Всеки народ с героите си

Винаги досега, когато се спретваше специално мероприятие, нещата бяха издържани. Донякъде издържани. Преди време лично съм виждал как Манол Глишев, ескортиран от двама полицаи, се навря в протест, който определено искаше да провокира, хвърли се на земята и започна да вие като карпатски вълк. Картинката бе жалка. Голям човек, а рита в прахоляка като дете. Ще каже човек, че е епилептик.
Сигурен съм, че 99% от вас биха се срамували да направят такъв пърформанс, но той си е еднопроцентник. Детайлът, който ме впечатли, беше, че когато еднопроцентникът се хвърли на тротоара, полицаите го заградиха и не дадоха на никого да го докосне. Нито да му подаде ръка. Нито да го изправи. За някого той беше необходим свит и скимтящ върху плочките. Всъщност тогава полицаите бяха там, за да опазят картинката. Да не вземе някой бабаит да го хване през кръста и да го изправи, че тогава циркът отива по дяволите.
За сметка на това поне десетина фоторепортери се спуснаха да снимат. За тридесет секунди сигурно се извъртяха поне сто кадъра. После еднопроцентникът се изправи, оттупа се и бързо се измете, пак под конвоя на полицаите. Но Манол си е пич просто стилът му е нпо ърбън глистстайл. За мен и още петдесетина човека очевидци ситуацията беше пределно ясна. За останалите шест и половина милиона българи – не.
Така се създават внушения. Така се измества фокус от събитие. Това са дребни, нахални но и работещи медийни хватки.
Със струмянската активистка, учтиво наричана обществена журналистка (имам един приятел, който пита дали може да се нарече обществен хирург, защото си е цвъкал пъпки с безопасна игла в банята?), положението е същото, само дето нямаше двама полицаи, които да я вардят, а такива, коиито я разкараха. Какво да се прави, вече полицията не е на правилната страна на историята. Лоша полиция!
Разбира се, жената не може да се нарече чак толкова виновна, че е без документи. Разбираемо е. Всички ходим от време на време без документи. Проблемът не е и в това, че се е навряла в правителствен кортеж… Тук ще кажете, че правителството е длъжно да бъде досегаемо. Тоя на къв се прави!? Нали е част от народа? Нали са избрани да служат? Нали, нали, нали? Ами не е така! Никъде по света не е така. Не, че тука сме много света, ама и при нас не е така. Опитайте се да доближите американския президент и Сикрет Сървис ще ви счупи ръцете още преди да сте се опомнили. После ще ви съдят и ще ви осъдят. Опитайте да доближите когото и да било, където и да било по света просто така и само гледайте. Папата се опитайте да доближите и ще ви лекуват в луксозна римска болница поне две седмици. Но и това не е проблем за тревога. Всеки може да се окаже на място, на което не бива. И трябва внимателно да се изведе оттам. НО АКО НЕ ИСКА?
Проблемът идва от провокацията. Казано на висш журналистически език – Обществената журналистка е включила на режим активно мероприятие. Вряла се е там, където не може по начин, който не бива и не е искала да се махне. Оставете документите и ботушите. Че имат право да я задържат – имат. Мен са ме влачили до районното, защото съм бил без документи, и съм си понасял неудобствата. Дори без да се дървя, съм ходил в полицията, защото така трябва.
Освен това не става въпрос дали харесваш провштелството, Радев или която и да е политическа сила. Въпросът е, че когато си някъде с цел и си недобре прикрито специално мероприятие, трябва да имаш куража да си носиш последствията или поне да се държиш достойно. Иначе излагаш и себе си, и каузата си. Майната им на парите, въпреки, че имам догатки, че Сорос обича жалкарите.
Колкото до полицаите как е трябвало да постъпят – оставям на полицаите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
18:08 29.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дзак
18:11 29.08.2026
4 Гост
18:13 29.08.2026
5 Анонимен
18:13 29.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Изглежда от НСДАП
18:14 29.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Картофски, Апостолов и този
18:26 29.08.2026
10 Пешо от панелката
18:27 29.08.2026
11 Клета България
До коментар #2 от "Хаха хаха ха":Тежко ни, ако всичките генерали са страхливци като Радев!
18:28 29.08.2026
12 емблематично
18:30 29.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
18:34 29.08.2026
18 Иво
Коментиран от #36
18:38 29.08.2026
19 ужас
До коментар #13 от "осраински":Днес руски търговски кораби са преминали Ламанш, екскортирани от 2 бойни кораба. По стар морски обичай английските моряци са изпълнили "Заа пО..чест". Хубаво е традициите да се спазват, особено от монархиите, защото в противен случай може да се превърнат в Републики.
Коментиран от #60
18:39 29.08.2026
20 Наблюдател
-За мен истинският неутрален журналист го асоциирам винаги с името Йордан Йотовски.
Коментиран от #25
18:40 29.08.2026
21 !!!?
Ама че лицемери бе...и за капак все Сорос им се привижда в тинята на Струмяни !!!?
Коментиран от #33
18:40 29.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Попов
За една биричка и мекички от мама, Емко е готов да напише всичко.
