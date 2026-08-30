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30 август 1987 г. Стефка Костадинова скача рекордните 209 см. ВИДЕО

30 август 1987 г. Стефка Костадинова скача рекордните 209 см. ВИДЕО

30 Август, 2026 03:13 13 867 8

  • стефка костадинова-
  • скок-
  • рекорд

Костадинова е избирана 4 пъти за спортист номер 1 на годината в България, пет пъти става номер 1 на Балканите

30 август 1987 г. Стефка Костадинова скача рекордните 209 см. ВИДЕО - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 30 август 1987 г. Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина на световното първенство е Рим. Българката преодолява от втори опит 209 см.

В началото на 2016 г. се чуха гласове за отнемане на рекорда на Стефка Костадинова заради допинг, но инициативата не получи подкрепа.

Костадинова е избирана 4 пъти за спортист номер 1 на годината в България, пет пъти става номер 1 на Балканите. Тя получава орден "Стара планина", първа степен за изключителните ѝ заслуги към Република България през 1996 г.

На 21 март 2016 г. на Световното първенство в Портланд Ващи Кънингам грабна златото с резултат 196 сантиметра.

Американката триумфира на 18 години и два месеца и така подобри 31-годишния рекорд на Стефка Костадинова като стана най-младата световна шампионка в скока на височина в зала. Все пак трябва да припомним, че Стефка Костадинова стана световна шампионка на 19 години и десет месеца в Париж през 1985 г.

Американката, която е дъщеря на бившия куотърбек от НФЛ Рандъл Кънингам, стигна до златото със 196 сантиметра. Все пак Стефка Костадинова пък преодолява един сантиметър повече при триумфа си в Париж. С две думи рекордът е счупен само наполовина. Американката е по-млада, но нашето момиче е скочило повече. Аз лично залагам на скока, а не възрастта.

Освен че продължава да държи световния рекорд в дисциплината вече близо 29 години, Koстадинова притежава още едно върхово постижение. Тя все още е най-възрастната световна шампионка с триумфа си на 31-годишна възраст в Атина през 1997 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БМВ

    0 0 Отговор
    Като гледам снимката, спокойно можеше да вдигнат летвата с 2-3см.

    09:15 30.08.2016

  • 2 ace

    2 0 Отговор
    Към журналиста на статията- момче, ужасно пишеш, текстът ти няма никаква структура и е много объркващ. Обясни ми например, как е възможно рекорда на СК да е 209см и да е подобрен от амриканка, която е скочила 196см?! Zа кой рекoрд говориш всъщ
    ност, за възрастовия или за самия скок....учете бе, четете бе!!!

    11:24 30.08.2016

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Снимката е от друго състезание бе мен :)

    11:36 30.08.2016

  • 4 гост

    0 1 Отговор
    Страхотно постижение, което едва ли някога ще бъде подобрено. Ако на първия опит беше преодоляла височината щеше да рискува на още по-високо и можеше да скочи още няколко сантиметра. В тази дисциплина не е важна само физическата подготовка и данни на спортиста, а и техниката - момента на скока и на обръщането.

    11:50 30.08.2016

  • 5 раптор

    2 1 Отговор
    Ей българите бяхте големи спортисти, като ги нямаше тегавите допинг регулации! Хаха! Не ми се сърдете много! Знаете, че е истина!

    Коментиран от #6

    14:36 30.08.2016

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гост

    3 0 Отговор
    Вярно е,че нямаше такъв контрол,като сега ,но и другите състезатели се възползваха от това.Сега контрола е много голям,но избирателно.И защо ли хващат само състезатели от бившия "Соц.лагер и Руснаци"?.Но сега за причините,който доведоха до високите спортни постижения през , осемдесетте и деведесетте години на миналия век.А именно-"ДЕТСКИЯТ МАСОВ СПОРТ".Началото му е поставено приблизително 1975 / 1977г.Във всеки град имаше "Ученически спортни школи",във всички големи градове имаше "Спортни училища",а в тези,в които нямаше спортни училища,имаше "Спортни интернати".Именно това е причината за високите спортни постижения на Българските спортисти.Но без държавата това е невъзможно,а в момента държавниците ни чакат някой спортист да спечели медал на голямо първенство , зада се снимат с него.Трябва да има държавна програма за Детски масов спорт и тя да се финансира и изпълнява от държавата.И тогава след приблизително 15 години пак ще има резултати.Но има ли Държава?

    19:06 30.08.2016

  • 8 гражданин

    0 0 Отговор
    Напълно съм съгласен с мнението на "гост"-точно,вярно и напълно изчерпателно.За да има една пирамида връх(спорт за високи постижения),трябва да има основа(масов детско-юношески спорт).И тъй като спорта се числи към социалните функции на държавата-спорт,здравеопазване,образование,култура,наука,пенсионно осигуряване,той няма как да се развива без помощта на държавата.Също както и сферата на сигурността-армия,полиция,пожарна-те също не могат да се самоиздържат.А за да може държавата да ги развива е нужна СИЛНА ИКОНОМИКА.Тя от своя страна трябва да е стъпила на отрасли като енергетика,металургия,машиностроене,хим.промишленост,лека индустрия и селско стопанство-всички те НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ ЕДИН С ДРУГ.И обединени под шапката на държавата.Тогава ще има и действителен частен сектор,подпомаган със суровини и пазари пак от държавата.Но и контролиран от нея.Дано в скоро време властимащите най-после да заработят в интерес на България и българите.

    23:47 30.08.2016

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