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ГЕРБ се събира на национално съвещание

ГЕРБ се събира на национално съвещание

30 Август, 2026 08:55 1 025 85

  • герб-
  • съвещание

Решават за президентския вот

ГЕРБ се събира на национално съвещание - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

У нас най-голямата опозиционна партия ГЕРБ ще проведе национално събрание в София. Форумът трябва да вземе решения за участието в предстоящия президентски вот.

Очаква се да стане ясно дали от ГЕРБ ще излязат със собствена кандидатура или ще подкрепят някого от кандидатите. Лидерът на партията Бойко Борисов настоява за единна дясна кандидатура. За сега обаче няма изявен претендент, който да може да обедини опозицията. На форума Борисов ще говори за предизвикателствата пред страната и света, в сложната геополитическа обстановка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    33 0 Отговор
    пенционирам се с десетки спестени милиарди, давам път на хаяшито да прави още водопади от ойро

    Коментиран от #16, #51

    08:57 30.08.2026

  • 2 да питам само

    36 1 Отговор
    в хотела с водопада ли ще е сбирката?

    Коментиран от #6, #38

    08:59 30.08.2026

  • 3 Боко загива

    34 0 Отговор
    У нас най-голямата опозиционна партия ГЕРБ ще проведе национално събрание в София. Форумът трябва да вземе решения за участието в предстоящия президентски вот
    -;-
    Ако Боко не се кандидатира- няма кой.
    Ама ако Боко не направи 20% и Прожекта ГЕРБ отива на бунището на историята

    работата е патова
    да видим разните социолози, орнитолози и подлози какво ще измислят

    08:59 30.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    34 2 Отговор
    Да си носят и ковчези от Гроб ,Гроб са тумора на България

    Коментиран от #10, #27

    08:59 30.08.2026

  • 5 георг халката

    37 0 Отговор
    на кого ни оставяш ефенди ? какво ще целуваме вече ? 😭

    09:00 30.08.2026

  • 6 Кой ще подкрепи другарката Йотова

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "да питам само":

    2 да питам само
    10ОТГОВОР
    в хотела с водопада ли ще е сбирката?
    -;-
    да не мислиш че имат само един хотел за събирането???
    Ами какво стана с АБВ-то и негомия лидер от Сирищнвик- имат хотел, ама нямат електорат!

    А стрината Кури дали ще подкрепи другарката Йотова

    09:01 30.08.2026

  • 7 Тутанкамон

    26 0 Отговор
    Ще има ли кюфтета и лютеница,ама домашни. Че на тигъра да му запълнию устата.

    Коментиран от #25

    09:01 30.08.2026

  • 8 Батальонът

    17 2 Отговор
    се строява, пак.

    09:03 30.08.2026

  • 9 Голям номер му е обувката

    21 0 Отговор
    А той така за първи път се е одрямал
    Защо така
    Зор

    Коментиран от #22

    09:03 30.08.2026

  • 10 идейте на Комунистите

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    4 Тик-Ток
    20ОТГОВОР
    Да си носят и ковчези от Гроб ,Гроб са тумора на България
    -;-
    Комунистите с техните фантазии и техните проекти опропастиха България!
    Какво като инициатива на комунистите заработи, беше трайно и е полезно?!?!
    Даже и прословутото здравеопазване се оказа златна мина за дофторите с далаверите!

    Коментиран от #18

    09:03 30.08.2026

  • 11 Има ни пак

    25 4 Отговор
    И БСП непрекъснато правеха съвещания на национално ниво и ги видяхме до къде я докараха. Същото ще стане и с ГЕРБ, въпреки халюцинациите на тулупа.

    Коментиран от #40

    09:03 30.08.2026

  • 12 Ким Чен Мун-чо

    5 12 Отговор
    Колегите от ПП ГЕРБ нямат шанс срещу софтуера в компютрите на другаря Мадуро. Колегата Борисов ги знае тия мошенгии и как вече сме избрали другарката тамплиерка Йотова, само заблудените избиратели както винаги ще си останат в невидение. Вива, Мадуро! Вива ла комунист революсион!

    Коментиран от #24

    09:04 30.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гина, Горна Пишковица

    13 2 Отговор
    Аз съм възмУтена и огОрчена от поведението на Рая Назарян! Те таа пропадия га беше на влас, като дойде у наше село, забрани на мъжете да ни гнясат душманската, и им разпореди дашляпатчикиияко!
    Не мое да я траеме жените у Горна Пишковица!

    09:04 30.08.2026

  • 15 Гост

    16 1 Отговор
    Пак ли ще "усвояваме"?

    Коментиран от #19, #41

    09:05 30.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шапкаря

    20 2 Отговор
    Най-голямата тиква щяла да говори за света.Оправи бг.то сага е ред на света.Ще бъде много интересно да се чуе.