18:40 29.08.2026
24 Име
Коментиран от #30
18:41 29.08.2026
25 Никога не е късно да се продадеш
До коментар #20 от "Наблюдател":и станеш за резил!
18:42 29.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Като
До коментар #13 от "осраински":им знам колите, телевизорите, телефоните, компютрите хич не се притеснявам
18:42 29.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
До коментар #24 от "Име":Може да иска да ги предизвиква човека. Не можем да му помогнем!
Коментиран от #35
18:43 29.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Отврат
18:46 29.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Прогресивни съветски шарлатани !
Колко за жалки в напъните си да представят Гергана за провокатор. Активирали са всички продажни мисирки, които също нямат нищо общо с журналистиката.
Освен това Гергана никъде не е казвала, че е журналист. Казвала е, че има страница в социалните медии, където разкрива безобразията на Общината и властта.
18:47 29.08.2026
35 Факт
До коментар #30 от "Анонимен":Не го съдете. Компенсира младежкия романтизъм със култ към силата и мъжествеността!
18:47 29.08.2026
36 А ти правиш ли разлика между журналист и
До коментар #18 от "Иво":мебелист? Щото шефа му на тоя списвач Мартин Богранов-Картофски е второто, а не първото, при това неуспял мебелист.
18:47 29.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Реалност
В паниката си зеленочорапестите от НСО и милиционерите от МВР са решили да попречат това да се случи, за да не се развали PR театърът на Радев, който струва десетки пъти повече от предвидените помощи за Струмица, и са действали както могат най-добре.
Със сила!
Действали са със сила, защото на всички ни е ясно, че те не умеят да действат с интелект.
Ако можеха с интелект, Радев щеше да допусне Гергана най-отпред и щеше да отговори на всичките ѝ въпроси пред камерите. Това обаче е нямало как да стане, защото всички знаем, че Радев умее да говори само в контролирана среда! Радев е един страхливец, женерал !
Коментиран от #44
18:51 29.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 !!!?
До коментар #33 от "айсиктиир":Да си озапти гавазите и да не търсят "заглушителя" на Мистър Кеш в селото на Гергана...!
18:52 29.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 уфф
Коментиран от #48
18:57 29.08.2026
47 не си наясно приятел
До коментар #42 от "Е тази Гергана":Като не е журналист да е стояла при гражданите с които разговаряше Радев и да си зададе въпросите. Тя е искала да се намърда при журналистите. Не става така, трябва да има карта за журналист.
Коментиран от #51
19:00 29.08.2026
48 Взел е кеша от Копринката и е седнал
До коментар #46 от "уфф":да се почерпи докато пише пасквиал в защита на Крадев.
19:01 29.08.2026
49 Кажи честно ... 🤣
До коментар #44 от "11111":Ами да, къде без Сорос. 🤣🤣🤣
Даже звучи много правдоподобно, Сорос е предизвикал наводнението, за да може спасителя Радев да отиде да помага с "Грижа за хората" и хоп, капана щраква. 🤣🤣🤣
А Гергана 3 дена рина калта бадева докато чака Мунча за сценката.
19:01 29.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 прЕАтел, тя Гергана нали не е гражданка
До коментар #47 от "не си наясно приятел":и е нямалко кошара за селяните от селото. Язък!
19:02 29.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зеления
19:05 29.08.2026
54 !!!?
До коментар #39 от "1234":Кеша е отишъл сам в селото на Гергана с намерението да общува с Народа...каква "забранена зона" за жителите на селото бе !???
19:08 29.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 имил гьотоф
19:20 29.08.2026
59 Иван 1
19:20 29.08.2026
60 Дзак
До коментар #19 от "ужас":Тука си гледаме нашето море! Руснаците се грижат за тяхното.
19:22 29.08.2026
61 Манол глишев е
19:24 29.08.2026
62 Ми не е така
19:25 29.08.2026
63 Радеф..
19:26 29.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Вряла се е там, вика тоя
19:28 29.08.2026
66 !!!?
19:29 29.08.2026
67 Алйооооо кви ги говориш бре?
19:31 29.08.2026
68 Явно
19:35 29.08.2026
69 Малко се съмнявам убачииии
Коментиран от #71
19:38 29.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 И аз се зачудих имаше там един олигарх
До коментар #69 от "Малко се съмнявам убачииии":с много тежка охрана. Него и охраната му провериха ли ги кои са и какви са, щото ми изглеждат на лица, котио тормозят цяла България.
19:41 29.08.2026
72 Въпрос
19:42 29.08.2026
73 Значи вика тоя
Коментиран от #75
19:42 29.08.2026
74 1488
Но за разлика от Христо Стоичков, най-известния българин през 20 век в цивилизования свят, Емил Йотовски драска долнопробности в още по-долен и никомуизвестен сайт, живеещ от пенсията на майка си.
19:43 29.08.2026
75 Много ми е интересно шефът му
До коментар #73 от "Значи вика тоя":Карбовки кога, къде и каква журналистика е завършил.
19:44 29.08.2026
76 ?????
"(имам един приятел, който пита дали може да се нарече обществен хирург, защото си е цвъкал пъпки с безопасна игла в банята?)"
Тва май е най=добрия коментар за вчерашната случка.
19:45 29.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.