Цветанов: Борисов да бъде номиниран за кандидат-президент, за да се види състоянието на ГЕРБ

Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види състоянието на партия ГЕРБ, до което я доведе самият той и хората около него. Това заяви в предаването „Здравей, България” бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.
„Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи”, каза Цветанов.
По казуса със заглушителя в „Драгалевци” Цветан Цветанов каза, че остават много въпроси след вчерашното изказване на прокуратурата.
От държавното обвинение съобщиха, че има доказателства за заглушаване на сигнал в „Драгалевци”, но самото устройство не е открито.
„Службите трябва да наваксат изоставането и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация”, заяви Цветанов.
„След това може би ще трябва да се направи и правна квалификация на част от тези технически средства, които да бъдат с по-голяма наказателна отговорност, когато бъдат документирани подобни смущения”, коментира Цветанов.
Той отхвърли критиките, че 21 години институциите са пазили съмнителни бизнесмени.
„В периода 2009–2013 г. държавата имаше достатъчно политическа воля и професионализъм в служителите, за да може да противодейства на тежката организирана престъпност”, каза Цветанов.
Той смята, че именно в този период държавата е била „респектираща спрямо организирана престъпност”.
Друг проблем според Цветанов е, че сега законодателството закъснява спрямо новите технологии. По думите му има нужда от създаването на специализирани структури, които да установяват подобни заглушавания.
По отношение на обвиненията за възхода на знакови фигури, Цветанов каза, че именно в неговия период МВР е работило ефективно срещу тях. Той посочи знакови имена, които са осъдени в този период, или са отишли да живеят в чужбина.
„В този период няма едно лице, срещу което да не сме работили ефективно", заяви бившият вътрешен министър.
По отношение на думите на премиера Румен Радев, че „чадърът е паднал”, Цветанов каза, че вижда политически намерения, има определени действия, но резултатът ще дойде на по-късен етап. „Виждам, че има действително воля, поне от изказванията, които правят министър-председателят и ръководителите на МВР и ДАНС - Иван Демерджиев и Пламен Тончев”, каза Цветанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
времето е наше
Коментиран от #5
10:22 28.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #7
10:22 28.08.2026
3 Последния Софиянец
10:24 28.08.2026
4 честен ционист
10:25 28.08.2026
5 Прав си!
До коментар #1 от "1488":Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов ще бъде изгонен с камъни от Родината ни. Крадец!
10:30 28.08.2026
6 111111
10:31 28.08.2026
7 Така е!
До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":Влязат ли Борисов и Пеевски в затвора, това е знак, че България тръгва по своя правилен път.
Коментиран от #21, #22
10:32 28.08.2026
8 хехе
10:32 28.08.2026
9 Гост
Коментиран от #16
10:35 28.08.2026
10 ХиХи
10:35 28.08.2026
11 Пришелец
И други има,които са свързани.Какво стана с ЦЕЦОМОБИЛИТЕ цецо.
10:38 28.08.2026
12 Гост
Коментиран от #17
10:39 28.08.2026
13 Цецо Гуменката си е все така
10:41 28.08.2026
14 Гай Турий
Коментиран от #18
10:42 28.08.2026
15 смях
10:42 28.08.2026
16 Гостенка
До коментар #9 от "Гост":А кой ще гласува за Крадевската Идиотовица, освен милицаите и част от администрацията?
10:43 28.08.2026
17 Анонимен
До коментар #12 от "Гост":Един си никой си пиши от свое име еврото е развитие правила закони европейски а ти вземи работи вместо да пишеш тук лъжи София е разнебитена пълна с боклуци кал шумаци плъхове всичко е разруха сега
10:44 28.08.2026
18 Анонимен
До коментар #14 от "Гай Турий":Мутрите хахаха че по големи мутри от малоумниците милион и нещо няма това са истинските мутри тук хем невежи хем мързеливи хем безделници е това е мутра
10:47 28.08.2026
19 Абе ,
10:47 28.08.2026
20 Евала
10:47 28.08.2026
21 Анонимен
До коментар #7 от "Така е!":Влязат ли в затвора такива като теб и дежурните постоянни пишещи невиждани лъжи това е знак че държавата ни се възстановява Когато се търси отговорност на такива разпространители по сайтовете е знак че оздравителният процес е започнал
10:50 28.08.2026
22 Да и затова
До коментар #7 от "Така е!":Муньо ги вкара пак в управлението.
10:51 28.08.2026
23 Хипотетично
Никой не му пречи да сбере комшиите в инициативен комитет и да се кандидатира за президент, за да осъществи детската си мечта.
10:53 28.08.2026
24 Гост
11:06 28.08.2026
25 Деций
11:21 28.08.2026
26 ДЕФЕКИРАМ НА ЦВЪКО И БОКО
11:21 28.08.2026
27 РАТКО МЛАДИЧ УМРЯ
11:23 28.08.2026