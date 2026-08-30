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Около 800 евро трябват за първокласник, държавата дава 153

Около 800 евро трябват за първокласник, държавата дава 153

30 Август, 2026 13:11 509 21

  • помагала-
  • униформи-
  • първокласник

Заявления за помощта се подават до 15 октомври

Около 800 евро трябват за първокласник, държавата дава 153 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И тази година държавата отпуска 153 евро и 39 цента еднократна помощ за началото на учебната година. Ще я получат родителите на ученици от първи до четвърти клас и тези – в осми клас. Заявления се подават до 15 октомври, без значение дали ученикът учи в частно или държавно училище.

До момента за новата учебна година е отпусната помощ за над 83 хиляди ученици от първи до четвърти клас и за над 13 хиляди, записани в осми, съобщи бТВ.

Подготовката на първолаците е в ход. Божидар очаква с нетърпение първия звънец след точно две седмици.

„Защото там ще уча и ще слушам госпожата“, казва Божидар Ангелов.

Майка му Деница вече е похарчила около 200 евро в книжарниците. Но предстоят още покупки.

„Очаквам още двойно повече за облекло, за обувки, за дрехи. Помагалата още не са ни казали, униформи, и ще отидат доста, може би към 700-800“, казва Деница Ангелова, майка на първокласник.

„Аз искам мама най-много да ми купи голяма тетрадка, да си пиша в нея. А можеш ли да пишеш буквите? Мога, разбира се. А азбуката знаеш ли? Да, знам я“, казва Божидар.

Най-голямо внимание се отделя на раницата.

„Децата си избират тези, които са най-красиви, с най-красив десен. С някой техен любим герой. Набляга се върху тези с колелца, тъй като ги смятат по-скоро за интересни, пък и може да са по-удобни“, посочва Рада Манева, продавач-консултант в книжарница.

Т.нар. тролей раници варират от 50 до над 100 евро.

„Ергономичните са по 50 до 70 евро. Има вече стандартна раничка. Тя би паднала и под 50 евро. Средната цена на несесер, снабден с целия набор от неща, бих казала, е около 15 евро до 30 евро, зависи от комплекта вътре“, казва Рада Манева.

Като тегли чертата, Деница казва, че да подготвиш първокласник на днешно време и с цените в евро е усилие, в което се налага да се включват дори роднините.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    11 1 Отговор
    Кви са тия пари, да не би да става въпрос за космонавт?

    13:13 30.08.2026

  • 2 безумие

    7 2 Отговор
    нали образованието и здравеопазването се полагат по конституция ?

    Коментиран от #13

    13:16 30.08.2026

  • 3 болшевик

    11 2 Отговор
    При "лошия" социализъм когато държавата беше всичко не се даваха помощи на учениците, родителите се справяха със социалистическите заплати които вземаха.

    13:22 30.08.2026

  • 4 Коко

    11 0 Отговор
    В момента образованието е на такова ниво че децата влизат различно умни а излизат еднакви тъпи.Трябва да се направи нещо съвсем различно и ново.

    13:24 30.08.2026

  • 5 наистина ли?

    4 3 Отговор
    Деца се правят от този който може да си позволи отглеждането им. Останалите правят нещастници.

    Коментиран от #20

    13:26 30.08.2026

  • 6 Не бе нещо

    7 2 Отговор
    не сте разбрали само телефона ще му струва толкова 800 трябва да е по голям от на другите деца и по скъп разбира се.

    13:28 30.08.2026

  • 7 Исторически парк

    6 2 Отговор
    Те кола ли ще му купуват или костюм за бала

    13:30 30.08.2026

  • 8 нищо ново последните 35г.

    4 1 Отговор
    когато държавата ти е мащеха винаги е така!!! примерно на един човек му трябват 1000€ за оцеляване а държавата дава 600€… оцеляването не е нормален живот не го забравяйте!!!

    Коментиран от #12

    13:33 30.08.2026

  • 9 Гост

    6 1 Отговор
    Едно време 90-те нищо не ни даваха гавазите и станахме хора.

    13:33 30.08.2026

  • 10 Стига пропаганда

    8 0 Отговор
    Те до сега голи ли са били
    Не си ли ползват раниците и помагалата
    Затуй отглеждат престъпници невъзпитани като джукестите си майки

    Коментиран от #18

    13:34 30.08.2026

  • 11 Ким Чен Мун-чо

    2 3 Отговор
    Като не ви харесва, границите все още не съм ги затворил!

    13:36 30.08.2026

  • 12 Не ти ли е ясно че хазната е оставена пр

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "нищо ново последните 35г.":

    Празна нарочно
    Тиквите се нагушиха пепейците се напушиха

    13:36 30.08.2026

  • 13 Полагат ти се по конституция

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "безумие":

    но не са ти даденост при антисоциалната "държава".

    13:38 30.08.2026

  • 14 Бау ау

    2 1 Отговор
    Тази на фотото защо е с намордник. Да не хапе децата ли?

    13:38 30.08.2026

  • 15 Да, да,

    1 1 Отговор
    ако пък няма нищо на втория етаж може и 2500 евро да похарчиш.

    13:42 30.08.2026

  • 16 КОЛЕВ

    0 2 Отговор
    Грешка е да си пращате децата на училище. Пращайте ги у тик ток.

    13:43 30.08.2026

  • 17 оня с коня

    0 1 Отговор
    логиката предупреждава че Истинският Масраф е за Второкласник,щото тия разходи следва да се умножат ПО 2.За третокласник пък да не говорим,затова най практично е Ученикът да си повтаря Първи клас до Пълнолетие.

    13:43 30.08.2026

  • 18 Ами....

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стига пропаганда":

    джукести, оси са ги ухапали. Оня ден една ме изплаши на улицата. Мислех да й предложа да намери малко бъзак и си натърка на устните, та да й мине. Сега се чудя, що не й казах.

    Коментиран от #21

    13:46 30.08.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    Разходите са като за някогашния абитюрентски бал!

    13:48 30.08.2026

  • 20 Сигурен ли си?

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "наистина ли?":

    В Южна Корея за това се падат по 0.6 деца на жена, щото са бедни и не могат да си ги гледат.

    13:49 30.08.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами....":

    Можем да ви предложим за вашите!

    13:50 30.08.2026

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