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Всеки народ с героите си

Всеки народ с героите си

29 Август, 2026 18:05 1 454 77

  • народ-
  • герои-
  • протести-
  • румен радев

Проблемът идва от провокацията. Казано на висш журналистически език – Обществената журналистка е включила на режим активно мероприятие

Всеки народ с героите си - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Винаги досега, когато се спретваше специално мероприятие, нещата бяха издържани. Донякъде издържани. Преди време лично съм виждал как Манол Глишев, ескортиран от двама полицаи, се навря в протест, който определено искаше да провокира, хвърли се на земята и започна да вие като карпатски вълк. Картинката бе жалка. Голям човек, а рита в прахоляка като дете. Ще каже човек, че е епилептик.

Сигурен съм, че 99% от вас биха се срамували да направят такъв пърформанс, но той си е еднопроцентник. Детайлът, който ме впечатли, беше, че когато еднопроцентникът се хвърли на тротоара, полицаите го заградиха и не дадоха на никого да го докосне. Нито да му подаде ръка. Нито да го изправи. За някого той беше необходим свит и скимтящ върху плочките. Всъщност тогава полицаите бяха там, за да опазят картинката. Да не вземе някой бабаит да го хване през кръста и да го изправи, че тогава циркът отива по дяволите.

За сметка на това поне десетина фоторепортери се спуснаха да снимат. За тридесет секунди сигурно се извъртяха поне сто кадъра. После еднопроцентникът се изправи, оттупа се и бързо се измете, пак под конвоя на полицаите. Но Манол си е пич просто стилът му е нпо ърбън глистстайл. За мен и още петдесетина човека очевидци ситуацията беше пределно ясна. За останалите шест и половина милиона българи – не.

Така се създават внушения. Така се измества фокус от събитие. Това са дребни, нахални но и работещи медийни хватки.

Със струмянската активистка, учтиво наричана обществена журналистка (имам един приятел, който пита дали може да се нарече обществен хирург, защото си е цвъкал пъпки с безопасна игла в банята?), положението е същото, само дето нямаше двама полицаи, които да я вардят, а такива, коиито я разкараха. Какво да се прави, вече полицията не е на правилната страна на историята. Лоша полиция!

Разбира се, жената не може да се нарече чак толкова виновна, че е без документи. Разбираемо е. Всички ходим от време на време без документи. Проблемът не е и в това, че се е навряла в правителствен кортеж… Тук ще кажете, че правителството е длъжно да бъде досегаемо. Тоя на къв се прави!? Нали е част от народа? Нали са избрани да служат? Нали, нали, нали? Ами не е така! Никъде по света не е така. Не, че тука сме много света, ама и при нас не е така. Опитайте се да доближите американския президент и Сикрет Сървис ще ви счупи ръцете още преди да сте се опомнили. После ще ви съдят и ще ви осъдят. Опитайте да доближите когото и да било, където и да било по света просто така и само гледайте. Папата се опитайте да доближите и ще ви лекуват в луксозна римска болница поне две седмици. Но и това не е проблем за тревога. Всеки може да се окаже на място, на което не бива. И трябва внимателно да се изведе оттам. НО АКО НЕ ИСКА?

Проблемът идва от провокацията. Казано на висш журналистически език – Обществената журналистка е включила на режим активно мероприятие. Вряла се е там, където не може по начин, който не бива и не е искала да се махне. Оставете документите и ботушите. Че имат право да я задържат – имат. Мен са ме влачили до районното, защото съм бил без документи, и съм си понасял неудобствата. Дори без да се дървя, съм ходил в полицията, защото така трябва.

Освен това не става въпрос дали харесваш провштелството, Радев или която и да е политическа сила. Въпросът е, че когато си някъде с цел и си недобре прикрито специално мероприятие, трябва да имаш куража да си носиш последствията или поне да се държиш достойно. Иначе излагаш и себе си, и каузата си. Майната им на парите, въпреки, че имам догатки, че Сорос обича жалкарите.

