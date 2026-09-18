Теменужка Петкова обвини правителството, че си приписва мерки на кабинета "Желязков"

Мерките, които предложи кабинетът "Радев", представляват една странна смесица от мерки, които вече са предлагани, мерки, които са залегнали по един или друг начин в бюджета за 2026 година, мерки, които правителството на кабинета "Желязков" разработи и на практика реализира - такава е мярката за помощи за тежкотоварния транспорт, която ние разработихме и нотифицирахме пред Европейската комисия - колегите сега са разпределили, раздали съответно средства. Това заяви бившият министър на финансите и настоящ депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова по отношение на мерките, които правителството предложи заради високите цени на горивата, предаде репортер на ФОКУС.

Петкова допълни още, че мерките не са и добре таргетирани.

"Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения "инфлационен чек" от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Виждате, че в този вариант, който правителството на "Радев" предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил, така както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство през пролетта. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори. Странно е това, че хората, които са определени да получат тези средства, така както правителството заявява, са над 550 хиляди, ще получат този инфлационен чек до края на месец октомври", допълни тя.

Според Петкова идеята да бъде намален акциза на пропан-бутана изисква много време.

"Трябва да бъде направена съответна промяна в законодателството, да бъде направена нотификация пред Европейската комисия. Аз не виждам кога ще заработи тази мярка", каза още тя.

От своя страна депутатът Александър Иванов допълни:

"Трябва да се обърне внимание на 50 - те евро, които ще бъдат раздадени в хода на една кампания, където и правителството има ясно подкрепен кандидат. Не смятаме, че тази мярка реално ще намали инфлацията, а точно обратното", каза той и сподели също мнението, че отпадането на акциза на пробан-бутана ще отнеме доста време.

"Ще отнеме много време, докато въобще бъде нотифицирана комисия и бъде прието изменено законодателство. Така че ние не смятаме, че този така наречен комплекс от мерки е нещо повече от дори по-скоро наливане на масло в огъня, именно на инфлацията", допълни депутатът и посочи, че е важно да се види какво бюджетно отражение ще дадат предложените компенсации.