ГЕРБ срещу мярката за горивата: ще вдигне инфлацията

Мерките на кабинета „Радев“ заради високите цени на горивата ще подсилят инфлацията. Това заяви в „Говори сега“ заместник-председателят на икономическата комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Александър Иванов.

По думите му предвидената помощ е „проинфлационна“ и няма да реши проблема с цените на бензиностанциите. Иванов посочи още, че не вижда икономическа логика в мярката и постави въпрос защо тя се обявява именно в предизборен месец.

Какво предвижда мярката

Според съобщение на Министерството на труда и социалната политика над 550 хиляди уязвими граждани ще получат еднократна помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Ведомството съобщава, че компенсацията е насочена към хора и семейства с ниски доходи, които попадат в системата за социално подпомагане.

Министерството посочва, че помощта ще обхване различни групи, сред които деца и младежи без родителска грижа, семейства с деца с трайни увреждания, сираци и други уязвими категории.

Спорът около ефекта

Иванов твърди, че мярката няма да стигне до съществено облекчаване на цените на горивата и ще натовари инфлацията. Той свърза решението и с предстоящи избори, като намекна, че то може да има политически ефект.

От съобщението на Министерския съвет и изявленията на премиера Румен Радев става ясно, че правителството подготвя и други действия, насочени към най-уязвимите групи, включително подкрепа за публичния транспорт, Бърза помощ и училищния транспорт.

Какво е потвърдено към момента

Потвърдено е, че кабинетът е обявил помощ от 50 евро за над 550 хиляди души заради високите цени на горивата. Потвърдено е и че ГЕРБ, чрез Александър Иванов, критикува мярката като проинфлационна. Не е обявен окончателен публичен разчет в цитираните източници за това как точно помощта ще се отрази върху инфлацията.

Темата влиза в по-широкия спор за това дали държавата трябва да компенсира част от ефекта от поскъпването на горивата с директни плащания към уязвими групи или с други мерки за овладяване на цените.

Източници: БНТ, Министерство на труда и социалната политика, Министерски съвет