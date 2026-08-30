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Над 700 делегати на ГЕРБ се събраха на Национално събрание

Над 700 делегати на ГЕРБ се събраха на Национално събрание

30 Август, 2026 12:44 1 140 88

  • герб-
  • делегати-
  • национално събрание

Големият въпрос, който стои в момента пред ГЕРБ, са предстоящите президентски избори

Над 700 делегати на ГЕРБ се събраха на Национално събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ провежда в този час национално събрание. Форумът събира 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщи БНТ.

Очакванията са да бъдат наредени приоритетите на партията за новия политически сезон. Големият въпрос, който стои в момента пред ГЕРБ, са предстоящите президентски избори и изтичащите срокове за номинации на кандидат президентски двойки.

Въпросът е дали ГЕРБ-СДС ще издигнат своя кандидатура за президент, дали ще подкрепят някоя кандидатура или изобщо няма да участват в предстоящите президентски избори.

Нееднократно лидерът на партията Бойко Борисов призоваваше за обединение в център - дясно, с което да се противостои на кандидатурата на Илияна Йотова. Но и от "Продължаваме промяната" и от "Демократична България" също нееднократно казваха, че не искат заедно да участват в тези избори с ГЕРБ и със СДС.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново коментира президентските избори като каза, че те са предрешени и всички дружно помагат на Илияна Йотова да спечели този вот.

Тече и обновление в партията и тук има и множество млади хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дпс-гроб е една партия

    35 5 Отговор
    маскирана като две

    Коментиран от #79

    12:45 30.08.2026

  • 2 Европеец

    48 4 Отговор
    Дано да им е последното събиране...

    Коментиран от #20

    12:45 30.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 лицето бандит методиев борисов

    42 2 Отговор
    е присвоило по престъпен начин милиарди, надолу по веригата до последното село ситуацията е страшна

    12:47 30.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    41 4 Отговор
    Скоро ще ги съберем в Белене.

    12:48 30.08.2026

  • 6 и в момента фирмите на дпс-гроб

    33 3 Отговор
    по общини крадат на макс господин Радев, потресаващо е всички го виждат

    12:49 30.08.2026

  • 7 На първа

    36 2 Отговор
    линия приближените му мошеници , мащабни крадци и потенциални затворници !

    Коментиран от #80

    12:49 30.08.2026

  • 8 Мнение

    19 4 Отговор
    Да както и се очакваше ГЕРБ ще номинират Бойко Борисов за кандидат президент.

    12:49 30.08.2026

  • 9 Присмехулник

    17 2 Отговор
    Това на първия ред ли е обновлението? А къде е онзи с недовършеното име?

    12:49 30.08.2026

  • 10 Кочо

    26 2 Отговор
    Преди време пак така бяха се събрали на още по голямо събитие и бяха много - към 13 000! Колкото са избирателните секции! Сетне се разбра, че един по експедетивен герберюк изнудил някакъв бизнесмен да му подари 3-4 тона сужук, като го заплашил, че това е лично за Бойко Борисов! Помните аферата! Като изчислиш 10-13 000 делегата по 200 - 300 грама и да остане половин тон за началниците, това се получава! Шведска маса така се прави и се обединяват съпартийците! Иначе няма ли мезета, ще се разбягат!

    12:51 30.08.2026

  • 11 Бою

    29 2 Отговор
    почернял като кюмюр , ваканцивал !

    12:51 30.08.2026

  • 12 Питане.... /с възмущение/

    20 2 Отговор
    Магнитския Влади що го няма на снимката ???

    Коментиран от #14, #16

    12:53 30.08.2026

  • 13 След Голямото !

    23 2 Отговор
    Марсуване !

    На Къде ?

    Коментиран от #19

    12:54 30.08.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Питане.... /с възмущение/":

    На кафе е при черепа 🤣

    12:56 30.08.2026

  • 15 Да Крадеш !

