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Теменужка Петкова обвини правителството, че си приписва мерки на кабинета "Желязков"

Теменужка Петкова обвини правителството, че си приписва мерки на кабинета "Желязков"

18 Септември, 2026 17:13 501 22

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  • кабинета желязков-
  • мерки-
  • приписване-
  • популизъм-
  • избори

"Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения "инфлационен чек" от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Виждате, че в този вариант, който правителството на "Радев" предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил, така както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство през пролетта.", коментира още депутатът от ГЕРБ

Теменужка Петкова обвини правителството, че си приписва мерки на кабинета "Желязков" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мерките, които предложи кабинетът "Радев", представляват една странна смесица от мерки, които вече са предлагани, мерки, които са залегнали по един или друг начин в бюджета за 2026 година, мерки, които правителството на кабинета "Желязков" разработи и на практика реализира - такава е мярката за помощи за тежкотоварния транспорт, която ние разработихме и нотифицирахме пред Европейската комисия - колегите сега са разпределили, раздали съответно средства. Това заяви бившият министър на финансите и настоящ депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова по отношение на мерките, които правителството предложи заради високите цени на горивата, предаде репортер на ФОКУС.

Петкова допълни още, че мерките не са и добре таргетирани.

"Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения "инфлационен чек" от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Виждате, че в този вариант, който правителството на "Радев" предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил, така както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство през пролетта. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори. Странно е това, че хората, които са определени да получат тези средства, така както правителството заявява, са над 550 хиляди, ще получат този инфлационен чек до края на месец октомври", допълни тя.

Според Петкова идеята да бъде намален акциза на пропан-бутана изисква много време.

"Трябва да бъде направена съответна промяна в законодателството, да бъде направена нотификация пред Европейската комисия. Аз не виждам кога ще заработи тази мярка", каза още тя.

От своя страна депутатът Александър Иванов допълни:

"Трябва да се обърне внимание на 50 - те евро, които ще бъдат раздадени в хода на една кампания, където и правителството има ясно подкрепен кандидат. Не смятаме, че тази мярка реално ще намали инфлацията, а точно обратното", каза той и сподели също мнението, че отпадането на акциза на пробан-бутана ще отнеме доста време.

"Ще отнеме много време, докато въобще бъде нотифицирана комисия и бъде прието изменено законодателство. Така че ние не смятаме, че този така наречен комплекс от мерки е нещо повече от дори по-скоро наливане на масло в огъня, именно на инфлацията", допълни депутатът и посочи, че е важно да се види какво бюджетно отражение ще дадат предложените компенсации.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 0 Отговор
    Затворничката, която броди на свобода защото живеем в скапана държава, излязла да кудкудяка. Чиба

    17:15 18.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Теменужка - на Мафията дружка.

    17:16 18.09.2026

  • 3 Гост

    10 0 Отговор
    На Жиляску мерките ги сържахме сума и време.
    Хайде, нема нужда!

    17:16 18.09.2026

  • 4 Сервитьор

    10 0 Отговор
    Тая изяде три шишчета, една вратна пържола и две кюфтета, след това торта и тирамису за десерт

    17:17 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 111111

    7 0 Отговор
    Малииии, отиде ми желанието за кекс! Тая като я видя и поне две седмици нямам желание за кекс!

    17:18 18.09.2026

  • 7 Дано

    9 0 Отговор
    му вземат и хотела с водопада бе търтомано дебела

    Коментиран от #18

    17:20 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха

    7 0 Отговор
    Тази безмозъчната табуретка байганьовците я избират от ехееееееееееее години. Смятай за какви пропаднали ПИТ3КАНТРОПИ става дума.

    ХАХАХА!

    17:21 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 обещани мерки и теглилки

    2 0 Отговор
    прогресивните стипци обещават да раздават по 50 евро в чест на изборите уж за бензин, на бедните "студенти" у факултето или при стоте липиново дори и да не притежават кола, докато за сравнение рижия обещава по 5000$ на всеки гласувал, ако спечелят републиканците.

    17:27 18.09.2026

  • 12 Босне...шки

    3 0 Отговор
    Слушкайте и папкайте,че аз съм новият ви ше...ф.

    17:28 18.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Слобо

    2 0 Отговор
    Хипопотама си отиде, ето кой ще го замести в Зоопарка, ама не тая трътлеста буля трябва да отпътува към Сливен !

    17:37 18.09.2026

  • 16 теменужке

    2 0 Отговор
    ,не се карайте!Всички сте еднакви боkлyци!

    17:40 18.09.2026

  • 17 Хотелиерът

    4 0 Отговор
    костинбродски , омазан до уши !

    17:42 18.09.2026

  • 18 Тя го

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дано":

    ние май по имущество , топтан със сина ѝ - трън трендафил не ражда .

    Коментиран от #20

    17:44 18.09.2026

  • 19 Горски

    2 0 Отговор
    Да бе, пак на тъмнозелените, с по 5 чаавета, и се водят самотни майки. Обаче , не са работили нито ден. Щото нали им плащате тока, водата, на чаавета помощи и какво ли още не. И почти всички - с " телково рИшение " . А на горките бежанци, дети папкат и ходят на митинги против Радев, и на тях дайте! Как не ви е срам, не ви ли е неудобно от народа, изедници?! Дойдохте с големи обещания, а какво се оказа - само увеличения, двойни данъци, скъпи и некачествени храни, нови помощи за Украйна, нищожна минимална заплата, последни в класациите за хубавото и първи в класациите за лошото и още и още и още. Народът започна да изперква и да се самоубива, а още не е дошла студената зима и все още има някакви спестявания от време оно, а после??? Нещастници! Вие сте позор за народа си.

    17:45 18.09.2026

  • 20 Тя го

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тя го":

    бие имах предвид !

    17:46 18.09.2026

  • 21 Оно коледа

    1 0 Отговор
    иде и стоката се замазнува!

    17:47 18.09.2026

  • 22 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя жилязков дето си крадна хотел дорде беше министър ли? Хаяшито?

    18:02 18.09.2026

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