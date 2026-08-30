Българските праскови гният по земята

Добра година за реколтата от плодове и зеленчуци отчитат производителите, но въпреки това отново се сблъскват със сериозен проблем – липсата на пазари за българската продукция. Тонове праскови остават нереализирани и гният по земята, докато производителите са принудени да продават на ниски цени. Заради проблема преди седмица производители от Сливенско излязоха на протест, съобщи Нова тв.
В овощна градина край Ловеч тази година реколтата е богата. Редовете с праскови изглеждат добре, но продукцията трудно намира пазар.
Един от производителите е 26-годишният Момчил Иванов от Ловеч. До скоро той е бил професионален състезател по бойни спортове, но решава да се насочи към земеделието и хранителната индустрия.
Заедно със семейството си вече обработва около 200 декара с праскови, сливи и череши. Докато през предходните години основните проблеми са били свързани с природни явления като дъждове и градушки, тази година основното предизвикателство е реализацията на продукцията.
„Разходите тази година са ни почти двойни. Имаме внос, ниска цена и, както виждате, всичко пада и гние по земята. Страшно много реколта изгни и в момента продължава да гние. Килим от праскови“, разказа Иванов.
По думите му между 60 и 70% от реколтата вече е загубена. Производителите все още прибират по-късния сорт „Хале“, но голяма част от останалите плодове остават нереализирани.
Според Иванов основният проблем е вносът на праскови, предимно от Гърция. Българските производители продават продукцията си на едро за около 60-70 евроцента за килограм, докато вносните плодове се предлагат на конкурентни цени. „Ние не сме търговци, ние сме производители. Продаваме само на търговци и тонажите са големи“, обясни той.
Производителят призна, че гръцките праскови имат по-добър търговски вид, но според него българската продукция превъзхожда вносната по вкус и качество. Въпреки огромните загуби Момчил Иванов не смята да се отказва от земеделието. Каза, че черпи мотивация от годините си като спортист.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #11
09:07 30.08.2026
3 ибанкостоф циганина
09:07 30.08.2026
4 Не е
От българските праскови по убави и сочни нема! Брулим колкото можем! И по земята може да съм оставил некоя поначукана, но не и загнила!
09:07 30.08.2026
5 Ким Чен Мун-чо
До коментар #1 от "€н Пърцумян":Точно така, не е от еврото, Евроне! От рублата е, от кво да е!
09:08 30.08.2026
6 Крум
Коментиран от #16
09:09 30.08.2026
7 Има ни пак
Коментиран от #17
09:11 30.08.2026
8 Какво трябва да се направи:
по-добра защита и контрол при вноса, без да се нарушават правилата на ЕС;
да се създадат кооперативи и складове/преработвателни предприятия, за да могат производителите да предлагат големи количества;
повече директна продажба и преработка – сокове, сладка, компоти и др.;
държавата да подпомага производителите при кризисен излишък.
Най-важното: не е достатъчно да произвеждаме добре — трябва да има работеща система, която да свързва българския производител с българския потребител.
Коментиран от #14, #31
09:12 30.08.2026
9 Тик-Ток
Коментиран от #33
09:12 30.08.2026
10 Факт
09:13 30.08.2026
11 Мнение
До коментар #2 от "Гост":Има СЛАБА ОРГАНИЗАЦИЯ на българските производители, липса на достатъчно преработка и складова инфраструктура, труден достъп до големите търговци и ценова конкуренция. Самите данни показват, че българското производство на плодове през 2024 г. дори е нараснало.
09:14 30.08.2026
12 Благодарете се
Коментиран от #41
09:14 30.08.2026
13 Дзак
Коментиран от #20
09:14 30.08.2026
14 Човека по горе
До коментар #8 от "Какво трябва да се направи:":Ти го е написал. Спираш направо до производителя и ценатата е 3.5 е. Затова и гният.
Коментиран от #18
09:14 30.08.2026
15 Конкуренция
Коментиран от #26
09:14 30.08.2026
16 Име
До коментар #6 от "Крум":Нима!
Коментиран от #23
09:15 30.08.2026
17 Факт
До коментар #7 от "Има ни пак":Най-хубава ракия става не от брулени, а от току-що паднали плодове. Те са с най-висока захарност.
Коментиран от #39
09:15 30.08.2026
18 Има логика, но смесва две различни неща.
До коментар #14 от "Човека по горе":Ако производителят продава на едро за 60–70 евроцента/кг, а крайният потребител вижда български праскови за 3,50 лв./кг, очевидният въпрос е: къде отива разликата? Но не означава автоматично, че цялата разлика е печалба на търговеца — има транспорт, сортиране, опаковка, загуби, ДДС, труд и т.н.