    11 3 Отговор
    И от Инвалидите !

    Не Че !

    РР !

    Не Прави Същото !

    Коментиран от #41

    12:56 30.08.2026

  • 16 проси в подлеза до цум

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питане.... /с възмущение/":

    за коричка хлебец бездомното урудче

    12:56 30.08.2026

  • 17 Гост

    20 1 Отговор
    Е сега ги пуснах и гледам, на първия ред, има поне 1000 години затвор! Няма такива измамници и продажници....

    12:56 30.08.2026

  • 18 уж по ППринцип

    5 3 Отговор
    всички дружно помагат на Илияна Йотова да спечели този вот, както преди пет години кандидатът Лозан Панов публично отказа подкрепа на балотажа за Анастас Герджиков, че бил номинация на ГЕРБ и гласувайки за Румен Радев му помогнаха да спечели балотажа.
    Глас народен - глас божи (стига да няма ала-бала с машините, ама едва ли)

    12:57 30.08.2026

  • 19 БОЦ - ко

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "След Голямото !":

    Финала на едно "мърсуване",
    Е тояга с гарнитура псуване !

    12:59 30.08.2026

  • 20 Анонимен

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    До факти при липса на интелигентни коментатори тук постоянни един двама и се разпространяват глупостите Факти оставам с впечатлението че освен простаци друго няма хахахахахахахаха И това е нон стоп заливат ни някакви простащини

    13:01 30.08.2026

  • 21 Смях

    9 1 Отговор
    Тия са много прости, вижте на снимката- в ляво мъжете, в дясно жените, а по средата ...
    Кой ги е подредил така, пошегувал се - по дъртите по в края, а по младите по към средата!

    13:01 30.08.2026

  • 22 ГЕРБ има повече членска маса

    2 10 Отговор
    От регреса на мунчо

    13:02 30.08.2026

  • 23 Лост

    18 1 Отговор
    Ще стане Борисов,ще си пъхне ръката в джоба,един час ще прескача от тема на тема,ще разкаже няколко вица,клакьорите ще го аплодират и това е.

    13:02 30.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тиквени насоки

    13 1 Отговор
    Екскурзийка, ядене, пиене, танци и гласуване каквото каже шефа.

    13:03 30.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От БТВ новините

    4 8 Отговор
    След обявяването на повечето кандидати за президентските избори, агенция "Мяра" по поръчка на БТВ проведе експресно социологическо проучване. Водещите кандидати са трима които се открояват пред останалите. Избирателите са склонни да подкрепят кандидат който досега не е обвързан с властови ресурс.
    Радостин Василев - 24%
    Илияна Йотова -22%
    Андрей Гюров - 21%
    ......
    При евентуален балотаж Василев -Йотова гласувалите за отпадналите кандидати биха подкрепили Радостин Василев -61% срещу 39% за Йотова .
    ....
    При балотаж Гюров - Йотова ,55% за Гюров и 45% за Йотова.
    .....
    При балотаж Радостин Василев - Андрей Гюров резултата е непредвидим- 50 на 50%

    Коментиран от #43, #59, #71, #84, #86

    13:03 30.08.2026

  • 28 Жоро

    8 2 Отговор
    Боко Султана и ибр@кчи@те наглеждат стадото р@я

    13:04 30.08.2026

  • 29 3 трола на ПБ на радев

    2 9 Отговор
    Пишат тук с 4-5 ника. Точка

    Коментиран от #32

    13:04 30.08.2026

  • 30 АЛИ БАБА И 700 БАНДИТА

    10 2 Отговор
    Добре че е Радев масона, иначе всички ще сте при Бай Ставри.

    13:05 30.08.2026

  • 31 Гарантирано от ГЕРБ и БорисоФ

    17 2 Отговор
    Как е възможно един Нормален човек постоянно да заявява:
    Моята партия
    Моите депутати,
    Моите министри,
    Моите политици..
    Моята Държава...
    Това може да го сътвори само Индивид с Ментални проблеми!

