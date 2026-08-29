Променят се маршрутите на трамвайни и автобусни линии заради реконструкцията на бул. „Княгиня Мария Луиза“

От 00,00 ч. на 31 август до 24:00 ч. на 10 септември 2026 г. се въвежда временна организация на обществения транспорт във връзка с изпълнението на етап I-3 от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ – в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“.

В посочения период се променят маршрутите на трамвайни линии № 6, 7, 12 и 27, автобусни линии № 60, 78, 213, 305 и 404, както и на нощната автобусна линия N2.

Трамвайна линия № 6

Линията ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и пл. „Възраждане“, след което ще продължава през пл. „Възраждане“, наляво по бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Скопие“ и направо по бул. „Рожен“. Оттам трамваите ще продължават по обичайния маршрут до ж.к. „Обеля 2“. Промяната важи двупосочно.

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 7

Трамваите ще се движат от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна жп гара, след което ще продължават надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и наляво по бул. „Христо Ботев“. Оттам ще се включват в обичайния си маршрут към кв. „Манастирски ливади – запад“.

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 12

Линията ще се движи от пл. „Журналист“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, след което ще продължава наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Оттам трамваите ще се включват в маршрута си към пл. „Журналист“.

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 27

Трамваите ще се движат от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна жп гара, след което ще продължават наляво по бул. „Христо Ботев“ и направо по булеварда. След ул. „Алабин“ ще се включват в обичайния си маршрут към кв. „Манастирски ливади – запад“.

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Автобусна линия № 60

Автобусите ще се движат от ж.к. „Овча купел 2“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, ще извършват обратен завой на кръстовището с входа към Централна автогара и ще продължават до спирка с код 2829 „Бул. Княгиня Мария Луиза“, която ще бъде крайна и начална.

Автобусите няма да спират на спирка с код 1327 „Централна гара“.

Автобусни линии № 78, 213, 305 и 404

Линиите ще тръгват от начална спирка с код 1327 „Централна гара“ по централното пътно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“, ще извършват обратен завой на надлез „Надежда“ и ще продължават по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и надясно по бул. „Христо Ботев“, откъдето ще се включват в обичайните си маршрути.

Автобусите няма да спират на съществуващите спирки в променения участък. След спирка „Централна гара“ те ще обслужват спирка с код 1326 „Ул. Клокотница“.

Нощна автобусна линия N2

В посока кв. „Обеля“ автобусите ще се движат от Студентски град по обичайния маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Сливница“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, а след кръстовището с бул. „Христо Ботев“ – по действащия маршрут до кв. „Обеля“.

В променения участък автобусите ще спират на спирка с код 1327 „Централна гара“. В обратна посока маршрутът остава без промяна.