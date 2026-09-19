ГЕРБ срещу мярката за горивата: ще вдигне инфлацията

Мерките на кабинета „Радев“ заради високите цени на горивата ще подсилят инфлацията. Това заяви в „Говори сега“ заместник-председателят на икономическата комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Александър Иванов.
По думите му предвидената помощ е „проинфлационна“ и няма да реши проблема с цените на бензиностанциите. Иванов посочи още, че не вижда икономическа логика в мярката и постави въпрос защо тя се обявява именно в предизборен месец.
Какво предвижда мярката
Според съобщение на Министерството на труда и социалната политика над 550 хиляди уязвими граждани ще получат еднократна помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Ведомството съобщава, че компенсацията е насочена към хора и семейства с ниски доходи, които попадат в системата за социално подпомагане.
Министерството посочва, че помощта ще обхване различни групи, сред които деца и младежи без родителска грижа, семейства с деца с трайни увреждания, сираци и други уязвими категории.
Спорът около ефекта
Иванов твърди, че мярката няма да стигне до съществено облекчаване на цените на горивата и ще натовари инфлацията. Той свърза решението и с предстоящи избори, като намекна, че то може да има политически ефект.
От съобщението на Министерския съвет и изявленията на премиера Румен Радев става ясно, че правителството подготвя и други действия, насочени към най-уязвимите групи, включително подкрепа за публичния транспорт, Бърза помощ и училищния транспорт.
Какво е потвърдено към момента
Потвърдено е, че кабинетът е обявил помощ от 50 евро за над 550 хиляди души заради високите цени на горивата. Потвърдено е и че ГЕРБ, чрез Александър Иванов, критикува мярката като проинфлационна. Не е обявен окончателен публичен разчет в цитираните източници за това как точно помощта ще се отрази върху инфлацията.
Темата влиза в по-широкия спор за това дали държавата трябва да компенсира част от ефекта от поскъпването на горивата с директни плащания към уязвими групи или с други мерки за овладяване на цените.
Източници: БНТ, Министерство на труда и социалната политика, Министерски съвет
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
19:10 19.09.2026
2 Кърджалиеца
ще тури тук таван
с тиква една от Банкя
грабнаха цяла банка.
По тъмна доба самолети
изнасяли са амулети
набутани в чували
евра завити в парцали.
19:12 19.09.2026
3 Няма на нафта, няма газ
19:13 19.09.2026
4 алахулю фишер
19:48 19.09.2026
5 Шапкаря
19:55 19.09.2026
6 Пилотът Гошу
19:55 19.09.2026
7 Така е
20:31 19.09.2026