    Коментиран от #78

    13:05 30.08.2026

  • 32 Лоло

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "3 трола на ПБ на радев":

    Да бе, кво да не му харесваше на Бою гиг@нина

    13:06 30.08.2026

  • 33 Мисля че…

    9 1 Отговор
    …банкянският винаги неизбръвнат кюмюр е синилен сприхав дедо, вие как мислите?!

    13:06 30.08.2026

  • 34 Истината:

    12 1 Отговор
    борисоФ е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
    Представете си борисоФ лично да влезе в президентската битка!
    Какъв Срам ще бъде за него и за Мутренската Групировка ГЕРБ!
    Той Няма да спечели дори Пет процента!
    Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.

    Коментиран от #73

    13:07 30.08.2026

  • 35 @@@

    10 1 Отговор
    Никой вече не иска да Мърси името и честта си със
    Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
    Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
    Той трябва да намери някаква причина, че някой друг е виновен
    и той да обере негативите, както винаги до сега е правил мутрю!

    13:07 30.08.2026

  • 36 Народът на Бг

    14 1 Отговор
    През април 2026 ГЕРБ остана с едва 13,387% и 39 депутати
    - най-слабия парламентарен резултат на ГЕРБ от създаването му досега,
    Защото Отрязаха възможността на БорисоФ да
    Манипулира изборните резултати!
    С две думи да разчита на Фалшиви бюлетини, кокто при всички избори до Сега!

    13:07 30.08.2026

  • 37 Къдроглавата

    7 0 Отговор
    Дани и тя се курдисала на лично място до двете змии .

    13:08 30.08.2026

  • 38 Да обедини тъпотията

    5 1 Отговор
    Тиквата и Кълбото (Тъпото) са олицетворение на ГЕРБ - кражби, изнудване и простотия от нагли примати, потомци на партията майка БКП.

    13:08 30.08.2026

  • 39 Гост

    7 1 Отговор
    Кошмарът борисофф така го псувах, докато се прибирах по магистралата, че направи тия боклучави магистрали, а не направи ПОНЕ пътищата, да са здрави за следващите 50 години, та сега нямаше да е в това положение. Смешен човечец е вече тоа крадец ниеден....

    13:09 30.08.2026

  • 40 Ту Туууу

    8 1 Отговор
    Перфектният момент за службите.Всички бандити на едно място.От там директно по затворите в страната

    13:09 30.08.2026

  • 41 Даже, тоя излезе по-голям

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да Крадеш !":

    АйдУк от предишните.

    13:10 30.08.2026

  • 42 Доньо Донев

    8 1 Отговор
    Сбирка на тъпаците!

    13:10 30.08.2026

  • 43 Засега е това

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "От БТВ новините":

    Иначе йотовица отпада и от балотажа

    Коментиран от #61

    13:11 30.08.2026

  • 44 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Това ли остана само от ОПГ Герб!???

    13:12 30.08.2026

  • 45 ТЕ СЕГА Е МОМЕНТА

    10 1 Отговор
    Да ги арестуват всичките крадци.

    13:13 30.08.2026

  • 46 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Бандит до бандита, мила моя майно льо....

    13:14 30.08.2026

  • 47 рая на делян

    4 1 Отговор
    Айййййй ли въ е........а в чи.....д...ж..ийте....

    13:14 30.08.2026

  • 48 Георги

    6 1 Отговор
    Да ама гледат доволно. Защото оправиха финансово 20 поколения напред. Гледат си пашалъка

    Коментиран от #52

    13:14 30.08.2026

  • 49 Тъпанар, лизачи

    9 1 Отговор
    И две патки

    13:15 30.08.2026

  • 50 Тиква

    5 1 Отговор
    Усрула,кая,мерц, зеления наркоман,къде са,всички нацюгите заедно,със бандероФашаги.

