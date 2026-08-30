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НАП: Нарушения при 1/3 от проверките

НАП: Нарушения при 1/3 от проверките

30 Август, 2026 11:09 798 16

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Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро

НАП: Нарушения при 1/3 от проверките - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В около една трета от проверените обекти по българското Черноморие са установени нарушения. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на НАП Христо Марков в ефира на „Събуди се“ по Нова тв.

По думите му резултатите показват проблеми с фискалната дисциплина. „НАП се опита с по-малко ресурс да постигне по-голям ефект“, посочи Марков.

Той обясни, че проверките били насочени основно към обекти, за които предварително е имало информация или сигнали, че не издават касови бележки. „Ежедневно получаваме сигнали от клиенти и ние разчитаме на тях, защото те ни ориентират към таргета“, заяви Марков.

Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%.

При установяване на системно неиздаване на касови бележки приходната агенция може да постави съответния обект под наблюдение.

Заместник-изпълнителният директор на НАП потвърди, че има увеличение на цените по Черноморието. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. „Освен еврото се намеси и кризата с енергоносителите, което оказа влияние върху цените“, обясни Марков.

По думите му има и търговци, които действително се опитват да предлагат стоките и услугите си на по-високи цени по морето.

При съвместните проверки с Комисията за защита на потребителите били установени редица нарушения. Активната част на съвместните проверки вече е приключила, но институциите продължават да поддържат връзка.

Общо НАП е извършила 22 400 проверки, при които са установени 1759 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите.

Приходната агенция вече започва да анализира платформите за настаняване във връзка с предстоящото домакинство на „Евровизия“. „От сега разглеждаме платформите за настаняване през „Евровизия“, така че се надяваме догодина да сме добре подготвени, защото събитието е важно за цялата държава“, каза Марков.

Целта е НАП да има предварителна информация и да може да насочи контрола към рисковите обекти и търговци.

Марков коментира и случая с открития заглушител в автомобил в столичния квартал „Драгалевци“. Той уточни, че НАП вече е извършила проверка на дружеството, собственик на устройството. Още през 2023 г. на дружеството е бил издаден ревизионен акт, с който НАП не е признала данъчния кредит по ДДС. „Важното е, че тази технология не носи добавена стойност“, заяви Марков.

По случая приходната агенция е изпратила различни запитвания до МВР и други институции, за да бъде установена изрядността на фирмата, поръчала заглушителя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    14 2 Отговор
    Ловят дребни рибки, докато големите акули хищничестват необезпокоявани.

    11:11 30.08.2026

  • 2 Ким Чен Мун-чо

    10 3 Отговор
    Посламете още малок тия проценти, де! Още колегата Буци-Фал успя да пребори корупцията и измамите, а аз оня ден преборих последния олигарх в село Струмйяни!

    11:11 30.08.2026

  • 3 И какво

    7 0 Отговор
    от това? Сезона свърши кервана си върви, а такива като тоя си лаят.

    11:12 30.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    8 2 Отговор
    Кога ще проверите веригите на западните мародери в България,по закона за достъп до публична информация трябва да ни обясните защо западните мародери не плащат почти никакви данъци и защото тези пирати не плащат данъци то българската овца се дере по три кожи

    Коментиран от #11

    11:17 30.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор
    Проверете милиардите на бившите комунисти....бре

    11:20 30.08.2026

  • 7 14/88

    3 1 Отговор
    Икономист, физик и биолог влизат в българско такси.
    Пристигат, а на апарата пише 2 лева.
    Икономист вади банкнота от 5 лева и я дава на шофьора.

    Шофьорът му връща 1.50, икономистът веднага оспорва, а шофьорът обяснява, че 2 лева път плюс 1.50 ресто прави 3.50, 4, 5.

    Икономистът казва добре и тримата излизат от таксито.

    "Възхищявам се на умението на този шофьор да изкарва пари от нищото.", започна икономистът.

    "Така е...", обажда се физикът, "на квантово ниво всичко идва от нищо и 2 е и 4 и 5.".

    "И двамата сте идиоти...", контрира биологът, "не видяхте ли че шофьора е българин ?!?

    11:20 30.08.2026

  • 8 Отчетохме дейност

    3 2 Отговор
    Този да го светна ли, че нарушителите и те си правят калукация и са изчислили, че ако крият 75% от оборота и после евнтуално ги хванат и платят глобата пак ще са много по-напред. Сложи глоба 400% върху прогнозния реален оборот и затваряне на обекта, докато глобата не бъде платена и да видим кой няма да издава касови бележки.

    11:21 30.08.2026

  • 9 Мнение

    5 0 Отговор
    Тая загоряла муцуна ная се е пекла докато прави проверки. Откакто е дошла новата власт все проверяват и кво?!?! Шарено!

    11:23 30.08.2026

  • 10 Гост

    5 0 Отговор
    Имитирате дейност и взимате заплати, докато оставяте народът да тегне под ботуша на грабителите.

    11:24 30.08.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Западните търговски вериги в България внасят в държавния бюджет близо 350 милиони левове годишно под формата на данъци и осигуровки, а в дългосрочен план сумите надхвърлят милиарди. Тъй като няма единна официална статистика, обобщаваща съвкупния данък само на чуждестранните вериги, реалната картина се вижда от индивидуалните финансови отчети и анализите на Института за пазарна икономика (ИПИ).

    Коментиран от #12, #13, #16

    11:27 30.08.2026

  • 12 Тик-Ток

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ти си единственият в цялата история на България който вярва на ИПИ

    11:29 30.08.2026

  • 13 Тик-Ток

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Осигуровки не се броят за данъци,колко процента реално плащат корпоративен данък тези пирати

    11:30 30.08.2026

  • 14 Разбраха !

    2 0 Отговор
    Кой Е Собственика !

    Къде Е Заглушителя ?

    11:50 30.08.2026

  • 15 Деций

    2 0 Отговор
    Никой не ви е канил да му ставате ортаци на джоба!Ако всичко се прави по закон то няма смисъл от която и да е дейност!Хората не са длъжни да издържат паразити,настанени удобно на държавна хранилка ,които съществуват заради собственото си съществуване създавайки "правила" чрез които да бъдат захранвани с пари!

    11:54 30.08.2026

  • 16 Нищоправеца

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Аланкоолу, този твой опит за "анализ"( я действителност плонж пред крадците) може да мине само в Пашмакли на центърО. И ДДС ли смяташ като принос а? обортът на изедниците е над 5 милиарда лева годишно! (само хранителните). Всички са АД-та и като такива не могат да си позволят по 10% печалба за разпределяне годишно или 500 милион. Сложи още толкова поне които изтичат за разни Услуги" към дъщерни фирми, сложи 100-тина милиона премии и заплатки на "мениджъри" и сметката е готова. Над 1 милиард изтича навън от "загрижените търговски вериги на партньорите ни". Още поне толкова изтичат от останалите "вериги"

    12:24 30.08.2026

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