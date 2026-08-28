Цветанов: Борисов да бъде номиниран за кандидат-президент, за да се види състоянието на ГЕРБ

Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види състоянието на партия ГЕРБ, до което я доведе самият той и хората около него. Това заяви в предаването „Здравей, България” бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.

„Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи”, каза Цветанов.

По казуса със заглушителя в „Драгалевци” Цветан Цветанов каза, че остават много въпроси след вчерашното изказване на прокуратурата.

От държавното обвинение съобщиха, че има доказателства за заглушаване на сигнал в „Драгалевци”, но самото устройство не е открито.

„Службите трябва да наваксат изоставането и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация”, заяви Цветанов.

„След това може би ще трябва да се направи и правна квалификация на част от тези технически средства, които да бъдат с по-голяма наказателна отговорност, когато бъдат документирани подобни смущения”, коментира Цветанов.

Той отхвърли критиките, че 21 години институциите са пазили съмнителни бизнесмени.

„В периода 2009–2013 г. държавата имаше достатъчно политическа воля и професионализъм в служителите, за да може да противодейства на тежката организирана престъпност”, каза Цветанов.

Той смята, че именно в този период държавата е била „респектираща спрямо организирана престъпност”.

Друг проблем според Цветанов е, че сега законодателството закъснява спрямо новите технологии. По думите му има нужда от създаването на специализирани структури, които да установяват подобни заглушавания.

По отношение на обвиненията за възхода на знакови фигури, Цветанов каза, че именно в неговия период МВР е работило ефективно срещу тях. Той посочи знакови имена, които са осъдени в този период, или са отишли да живеят в чужбина.

„В този период няма едно лице, срещу което да не сме работили ефективно", заяви бившият вътрешен министър.

По отношение на думите на премиера Румен Радев, че „чадърът е паднал”, Цветанов каза, че вижда политически намерения, има определени действия, но резултатът ще дойде на по-късен етап. „Виждам, че има действително воля, поне от изказванията, които правят министър-председателят и ръководителите на МВР и ДАНС - Иван Демерджиев и Пламен Тончев”, каза Цветанов.