Колкото до полицаите как е трябвало да постъпят – оставям на полицаите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    44 15 Отговор
    Важното е ти от кои си!

    18:08 29.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    4 29 Отговор
    Рибарите излязоха в морето. Лодката пропада зад вълните. Едно малко обичайно геройство. И индикация че бурята приключи. Остава да утихне морето.

    18:11 29.08.2026

  • 4 Гост

    17 43 Отговор
    Тоя Струмянски ...индил къде е журналист? Палка ...тзадзе не е ли имало за нея? Или размера не е съвпадал? Лузъри бедни, Т2 и в Аляска, да ви ... и бедните ..екадърници!!!

    18:13 29.08.2026

  • 5 Анонимен

    34 44 Отговор
    Няма какво да се добави, това е самата истина!

    18:13 29.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Изглежда от НСДАП

    34 2 Отговор
    Щом Цецерон е съставки съветник, нещата са ясни: ще очакваме евентуален самолет да ни падне върху главите!

    18:14 29.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Картофски, Апостолов и този

    43 19 Отговор
    явно са купени от Копринката.

    18:26 29.08.2026

  • 10 Пешо от панелката

    36 2 Отговор
    Пише се догаДка, драги ми списвателю!

    18:27 29.08.2026

  • 11 Клета България

    43 14 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха хаха ха":

    Тежко ни, ако всичките генерали са страхливци като Радев!

    18:28 29.08.2026

  • 12 емблематично

    37 12 Отговор
    Статията демонстрира типичен метод за осъществяване на внушения.

    18:30 29.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    30 7 Отговор
    Нямаме претенции. Ако Емо иска да влиза в нечия мъжка баня, вероятно може да се обърне към някого!

    18:34 29.08.2026

  • 18 Иво

    10 30 Отговор
    Ти правиш ли разлика между журналист и инфлуенсър? А тази самозвана селска тетка не е арестувана заради журналистическите й публикации (Пази, Боже!), а заради отказ да представи документ за самоличност на органите на реда.

    Коментиран от #36

    18:38 29.08.2026

  • 19 ужас

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "осраински":

    Днес руски търговски кораби са преминали Ламанш, екскортирани от 2 бойни кораба. По стар морски обичай английските моряци са изпълнили "Заа пО..чест". Хубаво е традициите да се спазват, особено от монархиите, защото в противен случай може да се превърнат в Републики.

    Коментиран от #60

    18:39 29.08.2026

  • 20 Наблюдател

    8 21 Отговор
    Няма да спирам да го повтарям:
    -За мен истинският неутрален журналист го асоциирам винаги с името Йордан Йотовски.

    Коментиран от #25

    18:40 29.08.2026

  • 21 !!!?

    27 8 Отговор
    Кое е провокацията, кое е активното мероприятие...че Кеша се е дотътрил в селото на Гергана за да си прави селфи с Кохортата мастити дерибей или самата Гергана, която от първия ден на бедствието рине калта от къщите на съселяните си, а гавазите на Мистър Кеш я преджобват за документи за самоличност, прически й да си продължи работата ???!
    Ама че лицемери бе...и за капак все Сорос им се привижда в тинята на Струмяни !!!?

    Коментиран от #33

    18:40 29.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Попов

    26 8 Отговор
    Чак до Емко ли допряха крадевите, да му чисти ocpa ...я Zag.ик ? 🤣🤣🤣
    За една биричка и мекички от мама, Емко е готов да напише всичко.

    18:40 29.08.2026

  • 24 Име

    6 8 Отговор
    "имам един приятел, който пита дали може да се нарече обществен хирург, защото си е цвъкал пъпки с безопасна игла в банята?" Не сме приятели. Имаше петно от регенерерала кожа и папилом разряняван от плувните очила. Премахна ги с мазило. Мислих, че Емо се ограничава да брои мастурбации.

    Коментиран от #30

    18:41 29.08.2026

  • 25 Никога не е късно да се продадеш

    22 4 Отговор

    До коментар #20 от "Наблюдател":

    и станеш за резил!