И точно тук е проблемът: производителят и потребителят често са разделени от твърде много посредници.
Така че най-смисленото решение е повече директна продажба, кооперативи и договори с магазини/вериги, а не просто „спиране на вноса“.
Коментиран от #24
09:16 30.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факт
До коментар #13 от "Дзак":Интересното е, че натуралните сокове се правят от замразени изгнили плодове, внос от Бразилия. А тук гният без полза.
Коментиран от #54
09:18 30.08.2026
21 Най-добрият вариант е:
Иначе се получава парадоксът: производителят получава 1–1,50 лв., потребителят плаща 3–4 лв., а между тях има няколко звена. Именно тази разлика заслужава да се разследва, вместо автоматично да се обвинява само вносът.
Коментиран от #25
09:18 30.08.2026
22 Свиня и портокали
09:18 30.08.2026
23 Няма
До коментар #16 от "Име":Нима? Човека не лъже. Никой никъде не е по алчен от българин. Да гният!
09:18 30.08.2026
24 ДДС-ари не могат да направят коопериране
До коментар #18 от "Има логика, но смесва две различни неща.":Така че най-смисленото решение е повече директна продажба, кооперативи и договори с магазини/вериги, а не просто „спиране на вноса“.
-;-
Какви кооперативи като не искат да се сдружават- искат всеки сам за себе си да прави далаверите, врътките, ДДС-то и какво то може келепира!
Коментиран от #27
09:20 30.08.2026
25 Да, но 😄 в евро!
До коментар #21 от "Най-добрият вариант е:":Производителят: €0,60–€0,70/кг според цитирания материал.
Ако крайната цена е около €1,80/кг (3,50 лв.), разликата е около €1,10–€1,20/кг.
Но тази разлика не е автоматично чиста печалба — от нея се плащат транспорт, сортиране, опаковка, загуби, труд, данъци и търговски разходи.
Коментиран от #38, #58
09:20 30.08.2026
26 ЕСсср
До коментар #15 от "Конкуренция":Ами да обаче, "механизмите за подкрепа на производителите" изключват конкуренцията.
09:20 30.08.2026
27 Прав си!
До коментар #24 от "ДДС-ари не могат да направят коопериране":Има и такъв проблем — липсата на доверие между производителите е сериозна пречка за сдружаването.
А без обединяване е трудно да се постигнат големи обеми, складова база и силна позиция пред търговците.
И в крайна сметка това е малко „всеки сам за себе си“ → слаб пазарен играч → зависимост от прекупвачи → ниска изкупна цена.
Така че отговорността не е само на държавата или само на вносителите. И самите производители трябва да променят начина, по който се организират.
09:21 30.08.2026
28 Кое има файда
Земеделците с торове и нафта скъпи -нямали файда
само наркотрафика си има пазар и файда
09:21 30.08.2026
29 Като няма печалба и спираме
Същото ще стане и с производителите ан краставици и какото се сетим- като нямат сметка и ще спрат да произвеждат
какво ще стане с цената на труда, като се стигна да се раблоти на цена 1 кутия цигари/час труда!!!
09:24 30.08.2026
30 Ку-ку
09:26 30.08.2026
31 Веригите си гледат печалбите
До коментар #8 от "Какво трябва да се направи:":8 Какво трябва да се направи:
31ОТГОВОР
да се насърчи изкупуването на българска продукция от търговските вериги;
-;-
то пък коя верига е бугарска и можеш да я насърчиш!
09:26 30.08.2026
32 на калпава ракета
09:30 30.08.2026
33 тик так
До коментар #9 от "Тик-Ток":и беzрайнио ти заден двор
Коментиран от #35
09:33 30.08.2026
34 Мишел
09:38 30.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БеГемот
09:44 30.08.2026
37 С тумба берачи не става
09:45 30.08.2026
38 Мишел
До коментар #25 от "Да, но 😄 в евро!":Изнесоха данни, че стоките удвояват цената си от склада на едро до магазините.
В България производителите са малко, прекупвачите са много и те определят цената.
Саморегулация на пазара има само на теория.
09:49 30.08.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Факт":Е па оди събирай изпадали плодове и вари ракия....не си заслужава труда и разходите.
Иначе немаше да гният прасковите по земята.
