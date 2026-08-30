ГЕРБ се събира на национално съвещание

У нас най-голямата опозиционна партия ГЕРБ ще проведе национално събрание в София. Форумът трябва да вземе решения за участието в предстоящия президентски вот.
Очаква се да стане ясно дали от ГЕРБ ще излязат със собствена кандидатура или ще подкрепят някого от кандидатите. Лидерът на партията Бойко Борисов настоява за единна дясна кандидатура. За сега обаче няма изявен претендент, който да може да обедини опозицията. На форума Борисов ще говори за предизвикателствата пред страната и света, в сложната геополитическа обстановка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #16, #51
08:57 30.08.2026
2 да питам само
Коментиран от #6, #38
08:59 30.08.2026
3 Боко загива
-;-
Ако Боко не се кандидатира- няма кой.
Ама ако Боко не направи 20% и Прожекта ГЕРБ отива на бунището на историята
работата е патова
да видим разните социолози, орнитолози и подлози какво ще измислят
08:59 30.08.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #10, #27
08:59 30.08.2026
5 георг халката
09:00 30.08.2026
6 Кой ще подкрепи другарката Йотова
До коментар #2 от "да питам само":2 да питам само
10ОТГОВОР
в хотела с водопада ли ще е сбирката?
-;-
да не мислиш че имат само един хотел за събирането???
Ами какво стана с АБВ-то и негомия лидер от Сирищнвик- имат хотел, ама нямат електорат!
А стрината Кури дали ще подкрепи другарката Йотова
09:01 30.08.2026
7 Тутанкамон
Коментиран от #25
09:01 30.08.2026
8 Батальонът
09:03 30.08.2026
9 Голям номер му е обувката
Защо така
Зор
Коментиран от #22
09:03 30.08.2026
10 идейте на Комунистите
До коментар #4 от "Тик-Ток":4 Тик-Ток
20ОТГОВОР
Да си носят и ковчези от Гроб ,Гроб са тумора на България
-;-
Комунистите с техните фантазии и техните проекти опропастиха България!
Какво като инициатива на комунистите заработи, беше трайно и е полезно?!?!
Даже и прословутото здравеопазване се оказа златна мина за дофторите с далаверите!
Коментиран от #18
09:03 30.08.2026
11 Има ни пак
Коментиран от #40
09:03 30.08.2026
12 Ким Чен Мун-чо
Коментиран от #24
09:04 30.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гина, Горна Пишковица
Не мое да я траеме жените у Горна Пишковица!
09:04 30.08.2026
15 Гост
Коментиран от #19, #41
09:05 30.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шапкаря
09:06 30.08.2026
18 Тик-Ток
До коментар #10 от "идейте на Комунистите":За 35 години западна демокрация в България това което е построено може да се побере на салфетка,за същите години това което комунистите построиха няма да стигнат и 10000000 тома
Коментиран от #23
09:06 30.08.2026
19 поредните опити на комунистите
До коментар #15 от "Гост":15 Гост
00ОТГОВОР
Пак ли ще "усвояваме"?
-;-
Ами то комуниста друго освен преврати, далавери и глупости , какво друго може да направи!
Коментиран от #33
09:06 30.08.2026
20 ужас
09:07 30.08.2026
21 БОЦ - ко
Че вълците от ляво и от дясно,
Една вълчица е родила,
А тя е - партията "мила"...
09:10 30.08.2026
22 ужас
До коментар #9 от "Голям номер му е обувката":Не е одряман, чете процентите от социологията и не вярва на ушите си.
09:10 30.08.2026
23 какво да се направи от 4 мил бачкатори
До коментар #18 от "Тик-Ток":за същите години това което комунистите построиха няма да стигнат и 10000000 тома
-;-
При правешкия овчар имаше 1 милион комунисти и близо 8 милиона не комунисти (щото не знам колко бяха земеделците)
какво са напрвали комунистите , какво са дали и какво са организирали, като без 4-те милиона труженици какво е могло.
