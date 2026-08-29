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В МВР тече процес по прочистване на зависими служители

В МВР тече процес по прочистване на зависими служители

29 Август, 2026 10:30 745 25

  • мвр-
  • петър тодоров-
  • сигурност-
  • драгалевци-
  • осемте джуджета

Подготвя се изцяло нов закон, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата на МВР

В МВР тече процес по прочистване на зависими служители - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости". Това заяви в специално интервю за „Събуди се“ председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров.

По думите му се подготвя изцяло нов Закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. „Политическото влияние в МВР е огромно и, за съжаление, се засили особено през последните години“, заяви Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата.

Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Предвижда се и въвеждане на мандатност за висшите ръководни длъжности, подобно на практиката в ДАНС, ДАР и ДАТО.

Тест за интегритет ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата. Ако кандидатът не успее да го премине, няма да бъде повишаван.

Предвижда се и задължение за ръководителите да започват проверка при всеки сигнал срещу служител. Тодоров подчерта, че при наличие на данни за престъпление материалите трябва да бъдат предавани на прокуратурата, а когато няма достатъчно данни за досъдебно производство, да се търси дисциплинарна отговорност, включително уволнение.

„Нашата приоритетна задача е да чистим служители от МВР, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани. А не само да ги разместваме от едно място на друго“, каза той.

Плановете са законът да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия.

Акцията в „Драгалевци“

Тодоров коментира и акцията в столичния квартал „Драгалевци“, при която беше открито устройство за заглушаване. Според него трябва да бъде проверена и версията дали информация за действията на службите не е изтекла предварително към хората, свързани с обекта.

По думите му предстоят експертизи, които трябва да установят дали при акцията е открито цялото устройство или от него липсват части. Тодоров подчерта, че според него в България вече не трябва да има „недосегаеми лица“.

GPS устройството от „Драгалевци” - открито след заглушаване на радиочестотите на самолет, кацал в София

Как Петьо Петров-Еврото е успял да избяга?

Бившият главен секретар на МВР се върна и към акцията преди години за задържането на Петьо Петров-Еврото в същия обект в „Драгалевци“.

По думите му операцията е била организирана и проведена от ГДБОП и е имало оперативна информация, че Петров се намира там. Той обаче не е бил открит.

Тодоров заяви, че не може да каже дали тогава е имало изтичане на информация. Той припомни, че тогавашният служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е разпоредил проверка по случая, но резултатите от нея не са били публично огласени. Едно от обясненията, дадени пред Тодоров, било, че в обекта е имало таен тунел, който служителите на ГДБОП не са знаели и не са обезопасили.

Защо е имало патрулки пред „Осемте джуджета“?

Тодоров коментира и информацията за полицейски патрули, които са стояли пред обекта, свързван с ресторанта „Осемте джуджета“.

Той заяви, че по времето, когато е бил главен секретар на МВР, е била разпоредена проверка за полицейски служители, които са стояли пред обекта. Служителите били изведени от графика и срещу тях било предприето дисциплинарно отношение. Обяснението било, че мястото е удобно за установъчен пункт и затова патрулите често се задържали там. Според Тодоров това обяснение не е било достоверно.

По думите му сливането на влиянието на престъпни групи и държавни структури създава условия за източване на държавен ресурс и изграждане на организирани престъпни структури.

Тодоров: Прокуратурата трябва да покаже воля

Според председателя на вътрешната парламентарна комисия резултатите по редица знакови случаи зависят и от промени в прокуратурата и избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.

Той заяви, че МВР продължава да събира информация по различни случаи, но е необходимо прокуратурата да покаже воля за работа по тях.

Тодоров увери, че процедурата за избор на нов ВСС се провежда прозрачно. По думите му вече има 26 номинирани кандидати, като предстои и депутатите да издигат свои кандидатури.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    4 2 Отговор
    100 % Е ИЗТЕКЛА ИНФОРМАЦИЯТА. И МА ЛИ НЯКОЙ СЪМНЕНИЕ? КОГАТО СИ ПЛАЩАТ НЕЩАТА ВЪРВЯТ ГЛАДКО. 🤫🚔🤔

    10:33 29.08.2026

  • 2 Тава начин

    5 0 Отговор
    Да кажат, че ще закрият МВР ли е? Че там независими няма: един с връзки, друг с кредит, трети с компромати...

    Коментиран от #21

    10:35 29.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Дъвки за наивници❗
    Министърът политик- явно зависим,
    ама служителите да нямали зависимости🤔

    10:35 29.08.2026

  • 4 Дзак

    2 0 Отговор
    То беше ясно, че безразборната злоупотреба с гражданска информация, СРС и джаджи ще съсипят МВР и ще станат повод за реформа.

