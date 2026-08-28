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Цветанов: Борисов да бъде номиниран за кандидат-президент, за да се види състоянието на ГЕРБ

Цветанов: Борисов да бъде номиниран за кандидат-президент, за да се види състоянието на ГЕРБ

28 Август, 2026 10:21 856 27

  • цветан цветанов-
  • бойко борисов-
  • кандидат-
  • президент-
  • герб

Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи

Цветанов: Борисов да бъде номиниран за кандидат-президент, за да се види състоянието на ГЕРБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види състоянието на партия ГЕРБ, до което я доведе самият той и хората около него. Това заяви в предаването „Здравей, България” бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.

„Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи”, каза Цветанов.

По казуса със заглушителя в „Драгалевци” Цветан Цветанов каза, че остават много въпроси след вчерашното изказване на прокуратурата.

От държавното обвинение съобщиха, че има доказателства за заглушаване на сигнал в „Драгалевци”, но самото устройство не е открито.

„Службите трябва да наваксат изоставането и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация”, заяви Цветанов.

„След това може би ще трябва да се направи и правна квалификация на част от тези технически средства, които да бъдат с по-голяма наказателна отговорност, когато бъдат документирани подобни смущения”, коментира Цветанов.

Той отхвърли критиките, че 21 години институциите са пазили съмнителни бизнесмени.

„В периода 2009–2013 г. държавата имаше достатъчно политическа воля и професионализъм в служителите, за да може да противодейства на тежката организирана престъпност”, каза Цветанов.

Той смята, че именно в този период държавата е била „респектираща спрямо организирана престъпност”.

Друг проблем според Цветанов е, че сега законодателството закъснява спрямо новите технологии. По думите му има нужда от създаването на специализирани структури, които да установяват подобни заглушавания.

По отношение на обвиненията за възхода на знакови фигури, Цветанов каза, че именно в неговия период МВР е работило ефективно срещу тях. Той посочи знакови имена, които са осъдени в този период, или са отишли да живеят в чужбина.

„В този период няма едно лице, срещу което да не сме работили ефективно", заяви бившият вътрешен министър.

По отношение на думите на премиера Румен Радев, че „чадърът е паднал”, Цветанов каза, че вижда политически намерения, има определени действия, но резултатът ще дойде на по-късен етап. „Виждам, че има действително воля, поне от изказванията, които правят министър-председателят и ръководителите на МВР и ДАНС - Иван Демерджиев и Пламен Тончев”, каза Цветанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 7 Отговор
    румен ще ни води ✊
    времето е наше

    Коментиран от #5

    10:22 28.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    17 6 Отговор
    разБойко кандидат за затвора и гилотината

    Коментиран от #7

    10:22 28.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    Те няма да имат кандидат защото ще се види че са 3 процента.

    10:24 28.08.2026

  • 4 честен ционист

    4 5 Отговор
    Баце ще се кандидатира за кмет ама на Рублевка.

    10:25 28.08.2026

  • 5 Прав си!

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов ще бъде изгонен с камъни от Родината ни. Крадец!

    10:30 28.08.2026

  • 6 111111

    16 5 Отговор
    Баце и другите дето ни набутаха в еврото май няма да им е добре. Урсула иска да вземе депозитите на хората и да ги "инвестира" в икономиката на ЕС! Вчера на икономическия форум в Париж го е заявила.

    10:31 28.08.2026

  • 7 Така е!

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":

    Влязат ли Борисов и Пеевски в затвора, това е знак, че България тръгва по своя правилен път.

    Коментиран от #21, #22

    10:32 28.08.2026

  • 8 хехе

    17 3 Отговор
    Баце ако се кандидатира ще загуби катастрофално няма да събере и 5% от гласувалите.

    10:32 28.08.2026

  • 9 Гост

    13 6 Отговор
    Да бе. И кой ще гласува за него? Радев окончателно му взе гласовете от администрацията, а за други не мога да се сетя. Герб е в миналото според мен.

    Коментиран от #16

    10:35 28.08.2026

  • 10 ХиХи

    11 3 Отговор
    Даже Цоко хейти Боко

    10:35 28.08.2026

  • 11 Пришелец

    10 2 Отговор
    "По казуса със заглушителя в „Драгалевци” Цветан Цветанов каза, че остават много въпроси."

