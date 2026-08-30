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Българските праскови гният по земята

Българските праскови гният по земята

30 Август, 2026 09:05 1 108 67

  • праскови-
  • пазари-
  • реколта

Реколтата е богата, но липсват пазари

Българските праскови гният по земята - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Добра година за реколтата от плодове и зеленчуци отчитат производителите, но въпреки това отново се сблъскват със сериозен проблем – липсата на пазари за българската продукция. Тонове праскови остават нереализирани и гният по земята, докато производителите са принудени да продават на ниски цени. Заради проблема преди седмица производители от Сливенско излязоха на протест, съобщи Нова тв.

В овощна градина край Ловеч тази година реколтата е богата. Редовете с праскови изглеждат добре, но продукцията трудно намира пазар.

Един от производителите е 26-годишният Момчил Иванов от Ловеч. До скоро той е бил професионален състезател по бойни спортове, но решава да се насочи към земеделието и хранителната индустрия.

Заедно със семейството си вече обработва около 200 декара с праскови, сливи и череши. Докато през предходните години основните проблеми са били свързани с природни явления като дъждове и градушки, тази година основното предизвикателство е реализацията на продукцията.

„Разходите тази година са ни почти двойни. Имаме внос, ниска цена и, както виждате, всичко пада и гние по земята. Страшно много реколта изгни и в момента продължава да гние. Килим от праскови“, разказа Иванов.

По думите му между 60 и 70% от реколтата вече е загубена. Производителите все още прибират по-късния сорт „Хале“, но голяма част от останалите плодове остават нереализирани.

Според Иванов основният проблем е вносът на праскови, предимно от Гърция. Българските производители продават продукцията си на едро за около 60-70 евроцента за килограм, докато вносните плодове се предлагат на конкурентни цени. „Ние не сме търговци, ние сме производители. Продаваме само на търговци и тонажите са големи“, обясни той.

Производителят призна, че гръцките праскови имат по-добър търговски вид, но според него българската продукция превъзхожда вносната по вкус и качество. Въпреки огромните загуби Момчил Иванов не смята да се отказва от земеделието. Каза, че черпи мотивация от годините си като спортист.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    26 7 Отговор
    Ще унищожат всичко българско в името на вноса.

    Коментиран от #11

    09:07 30.08.2026

  • 3 ибанкостоф циганина

    23 6 Отговор
    нарязах и консервните и текезесетата и България

    09:07 30.08.2026

  • 4 Не е

    10 3 Отговор
    Верно!!!
    От българските праскови по убави и сочни нема! Брулим колкото можем! И по земята може да съм оставил некоя поначукана, но не и загнила!

    09:07 30.08.2026

  • 5 Ким Чен Мун-чо

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "€н Пърцумян":

    Точно така, не е от еврото, Евроне! От рублата е, от кво да е!

    09:08 30.08.2026

  • 6 Крум

    29 4 Отговор
    На пътя край сливен,точно след село калояново го продават на 3.5 еврака. Има по 1.5,ама полуразпаднали. Някох да обясни как от 2 лева станаха на 3.5 еврака. Оня бългорофоб,радев,шефа на бнб да каже. А и другия радев,дето щеше да бори спекулата,и той стана за посмешище.

    Коментиран от #16

    09:09 30.08.2026

  • 7 Има ни пак

    19 1 Отговор
    Как така можете да допуснете плодове да гният по земята? А с какво после ще варите ракия?

    Коментиран от #17

    09:11 30.08.2026

  • 8 Какво трябва да се направи:

    11 5 Отговор
    да се насърчи изкупуването на българска продукция от търговските вериги;
    по-добра защита и контрол при вноса, без да се нарушават правилата на ЕС;
    да се създадат кооперативи и складове/преработвателни предприятия, за да могат производителите да предлагат големи количества;
    повече директна продажба и преработка – сокове, сладка, компоти и др.;
    държавата да подпомага производителите при кризисен излишък.
    Най-важното: не е достатъчно да произвеждаме добре — трябва да има работеща система, която да свързва българския производител с българския потребител.

    Коментиран от #14, #31

    09:12 30.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    23 5 Отговор
    Няма го вече безкрайния пазар на Русия , санкциите работят

    Коментиран от #33

    09:12 30.08.2026

  • 10 Факт

    18 0 Отговор
    Неслучайно най-много фирми за препакетиране има по южната ни граница.

    09:13 30.08.2026

  • 11 Мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Има СЛАБА ОРГАНИЗАЦИЯ на българските производители, липса на достатъчно преработка и складова инфраструктура, труден достъп до големите търговци и ценова конкуренция. Самите данни показват, че българското производство на плодове през 2024 г. дори е нараснало.

