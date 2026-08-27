Слави Ангелов: МВР и служби са само наблюдатели на процесите в организираната престъпност

Когато в края на 2005-а година Красимир Каменов – Къро и Христофорос Аманатидис – Таки се изкачиха на върха на хранителната верига в света на организираната престъпност и направиха тотален монопол, убийствата и взривовете по улиците и подялбата на наркотеритории приключиха. Това каза в сутрешния блок на Нова тв „Здравей, България“ разследващият журналист и главен редактор на „168 часа“ Слави Ангелов.

„Тогава настъпи една смяна на поколенията в престъпния свят, която е много важна, защото дойде поколение, което не е обременено с миналото, социализма, предишния начин на живот. Не е обременено с правилата в престъпния свят от преди това, като да мразиш полицията, да мразиш предателите. Дойдоха хора, които са много по-гъвкави във всичко и започнаха да работят с държавата. Тогава вече имаше истинска мафия”, коментира журналистът.

По думите му Къро и Таки овладяха организираната престъпност по безпардонен начин.

„Големите босове от ВИС и СИК през 90-те години, от които трепереше цялата държава, към днешна дата те са като бойскаути в сравнение с това, което направиха Къро и Таки. Защото след като превзеха организираната престъпност, те превзеха и държавата. После взеха и най-големите бизнеси в държавата. Това е формулата за мафия – организирана престъпност и държава. Тези хора управляват вече 21 години, което означава, че МВР, силовите структури и специалните служби в България са само наблюдатели на всичките тези процеси през цялото това време“, категоричен беше Ангелов.

Според журналиста заглушителят, за който се вдигна такъв голям шум, не е никаква изненада. „Тези хора, по отношение на това да се пазят, са на светлинни години от това, което е например Националната служба за охрана. Още навремето Таки беше един от първите, на които като влизаше или излизаше от заведение, му покриваха главата с кевларени одеяла. Ползваха т. нар. тапи на автомобилите, с които се движеха, за да заглушават GSM сигналите около тях, за да се предпазят от дистанционни взривове“, коментира още Ангелов.

Към днешна дата името на Таки излиза на преден план, защото няма как някой да получава толкова апетитни неща в държавата като „златния гьол“ на граничния пункт „Капитан Андреево“, като държавни поръчки и всякакви други схеми, без да има някакви политически протекции, смята Слави Ангелов.

По думите му, това, което обещаваха новите управляващи преди изборите, не се случва – олигархията все още не е докосната, не се случват и важните реформи. „Политиците си представят съдебната реформа с това да сменят главния прокурор и ВСС, но това нищо няма да промени. Това, което е важно за хората не е да се сменят най-високите етажи в съдебната власт, а да се ускори съдебният процес, за да може да има възмездие. В България големият проблем е, че много години няма възмездие, а в редките случаи, когато има, то е закъсняло. Трябва ни истинска реформа“, категоричен беше Слави Ангелов.