    18:42 29.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Като

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "осраински":

    им знам колите, телевизорите, телефоните, компютрите хич не се притеснявам

    18:42 29.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Име":

    Може да иска да ги предизвиква човека. Не можем да му помогнем!

    Коментиран от #35

    18:43 29.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Отврат

    8 18 Отговор
    Евтиният ппейски парцал преигра с театрото и си го получи!

    18:46 29.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Прогресивни съветски шарлатани !

    22 7 Отговор
    😂😂
    Колко за жалки в напъните си да представят Гергана за провокатор. Активирали са всички продажни мисирки, които също нямат нищо общо с журналистиката.
    Освен това Гергана никъде не е казвала, че е журналист. Казвала е, че има страница в социалните медии, където разкрива безобразията на Общината и властта.

    18:47 29.08.2026

  • 35 Факт

    13 4 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Не го съдете. Компенсира младежкия романтизъм със култ към силата и мъжествеността!

    18:47 29.08.2026

  • 36 А ти правиш ли разлика между журналист и

    23 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иво":

    мебелист? Щото шефа му на тоя списвач Мартин Богранов-Картофски е второто, а не първото, при това неуспял мебелист.

    18:47 29.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Реалност

    21 7 Отговор
    Най-вероятно Гергана Петрова е искала да снима Радев и да му зададе някой по-остър въпрос.
    В паниката си зеленочорапестите от НСО и милиционерите от МВР са решили да попречат това да се случи, за да не се развали PR театърът на Радев, който струва десетки пъти повече от предвидените помощи за Струмица, и са действали както могат най-добре.
    Със сила!
    Действали са със сила, защото на всички ни е ясно, че те не умеят да действат с интелект.
    Ако можеха с интелект, Радев щеше да допусне Гергана най-отпред и щеше да отговори на всичките ѝ въпроси пред камерите. Това обаче е нямало как да стане, защото всички знаем, че Радев умее да говори само в контролирана среда! Радев е един страхливец, женерал !

    Коментиран от #44

    18:51 29.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 !!!?

    18 5 Отговор

    До коментар #33 от "айсиктиир":

    Да си озапти гавазите и да не търсят "заглушителя" на Мистър Кеш в селото на Гергана...!

    18:52 29.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 уфф

    13 0 Отговор
    много правописни грашки бее

    Коментиран от #48

    18:57 29.08.2026

  • 47 не си наясно приятел

    7 18 Отговор

    До коментар #42 от "Е тази Гергана":

    Като не е журналист да е стояла при гражданите с които разговаряше Радев и да си зададе въпросите. Тя е искала да се намърда при журналистите. Не става така, трябва да има карта за журналист.

    Коментиран от #51

    19:00 29.08.2026

  • 48 Взел е кеша от Копринката и е седнал

    18 5 Отговор

    До коментар #46 от "уфф":

    да се почерпи докато пише пасквиал в защита на Крадев.

    19:01 29.08.2026

  • 49 Кажи честно ... 🤣

    18 3 Отговор

    До коментар #44 от "11111":

    Ами да, къде без Сорос. 🤣🤣🤣
    Даже звучи много правдоподобно, Сорос е предизвикал наводнението, за да може спасителя Радев да отиде да помага с "Грижа за хората" и хоп, капана щраква. 🤣🤣🤣
    А Гергана 3 дена рина калта бадева докато чака Мунча за сценката.

    19:01 29.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 прЕАтел, тя Гергана нали не е гражданка

    19 0 Отговор

    До коментар #47 от "не си наясно приятел":

    и е нямалко кошара за селяните от селото. Язък!

    19:02 29.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зеления

    5 20 Отговор
    Браво за статията !

    19:05 29.08.2026

  • 54 !!!?

    18 5 Отговор

    До коментар #39 от "1234":

    Кеша е отишъл сам в селото на Гергана с намерението да общува с Народа...каква "забранена зона" за жителите на селото бе !???