    09:14 30.08.2026

  • 12 Благодарете се

    17 3 Отговор
    На строителите на съвременна България, на които не им пука за българското земеделие. Продават страната си за шепа Евра или някой пост в Брюксел. И въпреки това, народът продължава да гласува за тях и да гледа как плодовете торят почвата.Сбъркана работа.

    Коментиран от #41

    09:14 30.08.2026

  • 13 Дзак

    22 1 Отговор
    Защо ги няма на сергиите? Защо не ги преработват?

    Коментиран от #20

    09:14 30.08.2026

  • 14 Човека по горе

    25 1 Отговор

    До коментар #8 от "Какво трябва да се направи:":

    Ти го е написал. Спираш направо до производителя и ценатата е 3.5 е. Затова и гният.

    Коментиран от #18

    09:14 30.08.2026

  • 15 Конкуренция

    15 2 Отговор
    България е в единния пазар на ЕС и не може просто едностранно да забрани гръцките праскови. Съществуват обаче европейски пазарни механизми и възможности за подкрепа на производителите.

    Коментиран от #26

    09:14 30.08.2026

  • 16 Име

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Крум":

    Нима!

    Коментиран от #23

    09:15 30.08.2026

  • 17 Факт

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има ни пак":

    Най-хубава ракия става не от брулени, а от току-що паднали плодове. Те са с най-висока захарност.

    Коментиран от #39

    09:15 30.08.2026

  • 18 Има логика, но смесва две различни неща.

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Човека по горе":

    Ако производителят продава на едро за 60–70 евроцента/кг, а крайният потребител вижда български праскови за 3,50 лв./кг, очевидният въпрос е: къде отива разликата? Но не означава автоматично, че цялата разлика е печалба на търговеца — има транспорт, сортиране, опаковка, загуби, ДДС, труд и т.н.
    И точно тук е проблемът: производителят и потребителят често са разделени от твърде много посредници.
    Така че най-смисленото решение е повече директна продажба, кооперативи и договори с магазини/вериги, а не просто „спиране на вноса“.

    Коментиран от #24

    09:16 30.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Интересното е, че натуралните сокове се правят от замразени изгнили плодове, внос от Бразилия. А тук гният без полза.

    Коментиран от #54

    09:18 30.08.2026

  • 21 Най-добрият вариант е:

    10 0 Отговор
    производителите да се обединят в кооператив/организация, която да събира продукцията, сортира, съхранява и продава директно на магазини, пазари или потребители.
    Иначе се получава парадоксът: производителят получава 1–1,50 лв., потребителят плаща 3–4 лв., а между тях има няколко звена. Именно тази разлика заслужава да се разследва, вместо автоматично да се обвинява само вносът.

    Коментиран от #25

    09:18 30.08.2026

  • 22 Свиня и портокали

    10 1 Отговор
    Хубавите ябълки, прасетата ги ядат. Докато не опраскат всички производители на плодове и зеленчуци в бг, няма да мирясат.

    09:18 30.08.2026

  • 23 Няма

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    Нима? Човека не лъже. Никой никъде не е по алчен от българин. Да гният!

    09:18 30.08.2026

  • 24 ДДС-ари не могат да направят коопериране

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Има логика, но смесва две различни неща.":

    Така че най-смисленото решение е повече директна продажба, кооперативи и договори с магазини/вериги, а не просто „спиране на вноса“.
    -;-
    Какви кооперативи като не искат да се сдружават- искат всеки сам за себе си да прави далаверите, врътките, ДДС-то и какво то може келепира!

    Коментиран от #27

    09:20 30.08.2026

  • 25 Да, но 😄 в евро!

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Най-добрият вариант е:":

    Производителят: €0,60–€0,70/кг според цитирания материал.
    Ако крайната цена е около €1,80/кг (3,50 лв.), разликата е около €1,10–€1,20/кг.


    Но тази разлика не е автоматично чиста печалба — от нея се плащат транспорт, сортиране, опаковка, загуби, труд, данъци и търговски разходи.

    Коментиран от #38, #58

    09:20 30.08.2026

  • 26 ЕСсср

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Конкуренция":

    Ами да обаче, "механизмите за подкрепа на производителите" изключват конкуренцията.

    09:20 30.08.2026

  • 27 Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДДС-ари не могат да направят коопериране":

    Има и такъв проблем — липсата на доверие между производителите е сериозна пречка за сдружаването.
    А без обединяване е трудно да се постигнат големи обеми, складова база и силна позиция пред търговците.
    И в крайна сметка това е малко „всеки сам за себе си“ → слаб пазарен играч → зависимост от прекупвачи → ниска изкупна цена.
    Така че отговорността не е само на държавата или само на вносителите. И самите производители трябва да променят начина, по който се организират.

