Пожар избухна в руска рафинерия след украинска атака с дрон

Пожар избухна в рафинерия в северозападната част на Русия, след като близо до нея се разби дрон, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Агенцията посочва, че това става на фона на засилване на кампанията от атаки на Киев срещу руски енергийни обекти, предаде БТА.
При падане на дрон е възникнал пожар близо нефтопреработвателния завод в Киришки район в Ленинградска област, съобщи в канала си в мрежата Макс губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС.
За времето на атаката бяха свалени 62 дрона, обявената тревога над областта е отменена, допълни Дрозденко.
Ленинградска област, където се намира вторият по големина руски град Санкт Петербург, разполага с важна пристанищна инфраструктура на Балтийско море, отбелязва АФП.
Броят на жертвите при руския удар в петък вечерта по склад западно от Киев, най-смъртоносната атака до момента за тази година, нарасна до 38, като четирима души все още са в неизвестност, съобщи днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и Укринформ.
“В Село Мила в Киевска област, работата за справяне с последиците от руския удар продължава денонощно. По днешни данни ударът е причинил смъртта на 38 души, 20 са ранени, а четирима се смятат за изчезнали”, заяви Зеленски във “Фейсбук”. Той допълни, че сред ранените има две деца.
Ударът в петък вечерта по склада - според украинските официални лица за боеприпаси - предизвика внушителни експлозии и пожари, които обхванаха десетки близки домове и сгради.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #12
13:39 30.08.2026
2 ЗПК Михайловград
13:39 30.08.2026
3 Из Питере
Коментиран от #6
13:41 30.08.2026
4 Истината
В това време ние затъваме все повече в нацисткия съюз и отиваме към пълен държавен фалит.
Коментиран от #9
13:41 30.08.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
0,0.
Коментиран от #13
13:41 30.08.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Из Питере":Вярвай Си, хахаха
13:42 30.08.2026
7 Сега Дрозденко ще връща активи на Путин,
13:42 30.08.2026
8 Шопо
13:44 30.08.2026
9 Извинете, темата за Исландия
До коментар #4 от "Истината":не е тук.
Къде ви сърби?
13:44 30.08.2026
10 ФАКТ
Коментиран от #15
13:46 30.08.2026
11 предстои У Ж А С
13:46 30.08.2026
12 ФАКТ
До коментар #1 от "ЗЕЛЕНСКИ":САЩ и Англия казват на малкия кремълски многоход какво не може да цели в Украйна. Иначе му казаха че ще влязат в Русия и ще обезглавят ръководството й както в Иран. Затова Путлер е многоходов.
Лавров цяло лято виеше, че западът ги заплашвал с убийство.
13:47 30.08.2026
13 Путин
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сорос ни забрани да ги целим. Целим бензиностанции, иначе ще влязат в Москва със самолети и ще обезглавят ръководството на Русия. Като в Иран.
13:50 30.08.2026
14 Иначе казано
13:51 30.08.2026
15 Жеков
До коментар #10 от "ФАКТ":Но няма да цели. Пуска партвнки да види реакцията на запада. Мил му е живота и затова няма да пипне нищо западно в Украйна.
13:51 30.08.2026
16 Пич
Чекай да видиш, какво ще стане довечера.....
13:54 30.08.2026