Коментиран от #65
09:50 30.08.2026
40 в ганчоландия
09:51 30.08.2026
41 Европеец
До коментар #12 от "Благодарете се":След време някой ще напише книга РУШИТЕЛИТЕ на съвременна България...
09:54 30.08.2026
42 Стеф
До коментар #35 от "Тик-Ток":Не обиждай мекотелото!
09:54 30.08.2026
43 Нексус
Който не може да оцелява, да закрива!
Коментиран от #44, #45, #49
09:58 30.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Лапсус
До коментар #43 от "Нексус":Е как ще си купуват джипове и къщи, и ще водят супер стандарт на живот, като американските холиудски звезди?
Коментиран от #50
10:02 30.08.2026
46 Последният Българин
Коментиран от #48, #52
10:02 30.08.2026
47 Стига трили коментари
10:02 30.08.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Последният Българин":Помним ОПАШКИТЕ по магазините при бай ТОШО....заради ДЕФИЦИТА.
Коментиран от #60
10:03 30.08.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "Нексус":Гърция произвежда плодове почти целогодишно.
Количеството сваля цената.
10:04 30.08.2026
50 с кражби
До коментар #45 от "Лапсус":лъжи и убийства ганчо джитка скъпата каручка но колкото и да убива лъже и краде и в какъвто и лукс да тъне не може да събере достатъчно за да премахне смрадта на чесън която се носи на километри от него дори когато се е скрил в лъскавите си черупки!
Коментиран от #56
10:07 30.08.2026
51 спонтанен сарказъм
10:07 30.08.2026
52 Алю
До коментар #46 от "Последният Българин":Ще се научите на по-малко печалби и да живеете като нормалните хора. Това е конкуренцията. Не може да предлагаш счупена и развалена стока и да се сърдиш, че хората не я купуват. И отгоре на всичко да искаш и да теглиш еврофондове и държавата да те спасява. Каро наш Иванчо тарикатчето, крие се зад гърба на държавата и вместо сирене ти продава буца с вода?
10:08 30.08.2026
53 гният по земята я
10:08 30.08.2026
54 Жожи
До коментар #20 от "Факт":Да, ама германците договориха с Бразилия да продават колите си там, а ние да купуваме бразилската селскостопанска продукция-в схемата я няма България и нейните праскови. За бога купувайте бразилското, за да върви търговията на Германия и Франция.
10:11 30.08.2026
55 Гоше
10:11 30.08.2026
56 горд българин уга буга
До коментар #50 от "с кражби":колата ми е скъпа ИМАМ ПАРИ!!!
10:13 30.08.2026
57 при липса на борса
10:15 30.08.2026
58 Голям смях
До коментар #25 от "Да, но 😄 в евро!":А от Гърция, защо е наполовина цената. Гърция по ли е близо. Те без пари ли работят.
Коментиран от #59, #61
10:16 30.08.2026
59 добър
До коментар #58 от "Голям смях":въпрос
10:17 30.08.2026
60 Никой не казва
До коментар #48 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Всичко се изнасяше заради долари. Затова имаше дефицит. Сега нищо не се изнася. Сега само се внася.
Коментиран от #62
10:21 30.08.2026
61 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #58 от "Голям смях":В Гърция са нямали социализъм и комунизъм....
Частния бизнес е от векове и никои не мечтае за ТКЗСта.....Гръцките фермери са организирани и не търпят произвол на държавата....
Гърция произвежда близо четири пъти повече плодове от България и цената им пада.
Друг е въпроса за качеството
10:22 30.08.2026
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "Никой не казва":Нали при Тошо всичко бе
За народа и в името на народа
Как ша изнасят за. упадъчна западна валута, бре.
Коментиран от #66
10:24 30.08.2026
63 бай ганьо
10:25 30.08.2026
64 Няма вариант да не переш пари
10:25 30.08.2026
65 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":При ТОШО войничета и бригадирчета събираха реколтата за паница БОБ.
А другарите се гордееха с постиженията на СОЦА.
10:28 30.08.2026
66 бай тошо
До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":гълташе френски вина и американско виски а сина му караше последен модел мерцедес докато народа се редеше с часове за парче кучешки салам и хляб от фураж за добитък и цял живот за една очукана изостанала консерва москвич или лада а в България имаше цели подземни комплекси без достъп за българите тъпкани с ядрени ракети на руските античовеци толкоз за социализъма и комунизъма сега е същото
Коментиран от #67
10:29 30.08.2026
67 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #66 от "бай тошо":Право им го казваш на другарите комунисти.
Ама те са ....ДЕБИЛИ.
10:36 30.08.2026