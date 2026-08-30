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Йотова към студенти: Участвайте активно във формирането на политиките на страната

Йотова към студенти: Участвайте активно във формирането на политиките на страната

30 Август, 2026 12:21 599 42

  • илияна йотова-
  • студенти-
  • президент

Тя благодари за присъствието и на редица народни представители, като посочи, че студентите трябва да участват с предложения в законотворчеството

Йотова към студенти: Участвайте активно във формирането на политиките на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова беше гост на закриването на Летния университет, организиран за 24-а година от Националното представителство на студентските съвети, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На събитието в Китен присъстваха близо 650-те студенти от 30 висши учебни заведения в цялата страна.

"Активно участвайте във формирането на политиките на държавата – още от студентската скамейка. Вие утре ще работите с тези политики, ще бъдете лидерите на България, тези, които ще създават живота на страната ни", каза Йотова.

Йотова увери НПСС и неговия председател Ангел Стойков, че винаги може да разчитат на подкрепата на президентската институция за решаването на проблемите на студентите.

„Ще помните дните на Летния университет цял живот, тук създавате приятелства. Най-важното е, че независимо от кой град и от кое висше учебно заведение сте, вие вече сте един голям екип, голям отбор“, посочи в приветствието си президентът.

Държавният глава подчерта, че в най-свързания технологичен XXI век само с един клик на телефона можем да контактуваме с всяка точка по света, но, за съжаление, ставаме все по-самотни.

„В тази самота много млади хора се подлагат на зависимости, които трудно се изкореняват. Помагайте им, защото в празнината, която се образува, се настаняват много фалшиви герои и фалшиво щастие. Прояви като Летния университет, който ви събира заедно, показва, че има и друг път. Популяризирайте го, канете младите хора, за да бъдете отбор и да си помагате“, заяви президентът.

Илияна Йотова благодари за подкрепата и присъствието на министъра на образованието и наука проф. Георги Вълчев и на министъра на спорта Енчо Керязов.

„Много преди да вземат своите решения, те трябва да ви чуят и присъствието им днес означава, че са готови на този диалог“, заяви държавният глава.

Тя благодари за присъствието и на редица народни представители, като посочи, че студентите трябва да участват с предложения в законотворчеството.

„Очакваме ви на терена на живота с всичко, което сте научили, с онова, което са ви дали вашите преподаватели, които са вашите примери. Очакваме по нов начин да гледате на стари и наследени проблеми и да ги решавате. Очакваме от вас да бъдете духът на България“, обърна се Илияна Йотова към студентите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 буркан банк идва

    14 4 Отговор
    Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви намерението си да използва частните спестявания на гражданите на ЕС в банкови сметки за развитие на местната икономика.

    Коментиран от #3

    12:22 30.08.2026

  • 2 Отец Дионисий

    23 2 Отговор
    Тамплиерката Йотова отлъчена от църквата еретичка развращава децата.

    12:23 30.08.2026

  • 3 имало скучаещи едни 10 трилиона ойро

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "буркан банк идва":

    нека ги подарим на крайна и сраел

    12:23 30.08.2026

  • 4 Невпечатлен

    18 2 Отговор
    Хепи соц е Йотова, пунт и пластика отвсякъде.

    12:26 30.08.2026

  • 5 Студентка вече отидена

    10 2 Отговор
    Участваме, как не участваме? - Я проверете по транспортерите колко еднопосочни билети сме си купили, а след годинки и за родителите, роднините и приятелите!

    - ЧЕСТИТО ИСЛАНДИЯ! - у БеГе нямаше референдум нито за натото нито за есето нито за еврето... и не е вече суверенна страна. Без хазяин не я бива.

    12:28 30.08.2026

  • 6 така, де

    7 1 Отговор
    Тая вече става много ! Ама, много!!!

    12:29 30.08.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    10 4 Отговор
    или поне се опитайте ама накрая румен пак направи ала бала с машините и пак ще сте никои

    12:29 30.08.2026

  • 8 Пак клишета

    18 2 Отговор
    И служебна усмивка!
    Участвайте активно и гласувайте за мен. Тетова она се изока!

    12:30 30.08.2026

  • 9 Стига бе

    10 2 Отговор
    Кака да участват като няма референдуми?

    12:31 30.08.2026

  • 10 Студентите

    11 4 Отговор
    не са като сръбските, унгарските и със сигурност не са като младите непалци! Двете дърти рунди успешно ги манипулират. Гласуват за путинистите и отиват да специализират и да работят извън бг-то. По-жалка държава няма!

    12:33 30.08.2026

  • 11 Това И Тошо !

