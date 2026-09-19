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ГЕРБ срещу мярката за горивата: ще вдигне инфлацията
  Тема: Икономика

ГЕРБ срещу мярката за горивата: ще вдигне инфлацията

19 Септември, 2026 19:05, обновена 19 Септември, 2026 19:06 541 7

  • герб-
  • александър иванов-
  • горива-
  • инфлация-
  • министерски съвет

Александър Иванов предупреди, че помощта заради високите цени на горивата е проинфлационна и постави под съмнение политическите ѝ мотиви.

ГЕРБ срещу мярката за горивата: ще вдигне инфлацията - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мерките на кабинета „Радев“ заради високите цени на горивата ще подсилят инфлацията. Това заяви в „Говори сега“ заместник-председателят на икономическата комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Александър Иванов.

По думите му предвидената помощ е „проинфлационна“ и няма да реши проблема с цените на бензиностанциите. Иванов посочи още, че не вижда икономическа логика в мярката и постави въпрос защо тя се обявява именно в предизборен месец.

Какво предвижда мярката

Според съобщение на Министерството на труда и социалната политика над 550 хиляди уязвими граждани ще получат еднократна помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Ведомството съобщава, че компенсацията е насочена към хора и семейства с ниски доходи, които попадат в системата за социално подпомагане.

Министерството посочва, че помощта ще обхване различни групи, сред които деца и младежи без родителска грижа, семейства с деца с трайни увреждания, сираци и други уязвими категории.

Спорът около ефекта

Иванов твърди, че мярката няма да стигне до съществено облекчаване на цените на горивата и ще натовари инфлацията. Той свърза решението и с предстоящи избори, като намекна, че то може да има политически ефект.

От съобщението на Министерския съвет и изявленията на премиера Румен Радев става ясно, че правителството подготвя и други действия, насочени към най-уязвимите групи, включително подкрепа за публичния транспорт, Бърза помощ и училищния транспорт.

Какво е потвърдено към момента

Потвърдено е, че кабинетът е обявил помощ от 50 евро за над 550 хиляди души заради високите цени на горивата. Потвърдено е и че ГЕРБ, чрез Александър Иванов, критикува мярката като проинфлационна. Не е обявен окончателен публичен разчет в цитираните източници за това как точно помощта ще се отрази върху инфлацията.

Темата влиза в по-широкия спор за това дали държавата трябва да компенсира част от ефекта от поскъпването на горивата с директни плащания към уязвими групи или с други мерки за овладяване на цените.

Източници: БНТ, Министерство на труда и социалната политика, Министерски съвет


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    8 3 Отговор
    Грабовете ще имат думата само на подсъдимата скамейка , и никъде другаде !

    19:10 19.09.2026

  • 2 Кърджалиеца

    8 1 Отговор
    Само бай Делян
    ще тури тук таван
    с тиква една от Банкя
    грабнаха цяла банка.

    По тъмна доба самолети
    изнасяли са амулети
    набутани в чували
    евра завити в парцали.

    19:12 19.09.2026

  • 3 Няма на нафта, няма газ

    7 2 Отговор
    Свършиха поръчките и хранилките и гербавите калинки се разквичаха.

    19:13 19.09.2026

  • 4 алахулю фишер

    2 0 Отговор
    връща ли са към консервативното дясно - от дясна ръка в левия джоб , а досега лявата ръка в десния джоб

    19:48 19.09.2026

  • 5 Шапкаря

    3 0 Отговор
    Въпрос-кой ги пита тия тъпегйози.

    19:55 19.09.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Вие инфлацията я оправихте отдавна...

    19:55 19.09.2026

  • 7 Така е

    0 0 Отговор
    Но това е целта на войните, които се водят в последните години. Всички те вдигат инфлацията, а инфлацията е най-ефективното лекарство срещу дълговото бреме. Но инфлацията е горчиво хапче и хората не желаят да го приемат доброволно, поради което го получават чрез войните.

    20:31 19.09.2026

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