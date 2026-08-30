Над 700 делегати на ГЕРБ се събраха на Национално събрание

ГЕРБ провежда в този час национално събрание. Форумът събира 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщи БНТ.
Очакванията са да бъдат наредени приоритетите на партията за новия политически сезон. Големият въпрос, който стои в момента пред ГЕРБ, са предстоящите президентски избори и изтичащите срокове за номинации на кандидат президентски двойки.
Въпросът е дали ГЕРБ-СДС ще издигнат своя кандидатура за президент, дали ще подкрепят някоя кандидатура или изобщо няма да участват в предстоящите президентски избори.
Нееднократно лидерът на партията Бойко Борисов призоваваше за обединение в център - дясно, с което да се противостои на кандидатурата на Илияна Йотова. Но и от "Продължаваме промяната" и от "Демократична България" също нееднократно казваха, че не искат заедно да участват в тези избори с ГЕРБ и със СДС.
Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново коментира президентските избори като каза, че те са предрешени и всички дружно помагат на Илияна Йотова да спечели този вот.
Тече и обновление в партията и тук има и множество млади хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дпс-гроб е една партия
Коментиран от #79
12:45 30.08.2026
2 Европеец
Коментиран от #20
12:45 30.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 лицето бандит методиев борисов
12:47 30.08.2026
5 Последния Софиянец
12:48 30.08.2026
6 и в момента фирмите на дпс-гроб
12:49 30.08.2026
7 На първа
Коментиран от #80
12:49 30.08.2026
8 Мнение
12:49 30.08.2026
9 Присмехулник
12:49 30.08.2026
10 Кочо
12:51 30.08.2026
11 Бою
12:51 30.08.2026
12 Питане.... /с възмущение/
Коментиран от #14, #16
12:53 30.08.2026
13 След Голямото !
На Къде ?
Коментиран от #19
12:54 30.08.2026
14 АГАТ а Кристи
До коментар #12 от "Питане.... /с възмущение/":На кафе е при черепа 🤣
12:56 30.08.2026
15 Да Крадеш !
Не Че !
РР !
Не Прави Същото !
Коментиран от #41
12:56 30.08.2026
16 проси в подлеза до цум
До коментар #12 от "Питане.... /с възмущение/":за коричка хлебец бездомното урудче
12:56 30.08.2026
17 Гост
12:56 30.08.2026
18 уж по ППринцип
Глас народен - глас божи (стига да няма ала-бала с машините, ама едва ли)
12:57 30.08.2026
19 БОЦ - ко
До коментар #13 от "След Голямото !":Финала на едно "мърсуване",
Е тояга с гарнитура псуване !
12:59 30.08.2026
20 Анонимен
До коментар #2 от "Европеец":До факти при липса на интелигентни коментатори тук постоянни един двама и се разпространяват глупостите Факти оставам с впечатлението че освен простаци друго няма хахахахахахахаха И това е нон стоп заливат ни някакви простащини
13:01 30.08.2026
21 Смях
Кой ги е подредил така, пошегувал се - по дъртите по в края, а по младите по към средата!
13:01 30.08.2026
22 ГЕРБ има повече членска маса
13:02 30.08.2026
23 Лост
13:02 30.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тиквени насоки
13:03 30.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От БТВ новините
Радостин Василев - 24%
Илияна Йотова -22%
Андрей Гюров - 21%
......
При евентуален балотаж Василев -Йотова гласувалите за отпадналите кандидати биха подкрепили Радостин Василев -61% срещу 39% за Йотова .
....
При балотаж Гюров - Йотова ,55% за Гюров и 45% за Йотова.
.....
При балотаж Радостин Василев - Андрей Гюров резултата е непредвидим- 50 на 50%
Коментиран от #43, #59, #71, #84, #86
13:03 30.08.2026
28 Жоро
13:04 30.08.2026
29 3 трола на ПБ на радев
Коментиран от #32
13:04 30.08.2026
30 АЛИ БАБА И 700 БАНДИТА
13:05 30.08.2026
31 Гарантирано от ГЕРБ и БорисоФ
Моята партия
Моите депутати,
Моите министри,
Моите политици..
