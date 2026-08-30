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Богдан Милчев: Ще има бонус за застрахователите и малус за гражданите

Богдан Милчев: Ще има бонус за застрахователите и малус за гражданите

30 Август, 2026 10:15 515 13

  • богдан милчев-
  • бонус-малус-
  • гражданска отговорност

Малус ще получат под 3% от собствениците на автомобили, сподели експертът

Богдан Милчев: Ще има бонус за застрахователите и малус за гражданите - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще има бонус за застрахователите и малус за всички граждани. Това каза в предаването „Тази неделя“ по бТВ Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

Системата "бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" за автомобилите влезе в сила от тази седмица, но реално ще заработи след половин година. Стана ясно, че ще е необходимо време, за да се адаптира единната информационна система на Гаранционния фонд, както и отделните системи на застрахователите.

„Системата „Бонус-малус“ цели, от една страна, да прецизира ценообразуването и риска, а от друга страна – да повлияе на пътната безопасност. Всички страни, които са приложили „Бонус-малус“ системите, още през първата година на прилагането, констатират спад на произшествията и оттам на жертвите с около 15%“, сподели Милчев.

„Опитите да стартира „Бонус-малус“ система в България са повече от 17-18 години. През 2018-2019 година имаше много сериозен напън да се въведе система, копирана от гръцки модел и от европейски добри практики. Тогава бяха платени няколко милиона на гръцка фирма, която да изготви критериите за „Бонус-малус“, посочи той.

Милчев обясни, че тогава цялото общество се е съпротивлявало. „Днес никой не се съпротивлява и никой не я коментира, защото за всички нас е ясно, че това нито е „Бонус“, нито е „Малус“ система“.

„Аз много мислих защо Комисията за финансов надзор с някакви козметични промени в една наредба в Кодекса за застраховането, всъщност ни представят някаква система „Бонус-малус“. Няма нарочен документ с много правила и много условия“, посочи Милчев.

Според него ще има бонус за застрахователите и малус за всички граждани.

„Преди няколко месеца се отне лицензът застрахователната компания „Далбок“. Това, което трябва да се плати от Гаранционния фонд по застраховките, които е направила тази компания е над 400 милиона лева. Те липсват“, посочи Милчев.

„В Гаранционния фонд има около 150 милиона лева, които се събират солидарно от всички застрахователни компании, които извършват услугата „Гражданска отговорност“. Тази разлика от около 200 милиона евро, която по наши изчисления ще мине 300 милиона евро, трябва да бъде внесена през 2027 година от всички застрахователни компании“, коментира той.

По думите на Милчев трябва да се увеличи застраховката, за да може да се компенсира тази загуба. „Ако го направят наведнъж, ще бъде много силно вълнението. Може би ще го направят на порции“.

„През „Бонус-малус“ ще ни се замаскира, че ни се е вдигнала поради бонусите и малусите, защото в България много катастрофираме“, коментира той.

Милчев сподели, че преди 10 години автомобилите, които плащат „Гражданска отговорност“, са 2,5 милиона. Към днешна дата те са над 3,5 милиона.

„С 1 милион имаме повече автомобили, които плащат „Гражданска отговорност“ за 10 години. В същото време „Гражданската отговорност“ е поскъпнала от 92 евро до 150 евро през 2025 година. Това пак е по данни на Комисията за финансов надзор. Но честотата на заявените щети и катастрофите е спаднала от 4,5 на 3,6“, коментира Милчев.

„Тоест малус ще получат под 3% от собствениците на автомобили. Това означава, че другите 97% би трябвало да получат бонус. И ако приемем, че тези, които ще получат малус, им се увеличи с 300 евро застраховката в най-тежкия случай, това означава, че с 30 цента ще намалее застраховката на останалите 97%“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    6 0 Отговор
    В Румъния, ако нямаш катастрофи за последните 8 г, бонусът ти за ГО е 50%.

    Коментиран от #6, #7, #12

    10:16 30.08.2026

  • 2 за робите винаги

    9 0 Отговор
    мегалус фалус

    10:17 30.08.2026

  • 3 застраховка на мотопед

    5 0 Отговор
    е колкото цената на пърполетката

    10:18 30.08.2026

  • 4 Гробар

    7 2 Отговор
    ПБ = продължаваме баламосването.

    10:19 30.08.2026

  • 5 хъхъ

    9 0 Отговор
    И няма да има никакъв бонус.

    "Бонусът" ще е да плащате цената, която сте плащали досега. Която е твърде висока, и можеше да падне с едни 30%, но никой няма да го позволи.

    10:19 30.08.2026

  • 6 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    Не знам за Румъния, но знам че заглавието е вярно.... Задължителната застраховка човека каза ,че е косвен данък и мисля ,че е прав.... Застрахователите са големи мошеници и мафиотски образования...

    10:19 30.08.2026

  • 7 пфуу

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    Тук ще дадат 5% отстъпка.
    Миналата година като сключвах гражданска за 10-та поредна година при един и същ застраховател, ми направиха отстъпка...12 лева...

    10:20 30.08.2026

  • 8 джаба блеефски

    7 0 Отговор
    далл богг пачки

    10:20 30.08.2026

  • 9 ОБЕКТИВНИЯ

    8 0 Отговор
    Винаги е било така !Нищо ново !
    Сега още ще се увеличат печалбите
    на тези фирми !Като няма кой да следи и регулира така ще е !

    10:21 30.08.2026

  • 10 само за илюстрация

    1 0 Отговор
    при сериозни катастрофи, колата на виновния водач е тотална щета, а той си купува нова кола втора употреба и е изпран пред фалшивата "бонбонментус" (за застрахователите) застрахователна система и продължава вандалското си шофиране.

    10:23 30.08.2026

  • 11 СМЯХ

    6 0 Отговор
    "И ако приемем, че тези, които ще получат малус, им се увеличи с 300 евро застраховката в най-тежкия случай, това означава, че с 30 цента ще намалее застраховката на останалите 97%“ "

    Евала! С 30 цента не може да си вземеш и кафе от автомат. Голяма отстъпка за шофиране без нарушения. Тази система е поредната гавра на застрахователната мафия и лобистите й във властта.

    10:23 30.08.2026

  • 12 Даниел

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    Но тук такава опция не е посочена,даже не е ясно и какъв диапазон ще бъдат бонус-малус!
    И друго важно нещо,след вдигане на ГО на “лошите”шофьори,дали застрахователя няма да реши,че на “добрите” им е ниска гражданската,сиреч да започне едно съпоставяне!!

    10:23 30.08.2026

  • 13 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Не се наядоха и наплюсках тези бивши мутри , сегашни застрахователи. "Прогресивното " правителство от стари муцуни и нови световноизвестни мушмороци, начело с летящата , лъжлива шушумига работят само срещу обикновения народ. А какво ще е ако се бетонира и с Йотова като президент не ми се мисли.

    10:35 30.08.2026

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