сега какво предлагат и могат да реализират посткомнистте на Гоце, Кури и Боташа?!?!
Коментиран от #26
09:10 30.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Който има пачки- той ще яде сито
До коментар #7 от "Тутанкамон":7 Тутанкамон
80ОТГОВОР
Ще има ли кюфтета и лютеница,ама домашни. Че на тигъра да му запълнию устата.
-;-
Когато имаш пачките , можеш да си поръчаш и кюфтаци!
Коментиран от #64
09:12 30.08.2026
26 Излишен въпрос
До коментар #23 от "какво да се направи от 4 мил бачкатори":До сега само е пушено направеното
Сега трябва да се прави
Въпросът е кой иска да работи за държавата и народа
09:21 30.08.2026
27 въпросче
До коментар #4 от "Тик-Ток":Не разбрах на гръб ли да си носят ковчезите и там, на съвещанието, в ковчези ли да стоят. Иначе, Боко трябва да се кандидатира и вицето му да е Деница Сачева или Теменужка Петкова. Баце може да се облизва да му е вице Рая, ама не трябва да му се позволява това. Той стар, тя млада, и ще стане една каша, че не е за приказване. Ако Рая му е вице Баце много ще прежълтее от преумора.
Коментиран от #30
09:21 30.08.2026
28 Крадците
09:22 30.08.2026
29 Гертруд
Коментиран от #43
09:23 30.08.2026
30 Тик-Ток
До коментар #27 от "въпросче":Всички които са гласували за Гроб също са съучастници в престъпленията срещу държавата
Коментиран от #39, #53, #71
09:25 30.08.2026
31 ПОДГОТВЯТ .........
09:27 30.08.2026
32 Бай Коста
09:28 30.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Желязков
09:46 30.08.2026
37 ДАСКАЛ ГЕНЧО
09:47 30.08.2026
38 Европеец
До коментар #2 от "да питам само":Дано да им е последното събиране на бок....... ЛуЦите.....
Коментиран от #45, #49
09:49 30.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
До коментар #11 от "Има ни пак":11 бсп сега управлява държавата ни тотално е завладяла всичко Радев е БСП и всичките покрай него
09:51 30.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Пустиня(к)
09:52 30.08.2026
43 Анонимен
До коментар #29 от "Гертруд":Йотова вече е назначена и е безсмислено да има ГЕРБ кандидат счупените фалшиви мадуровки дълги години назначаваха мадуро А сега Радев забрани хартията Няма избор няма избор има налагане със сила тези счупеняци Няма и демокрация
09:53 30.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анонимен
До коментар #38 от "Европеец":38 а ти дано за последно пишеш глупостите си тук боккккк нали лъжци
09:55 30.08.2026
46 Анонимен
Коментиран от #58
09:56 30.08.2026
47 Евгени от Алфапласт
До коментар #44 от "Анонимен":Добро утро, Промяна! Ще громим ли рр и червените олигарси днес или ще пишем баце ти, некадърният охранител, какъв "държавник" е бил.🤣🤣🤣
Коментиран от #48, #50
09:58 30.08.2026
48 Анонимен
До коментар #47 от "Евгени от Алфапласт":Борисов е най успешният държавник на прехода а тези червените другари сега завладели всичко тук благодарение на Борисов няма как със счупените мадуровки арести лъжи да вървят напред България е демокрация
Коментиран от #52, #55
10:00 30.08.2026
49 Анонимен
До коментар #38 от "Европеец":Този обиждач е да види себе си що за оттттт
10:01 30.08.2026
50 Анонимен
До коментар #47 от "Евгени от Алфапласт":А ти си влюбен в бкп летец ли хахахаха
Коментиран от #54
10:02 30.08.2026
51 На кой му пука?
До коментар #1 от "бою циганина":И вие сте с отпаднала необходимост.