    13:15 30.08.2026

  • 51 Йотова

    5 1 Отговор
    Борисов, къде си бе мишко, излез да се разберем като жени!!

    13:15 30.08.2026

  • 52 Ми те поколенията им

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Георги":

    Няма да станат хора

    13:16 30.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Платена медия

    4 1 Отговор
    Арест за ОПГ-то

    13:18 30.08.2026

  • 55 Мдаа

    4 1 Отговор
    Детелини, детелини, многобройни сте, но сааамо с три листа.

    Коментиран от #62

    13:20 30.08.2026

  • 56 мамини златни

    5 1 Отговор
    Как са се наредили . С кеф да ги подпукаш от първия ред

    13:20 30.08.2026

  • 57 НА СНИМКАТА

    6 1 Отговор
    5 милиардера с откраднатото от България.

    13:20 30.08.2026

  • 58 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Рядко човек може да види толкова много престъпници и некадърници на едно място,а полицията я няма,тя арестува в Струмяни !

    13:20 30.08.2026

  • 59 наблюдател

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "От БТВ новините":

    Наивници!😄

    13:24 30.08.2026

  • 60 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    Те половината са вече от ПБ, ама не са си признали още.

    13:25 30.08.2026

  • 61 Агенция "ПунтаМяра"

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Засега е това":

    Надявайте се...

    13:26 30.08.2026

  • 62 На всяка поляна има поне една с 4

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мдаа":

    Но само такива като мен могат да я намерят.

    13:28 30.08.2026

  • 63 Ха,ха,ха

    3 1 Отговор
    Събират се като щъркели преди да отлетът . Време е и тази сган да се разпадне ,няма вече какво да крадът.. достатъчно откраднаха.

    13:28 30.08.2026

  • 64 Исторически парк

    5 1 Отговор
    Една бомба само

    13:28 30.08.2026

  • 65 Да се разпуснат

    4 2 Отговор
    и да се махат.

    Коментиран от #87

    13:29 30.08.2026

  • 66 Тъкмо са се събрали

    2 2 Отговор
    Всичките на стадиона, обработват се с картечници, товарят се с фадроми на самосвали и се изхвърлят в някоя дере за храна на лешоядите. Това ще е единствената полза от тези боклуци през жалкият им крадлив живот!

    Коментиран от #76

    13:31 30.08.2026

  • 67 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    1 2 Отговор
    КРАДЕНЕ ЛЪЖИМЕ БАЛАМОСВАМЕ И ПАК СМЕ В ПАРЛАМЕНТА И НА ГОЛЕМИ.ЕВРО ЗАПКАТИ. МНОГО СМЕ

    13:31 30.08.2026

  • 68 Закривай

    2 2 Отговор
    Сбогом!

    13:31 30.08.2026

  • 69 само да споделя

    3 2 Отговор
    ето ви 700 работника за кариерите … е разбира се това щеше да е така ако имахме държава

    Коментиран от #83

    13:36 30.08.2026

  • 70 Мафия

    2 2 Отговор
    Начело с Капи Тулупи.

    13:38 30.08.2026

  • 71 няка как да стане

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "От БТВ новините":

    това са пълни глупости за наивници

    13:39 30.08.2026

  • 72 Дарвин

    0 2 Отговор
    Малиииии това $адостин си е направо страшен ццццццццц

    13:42 30.08.2026

  • 73 ПРИПОМНЯНЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Истината:":

    • Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ! В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    13:42 30.08.2026

  • 74 Лорда

    0 1 Отговор
    Екстра са се наредили. Само едно камикадзе липсва в картинката.

