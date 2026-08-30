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Мъж загина, други 4 са ранени в катастрофа край Асеновград

Мъж загина, други 4 са ранени в катастрофа край Асеновград

30 Август, 2026 09:49 849 6

  • катастрофа-
  • козаново-
  • патриарх евтимово

Образувано е досъдебно производство

Мъж загина, други 4 са ранени в катастрофа край Асеновград - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал и четирима са ранени при челен сблъсък между асеновградските села Козаново и Патриарх Евтимово, съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив.

Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден на тел. 112 половин час след полунощ днес. При все още неизяснени обстоятелства са се ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите, на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник.

Спешна медицинска помощ се оказва и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено. Образувано е досъдебно производство по случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    9 0 Отговор
    Изисква се огромен талант , единствените две коли които се движат по този път да се ударят челно

    Коментиран от #2

    09:57 30.08.2026

  • 2 Хипотетично

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Ако пътят е стеснен от храсти или има ями от двете му страни, разминаването (при несъобразена с пътната обстановка скорост (22год.)) е проблемно.

    Коментиран от #3, #6

    10:05 30.08.2026

  • 3 МИ ТО В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    ИМА ЛИ СЕЛСКИ ПЪТ БЕЗ ДУПКИ И ХРАСТИ. ПАРИ СЕ ДАВАТ СААМО ЗА ТУРЦИ И ПОМАЦИ ПО КРДЖАЛИ И СМАЛЯН......

    Коментиран от #5

    10:07 30.08.2026

  • 4 Чудо голямо ...

    6 0 Отговор
    Ченгета нямало ли е че и те да паркират в насрещнотото през ноща.. и напречно?

    10:12 30.08.2026

  • 5 Прокопи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "МИ ТО В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ":

    Пътя там е прекрасен, лошо е задкормилното устройство!

    10:28 30.08.2026

  • 6 Простият

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Пак храсти и ями виновни били, а задкормилното устройство чисто, като светена вода ненапитач. Като си знаеш пътя, определяш си скороста, като не го знаеш - пак така, ама всички вече разчитат на изкуствения интелект и затова естествения закърнява. Ама аз съм прозд и движа само с каруцата пу черните пътища и затуй съм оцелял досега.

    10:36 30.08.2026

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