Моята Държава...
Това може да го сътвори само Индивид с Ментални проблеми!
Коментиран от #78
13:05 30.08.2026
32 Лоло
До коментар #29 от "3 трола на ПБ на радев":Да бе, кво да не му харесваше на Бою гиг@нина
13:06 30.08.2026
33 Мисля че…
13:06 30.08.2026
34 Истината:
Представете си борисоФ лично да влезе в президентската битка!
Какъв Срам ще бъде за него и за Мутренската Групировка ГЕРБ!
Той Няма да спечели дори Пет процента!
Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
Коментиран от #73
13:07 30.08.2026
35 @@@
Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
Той трябва да намери някаква причина, че някой друг е виновен
и той да обере негативите, както винаги до сега е правил мутрю!
13:07 30.08.2026
36 Народът на Бг
- най-слабия парламентарен резултат на ГЕРБ от създаването му досега,
Защото Отрязаха възможността на БорисоФ да
Манипулира изборните резултати!
С две думи да разчита на Фалшиви бюлетини, кокто при всички избори до Сега!
13:07 30.08.2026
37 Къдроглавата
13:08 30.08.2026
38 Да обедини тъпотията
13:08 30.08.2026
39 Гост
13:09 30.08.2026
40 Ту Туууу
13:09 30.08.2026
41 Даже, тоя излезе по-голям
До коментар #15 от "Да Крадеш !":АйдУк от предишните.
13:10 30.08.2026
42 Доньо Донев
13:10 30.08.2026
43 Засега е това
До коментар #27 от "От БТВ новините":Иначе йотовица отпада и от балотажа
Коментиран от #61
13:11 30.08.2026
44 Наблюдател
13:12 30.08.2026
45 ТЕ СЕГА Е МОМЕНТА
13:13 30.08.2026
46 Ти да видиш
13:14 30.08.2026
47 рая на делян
13:14 30.08.2026
48 Георги
Коментиран от #52
13:14 30.08.2026
49 Тъпанар, лизачи
13:15 30.08.2026
50 Тиква
13:15 30.08.2026
51 Йотова
13:15 30.08.2026
52 Ми те поколенията им
До коментар #48 от "Георги":Няма да станат хора
13:16 30.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Платена медия
13:18 30.08.2026
55 Мдаа
Коментиран от #62
13:20 30.08.2026
56 мамини златни
13:20 30.08.2026
57 НА СНИМКАТА
13:20 30.08.2026
58 ШЕФА
13:20 30.08.2026
59 наблюдател
До коментар #27 от "От БТВ новините":Наивници!😄
13:24 30.08.2026
60 Aлфа Bълкът
13:25 30.08.2026
61 Агенция "ПунтаМяра"
До коментар #43 от "Засега е това":Надявайте се...
13:26 30.08.2026
62 На всяка поляна има поне една с 4
До коментар #55 от "Мдаа":Но само такива като мен могат да я намерят.
13:28 30.08.2026
63 Ха,ха,ха
13:28 30.08.2026
64 Исторически парк
13:28 30.08.2026
65 Да се разпуснат
Коментиран от #87
13:29 30.08.2026
66 Тъкмо са се събрали
Коментиран от #76
13:31 30.08.2026
67 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
13:31 30.08.2026
68 Закривай
13:31 30.08.2026
69 само да споделя
Коментиран от #83
13:36 30.08.2026
70 Мафия
13:38 30.08.2026
71 няка как да стане
До коментар #27 от "От БТВ новините":това са пълни глупости за наивници
13:39 30.08.2026
72 Дарвин
13:42 30.08.2026
73 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #34 от "Истината:":• Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ! В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
13:42 30.08.2026
74 Лорда
13:43 30.08.2026
75 Какво
Миришеш на пръст и чесън.