10:03 30.08.2026
52 Евгени от Алфапласт
До коментар #48 от "Анонимен":А рр? За него нещо? Още не си си изпил парцуцата и забравяш!🤣
Коментиран от #56
10:03 30.08.2026
53 Анонимен
До коментар #30 от "Тик-Ток":30 крадец и лъжец по сайтовете хахахаха
10:04 30.08.2026
54 Евгени от Алфапласт
До коментар #50 от "Анонимен":Аз обичам жени. А баце ти го обичат мъже. Като симитлийския кмет.😎
Коментиран от #59
10:05 30.08.2026
55 мда
До коментар #48 от "Анонимен":Толкова беше "успешен", че и трите му мандата приключиха с искане за оставка. Четвъртият - също, но тогава той не беше премиер.
Коментиран от #57
10:05 30.08.2026
56 Анонимен
До коментар #52 от "Евгени от Алфапласт":Пишеш невероятни глупости както останалите тук без да правите връзка със живота навън Що за индивиди сте рано ранопростотии обиди лъжиЛипсват ви първите седем години Явно си много влюбен в бкп летец както и останалите който лежа 10 години в президенството
Коментиран от #60
10:07 30.08.2026
57 Анонимен
До коментар #55 от "мда":А сега наслаждаваш ли се на прокиснатите продукти от радевата грижа По телевизиите облъчват постоянно цените цените сваляме хахахаха Лъжи невиждани от години насам Я кажи какво точно има от тези за държавата ни
Коментиран от #66
10:09 30.08.2026
58 Хах,
До коментар #46 от "Анонимен":сетихте се за демокрация като ви припари. Досега демокрацията я нямахте за нищо. Бойко назначаваше прокурори, шефове, поръчки. ГЕРБ няма нищо общо с демокрацията.
Коментиран от #63
10:10 30.08.2026
59 Анонимен
До коментар #54 от "Евгени от Алфапласт":Тогава защо се впуска ш да защитаваш мъже хахаха
Коментиран от #61
10:10 30.08.2026
60 Евгени от Алфапласт
До коментар #56 от "Анонимен":Писах ти вече, но, като неграмотник, за теб е нормално да не си успял да го прочетеш. Влюбеният, както се вижда от коментара, си ти. В моржа, който се е изтегнал на стола. Един коментар нямаш, в който да не си на амбразурата за тоя бандит опърпан.😂
10:10 30.08.2026
61 Евгени от Алфапласт
До коментар #59 от "Анонимен":Имбецил, някъде да ме видя да защитавам рапона?!?
Коментиран от #67
10:12 30.08.2026
62 Гъзар тънкач с А8 на гаС
Коментиран от #65
10:13 30.08.2026
63 Анонимен
До коментар #58 от "Хах,":Ако не е Бойко Радев с какво ще заблужда Сигурно има грешки но държавата вървеше Приеха ни в Шенген след дълги мъки и като по чудо и в Еврозоната пак сгъване от шарлатаните Борисов свърши тази работа уважават го в Европа
10:13 30.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Дедо поп
До коментар #62 от "Гъзар тънкач с А8 на гаС":Амин, дай Боже!🙏🏻
10:14 30.08.2026
66 хе хе
До коментар #57 от "Анонимен":Наслаждавам се на свободата! Вашата беше прокиснала.
