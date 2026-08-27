Новини
България »
Слави Ангелов: МВР и служби са само наблюдатели на процесите в организираната престъпност

Слави Ангелов: МВР и служби са само наблюдатели на процесите в организираната престъпност

27 Август, 2026 10:20 1 113 10

  • слави ангелов-
  • мвр-
  • организирана престъпност

Според него заглушителят, за който се вдигна такъв голям шум, не е никаква изненада

Слави Ангелов: МВР и служби са само наблюдатели на процесите в организираната престъпност - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато в края на 2005-а година Красимир Каменов – Къро и Христофорос Аманатидис – Таки се изкачиха на върха на хранителната верига в света на организираната престъпност и направиха тотален монопол, убийствата и взривовете по улиците и подялбата на наркотеритории приключиха. Това каза в сутрешния блок на Нова тв „Здравей, България“ разследващият журналист и главен редактор на „168 часа“ Слави Ангелов.

„Тогава настъпи една смяна на поколенията в престъпния свят, която е много важна, защото дойде поколение, което не е обременено с миналото, социализма, предишния начин на живот. Не е обременено с правилата в престъпния свят от преди това, като да мразиш полицията, да мразиш предателите. Дойдоха хора, които са много по-гъвкави във всичко и започнаха да работят с държавата. Тогава вече имаше истинска мафия”, коментира журналистът.

По думите му Къро и Таки овладяха организираната престъпност по безпардонен начин.

„Големите босове от ВИС и СИК през 90-те години, от които трепереше цялата държава, към днешна дата те са като бойскаути в сравнение с това, което направиха Къро и Таки. Защото след като превзеха организираната престъпност, те превзеха и държавата. После взеха и най-големите бизнеси в държавата. Това е формулата за мафия – организирана престъпност и държава. Тези хора управляват вече 21 години, което означава, че МВР, силовите структури и специалните служби в България са само наблюдатели на всичките тези процеси през цялото това време“, категоричен беше Ангелов.

Според журналиста заглушителят, за който се вдигна такъв голям шум, не е никаква изненада. „Тези хора, по отношение на това да се пазят, са на светлинни години от това, което е например Националната служба за охрана. Още навремето Таки беше един от първите, на които като влизаше или излизаше от заведение, му покриваха главата с кевларени одеяла. Ползваха т. нар. тапи на автомобилите, с които се движеха, за да заглушават GSM сигналите около тях, за да се предпазят от дистанционни взривове“, коментира още Ангелов.

Към днешна дата името на Таки излиза на преден план, защото няма как някой да получава толкова апетитни неща в държавата като „златния гьол“ на граничния пункт „Капитан Андреево“, като държавни поръчки и всякакви други схеми, без да има някакви политически протекции, смята Слави Ангелов.

По думите му, това, което обещаваха новите управляващи преди изборите, не се случва – олигархията все още не е докосната, не се случват и важните реформи. „Политиците си представят съдебната реформа с това да сменят главния прокурор и ВСС, но това нищо няма да промени. Това, което е важно за хората не е да се сменят най-високите етажи в съдебната власт, а да се ускори съдебният процес, за да може да има възмездие. В България големият проблем е, че много години няма възмездие, а в редките случаи, когато има, то е закъсняло. Трябва ни истинска реформа“, категоричен беше Слави Ангелов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    21 3 Отговор
    "МВР, силовите структури и специалните служби в България са само наблюдатели на всичките тези процеси през цялото това време" - Егати и журналиста. Силовите структури на държава работят заедно с групировките. Те са в симбиоза а не просто наблюдатели.

    Коментиран от #3

    10:30 27.08.2026

  • 2 "Първи лейтенант" на Таки...

    28 3 Отговор
    е Банкера от Банкя!
    "Втори лейтенант" на Таки е Феномена от" КТБ"!
    Абсолютно прав е Ангелов " ДЪРЖАВАТА на мафията е в самия Парламент!!!!!!
    И за жалост ,в голяма част от БАНКОВАТА СИСТЕМА В СТРАНАТА!!!

    10:32 27.08.2026

  • 3 След като има мафия в НС...

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Край":

    журналиста Ангелов е прав!

    10:34 27.08.2026

  • 4 А бе

    19 2 Отговор
    Как няма да са наблюдатели като ги политизира сикаджииската герб мутра и чакат като маринов,терзиев и калинчо стоянов да ги вкарат в парламента

    10:34 27.08.2026

  • 5 Дзак

    8 0 Отговор
    Удобен случай да разплетат връзките на престъпността с властите!

    10:35 27.08.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ходя с памучна бяла, моряшка и тъмно синя фанелка!

    10:37 27.08.2026

  • 7 дядото

    10 3 Отговор
    т.н. демократи 35 години превръщаха службите в пасивни наблюдатели и помощници на организираната престъпност

    Коментиран от #9

    10:48 27.08.2026

  • 8 Янко

    15 2 Отговор
    Не са наблюдатели батко ами те са вътре в престъпността.Бати ти Бойко тиквата вкара в мвр всички сикаджии да го пазят като краде.

    10:52 27.08.2026

  • 9 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "дядото":

    Те самите служби организираха престъпността, дирижираха я и захлебваха здраво от нея през всичките тези години.

    10:55 27.08.2026

  • 10 ПРАВ

    3 0 Отговор
    Е , НО ЕДВА ЛИ ЩЕ БЪДЕ ЧУТ !!!

    11:09 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове