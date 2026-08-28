Бойко Борисов събира ГЕРБ за Национално събрание. Ще бъдат гласувани рокади в ръководството

ГЕРБ ще проведе Национално събрание. Форумът ще събере 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от партията, цитирани от "Фокус".
Националното събрание на партията ще гласува промени в състава на Изпълнителната комисия. В началото на новия политически сезон делегатите на форума ще чуят и ключови послания от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по повод приоритетите на партията и предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка.
Националното събрание ще се проведе в неделя в НДК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкоооо
- Отивай пеша, ма! Ей къде е магазина
Коментиран от #9, #25
15:38 28.08.2026
2 1488
ние сме на всеки см и времето е наше ✊
15:39 28.08.2026
3 ГРОБ = дЪпЪсЪ
ХОРАТА МОЖЕ ДА СА РАЗОЧАРОВАНИ ОТ РАДЕВ И СИЕ, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ГРОБАРИТЕ.
15:40 28.08.2026
4 Ком
Коментиран от #14
15:42 28.08.2026
5 Началото...
15:42 28.08.2026
6 Герберастите
15:42 28.08.2026
7 Колкото
15:43 28.08.2026
8 Исак
15:43 28.08.2026
9 Бойкоооо
До коментар #1 от "Бойкоооо":Господин депутат, вие сте откраднали 10 милиона от бюджета! Какво ще кажете на вашите избиратели?
- Извинявайте!
15:46 28.08.2026
10 Оня под Коня
Коментиран от #27
15:46 28.08.2026
11 Иван
15:47 28.08.2026
12 факт
15:50 28.08.2026
13 Мирчев
15:51 28.08.2026
14 Оня под Коня
До коментар #4 от "Ком":При Цецо АПАРТАМЕНТА Герп бяха фактор. Защото Цецо АПАРТАМЕНТА можеше да събира, организира избори. След него пълен провал. Припомнете си накрая, каква Пародия беше при Роската Жел....
15:51 28.08.2026
15 интересно на какво още
елементарно
Коментиран от #19
15:52 28.08.2026
16 надут тиквен пуяк
амче квито и размествания с пастирите
офсета намаляха секна им млякото
15:54 28.08.2026
17 Дедо
15:55 28.08.2026
18 Банкянски джамбаз
15:56 28.08.2026
19 на какво още 10Отговор се надява този
До коментар #15 от "интересно на какво още":човечец ли
на повече лапнишарани дет ги има бая още да клъвнат наново за избори
че радеви се докази некадърни бая
но по добре при тях
поне не се краде толкоз а и не остана много
15:57 28.08.2026
20 Баце
15:59 28.08.2026
21 ,Боко
16:03 28.08.2026
22 Янко
16:06 28.08.2026
23 Ван Га
16:08 28.08.2026
24 Гласове от зайчарника в Банкя
Шегуваме се ве😂
16:08 28.08.2026
25 Да де, ама
До коментар #1 от "Бойкоооо":Бързай Бойко! Бързай към затвора. Там ти е мястото крадецо!
16:09 28.08.2026
26 Гост
що не ходиш да си копаш гиргините, че народа само като те чуе - повръща!
16:10 28.08.2026
27 НЕ БЕЗ А ОТ НЕГО
До коментар #10 от "Оня под Коня":ПРИКЛЮЧВА
16:11 28.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мечтата на дядо Тиквун
16:12 28.08.2026
30 Жълта вратовръзка
16:14 28.08.2026
31 Фейк - либераст
16:16 28.08.2026