А ти по-уверен ли се чувстваш, когато ми блокираш коментарите?😄
Коментиран от #69
10:16 30.08.2026
67 Анонимен
До коментар #61 от "Евгени от Алфапласт":И освен обиди нещо друго знаеш ли Кой какъв бил хахаха измислици постоянни Ако имаш нещо смислено полезно напиши ако не недей
Коментиран от #70
10:16 30.08.2026
68 Мюмюн
10:19 30.08.2026
69 Анонимен
До коментар #66 от "хе хе":Свобода коя радевата ли дето арестява жени така и не разбрах защо и дето ме задължи и наложи счупените мадуровки и дето постоянни ни заливат с невиждани ръжи ли а получават по 10 хиляди всеки месец хахаха Не желая радевата регресия България е демокрация и е на всички българи
Коментиран от #72, #75
10:19 30.08.2026
70 Евгени от Алфапласт
До коментар #67 от "Анонимен":Питах те, някъде да си ме видял да защитавам когото и да било??? Некадърна и неграмотна шайка, цялата ви работа е такава. Прехвърляте собствените си недъзи на другите. Че и похвала очаквате!🤣
Коментиран от #73
10:20 30.08.2026
71 Анонимен
До коментар #30 от "Тик-Ток":30 престъпник си ти незнам защо мен трият а твоите лъжи са тук
10:21 30.08.2026
72 Да, точно такава!
До коментар #69 от "Анонимен":Вчера уволниха някакъв шеф за ареста. Не си спомням Борисов да е правил такива неща...
Коментиран от #74
10:22 30.08.2026
73 Анонимен
До коментар #70 от "Евгени от Алфапласт":Аз и семейството ми работим усилено от години шайка са онези които от 5 години рушаха всичко тук Напиши какво точно тези другите работят за държавата ни И лъжат от години и получават пари за това
Коментиран от #80
10:23 30.08.2026
74 Анонимен
До коментар #72 от "Да, точно такава!":Беше назначен временно от гюровите този
Коментиран от #76
10:24 30.08.2026
75 хе хе
До коментар #69 от "Анонимен":Това, че "България е на всички българи" го слушам от години, обаче е поредният ви кух от съдържание лозунг. Също като оня, че се спуквате от работа.😄
10:25 30.08.2026
76 И какво от това?
До коментар #74 от "Анонимен":Те назначиха и онова недоразумение с изхвръкналите очи, ама то се оказа ваше!
10:26 30.08.2026
77 Желязков
Чудесна двойка с бъдеще не само за българия, но и европа.
Нека демострираме обич, вяра и пари в едно
Коментиран от #79
10:26 30.08.2026
78 ИМАМЕ НОВИНА
Коментиран от #81
10:27 30.08.2026
79 Въртите се в омагьосан кръг
До коментар #77 от "Желязков":Няма кого да предложите, щото "вкупом станахте излишни"...
10:28 30.08.2026
80 Евгени от Алфапласт
До коментар #73 от "Анонимен":Баце ти десетилетия рушеше. А нещата които ПРЕДСТАВЯ, че ТОЙ е "построил", (въпреки, че единственото, което е държал в ръцете си този дърт комунист е бухалка) я убият хора по пътищата, я им съсипят "санираните" сгради. Така "строите", герберите.
Коментиран от #83, #85
10:29 30.08.2026
81 Излишно упражнение!
До коментар #78 от "ИМАМЕ НОВИНА":Никой не вярва на "пенсионирането" му. А всеки, който се договаря с него - губи!
10:31 30.08.2026
82 ДЕ ДА МОЖЕШЕ
Коментиран от #84
10:32 30.08.2026
83 Анонимен
До коментар #80 от "Евгени от Алфапласт":Добре разбрах А ти какво построи и тези които от 5 години реват срещу Борисов Посочи ми къде е построен ето от тези години рушат години лъжат години саботират и са безнаказани Борисов и виновен Докажете се ама сте пълни некадърници Ако не Борисов с какво ще лъжат Какво ще развяват
10:33 30.08.2026
84 Анонимен
До коментар #82 от "ДЕ ДА МОЖЕШЕ":82 че по голям от тебе дали има Аман от злощастници Не ви ли е неудобно рано рано да пишете простотите си тук некадърници в
10:35 30.08.2026
85 Анонимен
До коментар #80 от "Евгени от Алфапласт":А Радев и онези покрай него са млади комунисти ли хахахахаха
10:36 30.08.2026