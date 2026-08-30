30 август 1987 г. Стефка Костадинова скача рекордните 209 см. ВИДЕО

На 30 август 1987 г. Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина на световното първенство е Рим. Българката преодолява от втори опит 209 см.

В началото на 2016 г. се чуха гласове за отнемане на рекорда на Стефка Костадинова заради допинг, но инициативата не получи подкрепа.

Костадинова е избирана 4 пъти за спортист номер 1 на годината в България, пет пъти става номер 1 на Балканите. Тя получава орден "Стара планина", първа степен за изключителните ѝ заслуги към Република България през 1996 г.

На 21 март 2016 г. на Световното първенство в Портланд Ващи Кънингам грабна златото с резултат 196 сантиметра.

Американката триумфира на 18 години и два месеца и така подобри 31-годишния рекорд на Стефка Костадинова като стана най-младата световна шампионка в скока на височина в зала. Все пак трябва да припомним, че Стефка Костадинова стана световна шампионка на 19 години и десет месеца в Париж през 1985 г.

Американката, която е дъщеря на бившия куотърбек от НФЛ Рандъл Кънингам, стигна до златото със 196 сантиметра. Все пак Стефка Костадинова пък преодолява един сантиметър повече при триумфа си в Париж. С две думи рекордът е счупен само наполовина. Американката е по-млада, но нашето момиче е скочило повече. Аз лично залагам на скока, а не възрастта.

Освен че продължава да държи световния рекорд в дисциплината вече близо 29 години, Koстадинова притежава още едно върхово постижение. Тя все още е най-възрастната световна шампионка с триумфа си на 31-годишна възраст в Атина през 1997 г.