НАП: Нарушения при 1/3 от проверките

В около една трета от проверените обекти по българското Черноморие са установени нарушения. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на НАП Христо Марков в ефира на „Събуди се“ по Нова тв.
По думите му резултатите показват проблеми с фискалната дисциплина. „НАП се опита с по-малко ресурс да постигне по-голям ефект“, посочи Марков.
Той обясни, че проверките били насочени основно към обекти, за които предварително е имало информация или сигнали, че не издават касови бележки. „Ежедневно получаваме сигнали от клиенти и ние разчитаме на тях, защото те ни ориентират към таргета“, заяви Марков.
Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%.
При установяване на системно неиздаване на касови бележки приходната агенция може да постави съответния обект под наблюдение.
Заместник-изпълнителният директор на НАП потвърди, че има увеличение на цените по Черноморието. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. „Освен еврото се намеси и кризата с енергоносителите, което оказа влияние върху цените“, обясни Марков.
По думите му има и търговци, които действително се опитват да предлагат стоките и услугите си на по-високи цени по морето.
При съвместните проверки с Комисията за защита на потребителите били установени редица нарушения. Активната част на съвместните проверки вече е приключила, но институциите продължават да поддържат връзка.
Общо НАП е извършила 22 400 проверки, при които са установени 1759 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите.
Приходната агенция вече започва да анализира платформите за настаняване във връзка с предстоящото домакинство на „Евровизия“. „От сега разглеждаме платформите за настаняване през „Евровизия“, така че се надяваме догодина да сме добре подготвени, защото събитието е важно за цялата държава“, каза Марков.
Целта е НАП да има предварителна информация и да може да насочи контрола към рисковите обекти и търговци.
Марков коментира и случая с открития заглушител в автомобил в столичния квартал „Драгалевци“. Той уточни, че НАП вече е извършила проверка на дружеството, собственик на устройството. Още през 2023 г. на дружеството е бил издаден ревизионен акт, с който НАП не е признала данъчния кредит по ДДС. „Важното е, че тази технология не носи добавена стойност“, заяви Марков.
По случая приходната агенция е изпратила различни запитвания до МВР и други институции, за да бъде установена изрядността на фирмата, поръчала заглушителя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
11:11 30.08.2026
2 Ким Чен Мун-чо
11:11 30.08.2026
3 И какво
11:12 30.08.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #11
11:17 30.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ГОЛЕМ СМЕХ
11:20 30.08.2026
7 14/88
Пристигат, а на апарата пише 2 лева.
Икономист вади банкнота от 5 лева и я дава на шофьора.
Шофьорът му връща 1.50, икономистът веднага оспорва, а шофьорът обяснява, че 2 лева път плюс 1.50 ресто прави 3.50, 4, 5.
Икономистът казва добре и тримата излизат от таксито.
"Възхищявам се на умението на този шофьор да изкарва пари от нищото.", започна икономистът.
"Така е...", обажда се физикът, "на квантово ниво всичко идва от нищо и 2 е и 4 и 5.".
"И двамата сте идиоти...", контрира биологът, "не видяхте ли че шофьора е българин ?!?
11:20 30.08.2026
8 Отчетохме дейност
11:21 30.08.2026
9 Мнение
11:23 30.08.2026
10 Гост
11:24 30.08.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Тик-Ток":Западните търговски вериги в България внасят в държавния бюджет близо 350 милиони левове годишно под формата на данъци и осигуровки, а в дългосрочен план сумите надхвърлят милиарди. Тъй като няма единна официална статистика, обобщаваща съвкупния данък само на чуждестранните вериги, реалната картина се вижда от индивидуалните финансови отчети и анализите на Института за пазарна икономика (ИПИ).
Коментиран от #12, #13, #16
11:27 30.08.2026
12 Тик-Ток
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ти си единственият в цялата история на България който вярва на ИПИ
11:29 30.08.2026
13 Тик-Ток
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Осигуровки не се броят за данъци,колко процента реално плащат корпоративен данък тези пирати
11:30 30.08.2026
14 Разбраха !
Къде Е Заглушителя ?
11:50 30.08.2026
15 Деций
11:54 30.08.2026
16 Нищоправеца
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Аланкоолу, този твой опит за "анализ"( я действителност плонж пред крадците) може да мине само в Пашмакли на центърО. И ДДС ли смяташ като принос а? обортът на изедниците е над 5 милиарда лева годишно! (само хранителните). Всички са АД-та и като такива не могат да си позволят по 10% печалба за разпределяне годишно или 500 милион. Сложи още толкова поне които изтичат за разни Услуги" към дъщерни фирми, сложи 100-тина милиона премии и заплатки на "мениджъри" и сметката е готова. Над 1 милиард изтича навън от "загрижените търговски вериги на партньорите ни". Още поне толкова изтичат от останалите "вериги"
12:24 30.08.2026