Разкарай се
Отивай в зайчарника
Изберете кирил петков за президент и веце лена бориславова..
Те имат заслуги
Кире е национален герой...българин с канадско гражданство арестува тиквочев пред очите на внуците му...
Сега и те знаят какъв е дядо им
13:43 30.08.2026
76 Анонимен
До коментар #66 от "Тъкмо са се събрали":ДО ФАКТИ ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ АГРЕСИЯТА НА ТОЗИ ФАКТИ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНАВАТЕ ЗАКАНИТЕ ЗА АГРЕСИЯ ТУК
Коментиран от #77, #81, #85
13:44 30.08.2026
77 Боко Престъпникът
До коментар #76 от "Анонимен":Закъсняваш!!! Ще се наказваме!!!
13:46 30.08.2026
78 Анонимен
До коментар #31 от "Гарантирано от ГЕРБ и БорисоФ":31 а ЗАЩО не напишеш как може едни милион и нещо да гласуват за месиятакойто нищо ама нищо не е работил за България освен да сее разделение омраза сред българите а за лъжите а сега и жена е арестувана просто така как може милион и нещо да са толкова заблудени
13:46 30.08.2026
79 A ДПС-ПБ колко партии са?
До коментар #1 от "дпс-гроб е една партия":Или са ДПС+ГЕРБ+БСП+ИТН маскирани като ПБ?
13:47 30.08.2026
80 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #7 от "На първа":...бандити, мошеници и лъжци не строят и не изграждат. ГЕРБ и Бойко Борисов са ФЕНОМЕНИ в Българската История...Стига с тази „ПРОМЯНА“!!! КОЙТО иска промяна да си смени най-добре половата ориентация и белким се успокои.
От НЕКЪДЪРНИЦИ, само промяна може да се очаква, защото е лесно, а за „.......Европейското Развитие на България“ трябва акъл и работа.
13:47 30.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Млъквай бе
13:48 30.08.2026
83 само да те поправя леко
До коментар #69 от "само да споделя":специални тези щяха да са работници в урановите мини
13:48 30.08.2026
84 Анонимен
До коментар #27 от "От БТВ новините":Йотова е назначена вече а написаното е за заблуда
13:49 30.08.2026
85 Отивай до живот в затвора
До коментар #76 от "Анонимен":Това е най-малкото наказание за крадливи отпадъци като теб. Години наред крадяхте от народа и го държахте на постна пица.
13:50 30.08.2026
86 Кои ша гласуват за пиги ДС-то и мунчо
До коментар #27 от "От БТВ новините":При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!
13:50 30.08.2026
87 Анонимен
До коментар #65 от "Да се разпуснат":65 а аз искам ти да се махнеш хахахаха
13:51 30.08.2026
88 оти да се лажеме?
Сега 700, догодина 350, следващата175 и т. н. ако издържат още токлкова да съществуват. Коя голяма политическ формация е направила нещо за народа? Като започнем от БКП, минем през БСП, СДС, НДСВ, ГЕРБ и свършим поне засега с ПБ, която по нищо не се различава от тях освен с по многото лъжи и обещания които не смята да изпълнява. Малките правят далавери с народните пари, големите правят големи далавери. Ако някой като Путин или Тръмп не успее да ни стъпи на шията имаме още шансове на наивници, че някой друг може да мисли за нас по добре отколкото ние сами. Раздирано от всевъзможни разделения, умишлено потиквано към омраза, крещящо и кипящо, обществото ни не може да намери дори минимален консенсус за базовите ни ценности и общия ни път напред. Завладените от популизма лелеят друг да взима решения вместо тях. Те не желаят да носят отговорност за живота си, не разчитат на собствените сили и умения.
Не случайно още през 16 век автора е осъзнал света по добре от нас през 21 и ни съобщава. "Свободата, Санчо, е сладко нещо. От сладкодумците властимеющи не я чакай – с обещанията ще си останеш. Сладките неща те за себе си ги пазят." (Сервантес - Дон Кихот)
13:51 30.08.2026