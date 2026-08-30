Мъж загина, други 4 са ранени в катастрофа край Асеновград

Един човек е загинал и четирима са ранени при челен сблъсък между асеновградските села Козаново и Патриарх Евтимово, съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив.
Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден на тел. 112 половин час след полунощ днес. При все още неизяснени обстоятелства са се ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите, на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник.
Спешна медицинска помощ се оказва и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено. Образувано е досъдебно производство по случая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #2
09:57 30.08.2026
2 Хипотетично
До коментар #1 от "Тик-Ток":Ако пътят е стеснен от храсти или има ями от двете му страни, разминаването (при несъобразена с пътната обстановка скорост (22год.)) е проблемно.
Коментиран от #3, #6
10:05 30.08.2026
3 МИ ТО В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Хипотетично":ИМА ЛИ СЕЛСКИ ПЪТ БЕЗ ДУПКИ И ХРАСТИ. ПАРИ СЕ ДАВАТ СААМО ЗА ТУРЦИ И ПОМАЦИ ПО КРДЖАЛИ И СМАЛЯН......
Коментиран от #5
10:07 30.08.2026
4 Чудо голямо ...
10:12 30.08.2026
5 Прокопи
До коментар #3 от "МИ ТО В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ":Пътя там е прекрасен, лошо е задкормилното устройство!
10:28 30.08.2026
6 Простият
До коментар #2 от "Хипотетично":Пак храсти и ями виновни били, а задкормилното устройство чисто, като светена вода ненапитач. Като си знаеш пътя, определяш си скороста, като не го знаеш - пак така, ама всички вече разчитат на изкуствения интелект и затова естествения закърнява. Ама аз съм прозд и движа само с каруцата пу черните пътища и затуй съм оцелял досега.
10:36 30.08.2026