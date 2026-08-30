Пожар избухна в руска рафинерия след украинска атака с дрон

Пожар избухна в рафинерия в северозападната част на Русия, след като близо до нея се разби дрон, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Агенцията посочва, че това става на фона на засилване на кампанията от атаки на Киев срещу руски енергийни обекти, предаде БТА.

При падане на дрон е възникнал пожар близо нефтопреработвателния завод в Киришки район в Ленинградска област, съобщи в канала си в мрежата Макс губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС.

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За времето на атаката бяха свалени 62 дрона, обявената тревога над областта е отменена, допълни Дрозденко.

Ленинградска област, където се намира вторият по големина руски град Санкт Петербург, разполага с важна пристанищна инфраструктура на Балтийско море, отбелязва АФП.

Броят на жертвите при руския удар в петък вечерта по склад западно от Киев, най-смъртоносната атака до момента за тази година, нарасна до 38, като четирима души все още са в неизвестност, съобщи днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и Укринформ.

“В Село Мила в Киевска област, работата за справяне с последиците от руския удар продължава денонощно. По днешни данни ударът е причинил смъртта на 38 души, 20 са ранени, а четирима се смятат за изчезнали”, заяви Зеленски във “Фейсбук”. Той допълни, че сред ранените има две деца.

Ударът в петък вечерта по склада - според украинските официални лица за боеприпаси - предизвика внушителни експлозии и пожари, които обхванаха десетки близки домове и сгради.