    09:21 30.08.2026

  • 28 Кое има файда

    6 2 Отговор
    Абе с прасковите нямало файда
    Земеделците с торове и нафта скъпи -нямали файда
    само наркотрафика си има пазар и файда

    09:21 30.08.2026

  • 29 Като няма печалба и спираме

    3 1 Отговор
    Преди млякото беше 30ст изкупната цена и 2.00лв/л пастьоризираното- сега колко млеко произвеждаве??
    Същото ще стане и с производителите ан краставици и какото се сетим- като нямат сметка и ще спрат да произвеждат
    какво ще стане с цената на труда, като се стигна да се раблоти на цена 1 кутия цигари/час труда!!!

    09:24 30.08.2026

  • 30 Ку-ку

    7 1 Отговор
    Абе, приятел....купуваш бидони от по 1000-2000 лтр. събирате плодовете и директно за ракия, без захар, без добавени глупости....литър перфектна домашна ракия е 7-8 €.....от един тон сладки и сочни плодове, можеш да направиш около 200-300 лтр. ракия от които да си докараш €2к.....зарязваш прекупвачи, търговци и всякакви други измамници...

    09:26 30.08.2026

  • 31 Веригите си гледат печалбите

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Какво трябва да се направи:":

    8 Какво трябва да се направи:
    31ОТГОВОР
    да се насърчи изкупуването на българска продукция от търговските вериги;
    -;-
    то пък коя верига е бугарска и можеш да я насърчиш!

    09:26 30.08.2026

  • 32 на калпава ракета

    2 0 Отговор
    космоса й пречи

    09:30 30.08.2026

  • 33 тик так

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    и беzрайнио ти заден двор

    Коментиран от #35

    09:33 30.08.2026

  • 34 Мишел

    5 1 Отговор
    Поради разликата в природните условия повечето плодове и зеленчуци се берат в България до месец по късно , отколкото в държавите на юг от нас. Пазарът вече е наситен и затова не можем да постигнем високи цени.

    09:38 30.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БеГемот

    5 1 Отговор
    Не ми е ясно как някакви се хвърлят да правят нещо без да имат пазар....

    09:44 30.08.2026

  • 37 С тумба берачи не става

    6 2 Отговор
    С акъл от бойни спортове фермер не се става. Съвременното земеделие е много знание, селекция, интелектуален труд, техника и механизация. Акъл не трябва за да се сетиш, че като няма пазар за сурова продукция, тя трябва да се съхрани, преработи и консервира.

    09:45 30.08.2026

  • 38 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Да, но 😄 в евро!":

    Изнесоха данни, че стоките удвояват цената си от склада на едро до магазините.
    В България производителите са малко, прекупвачите са много и те определят цената.
    Саморегулация на пазара има само на теория.

    09:49 30.08.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Е па оди събирай изпадали плодове и вари ракия....не си заслужава труда и разходите.
    Иначе немаше да гният прасковите по земята.

    Коментиран от #65

    09:50 30.08.2026

  • 40 в ганчоландия

    2 0 Отговор
    са най глупавите същества в целия свят и крадците престъпниците които "управлявят" и бавноразвиващите които се страхуват от тях и ги търпят да ги дерат живи ганчовципрости...

    09:51 30.08.2026

  • 41 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Благодарете се":

    След време някой ще напише книга РУШИТЕЛИТЕ на съвременна България...

    09:54 30.08.2026

  • 42 Стеф

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тик-Ток":

    Не обиждай мекотелото!

    09:54 30.08.2026

  • 43 Нексус

    4 1 Отговор
    Е как може Гърция да предлага конкурентни цени, а вие не можете?
    Който не може да оцелява, да закрива!

    Коментиран от #44, #45, #49

    09:58 30.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Лапсус

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Нексус":

    Е как ще си купуват джипове и къщи, и ще водят супер стандарт на живот, като американските холиудски звезди?

    Коментиран от #50

    10:02 30.08.2026

  • 46 Последният Българин

    3 3 Отговор
    Нали искахте ЕС и Шенген, е това са Българското земеделие и животновъдство ще загива, за да се внася стоката на евро педалите. По бай Тошево време България хранише другите държави със качествена продукция а сега ядем техните боклуци.

    Коментиран от #48, #52

    10:02 30.08.2026

  • 47 Стига трили коментари

    3 0 Отговор
    Другари....

