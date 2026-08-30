Йотова към студенти: Участвайте активно във формирането на политиките на страната

Президентът Илияна Йотова беше гост на закриването на Летния университет, организиран за 24-а година от Националното представителство на студентските съвети, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На събитието в Китен присъстваха близо 650-те студенти от 30 висши учебни заведения в цялата страна.
"Активно участвайте във формирането на политиките на държавата – още от студентската скамейка. Вие утре ще работите с тези политики, ще бъдете лидерите на България, тези, които ще създават живота на страната ни", каза Йотова.
Йотова увери НПСС и неговия председател Ангел Стойков, че винаги може да разчитат на подкрепата на президентската институция за решаването на проблемите на студентите.
„Ще помните дните на Летния университет цял живот, тук създавате приятелства. Най-важното е, че независимо от кой град и от кое висше учебно заведение сте, вие вече сте един голям екип, голям отбор“, посочи в приветствието си президентът.
Държавният глава подчерта, че в най-свързания технологичен XXI век само с един клик на телефона можем да контактуваме с всяка точка по света, но, за съжаление, ставаме все по-самотни.
„В тази самота много млади хора се подлагат на зависимости, които трудно се изкореняват. Помагайте им, защото в празнината, която се образува, се настаняват много фалшиви герои и фалшиво щастие. Прояви като Летния университет, който ви събира заедно, показва, че има и друг път. Популяризирайте го, канете младите хора, за да бъдете отбор и да си помагате“, заяви президентът.
Илияна Йотова благодари за подкрепата и присъствието на министъра на образованието и наука проф. Георги Вълчев и на министъра на спорта Енчо Керязов.
„Много преди да вземат своите решения, те трябва да ви чуят и присъствието им днес означава, че са готови на този диалог“, заяви държавният глава.
Тя благодари за присъствието и на редица народни представители, като посочи, че студентите трябва да участват с предложения в законотворчеството.
„Очакваме ви на терена на живота с всичко, което сте научили, с онова, което са ви дали вашите преподаватели, които са вашите примери. Очакваме по нов начин да гледате на стари и наследени проблеми и да ги решавате. Очакваме от вас да бъдете духът на България“, обърна се Илияна Йотова към студентите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 буркан банк идва
Коментиран от #3
12:22 30.08.2026
2 Отец Дионисий
12:23 30.08.2026
3 имало скучаещи едни 10 трилиона ойро
До коментар #1 от "буркан банк идва":нека ги подарим на крайна и сраел
12:23 30.08.2026
4 Невпечатлен
12:26 30.08.2026
5 Студентка вече отидена
- ЧЕСТИТО ИСЛАНДИЯ! - у БеГе нямаше референдум нито за натото нито за есето нито за еврето... и не е вече суверенна страна. Без хазяин не я бива.
12:28 30.08.2026
6 така, де
12:29 30.08.2026
7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
12:29 30.08.2026
8 Пак клишета
Участвайте активно и гласувайте за мен. Тетова она се изока!
12:30 30.08.2026
9 Стига бе
12:31 30.08.2026
10 Студентите
12:33 30.08.2026
11 Това И Тошо !
Тая ?
За Каква Се Взе ?
12:33 30.08.2026
12 С чужда пита... боташарки помен
Коментиран от #21
12:37 30.08.2026
13 Царица е
12:38 30.08.2026
14 хах
12:39 30.08.2026
15 Няма спор
12:40 30.08.2026
16 Перо
12:41 30.08.2026
17 Където
Коментиран от #27, #28
12:42 30.08.2026
18 иван костов
12:42 30.08.2026
19 Кочо
12:42 30.08.2026
20 Хайде Деца !
Че Нямате работа Тук !
Ние ще си Внесем !
Непалци !
12:45 30.08.2026
21 Ъъъъ незнам!
До коментар #12 от "С чужда пита... боташарки помен":Обаче на 12.09. в с. Житница ще има шумно рекламирано културно събитие: "Събор на наденицата и боба"! Сигурно ще присъства.😂
12:47 30.08.2026
22 Никой
12:49 30.08.2026
23 Точно така па.тко тъ. па!
12:51 30.08.2026
24 НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЙОТОВА
12:52 30.08.2026
25 Никой
12:53 30.08.2026
26 !!!?
12:56 30.08.2026
27 Така е
До коментар #17 от "Където":И милион и половина сънародници се подлъгаха по тия шарлатани
12:57 30.08.2026
28 !!!?
До коментар #17 от "Където":От Мистър Кеш зелените чорапи от Пиги зелената ватенка...от всекиму според възможностите, на всекиму Кеш според нуждите - това то Прогреса на партийната мажоретка !!!?
13:05 30.08.2026
29 Рундювицо ма, добре ли си?
13:08 30.08.2026
30 ЛЪЖКИНЯ
13:15 30.08.2026
31 Троян
13:16 30.08.2026
32 Я кажи сега
Коментиран от #37
13:18 30.08.2026
33 ЕДГАР КЕЙСИ
13:20 30.08.2026
34 ШЕФА
13:23 30.08.2026
35 НСО-то биха ли някой студент
13:26 30.08.2026
36 Варна
Коментиран от #38
13:27 30.08.2026
37 Пълно нищожество е тая
До коментар #32 от "Я кажи сега":Йотова ! Тръгнала със соросоидните НПО-та да се заиграва. Утре и със Светослав Малинов и със Дайнов ще се прегърне. Не е истина просто. А вчера и Станишковците в БСП я подкрепили чух. Пародия от всякъде
13:30 30.08.2026
38 Тази е жалка, щото поста ѝ не дава да е
До коментар #36 от "Варна":много вредна, за разлика от началника ѝ фюрер Муню, който е хем жалък, хем вече и много вреден!
13:34 30.08.2026
39 ДЪРЖАВАТА ВИНАГИ ИДВА СЛЕД ПОТОПА
13:37 30.08.2026
40 Йотова
13:40 30.08.2026
41 ДЪРЖАВАТА
13:40 30.08.2026
42 Дзак
13:44 30.08.2026