    13 2 Отговор
    Не Го Казваше !

    Тая ?

    За Каква Се Взе ?

    12:33 30.08.2026

  • 12 С чужда пита... боташарки помен

    15 2 Отговор
    Идиотовица що не е на фестивала на пестила?

    Коментиран от #21

    12:37 30.08.2026

  • 13 Царица е

    16 3 Отговор
    на празните приказки и кухите фрази

    12:38 30.08.2026

  • 14 хах

    8 0 Отговор
    Те и тез ще избягат , на никой не му се работи за 600-1000 ойро

    12:39 30.08.2026

  • 15 Няма спор

    9 0 Отговор
    Това са бъдещите клатиурци

    12:40 30.08.2026

  • 16 Перо

    12 3 Отговор
    Активно участвайте, но в политиките на червената буржоазия и “правилния” избор за ПреЦедент на БГ! Референдуми за ЕС и НАТО не влизат в “политиката на държавата”! Тая не се ли умори да си прави ПР за сметка на данъкоплатците? От няколко месеца не се спря да ходи и по най-мижавите мероприятия за държавна сметка! Но както вървят нещата не е предвиден избор или има избор между боклуци!

    12:41 30.08.2026

  • 17 Където

    18 2 Отговор
    не я сееш , там никне ! Пременила се в отровно зелено , ухилила се и както винаги и всички от регресивните , поучава и ръси клишета без стойност !

    Коментиран от #27, #28

    12:42 30.08.2026

  • 18 иван костов

    10 3 Отговор
    Разликата между Йотова и Атанас Атанасов е единствено в габаритите!

    12:42 30.08.2026

  • 19 Кочо

    0 2 Отговор
    Нямам нищо против!!!

    12:42 30.08.2026

  • 20 Хайде Деца !

    8 0 Отговор
    Учете Английски !

    Че Нямате работа Тук !

    Ние ще си Внесем !

    Непалци !

    12:45 30.08.2026

  • 21 Ъъъъ незнам!

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "С чужда пита... боташарки помен":

    Обаче на 12.09. в с. Житница ще има шумно рекламирано културно събитие: "Събор на наденицата и боба"! Сигурно ще присъства.😂

    12:47 30.08.2026

  • 22 Никой

    6 0 Отговор
    "Очакваме ви на терена на живота..." - там успяват само калени оТ ДС комунистки...

    12:49 30.08.2026

  • 23 Точно така па.тко тъ. па!

    6 6 Отговор
    Т.е. да участват активно в политиката на урсула за унищожаването на България !

    12:51 30.08.2026

  • 24 НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЙОТОВА

    14 2 Отговор
    Тя е лъжкиня. Тамплиерка и масонка.

    12:52 30.08.2026

  • 25 Никой

    2 0 Отговор
    Успех, ама.

    12:53 30.08.2026

  • 26 !!!?

    6 2 Отговор
    А министърът на войната защо не присъства на Летния университет...той обича да ходи там където не му е работа...!???

    12:56 30.08.2026

  • 27 Така е

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Където":

    И милион и половина сънародници се подлъгаха по тия шарлатани

    12:57 30.08.2026

  • 28 !!!?

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Където":

    От Мистър Кеш зелените чорапи от Пиги зелената ватенка...от всекиму според възможностите, на всекиму Кеш според нуждите - това то Прогреса на партийната мажоретка !!!?

    13:05 30.08.2026

  • 29 Рундювицо ма, добре ли си?

    7 2 Отговор
    Студентите да си учат уроците е нужно и да си вземат изпитите а НЕ с политика да ми се цанимават. ВУЗ-овете деполитизирани трябва да са и всички НПО-та там да бъдат изчистени. Що за тъпотии дрънкаш? А?

    13:08 30.08.2026

  • 30 ЛЪЖКИНЯ

    6 2 Отговор
    Като Радев.

    13:15 30.08.2026

  • 31 Троян

    6 0 Отговор
    Те тия, 95 процента са полуграмотни другарко Йотова. Опазил ни бог, такива да управляват държавата. То висенето по дискотеките предлага възможности за придобиване на върховни управленчесси умения от диджея.

    13:16 30.08.2026

  • 32 Я кажи сега

    4 0 Отговор
    Този "Летния университет" в Китен от кой точно е финансиран? Не е ли точно от "Америка за България" и Сорос ? А? Не те ли е срам да питам ? И не са въобще 650 студентите от 30 висши учебни заведения а нещо много сериозно са те излъгали както и на Морска гара Варна с броя на випускниците от Морското. Жалка женице глупава ...