    10:02 30.08.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Последният Българин":

    Помним ОПАШКИТЕ по магазините при бай ТОШО....заради ДЕФИЦИТА.

    Коментиран от #60

    10:03 30.08.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Нексус":

    Гърция произвежда плодове почти целогодишно.
    Количеството сваля цената.

    10:04 30.08.2026

  • 50 с кражби

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лапсус":

    лъжи и убийства ганчо джитка скъпата каручка но колкото и да убива лъже и краде и в какъвто и лукс да тъне не може да събере достатъчно за да премахне смрадта на чесън която се носи на километри от него дори когато се е скрил в лъскавите си черупки!

    Коментиран от #56

    10:07 30.08.2026

  • 51 спонтанен сарказъм

    2 0 Отговор
    яжте банани

    10:07 30.08.2026

  • 52 Алю

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Последният Българин":

    Ще се научите на по-малко печалби и да живеете като нормалните хора. Това е конкуренцията. Не може да предлагаш счупена и развалена стока и да се сърдиш, че хората не я купуват. И отгоре на всичко да искаш и да теглиш еврофондове и държавата да те спасява. Каро наш Иванчо тарикатчето, крие се зад гърба на държавата и вместо сирене ти продава буца с вода?

    10:08 30.08.2026

  • 53 гният по земята я

    4 2 Отговор
    Щото с атлантическите простотии човек 200 литра ракийка не може да си извари без някакви гей нинджи да не влязат през комина и да му я откраднат

    10:08 30.08.2026

  • 54 Жожи

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Да, ама германците договориха с Бразилия да продават колите си там, а ние да купуваме бразилската селскостопанска продукция-в схемата я няма България и нейните праскови. За бога купувайте бразилското, за да върви търговията на Германия и Франция.

    10:11 30.08.2026

  • 55 Гоше

    2 0 Отговор
    Защо се сещате в последният момент да ревете?Като знаете че реколтата е силна направете една реклама или сайт за да продадете стоката Всеки би купил БГ продукция

    10:11 30.08.2026

  • 56 горд българин уга буга

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "с кражби":

    колата ми е скъпа ИМАМ ПАРИ!!!

    10:13 30.08.2026

  • 57 при липса на борса

    0 1 Отговор
    Товарят на туристически ремаркета щайгите с праскови и ги предлагат на борсата в Одрин или в Солун, откъдето тировете на немските вериги ще ги внесат обратно у нас.

    10:15 30.08.2026

  • 58 Голям смях

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Да, но 😄 в евро!":

    А от Гърция, защо е наполовина цената. Гърция по ли е близо. Те без пари ли работят.

    Коментиран от #59, #61

    10:16 30.08.2026

  • 59 добър

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Голям смях":

    въпрос

    10:17 30.08.2026

  • 60 Никой не казва

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Всичко се изнасяше заради долари. Затова имаше дефицит. Сега нищо не се изнася. Сега само се внася.

    Коментиран от #62

    10:21 30.08.2026

  • 61 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Голям смях":

    В Гърция са нямали социализъм и комунизъм....
    Частния бизнес е от векове и никои не мечтае за ТКЗСта.....Гръцките фермери са организирани и не търпят произвол на държавата....
    Гърция произвежда близо четири пъти повече плодове от България и цената им пада.
    Друг е въпроса за качеството

    10:22 30.08.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Никой не казва":

    Нали при Тошо всичко бе
    За народа и в името на народа
    Как ша изнасят за. упадъчна западна валута, бре.

    Коментиран от #66

    10:24 30.08.2026

  • 63 бай ганьо

    0 0 Отговор
    с мускалите

    10:25 30.08.2026

  • 64 Няма вариант да не переш пари

    1 0 Отговор
    или да не си на дотации, и да оставиш да се скапва продукция - компоти, конфитюри, нектари се правят от десетилетия...

    10:25 30.08.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    При ТОШО войничета и бригадирчета събираха реколтата за паница БОБ.
    А другарите се гордееха с постиженията на СОЦА.

    10:28 30.08.2026

  • 66 бай тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    гълташе френски вина и американско виски а сина му караше последен модел мерцедес докато народа се редеше с часове за парче кучешки салам и хляб от фураж за добитък и цял живот за една очукана изостанала консерва москвич или лада а в България имаше цели подземни комплекси без достъп за българите тъпкани с ядрени ракети на руските античовеци толкоз за социализъма и комунизъма сега е същото

    Коментиран от #67

    10:29 30.08.2026

  • 67 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "бай тошо":

    Право им го казваш на другарите комунисти.
    Ама те са ....ДЕБИЛИ.

    10:36 30.08.2026

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