    09:06 30.08.2026

  • 18 Тик-Ток

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "идейте на Комунистите":

    За 35 години западна демокрация в България това което е построено може да се побере на салфетка,за същите години това което комунистите построиха няма да стигнат и 10000000 тома

    Коментиран от #23

    09:06 30.08.2026

  • 19 поредните опити на комунистите

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    15 Гост
    00ОТГОВОР
    Пак ли ще "усвояваме"?
    -;-
    Ами то комуниста друго освен преврати, далавери и глупости , какво друго може да направи!

    Коментиран от #33

    09:06 30.08.2026

  • 20 ужас

    19 0 Отговор
    На снимката: ибрикчията говори, господаря си чати и пълно игнориране.

    09:07 30.08.2026

  • 21 БОЦ - ко

    12 1 Отговор
    На стадото кога ли ще му стане ясно,
    Че вълците от ляво и от дясно,
    Една вълчица е родила,
    А тя е - партията "мила"...

    09:10 30.08.2026

  • 22 ужас

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Голям номер му е обувката":

    Не е одряман, чете процентите от социологията и не вярва на ушите си.

    09:10 30.08.2026

  • 23 какво да се направи от 4 мил бачкатори

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "Тик-Ток":

    за същите години това което комунистите построиха няма да стигнат и 10000000 тома
    -;-
    При правешкия овчар имаше 1 милион комунисти и близо 8 милиона не комунисти (щото не знам колко бяха земеделците)
    какво са напрвали комунистите , какво са дали и какво са организирали, като без 4-те милиона труженици какво е могло.

    сега какво предлагат и могат да реализират посткомнистте на Гоце, Кури и Боташа?!?!

    Коментиран от #26

    09:10 30.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Който има пачки- той ще яде сито

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тутанкамон":

    7 Тутанкамон
    80ОТГОВОР
    Ще има ли кюфтета и лютеница,ама домашни. Че на тигъра да му запълнию устата.
    -;-
    Когато имаш пачките , можеш да си поръчаш и кюфтаци!

    Коментиран от #64

    09:12 30.08.2026

  • 26 Излишен въпрос

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "какво да се направи от 4 мил бачкатори":

    До сега само е пушено направеното
    Сега трябва да се прави
    Въпросът е кой иска да работи за държавата и народа

    09:21 30.08.2026

  • 27 въпросче

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Не разбрах на гръб ли да си носят ковчезите и там, на съвещанието, в ковчези ли да стоят. Иначе, Боко трябва да се кандидатира и вицето му да е Деница Сачева или Теменужка Петкова. Баце може да се облизва да му е вице Рая, ама не трябва да му се позволява това. Той стар, тя млада, и ще стане една каша, че не е за приказване. Ако Рая му е вице Баце много ще прежълтее от преумора.

    Коментиран от #30

    09:21 30.08.2026

  • 28 Крадците

    13 1 Отговор
    Не са се събирали скоро. Няма нищо за крадене.

    09:22 30.08.2026

  • 29 Гертруд

    10 1 Отговор
    Събират се да решат кое мъжленце да изправят срещу другарката Йотова. Баш барото няма да се кандидатира от страх за отреденото им трето място.

    Коментиран от #43

    09:23 30.08.2026

  • 30 Тик-Ток

    17 3 Отговор

    До коментар #27 от "въпросче":

    Всички които са гласували за Гроб също са съучастници в престъпленията срещу държавата

    Коментиран от #39, #53, #71

    09:25 30.08.2026

  • 31 ПОДГОТВЯТ .........

    7 2 Отговор
    ..........НОВА ГЕНЕРАЦИЯ АЙ ДУЦИ........

    09:27 30.08.2026

  • 32 Бай Коста

    10 2 Отговор
    Най-нормалното е Борисов да е кандидат. Всеки друг ще е пирон в ковчега и бавна смърт. А така поне ще приключат по-бързо от очакванията им.

    09:28 30.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Желязков

    3 4 Отговор
    е много подходящ за президент. Има юридическо образование, много опит и е кадърен, въпреки помията, която се излива върху него.

    09:46 30.08.2026

  • 37 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 2 Отговор
    БОЙКО ПРЕЗИДЕНТ???????

    09:47 30.08.2026

  • 38 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "да питам само":

    Дано да им е последното събиране на бок....... ЛуЦите.....