    13:43 30.08.2026

  • 75 Какво

    2 2 Отговор
    Правиш сред младите бе боклук
    Миришеш на пръст и чесън.
    Разкарай се
    Отивай в зайчарника
    Изберете кирил петков за президент и веце лена бориславова..
    Те имат заслуги
    Кире е национален герой...българин с канадско гражданство арестува тиквочев пред очите на внуците му...
    Сега и те знаят какъв е дядо им

    13:43 30.08.2026

  • 76 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Тъкмо са се събрали":

    ДО ФАКТИ ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ АГРЕСИЯТА НА ТОЗИ ФАКТИ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНАВАТЕ ЗАКАНИТЕ ЗА АГРЕСИЯ ТУК

    Коментиран от #77, #81, #85

    13:44 30.08.2026

  • 77 Боко Престъпникът

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Анонимен":

    Закъсняваш!!! Ще се наказваме!!!

    13:46 30.08.2026

  • 78 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гарантирано от ГЕРБ и БорисоФ":

    31 а ЗАЩО не напишеш как може едни милион и нещо да гласуват за месиятакойто нищо ама нищо не е работил за България освен да сее разделение омраза сред българите а за лъжите а сега и жена е арестувана просто така как може милион и нещо да са толкова заблудени

    13:46 30.08.2026

  • 79 A ДПС-ПБ колко партии са?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "дпс-гроб е една партия":

    Или са ДПС+ГЕРБ+БСП+ИТН маскирани като ПБ?

    13:47 30.08.2026

  • 80 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "На първа":

    ...бандити, мошеници и лъжци не строят и не изграждат. ГЕРБ и Бойко Борисов са ФЕНОМЕНИ в Българската История...Стига с тази „ПРОМЯНА“!!! КОЙТО иска промяна да си смени най-добре половата ориентация и белким се успокои.
    От НЕКЪДЪРНИЦИ, само промяна може да се очаква, защото е лесно, а за „.......Европейското Развитие на България“ трябва акъл и работа.

    13:47 30.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Млъквай бе

    2 1 Отговор
    Гербава свинкьо, цял живот крадеш от народа, отпадък скапан.

    13:48 30.08.2026

  • 83 само да те поправя леко

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "само да споделя":

    специални тези щяха да са работници в урановите мини

    13:48 30.08.2026

  • 84 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "От БТВ новините":

    Йотова е назначена вече а написаното е за заблуда

    13:49 30.08.2026

  • 85 Отивай до живот в затвора

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Анонимен":

    Това е най-малкото наказание за крадливи отпадъци като теб. Години наред крадяхте от народа и го държахте на постна пица.

    13:50 30.08.2026

  • 86 Кои ша гласуват за пиги ДС-то и мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "От БТВ новините":

    При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    13:50 30.08.2026

  • 87 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Да се разпуснат":

    65 а аз искам ти да се махнеш хахахаха

    13:51 30.08.2026

  • 88 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    "ГЕРБ провежда в този час национално събрание. Форумът събира 700 делегати и гости..."

    Сега 700, догодина 350, следващата175 и т. н. ако издържат още токлкова да съществуват. Коя голяма политическ формация е направила нещо за народа? Като започнем от БКП, минем през БСП, СДС, НДСВ, ГЕРБ и свършим поне засега с ПБ, която по нищо не се различава от тях освен с по многото лъжи и обещания които не смята да изпълнява. Малките правят далавери с народните пари, големите правят големи далавери. Ако някой като Путин или Тръмп не успее да ни стъпи на шията имаме още шансове на наивници, че някой друг може да мисли за нас по добре отколкото ние сами. Раздирано от всевъзможни разделения, умишлено потиквано към омраза, крещящо и кипящо, обществото ни не може да намери дори минимален консенсус за базовите ни ценности и общия ни път напред. Завладените от популизма лелеят друг да взима решения вместо тях. Те не желаят да носят отговорност за живота си, не разчитат на собствените сили и умения.
    Не случайно още през 16 век автора е осъзнал света по добре от нас през 21 и ни съобщава. "Свободата, Санчо, е сладко нещо. От сладкодумците властимеющи не я чакай – с обещанията ще си останеш. Сладките неща те за себе си ги пазят." (Сервантес - Дон Кихот)

    13:51 30.08.2026

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