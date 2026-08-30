Около 800 евро трябват за първокласник, държавата дава 153

И тази година държавата отпуска 153 евро и 39 цента еднократна помощ за началото на учебната година. Ще я получат родителите на ученици от първи до четвърти клас и тези – в осми клас. Заявления се подават до 15 октомври, без значение дали ученикът учи в частно или държавно училище.

До момента за новата учебна година е отпусната помощ за над 83 хиляди ученици от първи до четвърти клас и за над 13 хиляди, записани в осми, съобщи бТВ.

Подготовката на първолаците е в ход. Божидар очаква с нетърпение първия звънец след точно две седмици.

„Защото там ще уча и ще слушам госпожата“, казва Божидар Ангелов.

Майка му Деница вече е похарчила около 200 евро в книжарниците. Но предстоят още покупки.

„Очаквам още двойно повече за облекло, за обувки, за дрехи. Помагалата още не са ни казали, униформи, и ще отидат доста, може би към 700-800“, казва Деница Ангелова, майка на първокласник.

„Аз искам мама най-много да ми купи голяма тетрадка, да си пиша в нея. А можеш ли да пишеш буквите? Мога, разбира се. А азбуката знаеш ли? Да, знам я“, казва Божидар.

Най-голямо внимание се отделя на раницата.

„Децата си избират тези, които са най-красиви, с най-красив десен. С някой техен любим герой. Набляга се върху тези с колелца, тъй като ги смятат по-скоро за интересни, пък и може да са по-удобни“, посочва Рада Манева, продавач-консултант в книжарница.

Т.нар. тролей раници варират от 50 до над 100 евро.

„Ергономичните са по 50 до 70 евро. Има вече стандартна раничка. Тя би паднала и под 50 евро. Средната цена на несесер, снабден с целия набор от неща, бих казала, е около 15 евро до 30 евро, зависи от комплекта вътре“, казва Рада Манева.

Като тегли чертата, Деница казва, че да подготвиш първокласник на днешно време и с цените в евро е усилие, в което се налага да се включват дори роднините.