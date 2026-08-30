Около 800 евро трябват за първокласник, държавата дава 153

И тази година държавата отпуска 153 евро и 39 цента еднократна помощ за началото на учебната година. Ще я получат родителите на ученици от първи до четвърти клас и тези – в осми клас. Заявления се подават до 15 октомври, без значение дали ученикът учи в частно или държавно училище.
До момента за новата учебна година е отпусната помощ за над 83 хиляди ученици от първи до четвърти клас и за над 13 хиляди, записани в осми, съобщи бТВ.
Подготовката на първолаците е в ход. Божидар очаква с нетърпение първия звънец след точно две седмици.
„Защото там ще уча и ще слушам госпожата“, казва Божидар Ангелов.
Майка му Деница вече е похарчила около 200 евро в книжарниците. Но предстоят още покупки.
„Очаквам още двойно повече за облекло, за обувки, за дрехи. Помагалата още не са ни казали, униформи, и ще отидат доста, може би към 700-800“, казва Деница Ангелова, майка на първокласник.
„Аз искам мама най-много да ми купи голяма тетрадка, да си пиша в нея. А можеш ли да пишеш буквите? Мога, разбира се. А азбуката знаеш ли? Да, знам я“, казва Божидар.
Най-голямо внимание се отделя на раницата.
„Децата си избират тези, които са най-красиви, с най-красив десен. С някой техен любим герой. Набляга се върху тези с колелца, тъй като ги смятат по-скоро за интересни, пък и може да са по-удобни“, посочва Рада Манева, продавач-консултант в книжарница.
Т.нар. тролей раници варират от 50 до над 100 евро.
„Ергономичните са по 50 до 70 евро. Има вече стандартна раничка. Тя би паднала и под 50 евро. Средната цена на несесер, снабден с целия набор от неща, бих казала, е около 15 евро до 30 евро, зависи от комплекта вътре“, казва Рада Манева.
Като тегли чертата, Деница казва, че да подготвиш първокласник на днешно време и с цените в евро е усилие, в което се налага да се включват дори роднините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смех
13:13 30.08.2026
2 безумие
Коментиран от #13
13:16 30.08.2026
3 болшевик
13:22 30.08.2026
4 Коко
13:24 30.08.2026
5 наистина ли?
Коментиран от #20
13:26 30.08.2026
6 Не бе нещо
13:28 30.08.2026
7 Исторически парк
13:30 30.08.2026
8 нищо ново последните 35г.
Коментиран от #12
13:33 30.08.2026
9 Гост
13:33 30.08.2026
10 Стига пропаганда
Не си ли ползват раниците и помагалата
Затуй отглеждат престъпници невъзпитани като джукестите си майки
Коментиран от #18
13:34 30.08.2026
11 Ким Чен Мун-чо
13:36 30.08.2026
12 Не ти ли е ясно че хазната е оставена пр
До коментар #8 от "нищо ново последните 35г.":Празна нарочно
Тиквите се нагушиха пепейците се напушиха
13:36 30.08.2026
13 Полагат ти се по конституция
До коментар #2 от "безумие":но не са ти даденост при антисоциалната "държава".
13:38 30.08.2026
14 Бау ау
13:38 30.08.2026
15 Да, да,
13:42 30.08.2026
16 КОЛЕВ
13:43 30.08.2026
17 оня с коня
13:43 30.08.2026
18 Ами....
До коментар #10 от "Стига пропаганда":джукести, оси са ги ухапали. Оня ден една ме изплаши на улицата. Мислех да й предложа да намери малко бъзак и си натърка на устните, та да й мине. Сега се чудя, що не й казах.
Коментиран от #21
13:46 30.08.2026
19 Дзак
13:48 30.08.2026
20 Сигурен ли си?
До коментар #5 от "наистина ли?":В Южна Корея за това се падат по 0.6 деца на жена, щото са бедни и не могат да си ги гледат.
13:49 30.08.2026
21 Анонимен
До коментар #18 от "Ами....":Можем да ви предложим за вашите!
13:50 30.08.2026