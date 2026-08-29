В МВР тече процес по прочистване на зависими служители

„В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости". Това заяви в специално интервю за „Събуди се“ председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров.
По думите му се подготвя изцяло нов Закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. „Политическото влияние в МВР е огромно и, за съжаление, се засили особено през последните години“, заяви Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата.
Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Предвижда се и въвеждане на мандатност за висшите ръководни длъжности, подобно на практиката в ДАНС, ДАР и ДАТО.
Тест за интегритет ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата. Ако кандидатът не успее да го премине, няма да бъде повишаван.
Предвижда се и задължение за ръководителите да започват проверка при всеки сигнал срещу служител. Тодоров подчерта, че при наличие на данни за престъпление материалите трябва да бъдат предавани на прокуратурата, а когато няма достатъчно данни за досъдебно производство, да се търси дисциплинарна отговорност, включително уволнение.
„Нашата приоритетна задача е да чистим служители от МВР, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани. А не само да ги разместваме от едно място на друго“, каза той.
Плановете са законът да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия.
Акцията в „Драгалевци“
Тодоров коментира и акцията в столичния квартал „Драгалевци“, при която беше открито устройство за заглушаване. Според него трябва да бъде проверена и версията дали информация за действията на службите не е изтекла предварително към хората, свързани с обекта.
По думите му предстоят експертизи, които трябва да установят дали при акцията е открито цялото устройство или от него липсват части. Тодоров подчерта, че според него в България вече не трябва да има „недосегаеми лица“.
GPS устройството от „Драгалевци” - открито след заглушаване на радиочестотите на самолет, кацал в София
Как Петьо Петров-Еврото е успял да избяга?
Бившият главен секретар на МВР се върна и към акцията преди години за задържането на Петьо Петров-Еврото в същия обект в „Драгалевци“.
По думите му операцията е била организирана и проведена от ГДБОП и е имало оперативна информация, че Петров се намира там. Той обаче не е бил открит.
Тодоров заяви, че не може да каже дали тогава е имало изтичане на информация. Той припомни, че тогавашният служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е разпоредил проверка по случая, но резултатите от нея не са били публично огласени. Едно от обясненията, дадени пред Тодоров, било, че в обекта е имало таен тунел, който служителите на ГДБОП не са знаели и не са обезопасили.
Защо е имало патрулки пред „Осемте джуджета“?
Тодоров коментира и информацията за полицейски патрули, които са стояли пред обекта, свързван с ресторанта „Осемте джуджета“.
Той заяви, че по времето, когато е бил главен секретар на МВР, е била разпоредена проверка за полицейски служители, които са стояли пред обекта. Служителите били изведени от графика и срещу тях било предприето дисциплинарно отношение. Обяснението било, че мястото е удобно за установъчен пункт и затова патрулите често се задържали там. Според Тодоров това обяснение не е било достоверно.
По думите му сливането на влиянието на престъпни групи и държавни структури създава условия за източване на държавен ресурс и изграждане на организирани престъпни структури.
Тодоров: Прокуратурата трябва да покаже воля
Според председателя на вътрешната парламентарна комисия резултатите по редица знакови случаи зависят и от промени в прокуратурата и избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.
Той заяви, че МВР продължава да събира информация по различни случаи, но е необходимо прокуратурата да покаже воля за работа по тях.
Тодоров увери, че процедурата за избор на нов ВСС се провежда прозрачно. По думите му вече има 26 номинирани кандидати, като предстои и депутатите да издигат свои кандидатури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
10:33 29.08.2026
2 Тава начин
Коментиран от #21
10:35 29.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Министърът политик- явно зависим,
ама служителите да нямали зависимости🤔
10:35 29.08.2026
4 Дзак
10:36 29.08.2026
5 Перо
Коментиран от #8
10:36 29.08.2026
6 хъхъ
Коментиран от #9, #10
10:36 29.08.2026
7 Шопо
Сливането на влиянието на МВР прокуратура и съд също.
МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
10:37 29.08.2026
8 Дзак
До коментар #5 от "Перо":Перо, безваконието свършва.
Коментиран от #18
10:37 29.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "хъхъ":И номер едно- БОЙ-ко БорисОF❗
10:38 29.08.2026
10 Кочо
До коментар #6 от "хъхъ":При соца държавата се управляваше от номенклатурата на БКП а сега от номенклатурата на МВР.
10:38 29.08.2026
11 Гост
Коментиран от #15
10:39 29.08.2026
12 Това виц ли е
10:40 29.08.2026
13 само питам
10:41 29.08.2026
14 Мъпет шоу
10:42 29.08.2026
15 Дзак
До коментар #11 от "Гост":Да съкратят броя ведомства без предмет на дейност с достъп до информация. Кой откъде дошъл, какъв ценз има, какви резултати е постигнал?
10:42 29.08.2026
16 забелязано вчера
10:44 29.08.2026
17 БРАВО. НО ТОВА ТРЯБВА
10:45 29.08.2026
18 Макето
До коментар #8 от "Дзак":Беззаконието ще свърши, когато се повтори 09.09.1944г. Като се изчистят паразитите, ама до корен! За сега нищо ново не се е случило.
Коментиран от #23
10:48 29.08.2026
19 Многото
10:50 29.08.2026
20 За Чемерджиев
10:50 29.08.2026
21 Зъл пес
До коментар #2 от "Тава начин":Да не забравяме че и шофьорите сте първи корупционири.Голяма част от вас шофират след употреба на алкохол и наркотици,и като ви спрат кат,почвате да им хвърляте пачките.
10:51 29.08.2026
22 Хахахаха хахахах
10:51 29.08.2026
23 До корен
До коментар #18 от "Макето":ще рече - бащи, дядовци, братя, фамилия, приятели с които общуват... като на 9.09.1944г...откровено съждение на избирател....
10:53 29.08.2026
24 Пич
- Реформата ще бъде - стани, да седнем!!!
Вече всеки безобразия ще се вършат само и единствено от дъртите комунисти от ДС!!!
Все пак, нали точно те измислиха безобразията и мутрите!!!
11:00 29.08.2026
25 Немога
11:00 29.08.2026