърбел!!!

    16 0 Отговор
    Станишевта " помия" още вони!!!

    Коментиран от #28

    09:43 31.08.2026

  • 11 Леле и тоя гад се прибра

    18 0 Отговор
    Не искам да си спомням какви поразии направи този национален предател. За какво е дошъл? Да не би иска да повлияе върху изборите и да се види със съпартийците си, които доразбиха жалкатата му олигархична партийка.

    09:45 31.08.2026

  • 12 Просто липсва

    11 1 Отговор
    умствен капацитет. Трета цедка на ДС. Какво да очакваме? Лъжци и некадърници...

    09:45 31.08.2026

  • 13 Значи е време ....

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    и Бойко Борисов да бяга в Брюксел???

    09:45 31.08.2026

  • 14 Трол

    16 3 Отговор
    Станишев е главният виновник да сме в това положение.

    Коментиран от #25

    09:46 31.08.2026

  • 15 Стефко

    6 5 Отговор
    Не е проблема в смелостта, те я имат. Проблема е, че не знаят как да организират и осъществят тези реформи в полза на гражданите и връщането на държавността. И в този ред на мисли, именно смелостта и липсата на диалог ражда безумни решения, на които се продават законови норми. Последиците са ясни датирани исторически, както при Станишев, така и при Борисов-Пеевски. Така, че съвети от лидери, които в миналото са ставали нарицание по повод управлението на страната не са необходими.

    09:49 31.08.2026

  • 16 Факти

    5 5 Отговор
    Какво очаквате от червен боклук? Крадев е дори по-зле от Станишев, който ни вкара в ЕС.

    09:56 31.08.2026

  • 17 Този защо не е в затвора

    8 2 Отговор
    Една от одиозните фигури на България.

    Коментиран от #30

    09:57 31.08.2026

  • 18 Гошо

    3 1 Отговор
    Ти па си много убав!

    10:02 31.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Варна

    5 5 Отговор
    Рубен Боташоглу обещаваше че престъпниците Буда и Прасето ще бъдат наказани.Единият престъпник който след 152 г. съществуване унищожи Българският лев вчера прави конференция и цялото ОПГ ГРОБ му ръкопляска,а Прасето изнася пари в Дубай със самолети и си ги харчи със здраве.Гадев прикри и убииството на шест човека на Петрохан и изпра престъпниците от ПП-ДБ.

    10:13 31.08.2026

  • 21 Ей,ти бе...!

    4 2 Отговор
    Пак ли напираш да ни управляваш?

    10:20 31.08.2026

  • 22 Много го уважавам г-н Станишев

    1 3 Отговор
    Най-великият цоциалист на България.

    10:21 31.08.2026

  • 23 Фори

    8 1 Отговор
    Херсонски гризач.Няма един ден трудов стаж, освен като министър-председател.

    Коментиран от #29

    10:23 31.08.2026

  • 24 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "ШЕФА":

    Е,Шефе,много се изхвърляш.Какви кражби и лъжи?По скоро мек гръбнак към САЩ.Никога не е бил точен кадровик.Засега не отговаря и на дружелюбие към Русия,каквото очакваха избирателите му.
    Но всичко това не е повод (все още),да го плюем.Може би е прекалено предпазлив.Поживем,увидим.

    10:24 31.08.2026

  • 25 Голям смях

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    ЗАЩО: Защото въведе омразният 10% данък и премахна оня с 50%. И сега иска реформи и пълен бюджет с 50% данък на всеки изкаран лев както го иска и ЕС.

    10:27 31.08.2026

  • 26 НА ФОТОТО..........

    4 0 Отговор
    ЕДИН СМЕЛГЕЙ СЕРГЕЙ......!

    10:27 31.08.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Кой е този мин.председател от 1944г до сега, който не е от БКП, или ДС ???
    Стигнахте до парадокса - комунист комуниста да плюе...
    А сте се клели в една "партия"...
    /извинете - сбирщина от мошеници/

    10:28 31.08.2026

  • 28 Никой не казва

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Присмял се хърбел на щърбел!!!":

    ЗАЩО: Въведе омразният 10%, вместо 50%

    10:29 31.08.2026

  • 29 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фори":

    Фори,шматкането му в ЦК на Комсомола,заедно с Вигенин,също се счита за трудов стаж.Също и нищонеправенето му в Европейския парламент,заедно с бившото си гадже,което по късно пристана на Пеевски и пак смучи европейските пари.

    10:31 31.08.2026

  • 30 Голям смях

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Този защо не е в затвора":

    ЗАЩО: Въведе омразният 10% данък ли.

    10:32 31.08.2026

  • 31 Ей,ти бе...!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "този господин":

    този украински евреин го монтираха за премиер без един ден трудов стаж,помните ли?Поживя си по комунистически двадесетина години в Брюксел и изглежда пак го подготвят да ни управлява.Нищо чудно,ако изритат Радев да назначат този сурикат,храненик на Кремъл.Фанатизиран болшевик от люлката.

    Коментиран от #35

    10:37 31.08.2026

  • 32 Недостойно становище

    2 0 Отговор
    Ти започна разпада в БСП
    ,Нинова и последния я ликвидираха.
    Твоите становища устроиха преди всичко твоето домогване до ПЕС и живот в Брюксел.
    Хората не те обичат

    10:37 31.08.2026

  • 33 Зеления

    0 0 Отговор
    Най вероятната кандидатура за вицепрезидент на Йотова ще е Кристиян Вигенин, от половин година му се лъска имиджа с платени статии, а когато се пускат такива във ФАКТИ не може да се коментира под тях - за да не го хейтим разбира се.
    Вигенин предложи еди какво си в европейския парламент, Вигенин се срещна с еди кого си, Вигенин беше на еди коя си конференция - всяка седмица поне по една-две статии.
    Този вложен финансов ресурс в рекламиране на Вигенин, просто не е случаен. А е интересно кой го финансира - не и фалиралата БСП, не и с неговата заплата на евродепутат, не е и от зашлатата на Йотова...

    10:42 31.08.2026

  • 34 9ти септември

    0 0 Отговор
    В Беляне

    10:43 31.08.2026

  • 35 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ей,ти бе...!":

    Колега,Станишко,колкото и да напомня за себе си,(както прави всяка седмица и дружката му Вигенин),са бити карти,повервай ми!

    10:44 31.08.2026

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