    19:08 29.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 имил гьотоф

    13 2 Отговор
    абе гьот сам си

    19:20 29.08.2026

  • 59 Иван 1

    4 15 Отговор
    Браво за статията всички разбраха за мероприятието,жалко за момата но така се прави в онези държави на които подражаваме.

    19:20 29.08.2026

  • 60 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "ужас":

    Тука си гледаме нашето море! Руснаците се грижат за тяхното.

    19:22 29.08.2026

  • 61 Манол глишев е

    4 1 Отговор
    пич.. и би те наврял в на кучето...., руски г....ник.

    19:24 29.08.2026

  • 62 Ми не е така

    13 0 Отговор
    Преценя се реалният риск и нуждата от физическа намеса. Как така само защото бил някакъв си ще малтретираш всички които си решиш наоколо ? Как решиха да питам че жената е рисков и живитозастрашаващ за Радев фактор? Това са пълни глупости и охраната много добре го знаят

    19:25 29.08.2026

  • 63 Радеф..

    13 0 Отговор
    Ако така ловяхте и олигархията грешка нямаше да имате...

    19:26 29.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Вряла се е там, вика тоя

    10 0 Отговор
    Щото от пресцентъра на МС сигурно са и казали че Радев пътува и е включила на режим активно мероприятие...... Абе я у лево .....

    19:28 29.08.2026

  • 66 !!!?

    10 0 Отговор
    Сега ще се заредят всички тунеядци, декаденти и дерибей да описват Мистър Боташ като жертва на провокация, активно мероприятие и засада в калта на Струмяни...а Деси ще му раните върже и потно му чело забърше !!!?

    19:29 29.08.2026

  • 67 Алйооооо кви ги говориш бре?

    3 9 Отговор
    ( Опитайте се да доближите американския президент и Сикрет Сървис ще ви счупи ръцете още преди да сте се опомнили....) ами то сигурно в САЩ там журналистите все гипсирани ходят ..

    19:31 29.08.2026

  • 68 Явно

    12 0 Отговор
    мистър Кеш е поразкешил леко при гладните "независими" жyр...глиcти.

    19:35 29.08.2026

  • 69 Малко се съмнявам убачииии

    9 0 Отговор
    Радев да си е носил личната карта. Някой проверил ли го е щото е много съмнителен впрочем. Дига юмруци и заплшва

    Коментиран от #71

    19:38 29.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 И аз се зачудих имаше там един олигарх

    9 0 Отговор

    До коментар #69 от "Малко се съмнявам убачииии":

    с много тежка охрана. Него и охраната му провериха ли ги кои са и какви са, щото ми изглеждат на лица, котио тормозят цяла България.

    19:41 29.08.2026

  • 72 Въпрос

    5 0 Отговор
    Абе, хола! Тази нагла и мазна мутрла на снимката не ви ли прилича на "прогресивен" орангутан?! Да прощават приматите, че ги приравнявам с това нагло и грозно нищожество!

    19:42 29.08.2026

  • 73 Значи вика тоя

    6 0 Отговор
    Че всички до един журналисти, журналистика са завършили ? Верно ли бре? Не думай ...

    Коментиран от #75

    19:42 29.08.2026

  • 74 1488

    4 0 Отговор
    Емил Йотовски. Човек с изтънчен ум, прекрасен изказ и фино чувство за хумор.

    Но за разлика от Христо Стоичков, най-известния българин през 20 век в цивилизования свят, Емил Йотовски драска долнопробности в още по-долен и никомуизвестен сайт, живеещ от пенсията на майка си.

    19:43 29.08.2026

  • 75 Много ми е интересно шефът му

    6 0 Отговор

    До коментар #73 от "Значи вика тоя":

    Карбовки кога, къде и каква журналистика е завършил.

    19:44 29.08.2026

  • 76 ?????

    1 4 Отговор
    Ха ха.
    "(имам един приятел, който пита дали може да се нарече обществен хирург, защото си е цвъкал пъпки с безопасна игла в банята?)"
    Тва май е най=добрия коментар за вчерашната случка.

    19:45 29.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.