    Коментиран от #37

    13:18 30.08.2026

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ПИГИ СЕ ОПИТВА ДА "ПРИВЛЕЧЕ" (ИZЛЪЖЕ) СТУДЕНТИТЕ С ..................... "ГОЛЯМА" УСМИКА С 32 ZЪБА И ШИРОКО ОТВОРЕНИ УСТА ......................... КОЙ КАКВОТО ИМА "В ПОВЕЧЕ" ТОВА СИ ПОКАЗВА ........................ ФАКТ !

    13:20 30.08.2026

  • 34 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Ще участваме идиотова,като гласуваме нац.предателка като теб да не стане Президент,защото ти си срам и позор,а мястото ти е в затвора,за държавна измяна и предателство на България !

    13:23 30.08.2026

  • 35 НСО-то биха ли някой студент

    4 2 Отговор
    Или те там са послушни?

    13:26 30.08.2026

  • 36 Варна

    3 2 Отговор
    Тази жалка женица е най големият позор за България след карикатурата Плювню.

    Коментиран от #38

    13:27 30.08.2026

  • 37 Пълно нищожество е тая

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Я кажи сега":

    Йотова ! Тръгнала със соросоидните НПО-та да се заиграва. Утре и със Светослав Малинов и със Дайнов ще се прегърне. Не е истина просто. А вчера и Станишковците в БСП я подкрепили чух. Пародия от всякъде

    13:30 30.08.2026

  • 38 Тази е жалка, щото поста ѝ не дава да е

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Варна":

    много вредна, за разлика от началника ѝ фюрер Муню, който е хем жалък, хем вече и много вреден!

    13:34 30.08.2026

  • 39 ДЪРЖАВАТА ВИНАГИ ИДВА СЛЕД ПОТОПА

    1 2 Отговор
    ДЪРЖАВАТА ВИНАГИ ИДВА СЛЕД ПОТОПА! След война или голямо бедствие, зануляването. Става комунизъм, няма капитал. Социализъм е когато има много общ капитал. Либерализъм започва е когато елитът - високата администрация и властта на социализмът се е окопала и за да е вечна решава и взима общите капитали, чрез говорене за мързел и можене, разделяй и владей. Консерватизъм е когато забогателите олигарси на либерализмът, проповядват край на либералното - вдигат стълбата, вдигат и плахата демокрация, пак за да бъдат вечен елит. Неолиберализмът - десният либерализъм е свобода за големите пари, което води до НЕОКОНСЕРВАТИЗЪМ - което е запазване на неравенствата. След буря, ураган, пожар, война, наводнение, зануляване, всички се прегръщат забравили предразсъдъците, и високото и ниското самочувствие. Разбирайки нуждата от държавата и равенството - обединението - братството. Мисля, че в молитвата ОТЧЕ НАШ, може да се замени Отче наш с думите Свобода-Равенство-Братство, това са проявленията на Любовта която ражда истината. Думата "лукаваго" да заменим с "лъжата" ............................. Елитът който води България, и този на Русия, е издигнал консуматорството и луксът до божествена религия и олтар. Какво може да очакваме от такава постановка. Като в сериала за виното по БНТ, "гурмето е черешката смисълът на живота".. И ТОВА Е ПАРАДИГМАТА! ..................... Никога не е имало опозиция. Величие и Възраждане, и която и да било партия, са статуквото, агенти на дикта

    13:37 30.08.2026

  • 40 Йотова

    0 1 Отговор
    Борисов, къде си бе мишко, излез да се разберем като жени!!

    13:40 30.08.2026

  • 41 ДЪРЖАВАТА

    1 1 Отговор
    Елитът който води България, и този на Русия, е издигнал консуматорството и луксът до божествена религия и олтар. Какво може да очакваме от такава постановка. Като в сериала за виното по БНТ, "гурмето е черешката смисълът на живота".. И ТОВА Е ПАРАДИГМАТА! ..................... Никога не е имало опозиция. Величие и Възраждане, и която и да било партия, са статуквото, агенти на диктатурата. Има индикатори. Най силният индикатор е, че нито една партия не се бори да записва членове, и да събира членски внос - за да се развива. През 2016-2018г. БСП можеше да има 1-милион нови членове, имаше около 90-хил. Но всички са агенти на властта, статуквото, диктатурата на живковата номенклатура, БКП-ДС олигархията, едрият капитал, финансовата диктатура, сменила Москва с Вашигтон, и Маркс с Милтън Фридман. (м. фридман е любимец на путин - и солженицин му е идол)

    13:40 30.08.2026

  • 42 Дзак

    0 0 Отговор
    Танкер на хоризонта. Празен. Поне 200 м. Курс към Босфора

    13:44 30.08.2026

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