    И други има,които са свързани.Какво стана с ЦЕЦОМОБИЛИТЕ цецо.

    10:38 28.08.2026

  • 12 Гост

    10 5 Отговор
    Ако се кандидатира, София ще излезе пак на паветата да го гони. Никой не го иска вече. Хората го обвиняват за състоянието в което сме. Ето ви го еврото сега се накълвахме яко и няма откъсване.

    Коментиран от #17

    10:39 28.08.2026

  • 13 Цецо Гуменката си е все така

    8 1 Отговор
    малоумен крадец, но вече без досъп до крупните кражби.

    10:41 28.08.2026

  • 14 Гай Турий

    6 3 Отговор
    Стига мутри и мерене на партийните мафии!!! Президенстките избори са мажоритарни. Искат се независими хора, патриоти и показали, че милеят за благото на народа. По-добре Христанов и Радостин, отколкото парийните динозаври забъркани от десетилетия в предателства и въжеиграене на кокили, щото са и инвалиди.

    Коментиран от #18

    10:42 28.08.2026

  • 15 смях

    9 6 Отговор
    Баце кандидат за президент? И кой ще го избере? А като не знае английски само ще казва "йес" преди да са го попитали. Президентстването не е лъжица за неговата уста. Нека си гледа пенсийката и ако намери някоя презряла Мата Хари, да си я котка и да си трае, че не е изключено бай Ставри да го посочи с пръст.

    10:42 28.08.2026

  • 16 Гостенка

    4 8 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    А кой ще гласува за Крадевската Идиотовица, освен милицаите и част от администрацията?

    10:43 28.08.2026

  • 17 Анонимен

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Един си никой си пиши от свое име еврото е развитие правила закони европейски а ти вземи работи вместо да пишеш тук лъжи София е разнебитена пълна с боклуци кал шумаци плъхове всичко е разруха сега

    10:44 28.08.2026

  • 18 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гай Турий":

    Мутрите хахаха че по големи мутри от малоумниците милион и нещо няма това са истинските мутри тук хем невежи хем мързеливи хем безделници е това е мутра

    10:47 28.08.2026

  • 19 Абе ,

    5 2 Отговор
    в много мръсни и криминални дела сте ортаци !

    10:47 28.08.2026

  • 20 Евала

    6 6 Отговор
    Бойко ще излезе на изборите, ще покаже на цяла България колко е обичан и уважаван и колко много е направил за държавата и нацията и ще бъде избран за президент на първи тур.

    10:47 28.08.2026

  • 21 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Така е!":

    Влязат ли в затвора такива като теб и дежурните постоянни пишещи невиждани лъжи това е знак че държавата ни се възстановява Когато се търси отговорност на такива разпространители по сайтовете е знак че оздравителният процес е започнал

    10:50 28.08.2026

  • 22 Да и затова

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Така е!":

    Муньо ги вкара пак в управлението.

    10:51 28.08.2026

  • 23 Хипотетично

    3 5 Отговор
    Откакто Плевнелиев предреди Ц.Цветанов при герберите за президент, оттогава завистта изпъква в огорчения физкултурник.
    Никой не му пречи да сбере комшиите в инициативен комитет и да се кандидатира за президент, за да осъществи детската си мечта.

    10:53 28.08.2026

  • 24 Гост

    2 2 Отговор
    Дядо бойко президент, президент....

    11:06 28.08.2026

  • 25 Деций

    3 1 Отговор
    Ти Цецо искаш да го убиеш!Той е по принцип вече политически мъртвец и единственото му занимание към момента е да се оттегли без сътресения!На фона на мръсотиите които е извършил, заслужава тежка и мъчителна съдба,с удължен летален изход!

    11:21 28.08.2026

  • 26 ДЕФЕКИРАМ НА ЦВЪКО И БОКО

    1 1 Отговор
    ТАЯ ДВОЙКА СТАВА САМО ЗА НУЖНИКА !

    11:21 28.08.2026

  • 27 РАТКО МЛАДИЧ УМРЯ

    2 1 Отговор
    БОКО И ЦЕЦО СА НА РЕД В ЗАТВОРА !

    11:23 28.08.2026

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