    10:36 29.08.2026

  • 5 Перо

    5 1 Отговор
    За да се направи пълно и качествено прочистване трябва да има професионални и отдадени на професията служители от сигурността, а такива няма от 35 г. Отново клишета и общи приказки!

    Коментиран от #8

    10:36 29.08.2026

  • 6 хъхъ

    4 1 Отговор
    Сега работещите в системата масово са деца и внуци на милиционерите, които бяха "биещото сърце на партията" и за една вечер от комунисти-милиционери станаха полицаи. Деполитизираха се на хартия, но си останаха със същия манталитет.

    Коментиран от #9, #10

    10:36 29.08.2026

  • 7 Шопо

    9 1 Отговор
    Сливането на влиянието на престъпни групи и държавни структури създава условия за източване на държавен ресурс и изграждане на организирани престъпни структури.
    Сливането на влиянието на МВР прокуратура и съд също.
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    10:37 29.08.2026

  • 8 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Перо, безваконието свършва.

    Коментиран от #18

    10:37 29.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    И номер едно- БОЙ-ко БорисОF❗

    10:38 29.08.2026

  • 10 Кочо

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    При соца държавата се управляваше от номенклатурата на БКП а сега от номенклатурата на МВР.

    10:38 29.08.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    Само, дето у меверето независими НЯМА

    Коментиран от #15

    10:39 29.08.2026

  • 12 Това виц ли е

    4 1 Отговор
    Г-н министър- версия 4.1.1 ще порчиства МВР от зависими и корумпирани служители, ха-ха-ха

    10:40 29.08.2026

  • 13 само питам

    1 0 Отговор
    без полицаи ли ще останем маи както върви

    10:41 29.08.2026

  • 14 Мъпет шоу

    1 1 Отговор
    Шиши назначи Цецо Гуменката за ментор на РунДя. Резултатът е ясен. Който е чувал за Георги Шопов го знае.

    10:42 29.08.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Да съкратят броя ведомства без предмет на дейност с достъп до информация. Кой откъде дошъл, какъв ценз има, какви резултати е постигнал?

    10:42 29.08.2026

  • 16 забелязано вчера

    2 0 Отговор
    За смяната на началници, няма доказателства за свързаност с престъпни структури, но пък има сведения за прогресивна лоялност към политическа структура. В Струмяни редовите подчинени демонстрираха прогресивна лоялност на разпоредбите от премиерското НСО .

    10:44 29.08.2026

  • 17 БРАВО. НО ТОВА ТРЯБВА

    1 0 Отговор
    ДА СТАНЕ И ВЪВ СЪД ПРОКУРАТУРА АДМИНИСТРАЦИЯ ВСИЧКИ СЛУЖБИ КМЕТОВЕ. МНОГО ОЯДЕНИ И ОБСЕБЕНИ ИМА ТАМ.

    10:45 29.08.2026

  • 18 Макето

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Беззаконието ще свърши, когато се повтори 09.09.1944г. Като се изчистят паразитите, ама до корен! За сега нищо ново не се е случило.

    Коментиран от #23

    10:48 29.08.2026

  • 19 Многото

    1 0 Отговор
    пара в локомотивната пищялка, намалява мощността на локомотива (в действителност звука е мощно надут, преди изобщо локомотива да е потеглил от перона).

    10:50 29.08.2026

  • 20 За Чемерджиев

    1 0 Отговор
    Акциите на политици на места, които нито разбират, нито знаят. могат да се окажат най-вече разходка с кални ботуши върху пухени завивки. По-чисто и по-работно няма да стане, но нито имидж, нито уважение към хората там, няма да остане. Няма по-лошо от дейната и идейна некомпетентност. Има си органи, те работят тихо и дискретно. Ако на някого трябват медии, за да се изяви, значи е далеч и в страни от компетенцията за мястото, което заема.

    10:50 29.08.2026

  • 21 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тава начин":

    Да не забравяме че и шофьорите сте първи корупционири.Голяма част от вас шофират след употреба на алкохол и наркотици,и като ви спрат кат,почвате да им хвърляте пачките.

    10:51 29.08.2026

  • 22 Хахахаха хахахах

    2 0 Отговор
    Хахахаха... играта с малоумната публика продължава !

    10:51 29.08.2026

  • 23 До корен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Макето":

    ще рече - бащи, дядовци, братя, фамилия, приятели с които общуват... като на 9.09.1944г...откровено съждение на избирател....

    10:53 29.08.2026

  • 24 Пич

    0 0 Отговор
    Омръзна ми да говоря на наивниците, но:
    - Реформата ще бъде - стани, да седнем!!!
    Вече всеки безобразия ще се вършат само и единствено от дъртите комунисти от ДС!!!
    Все пак, нали точно те измислиха безобразията и мутрите!!!

    11:00 29.08.2026

  • 25 Немога

    0 0 Отговор
    Да разбера,защо трябва депутати да дават свои кандидатури.

    11:00 29.08.2026

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