    Коментиран от #45, #49

    09:49 30.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Има ни пак":

    11 бсп сега управлява държавата ни тотално е завладяла всичко Радев е БСП и всичките покрай него

    09:51 30.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пустиня(к)

    7 1 Отговор
    Глей го ка са е разплул слона!😂

    09:52 30.08.2026

  • 43 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гертруд":

    Йотова вече е назначена и е безсмислено да има ГЕРБ кандидат счупените фалшиви мадуровки дълги години назначаваха мадуро А сега Радев забрани хартията Няма избор няма избор има налагане със сила тези счупеняци Няма и демокрация

    09:53 30.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Европеец":

    38 а ти дано за последно пишеш глупостите си тук боккккк нали лъжци

    09:55 30.08.2026

  • 46 Анонимен

    2 4 Отговор
    За ГЕРБ за България за Демокрация ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #58

    09:56 30.08.2026

  • 47 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Анонимен":

    Добро утро, Промяна! Ще громим ли рр и червените олигарси днес или ще пишем баце ти, некадърният охранител, какъв "държавник" е бил.🤣🤣🤣

    Коментиран от #48, #50

    09:58 30.08.2026

  • 48 Анонимен

    2 8 Отговор

    До коментар #47 от "Евгени от Алфапласт":

    Борисов е най успешният държавник на прехода а тези червените другари сега завладели всичко тук благодарение на Борисов няма как със счупените мадуровки арести лъжи да вървят напред България е демокрация

    Коментиран от #52, #55

    10:00 30.08.2026

  • 49 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Европеец":

    Този обиждач е да види себе си що за оттттт

    10:01 30.08.2026

  • 50 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Евгени от Алфапласт":

    А ти си влюбен в бкп летец ли хахахаха

    Коментиран от #54

    10:02 30.08.2026

  • 51 На кой му пука?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    И вие сте с отпаднала необходимост.

    10:03 30.08.2026

  • 52 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    А рр? За него нещо? Още не си си изпил парцуцата и забравяш!🤣

    Коментиран от #56

    10:03 30.08.2026

  • 53 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тик-Ток":

    30 крадец и лъжец по сайтовете хахахаха

    10:04 30.08.2026

  • 54 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Аз обичам жени. А баце ти го обичат мъже. Като симитлийския кмет.😎

    Коментиран от #59

    10:05 30.08.2026

  • 55 мда

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    Толкова беше "успешен", че и трите му мандата приключиха с искане за оставка. Четвъртият - също, но тогава той не беше премиер.

    Коментиран от #57

    10:05 30.08.2026

  • 56 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Евгени от Алфапласт":

    Пишеш невероятни глупости както останалите тук без да правите връзка със живота навън Що за индивиди сте рано ранопростотии обиди лъжиЛипсват ви първите седем години Явно си много влюбен в бкп летец както и останалите който лежа 10 години в президенството

    Коментиран от #60

    10:07 30.08.2026

  • 57 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "мда":

    А сега наслаждаваш ли се на прокиснатите продукти от радевата грижа По телевизиите облъчват постоянно цените цените сваляме хахахаха Лъжи невиждани от години насам Я кажи какво точно има от тези за държавата ни

    Коментиран от #66

    10:09 30.08.2026

  • 58 Хах,

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    сетихте се за демокрация като ви припари. Досега демокрацията я нямахте за нищо. Бойко назначаваше прокурори, шефове, поръчки. ГЕРБ няма нищо общо с демокрацията.

    Коментиран от #63

    10:10 30.08.2026

  • 59 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Евгени от Алфапласт":

    Тогава защо се впуска ш да защитаваш мъже хахаха

    Коментиран от #61

    10:10 30.08.2026

  • 60 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Писах ти вече, но, като неграмотник, за теб е нормално да не си успял да го прочетеш. Влюбеният, както се вижда от коментара, си ти. В моржа, който се е изтегнал на стола. Един коментар нямаш, в който да не си на амбразурата за тоя бандит опърпан.😂

    10:10 30.08.2026

  • 61 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Имбецил, някъде да ме видя да защитавам рапона?!?

    Коментиран от #67

    10:12 30.08.2026

  • 62 Гъзар тънкач с А8 на гаС

    2 0 Отговор
    Ще се разпускат май.

    Коментиран от #65

    10:13 30.08.2026

  • 63 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Хах,":

    Ако не е Бойко Радев с какво ще заблужда Сигурно има грешки но държавата вървеше Приеха ни в Шенген след дълги мъки и като по чудо и в Еврозоната пак сгъване от шарлатаните Борисов свърши тази работа уважават го в Европа

    10:13 30.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Дедо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Гъзар тънкач с А8 на гаС":

    Амин, дай Боже!🙏🏻

    10:14 30.08.2026

  • 66 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Анонимен":

    Наслаждавам се на свободата! Вашата беше прокиснала.
    А ти по-уверен ли се чувстваш, когато ми блокираш коментарите?😄

    Коментиран от #69

    10:16 30.08.2026

  • 67 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Евгени от Алфапласт":

    И освен обиди нещо друго знаеш ли Кой какъв бил хахаха измислици постоянни Ако имаш нещо смислено полезно напиши ако не недей

    Коментиран от #70

    10:16 30.08.2026

  • 68 Мюмюн

    3 1 Отговор
    като го гледм тоя, водопад ще има ли? който е дошъл, по 10 литра вода от мене.

