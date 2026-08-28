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Бойко Борисов събира ГЕРБ за Национално събрание. Ще бъдат гласувани рокади в ръководството

Бойко Борисов събира ГЕРБ за Национално събрание. Ще бъдат гласувани рокади в ръководството

28 Август, 2026 15:37 689 31

  • бойко борисов-
  • герб-
  • национално събрание-
  • рокади-
  • ръководство

Форумът ще събере в НДК 700 делегати и гости от всички областни структури в страната

Бойко Борисов събира ГЕРБ за Национално събрание. Ще бъдат гласувани рокади в ръководството - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ ще проведе Национално събрание. Форумът ще събере 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от партията, цитирани от "Фокус".

Националното събрание на партията ще гласува промени в състава на Изпълнителната комисия. В началото на новия политически сезон делегатите на форума ще чуят и ключови послания от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по повод приоритетите на партията и предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка.

Националното събрание ще се проведе в неделя в НДК.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкоооо

    13 0 Отговор
    - Коле, да си виждал някъде метлата?
    - Отивай пеша, ма! Ей къде е магазина

    Коментиран от #9, #25

    15:38 28.08.2026

  • 2 1488

    9 1 Отговор
    румен ще ни води към светли бъднини
    ние сме на всеки см и времето е наше ✊

    15:39 28.08.2026

  • 3 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    21 2 Отговор
    КАКВОТО И ДА СЪБИРАТЕ СТЕ ТОТАЛ ЩЕТА.

    ХОРАТА МОЖЕ ДА СА РАЗОЧАРОВАНИ ОТ РАДЕВ И СИЕ, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ГРОБАРИТЕ.

    15:40 28.08.2026

  • 4 Ком

    20 1 Отговор
    Цвъки се гаври с Боко "Нека се кандидатира за президент и да види реалния резултат на ГЕРБ".

    Коментиран от #14

    15:42 28.08.2026

  • 5 Началото...

    15 2 Отговор
    На края.Амин.

    15:42 28.08.2026

  • 6 Герберастите

    18 1 Отговор
    вече са пътници.

    15:42 28.08.2026

  • 7 Колкото

    6 2 Отговор
    на агент Буда и шайката му хората имат доверие и виждат перспектива , толкова и на Радевата сбирщина ! Омотайте се заедно веднъж завинаги с БКП - то си !

    15:43 28.08.2026

  • 8 Исак

    13 1 Отговор
    ГЕРб-СдС са партиите с отпаднала необходимост

    15:43 28.08.2026

  • 9 Бойкоооо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкоооо":

    Господин депутат, вие сте откраднали 10 милиона от бюджета! Какво ще кажете на вашите избиратели?
    - Извинявайте!

    15:46 28.08.2026

  • 10 Оня под Коня

    9 0 Отговор
    От ЕНП явно го притискат, да измъдрят някакви нови кадри, че са се изтъркали бетер от индийски сериал. Или Дързост, грозота 30 години съпунка където я въртяха, ако помните. На зор са. Работа върви към БСП 2. Моето мнение, е че без ББ Герп приключва.

    Коментиран от #27

    15:46 28.08.2026

  • 11 Иван

    10 1 Отговор
    Бойко не се напъваи просто си прочетен вестник. Ти и цялата ти партия.

    15:47 28.08.2026

  • 12 факт

    6 0 Отговор
    Отиват си. И БСП и ДКМС навремето провеждаха разни мероприятия, за да спрат пропадането, но нищо не им помогна. ДКМС отдавна няма, а представителите на БСП заобикалят Парламента в широк кръг. Появи ли се тенденция в посока надолу нищо не може да я спре.

    15:50 28.08.2026

  • 13 Мирчев

    5 0 Отговор
    Всички са измамници

    15:51 28.08.2026

  • 14 Оня под Коня

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ком":

    При Цецо АПАРТАМЕНТА Герп бяха фактор. Защото Цецо АПАРТАМЕНТА можеше да събира, организира избори. След него пълен провал. Припомнете си накрая, каква Пародия беше при Роската Жел....

    15:51 28.08.2026

  • 15 интересно на какво още

    6 0 Отговор
    се надява този възрастен вече уж бил политик
    елементарно

    Коментиран от #19

    15:52 28.08.2026

  • 16 надут тиквен пуяк

    5 0 Отговор
    тез каки зяпащи чобанина си ще да са от стадото

    амче квито и размествания с пастирите
    офсета намаляха секна им млякото

    15:54 28.08.2026

  • 17 Дедо

    7 0 Отговор
    Толупа събира шайката за последно преброяване и после у канала.

    15:55 28.08.2026

  • 18 Банкянски джамбаз

    4 0 Отговор
    Ще събираме джамбазчетата за координация и оперативна ставка.

    15:56 28.08.2026

  • 19 на какво още 10Отговор се надява този

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "интересно на какво още":

    човечец ли

    на повече лапнишарани дет ги има бая още да клъвнат наново за избори
    че радеви се докази некадърни бая
    но по добре при тях
    поне не се краде толкоз а и не остана много

    15:57 28.08.2026

  • 20 Баце

    7 0 Отговор
    Идвайте да ви опъна по веднъж, защото вие това обичате.

    15:59 28.08.2026

  • 21 ,Боко

    3 0 Отговор
    На кого ни оставяш?

    16:03 28.08.2026

  • 22 Янко

    4 0 Отговор
    Още малко ако се разровят сериозно за кражбите на шайката всичко ще приключи с чекмеджан.

    16:06 28.08.2026

  • 23 Ван Га

    2 0 Отговор
    Боцко ще завещава бизнеса.

    16:08 28.08.2026

  • 24 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Бацо, ще подаде оставка!
    Шегуваме се ве😂

    16:08 28.08.2026

  • 25 Да де, ама

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкоооо":

    Бързай Бойко! Бързай към затвора. Там ти е мястото крадецо!

    16:09 28.08.2026

  • 26 Гост

    3 0 Отговор
    Ех Боко, Боко, как ти хвърчат годините и нищо на света се не връщау
    що не ходиш да си копаш гиргините, че народа само като те чуе - повръща!

    16:10 28.08.2026

  • 27 НЕ БЕЗ А ОТ НЕГО

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оня под Коня":

    ПРИКЛЮЧВА

    16:11 28.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мечтата на дядо Тиквун

    1 0 Отговор
    Ех, едно мандатче президент и после: шапка на тояга да си харча откраднатото!

    16:12 28.08.2026

  • 30 Жълта вратовръзка

    0 0 Отговор
    Малка жълта рокля , то не е походка , то е красота!

    16:14 28.08.2026

  • 31 Фейк - либераст

    0 0 Отговор
    Боко е най- опитния политик /в лъжите и кражбите/! То и в нашето семейство дядо е най-опитен, АМА ВЕЧЕ НЕМОЖЕ!

    16:16 28.08.2026

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