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Пожар избухна в руска рафинерия след украинска атака с дрон
  Тема: Украйна

Пожар избухна в руска рафинерия след украинска атака с дрон

30 Август, 2026 13:38 454 16

  • украйна-
  • рафинерия-
  • петрол-
  • русия-
  • ленинградска област

Ленинградска област, където се намира вторият по големина руски град Санкт Петербург, разполага с важна пристанищна инфраструктура на Балтийско море

Пожар избухна в руска рафинерия след украинска атака с дрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в рафинерия в северозападната част на Русия, след като близо до нея се разби дрон, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Агенцията посочва, че това става на фона на засилване на кампанията от атаки на Киев срещу руски енергийни обекти, предаде БТА.

При падане на дрон е възникнал пожар близо нефтопреработвателния завод в Киришки район в Ленинградска област, съобщи в канала си в мрежата Макс губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС.

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За времето на атаката бяха свалени 62 дрона, обявената тревога над областта е отменена, допълни Дрозденко.

Ленинградска област, където се намира вторият по големина руски град Санкт Петербург, разполага с важна пристанищна инфраструктура на Балтийско море, отбелязва АФП.

Броят на жертвите при руския удар в петък вечерта по склад западно от Киев, най-смъртоносната атака до момента за тази година, нарасна до 38, като четирима души все още са в неизвестност, съобщи днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и Укринформ.

“В Село Мила в Киевска област, работата за справяне с последиците от руския удар продължава денонощно. По днешни данни ударът е причинил смъртта на 38 души, 20 са ранени, а четирима се смятат за изчезнали”, заяви Зеленски във “Фейсбук”. Той допълни, че сред ранените има две деца.

Ударът в петък вечерта по склада - според украинските официални лица за боеприпаси - предизвика внушителни експлозии и пожари, които обхванаха десетки близки домове и сгради.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕЛЕНСКИ

    4 6 Отговор
    Пак побеждава у нета.

    Коментиран от #12

    13:39 30.08.2026

  • 2 ЗПК Михайловград

    8 2 Отговор
    Тия Русия са по-зле и от територията.

    13:39 30.08.2026

  • 3 Из Питере

    6 4 Отговор
    Питер е в пламъци,гори като бала сено,хората бягат писъци от ужаса

    Коментиран от #6

    13:41 30.08.2026

  • 4 Истината

    6 6 Отговор
    Исландия отхвърли на референдум присъединяването към ЕС.

    В това време ние затъваме все повече в нацисткия съюз и отиваме към пълен държавен фалит.

    Коментиран от #9

    13:41 30.08.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор
    А колко укрорафинерии вообще работят?
    0,0.

    Коментиран от #13

    13:41 30.08.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Из Питере":

    Вярвай Си, хахаха

    13:42 30.08.2026

  • 7 Сега Дрозденко ще връща активи на Путин,

    4 1 Отговор
    че не е опазил завода.

    13:42 30.08.2026

  • 8 Шопо

    5 7 Отговор
    Руся е победена, дори и агент Краснов не може да им помогне.

    13:44 30.08.2026

  • 9 Извинете, темата за Исландия

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    не е тук.
    Къде ви сърби?

    13:44 30.08.2026

  • 10 ФАКТ

    2 2 Отговор
    Птулер тази седмица "заплаши" Англия, че ще започне да цели военните й заводи в Украйна. Що за военна стратегия е това, копейки? 2 млн жертви на вятъра. За страхливия, крадлив многоход.

    Коментиран от #15

    13:46 30.08.2026

  • 11 предстои У Ж А С

    4 1 Отговор
    30.08.2026. В сводке Минобороны РФ дословно сказано следующее: «В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России».

    13:46 30.08.2026

  • 12 ФАКТ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "ЗЕЛЕНСКИ":

    САЩ и Англия казват на малкия кремълски многоход какво не може да цели в Украйна. Иначе му казаха че ще влязат в Русия и ще обезглавят ръководството й както в Иран. Затова Путлер е многоходов.
    Лавров цяло лято виеше, че западът ги заплашвал с убийство.

    13:47 30.08.2026

  • 13 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сорос ни забрани да ги целим. Целим бензиностанции, иначе ще влязат в Москва със самолети и ще обезглавят ръководството на Русия. Като в Иран.

    13:50 30.08.2026

  • 14 Иначе казано

    1 1 Отговор
    САЩ загубиха войните си срещу Русия и Иран. Останалото са лъжи и пропаганда.

    13:51 30.08.2026

  • 15 Жеков

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Но няма да цели. Пуска партвнки да види реакцията на запада. Мил му е живота и затова няма да пипне нищо западно в Украйна.

    13:51 30.08.2026

  • 16 Пич

    0 0 Отговор
    Чекай, чекай........
    Чекай да видиш, какво ще стане довечера.....

    13:54 30.08.2026

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