    10:19 30.08.2026

  • 69 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #66 от "хе хе":

    Свобода коя радевата ли дето арестява жени така и не разбрах защо и дето ме задължи и наложи счупените мадуровки и дето постоянни ни заливат с невиждани ръжи ли а получават по 10 хиляди всеки месец хахаха Не желая радевата регресия България е демокрация и е на всички българи

    Коментиран от #72, #75

    10:19 30.08.2026

  • 70 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Питах те, някъде да си ме видял да защитавам когото и да било??? Некадърна и неграмотна шайка, цялата ви работа е такава. Прехвърляте собствените си недъзи на другите. Че и похвала очаквате!🤣

    Коментиран от #73

    10:20 30.08.2026

  • 71 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тик-Ток":

    30 престъпник си ти незнам защо мен трият а твоите лъжи са тук

    10:21 30.08.2026

  • 72 Да, точно такава!

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    Вчера уволниха някакъв шеф за ареста. Не си спомням Борисов да е правил такива неща...

    Коментиран от #74

    10:22 30.08.2026

  • 73 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Евгени от Алфапласт":

    Аз и семейството ми работим усилено от години шайка са онези които от 5 години рушаха всичко тук Напиши какво точно тези другите работят за държавата ни И лъжат от години и получават пари за това

    Коментиран от #80

    10:23 30.08.2026

  • 74 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Да, точно такава!":

    Беше назначен временно от гюровите този

    Коментиран от #76

    10:24 30.08.2026

  • 75 хе хе

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    Това, че "България е на всички българи" го слушам от години, обаче е поредният ви кух от съдържание лозунг. Също като оня, че се спуквате от работа.😄

    10:25 30.08.2026

  • 76 И какво от това?

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Анонимен":

    Те назначиха и онова недоразумение с изхвръкналите очи, ама то се оказа ваше!

    10:26 30.08.2026

  • 77 Желязков

    5 1 Отговор
    Да предложи кирил петков за президент, а за вицелена бориславова
    Чудесна двойка с бъдеще не само за българия, но и европа.
    Нека демострираме обич, вяра и пари в едно

    Коментиран от #79

    10:26 30.08.2026

  • 78 ИМАМЕ НОВИНА

    3 1 Отговор
    ЩЕ ПЕНСИОНИРВАТ НАРБА ГАНЮЗ ОТ БАНКЯ МАФИОТА.

    Коментиран от #81

    10:27 30.08.2026

  • 79 Въртите се в омагьосан кръг

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Желязков":

    Няма кого да предложите, щото "вкупом станахте излишни"...

    10:28 30.08.2026

  • 80 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Анонимен":

    Баце ти десетилетия рушеше. А нещата които ПРЕДСТАВЯ, че ТОЙ е "построил", (въпреки, че единственото, което е държал в ръцете си този дърт комунист е бухалка) я убият хора по пътищата, я им съсипят "санираните" сгради. Така "строите", герберите.

    Коментиран от #83, #85

    10:29 30.08.2026

  • 81 Излишно упражнение!

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "ИМАМЕ НОВИНА":

    Никой не вярва на "пенсионирането" му. А всеки, който се договаря с него - губи!

    10:31 30.08.2026

  • 82 ДЕ ДА МОЖЕШЕ

    2 1 Отговор
    НЯКОЙ ДА ВЗРИВИ ТЕЗИ САТАНИСТИ.....ДА ОТЪРВЕ БЪЛГАРИЯ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО ИМ...

    Коментиран от #84

    10:32 30.08.2026

  • 83 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Евгени от Алфапласт":

    Добре разбрах А ти какво построи и тези които от 5 години реват срещу Борисов Посочи ми къде е построен ето от тези години рушат години лъжат години саботират и са безнаказани Борисов и виновен Докажете се ама сте пълни некадърници Ако не Борисов с какво ще лъжат Какво ще развяват

    10:33 30.08.2026

  • 84 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "ДЕ ДА МОЖЕШЕ":

    82 че по голям от тебе дали има Аман от злощастници Не ви ли е неудобно рано рано да пишете простотите си тук некадърници в

    10:35 30.08.2026

  • 85 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Евгени от Алфапласт":

    А Радев и онези покрай него са млади комунисти ли хахахахаха

    10:36 30.08.2026

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